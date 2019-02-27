Андрей Кузьмин

Тема: горнолыжная база в Натальино, работа в Госдуме

– Во Владивостоке бывший министр спорта Амурской области Олег Гуменюк получил должность исполняющего обязанности мэра города. И получил критику со стороны депутата Государственной думы, который состоит в комитете по региональной политике, проблемам Севера, Сибири и Дальнего Востока Андрея Альбертовича Кузьмина. Он поставил под вопрос его возможности. Почему? Мы сегодня поговорим сегодня в студии.

– Добрый день.

– Резкая критика была обращена в сторону Олега Гуменюка. Почему?

– Наверное, это не критика. Было желание показать владивостокцам, кто будет управлять городом. Те объекты в Благовещенске, когда он был министром спорта, не доделаны. И это даже слабо сказано. Они просто заброшены. И организационная составляющая была на отвратительном уровне.

– Во Владивостоке есть комплекс отелей «Хаятт» – недостроенный объект. Властям города нужно принимать решение, что же с ними делать. И нынешняя администрация уже выразила мнение, что полномочий города не хватит на то, чтобы что-то предпринять с ними. Что вас заинтересовало в этой истории? Именно к ней была критика?

– Нет, критика была привязана к базе в Натальино. Когда Гуменюк возглавлял министерство, у нас ярким объектом была горнолыжная база в Натальино. Очень хорошо она была освещена в средствах массовой информации. Что у нас будет своя база, мы будем кататься, оздоравливаться, меньше болеть на этой почве. Вложим деньги, найдем средства, и регионального бюджета, и спонсора. Построим базу. И вот – восемь лет, база на начальной стадии.

– Вы были на этой базе?

– Да, два раза.

– Что там видели? «Альфа-канал» в свое время не пустили.

– Эту территорию до сих пор охраняют.

– Кто?

– Не готов ответить, что за организация. Когда мы туда подъехали, у нас «ГАЗель» «Депутатский контроль», все красиво, все по-настоящему. Пытались попасть на территорию базы. Шлагбаум закрыт, сторож не пускает. «У вас пропуска нет, на вас разрешения нет». Я говорю: «Дайте контакты, с кем связаться». Он говорит: «Я не знаю ни номеров телефонов, ничего. Старший приедет, привезут смену. Ждите – со старшим порешаете».

– А вы – депутат Государственной Думы.

– Секретный объект, видимо.

– Режимный.

– Не поверите, как в большинстве своем, если нельзя через центральную проходную, можно через черный вход. И попали мы с противоположной стороны. Горнолыжный спуск, если кто не знает, был построен на перевале Натальинский. Раньше там была автомобильная дорога. Заезжаешь туда по старой дороге и выезжаешь – можно с другой стороны заехать по той же самой дороге. Мы оттуда заехали, походили, посмотрели. Да, земляных работы выполнили много: отсыпку сделали, выровняли склоны. Но это не тот объем денежных средств, который куда-то исчез.

– Там строительство велось за счет «Транснефти»? Областных денег там не было вложено?

– По-моему, какая-то часть была. И были средства спонсора.

– Вы переживаете, что социально-культурный объект не состоялся? Или что вас тревожит?

– Меня тревожит, что туда ушли деньги. Как правило, неважно, кто инициатор. Даже коммерческая организация. Это все деньги народные. Потому что в этой же коммерческой организации трудятся те же самые люди. Они точно так же дают ту прибавку…

– Ну, вы переживаете, что рабочих мест ожидаемых люди не получили?

– Естественно. И инфраструктура с этим горнолыжным комплексом должна была быть. Там тоже рабочие места. Когда автомобильная дорога проходила через Натальино, село жило за счет придорожной торговли. Сейчас село практически вымирает. Мне жалко сельчан. А горнолыжка могла дать колоссальный толчок к развитию муниципального образования.

–Почему тогда никто не берется его достраивать?

– Сложный вопрос. И правительство в этом, видимо, то же не участвует. Или не заинтересовано.

– Ваша коллега, если говорить по Законодательному Собранию, Ольга Петайчук планирует выносить этот вопрос на очередное заседание. Как вы думаете, реально ли эту тему как-то сдвинуть? Либо ее забивают на корню?

– Не готов ответить. Я с губернатором на эту тему не разговаривал.

– Столько лет, и ничего не меняется.

