Артем Левин

Тема: развитие тайского бокса в Приамурье

– Здравствуйте. Не так давно в Благовещенске впервые прошел чемпионат первенства Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу с отбором на Россию. Это мероприятие посетил известный спортсмен Артем Вахитов, пятикратный чемпион Glory. Ну, а сейчас к нам в Благовещенск приехал не менее титулованный спортсмен Артем «Лев» Левин. О развитии тайского бокса в мире и в Приамурье в частности поговорим сегодня. Артем, день добрый.

– Добрый день.

– Мы с тобой уже встречаемся не в первый раз, поэтому, если не против, будем на «ты» общаться.

– В рамках программы впервые. Но да, я думаю, что это как раз неформальное наше общение, такое уже дружеское, поэтому только на «ты».

– Артем, давай сразу по теме. Почему тайский бокс становится таким популярным в России и в мире в целом? И становится ли?

– Это смотрибельность. И в первую очередь это команда, которая работает в России на популяризацию тайского бокса. Потому что, я хочу сказать, что кадры решают все, и те люди, которые стоят у руководства всемирной организацией IFMA – это Стефан Фокс, Федерацией тайского бокса России – это Дмитрий Александрович Путилин. Они именно делают ту работу, чтобы тайский бокс выходил на телевидение, чтобы люди интересовались, чтобы люди приходили в зал, чтобы это был масштабный вид спорта. И как раз такие же люди есть у вас в области. Я приезжаю третий год подряд, и я своими глазами могу видеть как развивается тайский бокс в области. Президент Федерации тайского бокса Амурской области Андрей Юрьевич Домошенкин для этого делает такую глобальную работу, что меня удивляет, на самом деле. Я много езжу по России, по регионам, и вижу, как работают люди, в какие проблемы они упираются, через какие барьеры им приходится перепрыгивать для того, чтобы спорт тайский бокс развивался в регионе. Здесь же все идет семимильными шагами. Я вижу, что ребята приходят в зал, ребята занимаются, выступают уже на всероссийских и международных промоушенах. То есть, когда их бои, ребят с Амурской области, с Благовещенска, могут видеть по всему миру.

– Андрей Юрьевич Домошенкин стал недавно советником первого вице-президента зоны Сибири и Дальнего Востока Федерации тайского бокса России. Как ты думаешь, чем это повышение может помочь тайскому боксу Приамурья?

– Мы должны понимать, что Дальний Восток сам по себе – это достаточно сложный такой регион, потому что он удален, и иногда люди с западной России вообще не представляют, как там люди живут.

– Что там происходит.

– Да. Вы ориентировнны больше на восток, вы живете немножечко обособленно. Чем мне и нравится этот регион. У людей здесь чуть другие взгляды, молодежь более голодная для боев, для того, чтобы стремиться стать чемпионами. И на самом деле видя тот прогресс Федерации и самого тайского бокса в Амурской области, я думаю, что данная должность для Андрея Юрьевича станет хорошим подспорьем для популяризации тайского бокса на всем Дальнем Востоке. Это от Якутии и Камчатки теперь уже до Иркутска и Бурятии.

– К слову, у нас в начале лета планируется уже по тайскому боксу, не только по тайскому, как я понимаю, большой профессиональный турнир. Может быть, ты дашь какие-то свои рекомендации либо пожелания для организаторов как его сделать лучше?

– Это еще интрига, не все об этом знают. По той информации, которой я владею, это будет фестиваль единоборств, где любой гражданин Благовещенска Амурской области, придя на турнир, сможет найти на что посмотреть именно для себя. То есть, будут представлены различные виды единоборств, и я думаю, что это будет праздник спорта. И я в свою очередь приложу все усилия, которые есть в моей власти, чтобы этот турнир увидели по всей России. Я постараюсь переговорить с «Матч. Бойцом», чтобы турнир показали в прямом эфире, чтобы по всей России могли видеть, что единоборства в Амурской области и на Дальнем Востоке развиваются, и что западной России уже скоро нужно будет держать оборону, потому что ребята с востока скоро начнут конкурировать в полную мощь.

– К слову, в прошедший дальневосточный турнир, хоть был и любителем, но тем не менее уже прямая трансляция была организована. Это радует, что на ютуб-канале Федерации тайского бокса все это дело показывали. Давай вернемся немножко к тебе. Все твои титулы не перечислить, тут как пишет интернет платформа известная: «профессиональный российский тай боксер и кикбоксер. Многократный победитель турнира по тайскому боксу и кикбоксингу как среди профессионалов, так и среди любителей. Имеет звание заслуженного мастера спорта России по тайскому боксу». Артем, сколько у тебя всего титулов и какими из них ты больше всего гордишься?

