Тема: подготовка области к пожароопасному периоду

– В Амурской области начались пожары. К сожалению, это уже стало делом привычным. Как регион подготовился к этому пожароопасному сезону? Какой прогноз существует на сегодняшний день? Мы поговорим с гостем в студии, министром лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Алексей Викторович Венглинский. Добрый день.

– Здравствуйте.

– Несколько дней назад юг области вспомнил, что такое дым. Дым пришел из Китая, горит Приморье еще. На сегодняшний день, на 1 марта, и уже на прошлой неделе были первые палы зарегистрированы. С какими предпосылками наш регион подошел к этому сезону?

– Мы подходим к сезону с предпосылками достаточно нехорошими. Как мы все помним, зима у нас в этом году была аномально теплой. За период зимний было достигнуто несколько метеорекордов за весь период наблюдений. Снегом также нас погода не порадовала. Снегозапасы на территории области у нас маленькие. Поэтому пожароопасный сезон мы ожидаем тяжелым.

– Сухая зима.

– Да, сухая, теплая зима. Снега очень мало. Практически по Благовещенскому району уже снег сошел.

– Вот это все набиралось, вот эти все условия, как-то контролировалась эта ситуация, готовились ли власти?

– Мы к пожароопасному сезону готовимся уже с осени. Мероприятия практически все на 75% по населенным пунктам выполнены еще с осеннего периода. И сейчас активно муниципалитеты готовятся к пожароопасному сезону.

– А что за мероприятия зимой выполнены были? Зимой, весной?

– Нет, мы с осени готовились: проводились устройства противопожарных полос вокруг населенных пунктов, уборка сухой растительности разными способами в населенных пунктах и на околицах. Разбирались брошенные строения, которые имеют на территории населенных пунктов пожарную опасность. Убирали несанкционированные свалки мусора, которые также имеют высокую пожарную опасность на территории деревень и поселков.

– Раньше, я помню, были такие проблемы, когда минерализованные полосы, опашка, было очень сложно населенным пунктам, муниципалитетам. На разные условия ссылались на нехватку там чего-то. А сейчас как обстановка, штрафы за это есть, да?

– Сейчас тоже все непросто. Тем не менее, мы к 20 марта постараемся доработать все, что не было доделано осенью, и населенные пункты подготовить к пожароопасному сезону в полном объеме.

– У нас получается, что принято решение о запрете профилактических отжигов в лесной зоне?

– Да, проведена оценка по территории области специалистами лесного хозяйства состояния снежного покрова. Ситуация такова, что запасы снежного покрова под пологом лесов невелики, поэтому в связи с нарастанием температуры у нас сходить снежный покров будет примерно одновременно как под пологом леса, так и на открытых площадях. Поэтому в этом году принято решение весной отжиги на территории Гослесфонда не проводить, в связи с тем, что существует большая опасность, что они сразу перейдут в пожары. Поэтому в этом году эти мероприятия весной проводиться не будут, и плановые объемы мы будем делать осенью, если позволит погода.

– Но вокруг населенных пунктов будет это?

– Вокруг населенных пунктов, я думаю, до 10 мая в рамках имеющегося планирования частично эти мероприятия будут проводиться.

– А людей хватит? Ведь это очень сложно – уследить за палом.

– Людей хватит. Объемы выполняемых профотжигов вблизи населенных пунктов будут невелики. Только там, где запланировано. Там, где невозможно использовать механический способ уборки сухой растительности, там придется отжигать. Но это в основном заболоченные и пойменные места прилегающие близко к населенным пунктам и к жилью. Там придется провести профотжиги. И это будет проводится, я думаю, марта до 10 в зависимости от состояния снежного покрова в конкретном муниципальном районе.

– Дано какое-то задание, чтобы к 15 марта завершить плановые мероприятия?

– Задание есть для учреждений лесного хозяйства. Мы планируем до 15 марта закончить подготовку к пожароопасному сезону. На эти цели выделено финансирование. Сейчас идет закупка запчастей. Идут ремонты тракторов, машин, элементов механизации. Закупаются горюче-смазочные материалы. Создаются запасы продуктов питания. До 15 марта все эти мероприятия должны быть выполнены, включая и набор сотрудников до 100% наполнения штатного расписания.

– А успеют до 15, две недели?

– Успеют.

– Да?

– Уже очень большой объем выполнен, в принципе, идет завершающий этап подготовки.

– Все прошлые годы участники противопожарных мероприятий говорили о том, что было недостаточное финансирование, и авиабаза и общий мониторинг. Что в этом году?

– Денег не хватает всегда, но в этом голу по сравнению с прошлым годом финансирование из федерального бюджета нашей территории увеличено. В этом году выделено 778 миллионов рублей. Это на 166 миллионов больше, чем плановые цифры 2018 года. Из них 421 миллион отправляется именно на вопросы профилактики и тушения лесных пожаров.

– Увеличение за счет чего произошло?

– Увеличение произошло в основном за счет вхождения нашей области в нацпроект «Экология». По линии этого нацпроекта выделено 105 миллионов рублей на закупку специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники. Сейчас проводятся закупочные процедуры. Мы планируем до конца марта расконтрактоваться, и в течении первого полугодия эта техника поступит на территорию региона.

– Это что за техника, и кто ее получит?

– Эту технику получат наши лесхозы Амурской области. В основном это тракторнобульдозерная техника, вездеходы, тралы, машины повышенной проходимости «уазики» и часть прицепных орудий и механизмов для подготовки и устройства минполос, пахоты почвы, ухода за минполосами.

