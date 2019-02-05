Николай Кухаренко

Тема: как правильно праздновать китайский новый год

– Настал 4717 год по китайскому календарю. На самом деле китайцы верят, что идет пятое тысячелетие, а вовсе не 2019 год. С 4 на пятое 5 настал новый год по восточному календарю. Как его правильно праздновать? Мы сегодня поговорим с Николаем Кухаренко, директором Института Конфуция Благовещенского педагогического университета. Добрый день.

– Здравствуйте.

– Мы будем переговариваться через вот этот фонарь, да?

– Да.

– Фонарь – это праздник фонарей, правильно? Праздник Весны настал?

– Праздник фонарей будет на пятнадцатый лунный день.

– То есть, две недели идет новый год, потом Праздник Весны.

– И все эти празднования завершаются Праздником Фонарей.

– Тем не менее, все эти атрибуты присутствуют.

– Да.

– Очень празднично украсили, Новый год не прекращается в России.

– Еще один повод замечательный.

– Ну что же, по восточному календарю год Желтой Земляной Свиньи.

– Знаете, вот меня удивляет насколько наши российские граждане точно знают.

– Чтят, я бы даже сказала.

– Я с китайцами разговариваю, ну что Желтой Земляной Свиньи? Что? Максимум знают, что свиньи. Что она еще желтая и земляная – это надо быть даосом или астрологом продвинутым. Большинство там, 99% населения — год Свиньи и Свиньи, а еще там цвета и пять элементов – это нет, не знают.

– А что должно быть обязательно в китайский новый год? Правильно говорить восточный новый год.

– Да, нам привычнее говорить китайский. Вообще, конечно, это и Корея, и Малайзия, и Таиланд, и Япония. Весь восточный мир, Азия празднует его. В каждой стране по-разному, и даже в самом Китае отличается, как празднуют север Китая от юга Китая. Вообще, даже по вашей студии по убранству видно, что доминирует красный цвет.

– Это обязательно?

– Да. Красный цвет – цвет радости и здоровья, цвет праздника, цвет, который отпугивает злых духов. Вот вчера можно было слышать как как раз в ночь с 4 на 5 как бухали хлопушки, петарды, салюты вовсю. Китайцы до двенадцати все это стреляли и стреляли. И потом сели дома, закрыли двери, и не открывали их до полуночи и позже. Вообще, до утра даже не надо открывать.

– То есть, китайцы ночью не ходят по гостям?

– Точно не ходят и в ресторанах не отмечают. Вообще, есть еще Малый Новый год, за неделю до нового года. Это примерно получается 28 января.

– Ага, значит у них тоже есть Старый Новый год и «новый» Новый год.

– Здесь по-другому все. Малый Новый год, то есть за неделю до прихода настоящего нового года, Праздника Весны. Он называется у них Чуньцзе – Праздник Весны. Китайцы празднуют Малый Новый год, когда они провожают на небо божество домашнего очага. Это божество должно доложить Небесному Императору, как семья себя вела весь год, и можно с ним передать разные просьбы, чтобы везло.

– У них же нет Деда Мороза?

– Да. Вот такой вот элемент – это уже древние народные традиции. Перед ним ставят такую мисочку с медом, с какой-нибудь клейкой рисовой массой, чтобы у него уста запечатать, и он не мог ничего лишнего сболтнуть, ничего плохого. Только молчал и кивал как болванчик. Также сжигают и выбрасывают старые вещи.

– Как итальянцы прям.

– Да-да, в Италии так же, тоже читал. Убирают весь дом. Бывает, что уксус разогревают на плите, и этот запах уксуса, как с кадилом ходят по всему дому.

– Освятили.

– Злых духов изгнать, потом сдирают старые украшения счастья, новые налепляют.

– А это украшение висит целый год?

– Да.

– Как у нас верба стоит.

– Вот смешно, но это действительно так. Потому что летом придешь к китайцам, у них до сих пор в подъездах или дома может висеть. С этим украшением тоже очень интересные легенды. Вообще, это иероглиф «Фу» «счастье» означает. «Счастье», «счастливая судьба».

– Посмотрите сколько счастья у нас в студии.

– Да. Очень много, наверное на каждой рыбке нарисовано. Про пельмени. То, что вся семья обязательно лепит пельмени. Это долгий процесс.

– Обязательно лепят пельмени.

– Люди не видели друг друга год, лепят. Редко бывает что покупные, чаще сидят и домашние лепят.

– С разными начинками.

– Да. Также секретики какие-то, монетку можно положить, красный сахарок, миндаль, потом едят это все. Почему вообще пельмени? Пельмени – «цзяо цзы» по-китайски. Опять-таки, звучит похоже как смена символов, смена иероглифов, то есть пельмени начинают есть прямо в 12:00. Сменяется один год. То есть, уходит, и приходит следующий год. Вот смена этих знаков, символов – получается, что тоже символично. Кроме того, пельмень со своей начинкой символизирует, что все в доме собрались. И еще вот здесь, допустим, можно посмотреть, я специально принес, мне подарили такую картину...

– Это пельмень?

– Это пельмени вот такой формы. На самом деле, это слиток золота или слиток серебра. Такой формы были в древности слитки серебра и золота. Поэтому считается, что если на столе пельмени, это якобы слитки.

– Богатство.

– Богатство. У китайцев все вокруг денег крутится. На столе должны быть такие пельмени как слитки золота, серебра. Семья будет в достатке жить.

– А правда, что если родственник не смог приехать в свою семью, то место остается пустым?

