Сергей Гритченко@|@Татьяна Андреева

Тема: стажировка в израильской клинике

– Здравствуйте. Не каждому врачу в своей профессиональной карьере удается побывать на стажировке водной из ведущих клиник мира. Хотя мы все понимаем, что такой приобретенный опыт бесценен, и взгляд со стороны очень полезен. Такая возможность выпала одному из наших гостей. Мы рады, что он пришел сегодня к нам в студию поделиться с нами своими впечателениями. Гостей у нас двое. Я попозже объясню, почему. Врач реаниматолог-неонатолог Сергей Гритченко. И президент «Ротари клуба Благовещенск» Татьяна Андреева. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Татьяна, сразу вопрос к вам. Я так понимаю, что поездка Сергея состоялась при участии «Ротари клуба Благовещенск». Как вы нашли друг друга? Как возникла эта программа?

Т. А.: – Эту стажировку организовывал «Ротари клуб Благовещенск» при содействии «Ротари клуба» Ульяновска. Где-то в течение полугода налаживались контакты между «Ротари» Израиля и «Ротари» России. Это был первый пилотный проект поездки наших российских врачей на стажировку в Израиль. После того, как было принято решение, специалисты какой направленности, врачи, должны будут поехать. Мы обратились в областную детскую больницу. У нас с ними давние контакты, мы с ними сотрудничаем в плане поставки оборудования. И главврач выбрал самого перспективного, самого молодого и достаточно выносливого человека на эту стажировку.

– Я думаю, что надо еще пояснить, вдруг кто-то первый раз слышит, что такое «Ротари». Это общественные организации по всему миру. И поэтому связь ротарианцев из разных стран тесная и возможно такое сотрудничество.

Т. А.: – Да. В мире существует более тысячи «Ротари клубов». Они находятся в разных странах. Даже развивающихся. И объединяет предпринимателей и специалистов. И помогает не только в решении финансовый проблем, но и в открытии дверей в другие страны. Для врачей, преподавателей, работников музеев. Это первая поездка в Израиль по врачебной практике. Но уже были в другие страны и по другим специалистам.

– Так называемые профессиональные обмены?

Т. А.: – Да, профессиональные обмены.

– Сергей, ваши впечатления? Какова была первая реакция, когда вам предложили по такой программе поехать на целый месяц?

С. Г.: – Я бы хотел сказать слова благодарности клубу «Ротари Благовещенск», нашей Амурской областной детской клинической больнице, главному врачу Белоусу Руслану Алексеевичу за организацию этой поездки. Насчет стажировки могу сказать, что наше медицинское образование в Израиле ценится. Очень много врачей из стран бывшего Советского Союза, из России. У нас медицинское образование не хуже. Клиника располагалась на юге Израиля, город Баэр-Шева. Клиника называется «Сорока». Клиника занимается наукой. Есть институт генетики, отделение, которое исследует лечение эпилепсии, большой центр ЭКО, отделение трансплантологии. У них есть роботизированная техника. Такая техника встречается у нас на Дальнем Востоке и по России, конечно, есть. Это робот «Да Винчи». На Дальнем Востоке – это остров Русский.

– Для чего он?

С. Г.: – Эта техника в основном применяется для сложных хирургических операций.

– Такого космического чего-то, что у нас вообще нет, там не было?

С. Г.: – В принципе, все остальные профили у нас есть в области.

– Это отрадно слышать. Что-то поразило все равно? Что-то изменило создание?

С. Г.: – Из интересного могу сказать, что у них есть фармакологический завод Teva, где заказываются препараты. В отделении, где я был, в реанимации новорожденных, полностью есть наборы парентального питания, где все набрано. С завода, грубо говоря, они заказали, им привезли. Они все это раскрыли, поставили, капает препарат. Уделяется внимание очень много уходу, профилактике заболеваний. Есть препараты, которые не зарегистрированы в нашей стране. Также у них, поскольку работают с университетом, очень развита научно-исследовательская деятельность. Они могут взять какое-нибудь крупное рандомизированное исследование с с большой доказательной базой, взять препарат, который там применялся, и начать тоже свое исследование. У нас это могут проводить только на базе НИИ.В обычных больницах это достаточно сложно провести. Протокол у них: обычно либо взяты с американских рекомендаций, либо с европейских крупных.

– Это что значит?

С. Г.: – Берут какой-нибудь крупный проект с большой доказательной базой, переводят на свой язык и внедряют его в клинику.

– Татьяна, сложно ли было организовать стажировку врачей? Одно дело, когда педагог приходит в школу или музейный работник в музей, а другое дело – врач. Сергей не просто наблюдал, но ему давали и какие-то манипуляции делать. Не просто ходили и смотрели.

