Тема: об амурском экспорте

– Здравствуйте. Сегодня мы будем опровергать мнения скептиков о том, что в Амурской области все лучшее – это импортное. На самом деле, амурским предпринимателям есть, что предложить амурским потребителям не только в нашей области, но и за ее пределами, даже в других странах. Сегодня говорим об экспорте. У нас в студии руководитель Центра поддержки экспорта Ирина Палаева. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Ирина, расскажите мне такую вещь. Я открыла ваш сайт, и на первой странице сайта такой слоган: «Время расширять границы». Куда расширяются границы? Почему пришло это время?

– Время пришло, потому что у нас уже достаточное количество предпринимателей, которые могут предложить интересные услуги, товары, продукты, и большое количество предпринимателей имеют возможность выйти за границы. В данном случае границы государства. Пересечь их и представлять свой товар, услуги, навыки, свои знания за пределами этих границ. Но там только было время расширять границы и умы тоже.

– Центру полгода, да, в общем?

– Да.

– Это структура, созданная при правительстве Амурской области. А для чего? Раньше, что, мы не экспортировали? Или мы экспортировали только сырье? А сейчас как раз о сырье мы говорить не будем, а будем говорить о других вещах, да?

– Есть государственная программа, национальный проект, который называется «Экспорт». И в рамках этого национального проекта существует пять направлений. Например экспорт АПК, экспорт услуг, экспорт промышленности. Всего пять направлений, и одно из направлений – это акселерация предпринимателей и выход предпринимателей на экспорт.

– Что такое акселерация предпринимателей?

– Акселерация – это когда в сжатые сроки меняется отношение человека к чему-либо и в сжатые сроки достигается какой-либо результат.

– И вы таким образом нашли предпринимателей, решили создать этот Центр экспорта, чтобы предпринимателям легче было представлять свою продукцию где-то.

– Мы сначала создали Центр экспорта, а потом начали искать предпринимателей. А относительно вопроса, экспортировали ли мы раньше, Россия экспортировала всегда. В основном, конечно, основными экспортерами были крупные производства. Наш центр помогает только предпринимателям, которые входят в реестр «Субъекты малого и среднего предпринимательства». Это как раз те люди, которым заплатить за экспоместо на московской выставке, например, на которой мы сейчас были, 1 миллион рублей – это очень большая сумма. Неподъемная сумма.

– Конечно.

– Центр поддержки экспорта как раз создан для того, чтобы эти маленькие предприниматели постепенно превращались в средних, потом доросли до больших. Но на начальном этапе им же надо помочь. Вот поэтому платим за выставки в России и за рубежом мы.

– И предприниматели наши имеют возможность выезжать. Мы говорим сейчас о ПродЭкспо, выставке, которая закончилась буквально несколько дней назад, куда ездили наши предприниматели. Их было несколько человек. Если можно, подробнее об этой выставке.

– У нас было пять компаний. Мы разместили информацию в нашем Инстаграме, на нашем сайте, и все предприниматели, которые откликнулись, их было пять человек, пять компаний, всех включили в состав делегации. Встретились, обговорили, какой стенд мы хотим видеть, поскольку будет стенд коллективный, и там несколько фирменных стилей нужно было учесть. Проговорили, какой объем продукции сможем повезти. И повезли. В итоге мы ввезли сыр, мы везли тофу, знаменитый наш амурский мед, везли печенье, экологическое печенье и везли конфеты тоже, которые готовятся без сахара, и соевое масло.

– Про мед мы слышали очень много.

– Да.

– А вот про то, что сыровары у нас в области есть, знают немногие. Потому что обычно мы привыкли, что сейчас сыр делается в других регионах России по программе импортозамещения, что, в общем-то, радует и меня в том числе как любителя сыра. Но я-то знаю, что у нас уже есть предприниматели, которые варят сыр и варят его хорошо. А что еще нового за последние годы возникло у нас в предпринимательской среде, чем можно похвастаться и сказать: а мы уже и это делаем?

– У нас многое, что есть, на самом деле. Не все правда выходят из Инстаграма. Потому что люди талантливые, но... Например, у нас есть девушка, которая изготавливает валеночки, валеши. Вообще, экспортно ориентированный продукт, но пока она еще к нам не пришла, не готова. Я читала о ней в Инстаграме, в средствах массовой информации. Мы делали передачу о человеке, который делает изумительные изделия из дерева. Очень красивые. Пока тоже он говорит: я думаю, я еще не готов.

– А вот почему предприниматели думают, Ирина? По идее, это же должно быть очень взаимовыгодное сотрудничество, да? Вы людям даете зеленый свет, что называется, зеленую улицу. Вам-то с этого, в общем-то, что?

– Мы же люди государевы. То есть, у нас зарплата. Более того, у нас есть конкретные результаты. Перед нами ставятся в начале года конкретные задачи, которые мы должны решить и добиться. Например, благодаря нашим усилиям определенное количество предпринимателей должны заключить экспортные контракты на определенную сумму. В этом году нам поставили достаточно большую сумму. Средний, условно говоря, чек, то есть средний контракт, должен быть не менее 300 тысяч долларов. Будем собирать.

– В таком случае опять же мой вопрос, а почему тогда предприниматели думают обращаться к вам или нет? Они должны к вам выстроиться, и у вас кастинг должен быть людей, с которыми вы будете работать. Как вы этих пять предпринимателей отбирали на ПродЭкспо?