– Остается пустым. Ему и тарелочку ставят, и, кроме того, первая порция пельменей идет умершим родственникам, то есть предкам ставятся. Потом вот этому божеству Цзао Вану, который охранитель семейного очага или Бог кухни, по-разному его называют. И потом уже все остальные едят. Кроме того, еще где-то есть тоже, я подготовил, вот, если будет видно... Вход в дверь украшают такие парными надписями.

– Обязательно парные?

– Парные. Вообще, парность в китайской культуре присутствует. Вот у нас, например, нельзя дарить два цветочка, а у них это отлично.

– Правильно.

– Да. Вы в гости к кому-то придете, можно подарить две бутылки вина, две вазы. Парные надписи, обычно пожелание счастья, чтобы все хорошо было в доме. И вот такие устрашающего вида...

– О, я такие видела.

–...товарищи вот такие.

– Да, а кто это?

– Это тоже божество, которое отгоняет злых духов. Иногда бывают парные: один с улыбкой, а другой очень злобный.

– Они в храмах, да? Такие статуи стоят?

– В храмах они в дверях. Вообще, это божество – охранитель дверей. Его тоже наклеивают, он отгоняет духов злых, а хороших наоборот запускает.

– Очень хочу спросить. Много ребят учится у вас из Китая, и вы знакомитесь и знаете ребят, которые наши русские, российские учатся в Китае. Как быстро происходят ассимиляция эта новогодняя? Как быстро перенимают люди традиции? Может быть, русифицировалась как-то вот эта история?

– Русифицировалась? Я не знаю ни одного китайца, который бы на свой китайский новый год оливье бы делал или селедку пол шубой. Этого нет. Китайцы вообще...

– Уезжают домой на новый год.

– Нет, они уезжают в новый год. Вообще, китайская культура отличается тем, что она переваривает другие культуры. То есть, Китай никогда не завоевывали... Вроде варвары, кочевники завоевали Китай, и Китай особо не сопротивлялся, он просто их принял, переварил, и они тоже стали китайцами.

– Переварил с сохранением этих традиций?

– Свои китайские традиции распространились на них.

– Ну вот, то есть, насадил так.

– Да. Знаете, я сейчас больше наблюдаю, что, может быть, мы, россияне как-то больше пытаемся следовать каким-то канонам, правильную одежду выбрать, правильного цвета, обязательно что-то на столе положить. У китайцев что на столе? Про пельмени мы поговорили. Рыба. Рыба речная должна быть. Рыба всегда в Китае считалась деликатесом. Рыба всегда была дороже, чем мясо. Тоже многие говорят, в год свиньи нельзя есть свинину. Глупости, свинина в кисло-сладком соусе привычное...

– Коронное блюдо.

– Нет, китайцы все едят, и уж едой жертвовать они не будут. Поэтому – нормально, свинина. Речная рыба, обычно верхогляд, сом, карп. «Рыба» созвучна как «богатство», «достаток» в китайском языке.

– У вас проходил фестиваль в одном из торговых центров неделю назад. Как реагировали люди? Это было так красочно, все красное, яркое.

– Людям было очень интересно. И детям, и взрослым. Многие там снимали трансляции в Инстаграме. Мы решили просто познакомить население нашего города, области с традициями Китая. Мы как раз проводили это 27 января. 28-го был Малый Новый год у китайцев. Почему провели в воскресенье? Потому что в воскресенье удобнее, в торговом центре больше посещаемость. И позже наши товарищи-коллеги уже по домам разъезжались. Нужно еще доехать до родителей. То есть, сейчас интересно, допустим, в БГПУ у нас есть международный факультет, где учатся иностранные граждане. 99% китайцев. Под них, в отличие от всех остальных факультетов, отдельное время, когда у них каникулы. То есть, у них плавающий график каникул всегда под китайский новый год. Сейчас все студенты уехали по домам, разъехались, и преподаватели Института Конфуция тоже разъехались.

– Поэтому вы за всех здесь.

– Да, я остался. Еще хорошо, что гриппом успел переболеть, все нормально.

– А что вообще обычно дарят на китайский новый год?

– Китайцы – очень прагматичные люди. Поэтому они не заморачиваются подарить кому-то что-то, а вдруг кому-то что-то не понравится. Поэтому самый распространенный подарок хунбао — красный конвертик с деньгами.

– Деньги – это к счастью, я знаю.

– Вот этот красный конвертик дарится взрослым, детям, бабушке, дедушке уже внуки дарят, начальники подчиненным дарят. И вот такие конвертики сейчас уже в век информационных технологий просто друг друга заваливают по вичату друг другу переводят такие виртуальные конвертики. Нажимаешь на него, тебе на счет зачисляются деньги. Очень удобно.

– Это хорошо, цифровизация в силе. Но я чувствую сегодня как будто мы на поле чудес, а я Леонид Якубович.

– Угадали, да.

– Ну что же, вот такая красочная студия, такой хороший год у нас, наверное, впереди. Еще мы отмечаем день рождения «Альфа-канала».

– Тогда я вам как раз принес подарок.

– Ну, у нас еще есть вопрос.

– Хорошо, пусть будет подарок в красном стиле тоже – блокнотик чтобы записывать умные мысли.

– Спасибо. Полно.

– Полно, вот будете записывать, и пусть у вас на столе стоит такой человечек.

– Это ручка?

– Да, ручка.

– Это называется чернильный прибор практически. Николай Кухаренко директор Института Конфуция Благовещенского педагогического университета сегодня был в студии, и мы говорили о том как правильно отмечать китайский новый год. Спасибо.

– Спасибо.