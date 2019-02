Тема: приключения испанца в России

– Здравствуйте. Не так давно в городе Благовещенске появился новый, и я бы даже сказал, очень интересный житель. Гид, писатель и путешественник из Испании Хорхе Санчес, который побывал в 193 странах мира. О путешествиях, как живется иностранцам в Благовещенске и не только, сегодня поговорим. Здравствуйте, Хорхе.

– Здравствуйте.

– Или лучше сказать «ола»?

– «Ола» по-испански или привет по-русски.

– Да, вы уже освоились, я так понял, очень хорошо с русским языком. Уже говорите без проблем.

– У меня акцент и в грамматике я не очень, потому что я учил русский в России во время моих путешествий. Я уже был во всех регионах России, в 85, от Чукотки и Севастополя до Калининграда и Курильских островов, Тикси, Диксон, Дудинка, Тыва, Кызыл и Благовещенск.

– Я знаю, что вы знаете не только русский, но и целых семь, по-моему, языков?

– Да, моя профессия в Испании – я гид. Я работаю уже давно в туристической фирме, и мы работаем на прием. У нас есть немцы, англичане куча, французский, португальский, итальянский и русский. Русский в последнее время. Потому что раньше не было много. И тогда мой начальник сказал: надо учить новые языки, чтобы привлекать туристов. Тогда все это я для себя и...

– А где вы учились? В специальных каких-то школах?

– Специально у меня был курс в Испании, потом я сам поехал работать за рубежом. Даже в Китае был, мой китайский, могу работать как гид, все понимаю. Говорю, но...

– Но можно было сказать мне тоже: «нихао».

– Нихао. Но русский, да, могу.

– Какие языки, получается, вы знаете?

– Если вы выучите испанский, то автоматически вы можете говорить на итальянском и португальском. Очень похожи языки как русский, белорусский, украинский. Потом английский обязательно, потому что очень распространен, немецкий тоже, потому что тоже много немцев. Половина нашего острова Майорка – там немцы живут, кроме испанского они говорят на немецком. Потом русский тоже учил. Значит испанский, французский, итальянский, португальский, немецкий, английский и русский и половина китайский.

– Я не могу тогда не воспользоваться этой ситуацией и не попросить повторить вас одну фразу на разных языках. Получится? Фраза простая: «Смотрите «Альфа-канал». Сможете? Итак на камеру, по-русски сначала.

– Да, посмотрите русский канал.

– «Альфа-канал».

– «Альфа-канал», извините. «Смотрите «Альфа-канал». «Visite canal «Alpha» – en español.

– Давайте дальше.

– На каком языке?

– Давайте по-итальянски.

– «Il faut regarder le canal «Alpha»... «Du have to look to «Alpha canale»... И так далее.

– Хорошо. Звучит очень хорошо. Вы прошли, проехали и пролетели 193 страны. Как вы их проходили, проезжали, пролетали? Каким образом вы обошли столько стран?

– Прежде всего я избегаю самолетов. Почему? Потому что я хочу посетить страну глубоко, а если вы будете летать из пункта «А» в пункт «Б», вы ничего не увидите. Допустим в России сейчас я возьму самолет, но раньше всегда поезд. Почему? Попрактикую русский язык, познакомлюсь с людьми, потому что я путешествую в плацкартных вагонах, кушаю домашнюю еду с ними, обсуждаем вопросы как мы живем в Испании, как они живут в других странах. Это я считаю, самый настоящий образ познакомиться со страной, если вы посетите местный транспорт. Потом, я не богатый, я работаю в Испании, но зарплата, которую я заработал за четыре месяца, я путешествовал в других странах 4 месяца.

– А, то есть вы четыре месяца работаете, четыре месяца путешествуете?

– Да. Я никогда не иду, допустим, в пятизвездную гостиницу. Где чисто и душ, одна звезда, мне достаточно. Я всегда ищу столовые. Здесь, между прочим, ваша столовая прекрасная. Я люблю гастрономию русскую и транспорт, местный транспорт.

– Недорого, да.

– Да, тогда это не очень дорого, особенно Россия, Азия.Дорогая только Канада, Швейцария и Скандинавия, там дорого. Ну, Африка, Азия, Америка.

– Я так понимаю, что акцент зависел от того как долго вы пребываете в этой стране?

– Да. Я допустим в Южной Америке я был один год первый раз. Тогда у меня было достаточная зарплата, у меня есть на каждый лень 10 долларов, я не могу больше чем 10 долларов тратить. И можно, можно так. Как я и сказал, за едой иду на рынок или в столовую.

– Когда родилась вообще такая страсть к путешествиям? Во сколько лет?

– Когда мне было 13 лет.

– Вот почему у маленького мальчика Хорхе родилась идея покорить весь мир?

– Мой папа очень любил географию. У него была карта мира, атлас. Я каждый день, ночь смотрел, я видел экзотические племена или водопад Ниагара, и я тогда подумал, что я хочу видеть видеть своими собственными глазами такие чудеса света. Как только мне дали паспорт, в 18 лет я отправился в Европу.

– Все-таки, с 18 лет начали путешествовать?

– С 18. Раньше в 13 у меня было приключение, я поехал в Испанскую Сахару, во время, когда Сахара была испанской территорией. Можно сказать что мое первое серьезное путешествие было от 18 до 20. Я вернулся только почему? Потому что в то время обязательно нужно было быть солдатом в армии. Тогда я служил в армии, я горд.

– Хорхе, а ваш сын, который благовещенец, наполовину испанец, правильно? Он уже как-то начинает проявлять такое желание, как его папа, путешествовать?

