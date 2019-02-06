Тема: пранки и социальные эксперименты

– Здравствуйте. А вы не задавали ли себе когда-нибудь вопрос, можете ли вы помочь незнакомому человеку на улице, который спросит у вас помощи в деньгах? Социальный эксперимент подобного плана поставил известный благовещенский блогер Владимир Литовченко. Володя, привет.

– Привет.

– Ты-то можешь кому-нибудь дать денег на улице?

– Если адекватно объяснит зачем, то могу.

– Зачем тебе все это?

– Как-то дома не сидится.

– Нет, ну а правда, для чего? Для просмотров, для популяризации, либо ты действительно хотел провести такой социальный эксперимент?

– Сейчас я развиваю ютьюб канал, наполняю его контентом, и мне всегда были интересны какие-то пранки, социальные эксперименты, какие-то такие вопросы.

– А в чем вообще разница? Я тоже видел этот ролик, он прописан как пранк. Все-таки, в чем разница между пранком и социальным экспериментом?

– Социальный эксперимент, наверное, какой-то социальный подтекст имеет больше. Пранк – это более что-то такое жесткое, беспринципное, беспричинное. Выйти молоком облиться или раздеться на публике. То есть, социального подтекста никакого нет, но пища для глаз. Вот такая разница. Но точно я не знаю.

– Этот последний ролик, по факту, все-таки социальный эксперимент.

– По факту да.

– А назвали пранком.

– Там несколько названий.

– А, несколько. Кому что удобно, как говорится. А откуда вообще родилась такая идея выйти на улицу и спрашивать у всех сто рублей?

– Ну, сразу хотели попросить сто рублей. Хотели попросить денег. Ну, двадцать рублей – это все могут дать. Сто рублей – сумма позначимей. Поэтому решили сто рублей.

– А как вообще возникла в принципе идея выйти на улицу и спрашивать деньги? У кого-то же щелкнуло.

– Я каждый день езжу домой по Калинина, и ходят ребята с коробочками, и меня немножко раздражает этот факт, и мысль такая: неужели кто-то им дает? И сколько ходят, я не вижу чтобы им кто-то давал денег, потому что такая автоматизированная система уже получается подаяния. Ладно, человек подошел, который попросил глядя тебе в глаза. Тут неизвестно для кого, неизвестно зачем он с коробочкой идет, и поэтому мне на эту тему хотелось что-то проверить, создать.

– Так надо было тогда с коробкой выходить, в помощь кого-то собирать.

– Нет, ну хотелось вот что-то такое.

– Ты просил по сто рублей. Почему именно по сто и почему самая главная формулировка? На такси до микрахи доехать?

– Сценарий такой специально был построен, чтобы у людей возникли какие-то нестандартные мысли. То есть, ситуация с одной стороны стандартная, стереотипная, с другой стороны – немного нестандартная. На проезд не хватает аж сто рублей доехать до микрахи. Ну, почему бы на автобусе не доехать. И эти вопросы логично было бы людям задать. Но, как показал, опыт задавали далеко не все.

– То есть, в принципе людям было все равно. Вот, на, езжай куда хочешь.

– Да.

– Просто почему-то я изначально думал, что это может быть сто рублей в другой город уехать. А здесь такая некоторая провокация, как я понимаю. Что вроде как действительно можно просто поехать на автобусе, пешком дойти, в конце концов.

– Да, я хотел спровоцировать людей. Но по факту получилось, что у людей два сценария поведения. Либо отказ независимо от того, что я там буду дальше вдогонку говорить: на такси сто рублей, подождите, мне очень надо. Либо помощь. И при этом он тоже помогает независимо от того, что я там начинаю договаривать. «На такси, автобус для лохов», я один раз сказал парням, и при этом они все равно дали мне денег. То есть, это должно было их обидеть по сути, но включился механизм помощи, они все равно дали мне денег.

