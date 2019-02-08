Наталья Фатьянова

Тема: как избежать осложнений от ОРВИ и гриппа

– Здравствуйте. Сегодня поговорим о самом главном, о здоровье. Зима принесла с собой не только морозы, но и различные заболевания. О том, как от них избавиться, как уберечься, мы поговорим с главным врачом Амурского областного центра медицинской профилактики Натальей Фатьяновой. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.

– Здравствуйте.

– Ну что ж такое – эта зима, и все мы так болеем. Вроде уже и зима к концу идет, а у нас только начались простудные заболевания, появился грипп. В чем проблема? Опять плохо одеваемся, мерзнем все время, или недостаточно профилактики?

– Факторов несколько, и все, что вы перечислили, справедливо. Начнем с морозов. Морозы и сухой воздух в наших квартирах. Ведь холодно на улице, поэтому наши коммунальные службы стараются, топят, у нас тепло и сухо в квартирах. Высыхают слизистые, образно говоря, и воздействие холода на улице и воздействие сухой атмосферы в наших квартирах способствуют тому, что слизистые оболочки, конечно, снижают свою защитную функцию. Это одна из причин, почему мы больше и чаще болеем зимой. Вторая причина – это конечно, насчет одеваются. Всегда у меня полное недоумение в глазах когда в эти морозы молодые люди ходят с непокрытой головой. Уж что там хорошего в этом, не знаю. Поэтому вот эта совокупность факторов. И следующее. На самом деле, у нас каждый год примерно в это время начинается заболеваемость. Почему так? Я сказала факторы. И потом, все-таки, мы первую половину января все дома, плавно переходя к механизмам передачи вируса. Дома меньше контактов, дети не посещают детские, школьные, дошкольные учреждения. Значит, они не контактируют друг с другом. Поэтому заболеваемость потихонечку отодвигается у нас на февраль обычно.

– Потом все выходят в школы, детские сады, на работу.

– В школы, сады. Кто что, откуда приехал, кто что откуда с собой привез. И спокойненько несут в детские и во взрослые коллективы. И начинается то, что мы сегодня имеем. Так называемый сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными видами. С инфекциями всех видов и с участием большого количества возбудителей вирусов.

– Как отличить первые признаки заболевания ОРВИ и гриппа? Потому что иногда можно пропустить грипп, не дай Бог. Просто сказать «это просто простуда. Можно на ногах переходить, пересидеть».

– Как правило, грипп начинается с очень высокой температуры. Состояние пациента всегда тяжелее. Всегда интоксикация гораздо более выраженная, чем при ОРВИ. С высокой температурой интоксикация, и состояние пациента не так страдает как при гриппе. Это первый звоночек. Вялость. Человек совершенно неработоспособен, высоченная температура. Обязательно обращайтесь к врачу. В любом случае при высокой температуре нужно к врачу обращаться, а здесь тяжесть состояния пациента, особенно ребенка, должна насторожить, что это грипп. Затем берется биологический материал...

– То есть, анализы сдаются.

– Делаются посевы. Идет верификация вируса, который вызвал заболевание. И чем быстрее это сделать, тогда более благоприятный прогноз. Он и должен быть благоприятным, будем на это настраиваться, и быстрее поправитесь.

– Какая на сегодня у нас ситуация с ОРВИ и гриппом?

– Сегодня эпидпорог в трех районах у нас превышен, в том числе в Благовещенске. Немножечко выше заболеваемость чем в прошлом году, но это все под контролем, прогнозируемо. Ситуация по эпидзаболеваемости мониторится ежедневно. Подводятся итоги каждую неделю. Каждый случай инфекционного заболевания регистрируется, фиксируется. Здравоохранение готово к приему пациентов в любом количестве. Даст Бог, их будет все меньше и меньше. Но тем не менее, если что, то будут развернуты в том числе дополнительные стационары. Все медицинские организации готовы принимать круглосуточно пациентов. Есть запас медикаментов и всех необходимых и приборов, и наборов инструментов. То есть, мы..

– Вы готовы.

– Здравоохранение готово.

– Что такое превышенный эпидпорог? Это еще не эпидемия, но это уже...

– Нет, не эпидемия. Но мы уже на грани. Но про эпидемию пока... есть групповая, вспышечная заболеваемость, но это нет, конечно, не эпидемия. Не дай Бог мы когда-нибудь с этим столкнемся. Но хотелось бы еще к населению обратиться. Ну, что такое наши острые, все все знают, все грамотные.

– Ну да, каждый год ведь говорим.

– Говорим, да.

– Так же, как и зима ежегодно, в одно время практически.

– Ежегодно, да. Острые респираторные вирусные инфекции приходят. Начинается холод на улице, начинается сухой воздух в домах, все каждый год. Но ведь огромное количество факторов, которые можно преодолеть, с которыми не столкнуться, если, все-таки, население прислушается ко всему, что мы говорим. Но вы видите, что такая ситуация не только в Амурской области и вообще по всей России. И все говорят врачи с экранов одно и тоже. Люди, если вы заболели, сделайте все, чтобы не заболели окружающие, подумайте не только о себе, но и об окружающих. Если уж такая острая необходимость идти на работу и что работа дороже жизни и здоровья, оденьте вы маску и меняйте ее каждые два-три часа. Бесконечно мойте руки, потому что все эти вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и через рот. А уж про детей – я вообще плохо понимаю родителей, которые ведут больного ребенка в детский коллектив. Плохо понимаю педагогов, которые идут с признаками ОРВЗ в детские дошкольные учреждения к малышам, либо идут в школу. То есть, понимаете, большое количество, готовы, медики готовы. У нас есть много проблем, на которые можно деньги эти потратить.