– В первую очередь – я чемпион мира. Если меня спросят, человек скромный, воспитали меня так, я говорю: чемпион мира и заслуженный мастер спорта, что касаемо любительского спорта. То есть это максимальный титул, который говорит сами за себя. Что касаемо, чем я горжусь, наверное, первые всемирные игры единоборств, где я взял матч-реванш над известным тайским боксером Йодсенклаем Фаиртексом, и это такая «олимпиада боевых искусств», как ее называют. Она проходит раз в три года, туда можно попасть только по приглашению Федерации. Там определенное количество участников. Так просто любая страна не может своего участника заявить. Что касаемо профессионального спорта, это наверное, профессиональные пояса тайских организаций. Это WNC, WBC и WKN. Это три, на мой взгляд, ведущие организации профессионального тайского бокса. И, соответственно это, если мы говорим о кикбоксинге, титулы It's Showtime и Glory. Это ведущие версии. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Планка стоит высоко. Сейчас мы ведем переговоры с различными организациями, которые сейчас уже себя зарекомендовали на мировой арене.

– А не хочется тебе перейти в какую-нибудь другую организацию? Просто сейчас в стране, все знают, по большей части это Bellator и UFC. Glory известна, но не так известна. Стоит ли, может быть, там себя попробовать? Либо все-таки стоит развивать тайский бокс у тебя?

– Если ты спрашиваешь именно об MMA, то это чуть другое. Я реалист и человек который ставит планку максимально высокую. То есть, если выступать в MMA, то именно стремиться стать чемпионом организации. Но я реалист, который понимает, чтобы стать чемпионом организации, уровень борьбы должен быть на уровне. То есть это мне сейчас лет пять нужно не выходить из зала тайского бокса, поставить хорошую защиту от тейкдаунов в борьбе, в партере. Время для меня сейчас главный ресурс, которым я пожертвовать не могу. Каждый человек должен заниматься своим делом. Да, мы вынуждены сейчас, кикбоксеры, тайские боксеры переходить в MMA ради того, чтобы заработать, для того, чтобы доказать свое превосходство в MMA, но если бы были организации по кикбоксингу, которые бы также имели такую фанатскую базу, такие же гонорары, то я думаю, что было бы также как в золотую эру К-1. А что касаемо Bellator, то в Bellator есть отдел кикбоксинга. Как раз с ним мы также ведем переговоры и мне интересно. Кикбоксинг имеет фанатскую базу, имеет хорошие ресурсы, телевидение, все для того чтобы остаться.

– Ты провел больше пятидесяти боев профессиональных, какой из боев ты считаешь самым знаковым для себя? Есть такой бой? Или самым памятным боем?

– Наверное, здесь не то, что бой, здесь сам турнир, «восьмерка» в Glory, она проходила в Лос-Анджелесе четыре-пять лет назад. И три боя за вечер с лучшими представителями кикбоксинга и тайского бокса на мировой арене. То есть, среди восьми участников стать чемпионом, выиграть самый большой чек и гонорар в тайском боксе, он остается и по сей день. Это дорогого стоит. Это, наверное, второй раз когда слезы радости были у меня на лице после выигранного титула.

– Эти переезды постоянные, ты регулярно ездишь по стране, проводишь мастер-классы и так далее. Не мешают ли они твоей личной жизни?

– У меня с личной жизнью все в порядке, и я очень благодарен своей жене, что она с пониманием относится, и еще раз спасибо интернету и технологиям.

– Видеосвязь.

– Да, ватсапу, скайпу, что я могу наблюдать своих детей, хоть я постоянно вдалеке, в разъездах, но я хотя бы вижу, как они растут. На самом деле, я очень скучаю, но я благодарен своей жене, что она с пониманием относится. Меня может по нескольку месяцев не быть дома, потому что я в одном городе или области не останавливаюсь на несколько дней. Но она знает мою цель, она знает мое стремление. Целеустремленность, поэтому она во всем меня поддерживает, такая жена-декабристка. Поэтому я думаю мы совместными усилиями все сделаем.

– Девушки которые замужем за спортсменами, будьте декабристками, берите пример с супруги Артема Левина. Артем, спасибо тебе большое, что приехал. Я уверен, что наши благовещенские ребята оценили твой приезд. Ждем тебя еще раз. Ждем тебя всегда. Вместе в следующий раз все-таки сговоритесь с Артемом Вахитовым. Все-таки друзья, правильно и приезжайте вместе.

– Я думаю, что здесь еще будут приезжать не только мы с Артемом и другие Артемы будут приезжать. Артем Пашпорин с Нижегородской области, тоже звезда тайского бокса. Можно организовать мастер-класс. Есть Артем Лобов – чемпион.

– В общем, тайским боксом только Артемы занимаются практически, я понял.

– Практически все занимаются. Я думаю что мастер-классы от чемпионов будут продолжаться. Чемпионы будут приезжать, мотивировать молодежь здесь, в Амурской области. Но все благодаря руководству, которое решает все, так что спасибо президенту Федерации тайского бокса.

– Согласен. Будем надеяться, что развитие не остановится на этом. Спасибо большое Артем, приезжай еще. Артем Левин профессионал среди тайских боксеров и кикбоксинга был у нас в гостях. Занимайтесь спортом, все у вас будет отлично.