– Кто больше давал, мужчины или девушки? Или по возрасту какие слои более отзывчивые?

– По возрасту более отзывчивая молодежь. Взрослое население 40-50 лет вообще даже в диалог не вступали: нет денег. Даже не оправдывались: нет денег.

– Возможно борода пугала.

– Нет-нет. Просто уже видимо жизненный опыт какой-то.

– А сколько вообще всего человек приняло участие в вашем социальном эксперименте?

– Наверное около тридцати.

– Сколько по времени длился эксперимент?

– Два часа.

– В какой-то момент это был час пик, либо вы выбирали, по какому принципу время, когда пойдете снимать, и какой это день был, кстати?

– Это было наше свободное время, поэтому какое-то конкретное время по людям мы не планировали. Это было воскресенье, где-то два, три, четыре часа.

– Мы можем сделать вывод, что скорее всего это были не только благовещенцы, но и приезжие люди, потому что центр города.

– Да. Там в одном моменте ребята из Тынды помахали в камеру «Тында привет».

– Какие-то удивительные случаи были? Что тебя лично порадовало, либо, наоборот, удивило?

– Один случай не вошел в кадр. Я уже хотел подходить к следующему человеку, тут навстречу прерывает меня бомж и просит двадцать рублей помочь ему. И я говорю, не поверишь сам тут деньги собираю на проезд, не могу уехать.

– И что было дальше? Мне интересно.

– Он мне поверил. Говорит, да ты успокойся, какие сто рублей, какое такси, едь на автобусе. Ты где там живешь. В общем поболтали, так и он мне поверил, что мне действительно...

– Он тебя принял за своего можно так сказать.

– Да и на оператора показывает, говорит: сейчас я к нему подойду, спрошу, может у него деньги есть.

– В итоге ты ему хотя бы помог, дал какие-то двадцать рублей?

– Да ему не нужно было.

– Вопрос, кстати с этими деньгами. Сколько в итоге насобиралось?

– В итоге около девятисот рублей за два часа.

– Вы вернули эти деньги?

– Да, сразу я возвращал всем, кто давал, и говорил, что это шутка, розыгрыш. Показывал камеру.

– А девушки или мужчины были более отзывчивыми в этом процессе?

– Так не скажу, и девушки, и мужчины, в принципе, поровну.

– То есть, из суммы, мы можем сделать вывод, что если тридцать человек, девятьсот вы заработали. То есть, девять человек из тридцати примерно... Как ты думаешь, можно расценивать это количество как тот факт что у нас в Приамурье в целом на Дальнем Востоке живут люди отзывчивые, либо наоборот все-таки нет? Вот какое у тебя осталось впечатление после этого проекта?

– У меня осталось впечатление о том, что... как это сказать... репутация людей взрослых, вроде они такие подойдешь, обратишься к взрослому человеку, он поможет, а по факту они отказывают. Молодежь, у которых денег вроде как меньше должно быть, они наоборот помогают. И ребята с Ближнего Востока, к ним страшно было подходить. Пара групп вот таких ребят, но я подошел, попросил, и оба раза я не получил отказа, ребята помогли. Вывод можно сделать такой, как-то вот эти стереотипы навязанные, что молодежь у нас упущенная, кавказцы злые, они немножко неправдивы. И вот, выйдя на улицу и пообщавшись с людьми, я получил вот такую картину интересную для себя.

– Если возвращаться к тому понятию, что мы начали в начале обсуждать: пранк или социальный эксперимент. В твоей практике был настоящий пранк, когда ты ходил по магазину и пытался спровоцировать граждан на преступление. Можешь рассказать об этом проекте немного, несколько слов?

– Было. Мы ходили по супермаркету, подходили к сотрудникам и просили их помочь мне в преступлениях, своровать товар какой-то.

– Откуда взялась эта идея?

– Я даже не знаю.

– Но какой можно сделать вывод, все-таки, кто-нибудь поддался на твои провокации?