– А вот, Наталья Сергеевна, напрашивается вопрос. Каждый год говорим одно и то же. Ну ладно не слышат люди. А может быть стоит применять, не знаю какие-нибудь штрафные санкции? Когда педагог, например, приходит на работу заболевший или когда родители приводят ребенка в садик или отправляют в школу?

– Так и хочется сказать, выйдете с инициативой законодательной куда-нибудь, которая будет называться так: «О повышении ответственности каждого человека за свое здоровье и здоровье окружающих». Пока эту составляющую мы не внедрим в свое сознание и в свою жизнь, наверное, трудно будет нам бороться.

– На уровне минздрава об этом еще не говорится? Может быть медики должны выйти с такой инициативой?

– Медики честно осуществляют контроль за тем, чтобы как можно меньше детей было в школах. Это так называемые фильтры в школах, в детских дошкольных учреждениях. То есть, медики свою работу делают. Но грозить кому-то штрафом – это просто не наша функция. Хотя, хотелось бы уже. Контактов не будет – и не будет никаких вспышек. Все же просто.

– Но что же делать, если мы все равно живем в социуме, мы вынуждены общаться и ходить на работу и в какие-то другие заведения посещать, в кино, в театр и прочее, прочее?

– Я не стесняюсь носить маску нигде. И своей семье говорю: ребята, здоровье дороже. Вообще, чего мы стесняемся? Надели маску, мы не хотим заболеть. Если кто-то считает, что это совсем неэффективно – на самом деле, нет.

– А вот смотрите я иногда вижу у нас, кстати редко русские граждане ходят в масках, а вот китайцы по городу прям сплошь и рядом выходят в масочках. Мне кажется, что это не совсем правильно, когда в мороз там тридцать градусов, и он идет в маске.

– На улице не надо, не нужно носить.

– Скажите, стоит ли, к примеру, опасаться в холодное время года каких-то вирусов, которые летают у нас по улице?

– На улице маску носить не надо. Ее нужно надевать в автобусе, в магазине. Там, где ограниченное пространство. Но если вы, конечно, собираетесь в обнимку там с кем-то стоять на улице, то Бога ради.

– Так маску должен надеть на себя больной человек и надеть на себя здоровый в плане...

– Я бы советовала и говорила, сознательный гражданин заболел, надел, чтобы никого не заразить, а сознательный гражданин, который не хочет болеть, пусть оденет для того, чтобы не заболеть.

– Чтобы не заразиться.

– Чтобы не заразиться.

– И еще несколько практических советов практикующего врача, человека который занимается профилактикой. Если уж заболели, первые меры, понятно, что надо идти к врачу. Пока ждете врача, пока ребенок лежит с температурой, нужно ли сбивать температуру или нет? Нужно ли пить много жидкости или нет? Потому что, все-таки, кто-то говорит так, кто-то говорит иначе. Скажите хотя бы несколько советов.

– Жидкости пить много надо. Лимонные квасы, морсы – все это совершенно приветствуется. Почему нужна жидкость? Для того, чтобы разбавить в организме концентрацию тех вредных веществ, которые вырабатывает вирус. Пить нужно обязательно. Единственное что, аккуратненько людям, у которых есть какие-то заболевания сердца, сосудов, которые и так мочегонные принимают, контролировать выпитое, выделенное. Но я хочу сказать, что при высокой температуре человек теряет очень много жидкости и из кожи тоже, и дети в том числе.

– Поэтому пить много нужно.

– Пить много нужно. Это первое. Второе – остаетесь дома. 38 градусов температура – даже детям считается что ее снижать не нужно. Выше 38 – естественно. Опять же, с оговоркой, есть такие состояния у взрослых и детей, так называемая судорожная готовность. Если такая ситуация есть, значит до 38 уже принимаете меры, снижаете температуру. Опять же, только в ситуации когда есть у взрослого или у ребенка так называемая судорожная готовность.

– Что такое судорожная готовность?

– Это самая высокая температура у некоторых, у какого-то небольшого процента людей, и детей, и взрослых, может провоцировать судороги. Поэтому если... ну, мамы знают обычно.

– Я думаю, что люди знают об этом.

– Что касается практически здоровых детей, у которых ничего подобного в диагнозе не стоит, до 38 считается, что снижать температуру не надо.

– До 38 температуру искусственно не снижать, потому что организм борется сам с заболеванием.

– Да, ждем педиатра. Ждем врача. Врач придет обязательно в течении дня. А до этого лежим в постели, много пьем, ни с кем не контактируем. При этих состояниях чего не нужно пить – это аспирин. Хорошо нужно запомнить.

– То есть, жаропонижающие не принимать.

– Аспирин нет. К вопросу об отношении людей к своему здоровью. У нас на этой неделе заболеваемость пневмонией у взрослых выше, чем у детей. Почему? И все случаи это как правило...

– ...Как раз осложнения после гриппа?

– Не гриппа, а острой респираторной инфекции, это поздняя обращаемость.

– Позднее обращение к врачу.

– Как правило. Ведь не всегда же все начинается... пневмония сама по себе начинается не обязательно катаральные явления в горле. Пневмония – это самостоятельное заболевание которое круглый год регистрируется, к сожалению.

– Как-то надо переломить, все-таки, это наше отношение к самолечению и все-таки как только появились признаки заболевания сразу обращаться к врачу.

– Сидите дома.

– Либо дома, либо к врачу.

– У кого есть маленькие дети, сидите дома и никуда не ходите.

– Мы сегодня говорили о том как избежать осложнений после ОРВИ и гриппа и как не заболеть. В гостях у нас была главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова. Будьте здоровы. Это были «Простые вопросы». До свидания.