– Мы не отбирали, мы были рады всем, взяли всех. Сейчас собираемся в Пекин, тоже берем всех, организовываем поездку для всех, кто к нам обратился. А вот в Москве и в Московской области уже существует конкурс между предпринимателями на право получения таких услуг. Опять же из-за того, что московский Центр поддержки экспорта существует уже более 6 лет, а амурский Центр поддержки экспорта существует всего 6 месяцев. Я думаю, мы постепенно расскажем нашим предпринимателям, какие возможности открываются при обращении к нам. И постепенно, я уверена, что обращений будет больше. И относительно критериев еще ничего не могу сказать. Пока всем помогаем.

– Чтобы не долго думали просто. Помогаете ли вы предпринимателям, у которых есть хорошая продукция уже, они заявляют об этом, но у них нет этих специальных разрешений? Там же, я понимаю, что очень большой пакет разрешительных документов? Чтобы продукция могла выйти в магазины, на торговые площади или за границу, чтобы она могла быть вывезена.

– Обязательно помогаем, потому что у нас заложены определенные суммы на оплату сертификации для предпринимателей. Один из самых необычных сертификатов – это сертификат, подтверждающий, что продукция является халяльной. Такой сертификат потребовали у наших экспортеров их партнеры во Вьетнаме.

– Как интересно.

– Да. После выставки ПродЭкспо, где наши ребята участвовали, обращения были к нашим экспортерам из разных стран, в том числе и из Афганистана, Саудовской Аравии. Соответственно, сейчас нам нужно будет понимать, где мы будем искать исполнителей и кому оплачивать будем изготовление сертификата халяльного.

– Интересная у вас работа.

– Очень.

– Как предприниматели могут еще как-то взаимодействовать друг с другом? Взаимодействовать с разрешительными какими-то организациями? Проводятся ли для этого семинары, конференции, встречи Центром, обучение какое-то?

– Спасибо большое за вопрос, потому что в этом году Амурская область заключает соглашение со школой Российского экспортного центра, и по этому соглашению мы будем обучать всех предпринимателей. Но прежде, чем здесь, в Благовещенске, – и с выездами в Белогорск, Свободный. Но для того, чтобы мы могли обучать нам нужно будет тренеров готовить. И сейчас мы набираем людей, готовых стать тренерами. Для того, чтобы стать тренерами, можно обратиться в наш Центр поддержки экспорта, мы скажем, какие критерии предъявляются. Например, для того чтобы стать тренером по правовой поддержке экспортеров, естественно, нужно образование юридическое.

– Ну, конечно, и экономическое, и юридическое.

– Да. Эти люди, которые готовы будут стать тренерами, имеют такое желание, имеют опыт, которым хотят поделиться, поедут в Москву в школу Российского экспортного центра, и по возвращении все семинары образовательные, которые мы будем проводить, эти тренеры будут у нас работать. Разумеется, за то финансирование, которое нам дает федеральный центр. Помимо этого, если касательно образовательных мероприятий, я думаю, что мы уже подружились, у нас есть друзья в Россельхознадзоре. И в ближайшее время... Можно я зачитаю, текст не мой? «26 февраля будет проводиться семинар «Особенности лабораторных исследований при экспортных поставках подконтрольной продукции в третьи страны». Проводить будут специалисты Россельхознадзора. Многие вопросы можно будет снять там, находясь на семинаре. И сформулировать вопросы можно сейчас, если нет желания там вслух озвучивать свои вопросы или проблемы.

– То есть, это просто можно на сайт отправить куда-то, да?

– Это можно на сайт, можно нам позвонить в центр. Можно написать на электронную почту.

– Вы же представлены во всех соцсетях, насколько я знаю.

– Да, мы стараемся.

– То есть вы есть везде: Фейсбук, Инстаграм – везде.

– Одна из задач, которая стоит сейчас перед нашим Центром поддержки экспорта как молодым центром, – это популяризация идеи экспорта. И в том числе у нас сейчас в Центре поддержки экспорта работают стажеры, которые входят в программу. Может быть, слышали: «Кадры решают». У нас трое ребят, один из них занимается разработкой медиаплана. Девушка готовит, разрабатывает. Я думаю, что у нее проект, который посвящен развитию туристических услуг. Для того чтобы в Амурской области появился туристический продукт, и наши амурские компании были заинтересованы в том, чтобы работать с продуктом, а не просто привозить китайцев по списку.

– Замечательно. Я так понимаю, что работаете вы не только с теми, кто производит продукты, но и с теми, кто производит идеи.

– Разумеется так.

– Замечательно. Мне кажется, что предпринимателю, у которого есть желание вывезти свою продукцию на рынок, на большой рынок, за рубеж, причем не просто вывезти, через границу перевезти, а чтобы это было презентабельно, красиво и правильно, есть смысл с вами работать, не надо ничего бояться. Это как раз тот случай, когда могут помочь с оформлением документов и так далее, да?

– Да.

– То есть, именно для этого вы и существуете. Я желаю вам удачи. Спасибо.

– Спасибо большое.

– Мы сегодня говорили об амурском экспорте. У нас в студии была руководитель Центра поддержки экспорта Ирина Палаева. Всем удачи, это были «Простые вопросы». До свидания.