Т. А.: – Для этого нужен был определенный перечень документов, медицинских обследований, прививок, медицинских сертификатов, подтверждающих профессиональное образование, дипломы, гарантийные письма с места работы, его договоры трудовые о том, что он действительно работает в такой должности. Все это необходимо было перевести на английский язык, заверить по протоколу. У нас возникли сложности с определенными прививками, которые обязательны для Израиля и не обязательны во взрослом возрасте у нас. Но мы со всем справились.

– Я почему спросила – чтобы наши телезрители поняли, что это была не просто развлекательная поездка, это было даже не наблюдение, а реальная серьезная стажировка, серьезная практика. Что в вашей будущей работе, Сереж, вам пригодится?

С. Г.: – Мы хотим эти протоколы, которые применяются там, внедрить на базе нашей больницы. У нас все возможности для этого есть, все ресурсы есть для этого.

– Это такой опыт: человек поехал, посмотрел своими глазами. Как вы своим коллегам это все рассказывали? Была презентация какая-то?

С. Г.: – Там нам показывали их статистические данные. У них поток больных несравненно больше, клиника принимает в год миллион человек. Из них 19 тысяч – это дети. Плюс еще новорожденные: 17 тысяч родов в год.

– Огромная клиника.

С. Г.: – Как рассказывали коллеги, ее хотели внести в Книгу рекордов Гиннеса по количеству родов. По финансированию: у них бюджет здравоохранения равен военному бюджету Израиля.

– Это очень важная фраза сейчас прозвучала. Это о многом говорит. Хорошо, что государство так понимает свою функцию в поддержке здравоохранения. Еще что интересного?

С. Г.: – Людской ресурс там хорошо задействован. Например, в отделении реанимации новорожденных, медсестры меняются три раза в сутки. У них восьмичасовой рабочий день. Одна медсестра положена на три койки. Три больных – одна медсестра. Также у них логистика внутри больницы выстроена. Есть так называемая пневмопочта, по которой отправляются все анализы. Если надо, какие-то документы могут отправиться. Ты можешь по этой пневмопочте экстренно заказать препараты крови. Там по времени это все быстрее происходит, логистика выстроена лучше.

– Когда вы вернулись и разговаривали с руководством больницы, с коллегами своими: на самом деле реально применить какие-то методы, что-то улучшить?

С. Г.: – В плане пневмопочты есть в некоторых регионах нашей страны. Ребята были с Ульяновска, говорят, у них есть пневмопочта. Также, по-моему, слышал, в Казани она есть. Это все реализуемо, ничего сложного нет.

– Вы сказали «ребята из Ульяновска». Хочу уточнить, что не вы один там были на стажировке. Были врачи, которых отправили «Ротари клубы» из других городов.

Т. А.: – Из Ульяновска только.

– Сколько вас там было?

С. Г.: – Вместе со мной шесть человек. Два акушера-гинеколога, один анестезиолог-реаниматолог и один неонатолог главный внештатный Ульяновска. Что я привез оттуда – уже сформирована заявка.

– То есть, к вам прислушались, и какие-то вещи будут внедряться. Вот этим, наверное, очень полезна была эта поездка. Мы очень за вас рады, что она получилась. Татьяна, будут еще какие-то стажировки наших врачей?

Т. А.: – Запланирована следующая стажировка на май. Первый опыт был очень удачный. Группы не могут быть большими, и не факт, что наш доктор попадет. Программа на май, и, скорее всего, это будут онкологи. Онкологи планировались на октябрь, но потом что-то изменилось. Поэтому в декабре поехали неонатологи. Пока май. Пока мы будем ждать, дадут ли нам место для того, чтобы мы вышли с предложением к врачам города Благовещенска, кто поедет и кого порекомендуют наши главные врачи, какая будет специализация. Я так понимаю, это тоже достаточно широкий спектр врачей.

– В любом случае, это хорошо влияет на нашу медицину. Это новый опыт, новые знания. Очень приятно, что эта программа работает. И спасибо, Сергей, что пришли поделиться с нами впечатлениями. Я понимаю, что были наверняка и какие-то личные контакты, и поездки по стране.

С. Г.: – Люди очень гостеприимные. У многих ностальгия, потому что все выходцы... Много было русскоязычных, не только по-английски общался, но по-русски.

– Я понимаю, что много впечатлений было. И языкового барьера не было. Замечательно.

Т. А.: – Хотя одно из требований было, чтобы знание английского языка было определенного уровня, чтобы специалисты не испытывали языкового барьера в медицинском направлении, профессионального.

– Вот и все. Это были «Простые вопросы». Я напоминаю, что у нас в студии был врач реаниматолог-неонатолог Сергей Гритченко. Он проходил стажировку в Израиле. И президент «Ротари-клуба Благовещенск», клуб помог организовать эту стажировку, Татьяна Андреева. Это были «Простые вопросы». До свидания.