– Моя семья, можно сказать, я больше не путешествую такое время, как раньше. Моя жена переехала в Испанию через мою фирму и она попросила гида. Тогда было много гидов, человек 40-50, но мало кто говорит по-русски. Испанский, немецкий, французский, любой, и вот меня отправили. Мне она показалась очень интересной, тогда мы познакомились и любовь появилась. Тогда мы приехали сюда.

– Вы познакомились в Испании?

– В Испании, да. Тогда я ее еще раз пригласил приехать в Испанию, потом она меня пригласила сюда. Мы пошли в ЗАГС, мы поженились.

– Благовещенский ЗАГС?

– Да, благовещенский, в Испании еще нет, потому что мы потом поехали обратно, мы поехали...

– Но нужно будет еще зарегистрироваться в Испании?

– Нет-нет. Консульство и посол Испании уже зарегистрировали, что у меня жена русская. Мой ребенок получит вскоре второй паспорт испанский.

– Будет двойное гражданство, получается у него.

– Родился у нас мальчик Ласаро Хорхе Вильчес.

– Как вы выбирали имя сыну?

– Я, я люблю Ласаро, потому что я католик. Ласаро (Лазаря – прим. редакции) воскресил Иисус Христос. Красивое имя и не популярное в Испании. Это был дедушка у моего сына, тогда мы решили в честь дедушки дать такое имя. А то я хотел Хорхе – это как я Георгий или Гога, Гоша.

– Я так понимаю, что вы ездите на работу в Испанию, но все-таки живете официально в Благовещенске. Так как живется испанцу у нас?

– Я уже привык. Я очень обожаю русскую еду, очень вкусно. Я знаю, что холодно.

– Вот я и хотел спросить.

– Но я вам могу сказать. Когда моя жена приехала в Испанию, зимой и летом плюс 40, ей там холодно, потому что у нас нет отопления обогревательного. У вас очень хорошее отопление, дома можно в рубашке просто. А у нас нет, надо обязательно такой аппарат электрический или баллон, называется «Бутано». У меня такой баллон есть.

– Как вас воспринимают соседи, например?

– Нормально.

– Люди не выделяют как-то?

– Они думали, что я возьму жену и ребенка домой. Нет, я живу здесь. И кроме того, ваше образование гораздо лучше, чем в Испании. Я хочу чтобы мой ребенок был настоящий русский и обучался в вашем образовании. У нас, к сожалению, не очень.

– На каком языке вы дома разговариваете? Какой язык, какое слово сказал ваш сын первое, по-русски или по-испански?

– Ему только три с половиной года, прекрасно говорит по испански. Со мной только по испански.

– А с мамой по-русски?

– Да, потому что мой акцент нехороший. С мамой русский, со мной только испанский.

– Как Кирилл и Мефодий будет. Лингвист.

– Да, и потом надо учить английский и китайский, тоже хочу.

– Давайте поговорим о книге, которая перед вами. Что это за книга? Я так понимаю, она на испанском написана.

– Мои финансы. Кроме того, что я работаю в Испании, потом отправляюсь в путешествия, но недостаточно, бывают страны очень дорогие. Вот по Европе можно и на автобусе и поездом, но если вы хотите на Сейшельские острова, Маврикий, Мальдивские острова, то очень дорого. Поэтому я пишу книги. Я очень интересуюсь религией и культурой каждой страны. Я не только иду на пляж, я предпочитаю посетить музей. Ваш музей хороший. Уже сколько раз я там был, и потом пишу книги, мои впечатления. Я уже написал их 26 и скоро будет 27 про мои путешествия. А эту книгу я посвятил всем 85 территориям России. Потому что везде я бывал, от Тикси до Якутска, Томск, Салехард – везде я был.

– Эта книга на испанском и для испанцев, как я понимаю.

– Да. Вдруг я переведу по-русски, кто же знает. И каждой посвящено один образ.

– Вот Амурская область собственно.

– Потому что Амур – душа. Душа, Благовещенск – это река. Я здесь видел Триумфальную арку, когда была церемония, и там посвящено царю Николаю II. И город Благовещенск, я считаю – такая красота, потому что я был везде, можно сказать во всех странах. Я посетил больше семи тысяч городов. И граница, как у вас, экзотика, как в Благовещенске – больше я не нашел нигде. У вас Европа, европейская культура, триста метров – там Азия, там другая культура, этого вы не найдете. Поэтому самая экзотическая граница в мире Благовещенск – Хэйхэ.

– Это приятно слышать. Хорхе, а нет идеи сделать такую же книгу, но на русском языке? Как со стороны испанца увидеть нашу страну? Мне, например было бы интересно, думаю как и нашим зрителям.

– Очень, потому что я думаю, что это вид на Россию с точки зрения иностранца. И много вы не знаете, меня читали же русские: «о, это правда такой город?» Вы не знали, вы здесь живете, думаете, что вся страна. Нет, это самая большая страна, у вас 4 самых длинных реки в мире, Енисей пятый, потом у вас есть Обь, потом самое глубокое озеро в мире, там рядом Иркутск. Потом у вас есть самая высокая гора в Европе – Эльбрус, озеро Байкал.

– Вы так рассказываете Хорхе, что я думаю, как и я, так и все зрители захотели срочно путешествовать. Спасибо вам большое.

– Пожалуйста.

– Было очень приятно послушать. Хорхе Санчес, путешественник из Испании, благовещенец.

– Да.

– Наш человек, Хорхе. Спасибо, мы рады, что у нас такие жители.

– Мучас грасиас.

– Спасибо.