Тема: куда обращаться родителям детей с особенностями разватия

– Здравствуйте. Начать сегодняшнюю программу я бы хотела с такого выражения: «есть у меня две новости: хорошая и плохая». Хорошая новость, как ни странно, в том, что в последние годы детей с особенностями развития стали более-менее правильно диагностировать. Плохая новость в том, что работа с такими людьми у нас пока еще сложная. И очень остро не хватает специалистов. И родители, у которых растут дети с особенностями развития, не всегда знают, куда можно обратиться. Об этой проблеме мы сегодня поговорим с начальником отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области Ольгой Головачевой. Здравствуйте, Ольга Васильевна.

– Здравствуйте.

– Насколько я знаю, создаются центры помощи, специальные отделы помощи семьям с детьми с особенностями развития. Что это за центры и зачем они нужны? Как можно обратиться к ним?

– Это служба ранней помощи – можно их так называть. И создаются они для детей и их родителей. Дети от нуля до трех. Это как раз тот возраст, когда дети развиваются активно, когда видно, в норме идет развитие или оно отклоняется от нормы. И это могут быть как сами родители, так и специалисты, которые наблюдают за данной категорией детей. Поэтому если учреждение здравоохранение увидит какую-то проблему, касающуюся развития ребенка, они могут объяснить семье, что за проблема и куда обратиться. Если эту проблему увидят специалисты учреждений дошкольного образования, также могут обратить на это внимание родителей и направить их в эти службы. А эти службы в Амурской области только начинают развиваться. Это первые шаги. Например, можно говорить о такой службе на базе комплексного центра «Доброта». Мы планируем, что они будут создаваться именно по линии социальной защиты в наших комплексных центрах социального обслуживания населения. Также эти службы будут создаваться на базе учреждений здравоохранения. При поликлиниках, например. И на базе детских дошкольных образовательных учреждений.

– Что поспособствовало тому, что наконец-то так активно начали развиваться такие службы? Насколько я знаю, например, о диагнозе «аутизм» начали говорить во всем в мире в 2000 году, стали диагностировать это заболевание. У нас в Амурской области первый такой диагноз официально поставили в 2016 году. Мы почти на 20 лет отстали от всего мира. И тут за эти два года мы решили форсировано это все наверстывать.

– Я бы хотела сказать, что эти службы направлены не только на детей с аутизмом и другими серьезными заболеваниями. Это могут быть даже дети, не имеющие хронических заболеваний, но отстающие по разным причинам от нормального развития. И почему мы обратили на это внимание? Потому что нездоровых детей становится все больше. По крайней мере, в Российской Федерации. В Амурской области мы это очень сильно ощущаем. Детей-инвалидов у нас становится все больше и больше. И детей, которые отстают в развитии, тоже все больше и больше фиксируются.

– Причины?

– Причины разные. Заключаются и в состоянии здоровья будущих мам, и, может быть, это связано с атмосферой, питанием. Проблем очень много. Я – не медицинский работник, говорить об этом не могу комплексно. Но то, что мы фиксируем эти факты – это так и есть на самом деле. И эта ситуация по всей России констатируется. Поэтому обратили внимание. Ведь это будущее – дети маленькие. И какие они будут, с каким состоянием здоровья – это очень важно.

– Эти службы ранней помощи расположены, как вы сказали, в подведомственных учреждениях. Что они из себя представляют? Это кабинеты с ведущим прием специалистом? Или это что-то вроде детских садиков?

– Если мы будем говорить о комплексном центре «Доброта», то это отдельный большой кабинет, в котором сконцентрировано большое количество материалов, которые позволяют работать с маленькими детьми. Там специальная мебель, диагностические материалы, игры и игрушки. Все, что предполагается для того, чтобы понять состояние развития ребенка и начать с ним работать. Службы ранней помощи предполагают междисциплинарный подход. И в данных службах планируется, если брать эталон, присутствие таких специалистов, как педагог развития, педагог-психолог, логопед, педиатр. И еще такие интересные специальности, которые у нас в Амурской области еще не особенно многие знают: эрготерапевт и врач, который связан с физическим развитием.

– А есть у нас такие специалисты в области?