– Нацпроект «Экология» – это вхождение нашего региона состоялось благодаря чему? Мы сами туда зашли, или нас включили туда сверху?

– Мы за получение финансирования на приобретение техники боролись уже три года, поэтому...

– То есть актуальность подтверждает, да.

– Это очень актуальное мероприятие.

– К сожалению, опытом не подтверждалось.

– Последние там четыре года техника не закупалась за счет федеральных средств. Все субъекты очень сильно настаивали на принятых решениях, и вот на данный финансовый год руководство страны такие решения приняло и деньги из федерального бюджета изыскало и выделило в структуру лесного хозяйства.

– Но это не только Амурской области такие добавки?

– Нет, не только, но у нас достаточно крупная сумма. Очень мало субъектов столько получили денег.

– Дальний Восток горит каждый год, к сожалению. Ну, и авианалеты авиачасов сколько стало? Тоже больше?

– Также за счет увеличенного финансирования мы увеличили плановый налет на 2019 год нашей авиабазы. На этот год он составит 1250 часов. В прошлом голу налет составлял 1050 часов. То есть, мы плюсом дали на 200 часов налета финансирования больше.

– А это количество исчислялось из каких соображений? Хватит ли прибавки? Достаточно ли будет этого?

– Это, конечно, лучше чем в прошлом голу, но в целом этого количества, если честно, недостаточно. Летать нужно хотя бы две, две с половиной тысячи.

– А как производятся вылеты, на основании чего? Сигналов или плановые какие-то?

– Работа воздушных судов планируется на основании показателей коэффициентов пожарной опасности, и патрулирование начинается со второго класса пожарной опасности и проводится раз в два дня. Когда коэффициент пожарной опасности 3, летать мы обязаны каждый день.

– А какие-то профилактические облеты? Пока их нет?

– Нет, пока у нас класс пожарной опасности не позволяет проводить полеты. Пожароопасный сезон не открыт, поэтому, если честно, мы сейчас на сегодняшний день деньги тратить на авиапатрулирование не имеем права. Это будет нецелевое расходование средств.

– Потому что нет сигналов, да?

– Конечно. Как только будет объявлен пожароопасный сезон, создадутся условия по погоде, мы сразу по этим нормативам начнем выполнять авиационное патрулирование. А сейчас это будет бессмысленная трата денег, так как еще в основной территории области лежит снег, за исключением Благовещенского района.

– Но уже с сегодняшнего дня начнутся заседания противопожарных мероприятий на которых будет обсуждаться.

– Да, выполнение подготовки к пожароопасному сезону находится на постоянном контроле Правительства. Каждый вторник на совещании при губернаторе ход подготовки к пожароопасному сезону мною докладывается, и с сегодняшнего дня у нас начинает работать рабочий орган КЧС области. Это региональный штаб. По пятницам будут подводится итоги подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону. У нас 1 марта первое заседание, если не ошибаюсь в 17:30.

– А есть какие-то наказания, когда территория какая-то не подготовилась?

– По линии пожарного надзора действительно должностные лица могут быть оштрафованы в административном порядке.

– Но вы отвечаете именно за лесной фонд в большей степени, или вообще за всю территорию?

– Нет, я отвечаю и за лесной фонд, и за подготовку населенных пунктов к пожароопасному сезону в том числе. В подчинении нашего министерства находятся областные части области, которые занимаются охраной от пожаров, в основном сельских населенных пунктов. Это самое наше проблематичное и актуальное направление работы по обеспечению безопасности населенных пунктов.

– В этих же целях больше распашка земель ведется, чтобы не было сухостоя?

– Конечно, чем больше площадь распаханных земель, тем пожарной охране, конечно, лучше.

– Насколько выиграли мы территории у сухостоя? То есть это планомерно проводится, да?

– Это больше по линии работы министра сельского хозяйства, но я помню ситуации лет 15 назад, когда у нас развитие сельского хозяйства было гораздо хуже, мы горели просто очень серьезно.

– То есть динамика есть вниз, к уменьшению?

– Конечно, у нас Благовещенский район, если взять для примера Сергеевское лесничество, там с заходом фермеров лет пять назад очень сильно снизилась пожарная опасность. Потому что они там все поля ранее заросшие освоили, распахали, и сейчас там успешно сеют сою и зерновые.

– Будет ли производится как прежде мониторинг из космоса за этими термоточками?

– Несомненно, спутниковый мониторинг – это достаточно действенный механизм и инструмент. Доступом к данным космического мониторинга обеспечена не только Амурская авиабаза, но и все лесничества, лесхозы. Мы обеспечили доступ в муниципальных районах администрации к космомониторингу. Поэтому он используется в полной мере. Плюс нам Главное управление МЧС дало доступ к своей ведомственной системе мониторинга «Каскад».

– Мы говорили об увеличении финансирования, а ведь структуры, как правило, получают, какие-то контракты исполняют через госзакупки. Здесь не будет какой-либо задержки?

– Задержки не будет. Финансирование учреждений лесного хозяйства, которое занимается профилактикой и тушением лесных пожаров, производится на основании государственных заданий. Государственные задания учреждений доведены были как положено сразу после нового года. На основе этих государственных заданий мы довели авансирование, 116 миллионов рублей, до учреждений. Собственно, на эти деньги сейчас и проводится подготовка к пожароопасному сезону.

– Спасибо, что пришли, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области сегодня был в студии, Венглинский Алексей Викторович. Мы говорили о том, насколько область готова к пожароопасному сезону. Спасибо большое.