– Никто не поддался, но это и нормально, никто и не должен был поддаться. Единственное меня удивило, что никто не обратился к охране и не сказал, что там человек ходит и пытается своровать, и я спокойно там час ходил, предлагал, и все нормально.

– Какие планируются эксперименты, может быть, уже сейчас? На какую тему ты бы хотел обратить внимание горожан. Сейчас мы узнали, что в принципе у нас люди открытые, молодежь у нас прогрессивная в этом плане, что помогает ближнему своему, как говорится. Что сейчас хочется проверить?

– Есть в планах одно, но это пока секрет.

– Секрет, чтобы потом тебя не увидели и не узнали это процесс. А есть ли какие-то планы на помощь кому-либо? Все-таки, акции довольно популярная сейчас вещь. Ты у нас популярный блогер. И, может быть, пора уже выходить на помощь. У нас актуальна тема всегда – это дети в детских домах. Тема собак беспризорных сейчас особенно актуальна. У тебя были ли какие-то такие мысли по поводу того, чтобы развиваться и в этом направлении уже социальном?

– Мысли есть, но меня эти проекты наталкивают на что, как будто я популизмом буду заниматься. То есть, это больше пиар для себя, какой я хороший. А по факту все эти материальные помощи, не факт, что они доходят до места назначения, и не факт, что они полезны. Те же детские дома. Сколько историй, что игрушки приносят, а сотрудники их уносят домой. В «Островах» мы тогда делали акцию, с детьми играли, и я был Дедом Морозом. И со Снегурочкой мы раздавали подарки. Там нужно было участвовать в конкурсах, и за это дети получали подарки. В итоге участвовало там десять человек, а налетело получать подарки тридцать. И там непонятно было, кто из них участвовал, кто не участвовал. То есть, вот такие настроения расхватать халяву меня отталкивают от каких-то акций.

– А может и быть наоборот этим заняться, ты лично будешь знать всю цепочку от начала и до конца. Там, бородатый человек ходит по городу и дарит там какие-то, не знаю, плюшевые мишки, за это получает деньги, и эти деньги ты берешь и отвозишь в детский дом например. Не было таких мыслей?

– Мысли есть. Опять же, надо контролировать конкретно получил ли человек деньги эти или не получил. А так просто «вот я такой добрый, держите деньги», в детдом куда-то кинул и что с ними произошло? Меня вот это смущает.

– И все-таки я хочу вернуться к самому первому вопросу, который я тебе задал. Все-таки это было для личной популяризации своего канала, или все-таки тебе действительно было интересно провести такой социальный эксперимент, проверить благовещенцев, амурчан?

– И для популяризации канала, и тема мне действительно самому интересна. То есть, мне интересна реакция людей. Интересно смотреть, взаимодействовать.

– Что бы ты пожелал благовещенцам, если они теперь впредь будут встречать, необязательно бородатого парня, но который у них попросит денег? Давать или не давать, все-таки?

– Я бы посоветовал спрашивать, разговаривать. Мы немножко разучились говорить с людьми. То есть в спешке, бежит, дал денег.

– В телефоне наверное.

– Да, в телефоне. Дал денег, бежит. Отказал. Оба эти случая не очень хорошие. Почему не пообщаться, не спросить, что у человека случилось? Зачем? Куда? Может быть, ему помочь как-то нужно, довести. То есть, почему не пообщаться, люди не общаются. Вот он или откупился, убежал или сказал «нет» убежал. Оба случая эти заставляют задуматься.

– Ну что же, хочется верить, что наши люди будут больше общаться. У нас сегодня в гостях был Владимир Литовченко, известный блогер. Человек который поставил социальный эксперимент и понял, что, в принципе, наверное, наши люди щедрые. Правильно, Володя?

– Ну да.

– Спасибо большое, ждем новых экспериментов. Пускай они будут все интересней и лучше.

– Спасибо.