– Я не могу сказать за медицинские организации. Но тем специалистом, который называется «врач-эрготерапевт», может стать и логопед. Данный специалист обучает ребенка, семью, как в домашней среде ребенок должен развиваться. Некоторые родители считают «ну и что, что ребенок не заговорил сейчас», «ну и что, что ребенок не умеет есть самостоятельно». Эта проблема может быть не только потому, что так развивались в их семьях раньше. А может быть и другая причина. Есть норма и есть не норма. Поэтому родители, которые хотят, чтобы их ребенок развивался в норме, будут об этом думать.

–А с кем они должны обсудить эту норму? С участковым врачом?

– Если это увидит врач, они обсудят это с врачом. Если это медицинская проблема. Если это не медицинская проблема, в медицинском учреждении могут, например, направить эту семью условно, в комплексный центр «Доброта». И там специалист психолог, логопед (все зависит от того, какая ситуация) уже будут констатировать факт и работать с этой ситуацией. Все сразу в комплексе не будет отрабатывать служба. Служба работает пошагово. Определяется основная проблема, которая сейчас была определена. И с ней будет работать служба. Далее может появиться еще какая-то ситуация после решения первой проблемы, с которой также будут работать. Все вместе сразу с ребенком экспериментировать никто не будет.

– Насколько знаю, создание этих служб ранней помощи произошло в том числе и благодаря родителям таких детей. И сейчас вы работаете в тандеме?

– Современные родители – большие молодцы. Они как борцы – борются за своих детей, везут их везде, во все службы, к разным специалистам. И не только в Амурской области, но и за ее пределы. Делают все возможное, чтобы найти тот опыт, который позволит оказать помощь их ребенку и другим детям с такими же проблемами.

– Что называется «бейте во все колокола», не сидите на месте. Откуда чиновникам высоким знать, что есть эта проблема, если вы о ней не говорите.

– Да, мы подхватываем как государственные структуры. Но мы же тоже ведем свой мониторинг, свои наблюдения. Мы изучаем новые технологии, смотрим, как работают другие регионы, общаемся с ними на разных площадках. И понимаем, что сегодня работа с детьми-инвалидами – это очень важная проблема. Важна направленность не только на ребенка, но и на родителей. Они должны сами эту работу дома с ребенком проводить. Потому что в службе семья будет примерно один раз в неделю. Им только расскажут, покажут и направят. Может быть и дистанционное общение.

– Для этого надо еще работу с семьей провести, чтобы ребенка социализировать, чтобы они сами не ленились, не опускали руки. Это же тоже очень важно. Давайте подытожим, Ольга Васильевна. Где есть такие центры? Куда нужно обратиться? Нужны ли какие-то документы, подтверждающие особенности ребенка. Есть ли такие центры в области, или только в Благовещенске?

– Пока мы говорим о городе Благовещенске. Это комплексный центр «Доброта». Могут обращаться родители с ребенком-инвалидом, показывать ребенка, встретиться со специалистами. И дальше эта деятельность уже будет развернута. Что нужно? Родители приходят с паспортом, со свидетельством о рождении ребенка. Если есть какие-то документы, подтверждающие особенности ребенка, тоже приносят – если это инвалидизация, еще какие-то проблемы, связанные с состоянием здоровья.

– Пока все вокруг «Доброты»?

– Мы работаем активно. У нас есть комплекс мер в министерстве соцзащиты…

– Финансируется эта программа как-то?

– Финансируется комплекс мер Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы работаем уже давно. И вместе с этим фондом мы будем службы по области. И они будут не только на базе социальных учреждений, но и на базе образовательных.

– Самый больной вопрос в этом плане – специалисты. Готовятся ли сейчас, едет ли на учебу кто-то? На сегодняшний день их не хватает – это все знают. Что будет завтра?

– В рамках комплекса мер, о котором я вам говорила, первый этап обучения: специалисты, которые будут развивать эту деятельность на базе учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования уже прошли в ноябре 2018 года. Следующий этап: поедет на обучение еще одна группа специалистов. Обучение проходит в Санкт-Петербурге. В Институте раннего вмешательства, который первый в стране начал эту работу с 1992 года. И там как концентрация специалистов, новых технологий.

– Спасибо большое. Я думаю, что разговор, который мы начали про «хорошие и плохие новости» – хороших новостей будет больше. Мы сегодня говорили о том, как взаимодействовать родителям, у которых дети с особенностями развития, куда им обращаться, если вдруг поставили диагноз, который тревожит, волнует, и что в первую очередь нужно предпринимать. С нами разговаривала начальник отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области Ольга Васильевна Головачева. Это были «Простые вопросы». Будьте здоровы. Всего доброго.