– Все стоит на месте. Это конечно очень интересно. И у предыдущего губернатора Александра Александровича Козлова тоже эта тема не всплывала. Она постоянно замалчивается. Хэйхэ рядом с нами. Там сопка, наверное, даже ниже, чем в Натальино. А там горнолыжка есть, и люди катаются. И наши граждане туда ездят. Почему мы не можем себе такой комплекс сделать?

– Вы полгода в Государственной Думе. Какие еще проблемные моменты видите в отношении Амурской области?

– Проблемных моментов много, но о чем мы сейчас вплотную говорим и работаем с правительством Российской Федерации – это газификация. Есть понимание той проблемы, которую я озвучил. В марте наш комитет приглашает к себе Трутнева.

– А тревожные темы?

– Опять остается перелет.

– Субсидирование авиабилетов.

– Опять есть проблемы: компания Nordwind, которая сюда летает, не заявилась, и субсидированных билетов там совсем мало. Опять денежных средств не хватает. Диапазон расширился, программа же действует круглогодично. Если она была сезонная, то сейчас она круглогодичная. Добавлены участники этой программы – многодетные семьи. Сейчас мы еще пытаемся пролоббировать интересы детских спортивных команд, творческих коллективов. Чтобы при перелете учитывалось субсидирование, чтобы им было летать дешевле. Не по полной стоимости, а гораздо дешевле.

– А реально ввести такую поправку?

– Работаем над этим?

– У кого-то есть такой опыт?

– Мы будем первыми в этой области. Проблемы с тарифами, мусорная реформа. Мы отработали по нескольким домам, в том числе и по мусорной реформе, по капитальному ремонту. Встречались с населением. Завтра еще планируется поездка в Белогорск. Тоже по мусорной реформе. В среду я вылетаю в Якутск, буду там еще работать. Кроме Амурской области у меня еще Якутия, Бурятия и Чукотка – наши дальневосточные.

– Какой настрой вы встречаете?

– Что касается части социальной защиты населения и ЖКХ – негатив. Я говорю об отношении людей, когда встречаешься с ними и общаешься. Становится немножко тревожно за вот это ручное управление.

– У вас в регионе довольно активные сторонники. Поэтому на сегодняшний день все, что происходит, все мнения доводятся до депутата. Будем ждать новостей?

– Новости будут. Есть интересные моменты. Очень интересные проекты. Я хочу сказать, что в четырех уже законопроектах я иду соавтором, и автором.

– А темы озвучите?

– Первое – это постановление об амнистии подготовил. Внес к 30-летию вывода войск из Афганистана. Амнистируем ветеранов по менее тяжким составам: у кого до 5 лет лишения свободы. Их рассматриваем: кому-то сокращаем, кого-то переводим, кого-то амнистируем. Сразу хочу сказать, что очень серьезные преступления даже не рассматриваются. Они отдельно выведены блоком – перечень статей, которые не рассматриваются. Мы касаемся в большинстве своем только преступлений, совершенных по неосторожности. Сюда же подключили несовершеннолетних – чтобы не травмировать психику детей. В Жилищный кодекс вносим изменения, в статью 56-ю в части, касающейся социальной поддержки. Кстати, не готов ответить, будут ли в марте рассматривать или нет, но насколько я знаю, на комитете уже прошли чтение мои поправки, которые я предложил по компенсации за невылет, не своевременный вылет. То есть, задержку в аэропорту. У нас очень интересная ситуация. Пассажир на железнодорожном транспорте гораздо лучше защищен, чем пассажир при авиаперевозках. Ты покупаешь билет, и тебе всего за каждый час, по-моему, 25 рублей. Сейчас предлагают в четыре раза увеличить – 100 рублей. А страдают дальневосточники. Стоимость билета – 25-30 тысяч. В зависимости от сезона: летом дороже, зимой дешевле. Летом больше летают, зимой – меньше. Я предложил 3% от стоимости.

– Лучше бы этих задержек вообще не было. Чтобы у нас было налаженное авиасообщение.

– И таких моментов много, где я соучаствую.

– Удается работать с коллегами из других фракций?

– Да, конечно. Мы общаемся, разговариваем. Знаете, нас слышат. Но почему-то поступают так, как они поступают.

– Спасибо большое. Вы сегодня рассказали о своей работе, о планах на ближайшее время. Ждем с хорошими новостями.

– Спасибо большое!

– Андрей Альбертович Кузьмин сегодня был в студии. Депутат Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо.