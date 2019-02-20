Александр Синьков

Тема: перспективы долевого строительства

– В ближайшее время в сфере долевого строительства произойдут большие изменения. Всему причиной изменения в сфере законодательства. Как себя чувствуют застройщики Амурской области? Мы сегодня поговорим с президентом саморегулируемой организации «Союз строителей Амурской области», генеральным директором компании «Амурстрой» Александром Николаевичем Синьковым. Добрый день.

– Добрый день.

– Вы – одна из крупнейших компаний которая занимается долевым строительством. Как вы встретили этот год? С какими мыслями?

– Во-первых, не только этот год. С 2014 года у нас происходят изменения именно в 214-й закон о долевом строительстве, и происходит регулярно. Я не буду перечислять, какие изменения и страховые фонды вводили. Много изменений вводилось. И постоянно с 2014 года лихорадит именно строителей. Естественно, мы подстраивались под эти законы. И на сегодняшний день вводятся с 1 июля счета эскроу. Хорошая идет реклама, недавно состоялся госсовет, президент проводил с губернаторами.

– Подается как мера необходимая, полезная.

– Да, подается как мера защиты прав дольщиков. Что такое эскроу-счета? Дольщик будет вносить деньги непосредственно в банк.

– Это будет такой страховой фонд?

– Страховой фонд, где банк будет пользоваться этими активами. Но при этом ни процентная ставка, ничего этого, не будет платиться дольщику за то, что деньги в активах лежат. Для строителей открывают кредитную линию.

– То есть, строители не пользуются этим фондом?

– Абсолютно не пользуются.

– А раньше было, они пользовались.

– Совершенно верно. Они открывают кредитную линию. Мы сразу задаем вопрос: а какой процент будет?

– Да.

– И сразу дискуссия была, вроде бы, в связи с тем, что активы эти дольщиков, банк не вкладывает свои средства, поэтому, наверное, будет минимальный процент. Речь шла о 6%. Сегодня уже речь о 6% не идет, и порядка нет сегодня. Сегодня говорят 12-14%, уже такая цифра звучит.

– Без объяснения причин?

– Без объяснения причин. Поэтому второй момент очень важный для нас. Мы внесли предложение. Говорим, давайте мы сделаем следующим образом: если будет активный взнос дольщиков, есть компании, которые хорошо работают на рынке, люди понимают, тренд есть, понимают, куда идут и, естественно, активно вносят денежные средства. Хорошо, внесли 50%, вы нам понижаете процентную ставку? Вы же пользуетесь активами дольщика.

– Но этого не предусмотрено.

– Этого тоже не предусмотрели. Мы бились за то, чтобы на полпути, допустим 50 % внесли, начинают проплату с тех активов, которые дольщики вносят. Центробанк отказал в этом вопросе. Поэтому только после окончания строительства будут те деньги, которые внесены дольщиком, возвращены.

– Александр Николаевич, смысл долевого строительства, наверное, теряется?

– Процессы которые они ввели, что там на сегодняшний день те строители, которые сегодня заходят вновь, не менее трех лет стажа работы и не менее 10% должны быть свои оборотные средства, только тогда будет разрешение. При введении эскроу вот эти все моменты, и компенсационный фонд, и 10%, и вот эти условия будут убраны. С одной стороны, можно сказать – и хорошо. С другой стороны все эти 12% или может 14%, мы не знаем сегодня какой будет определен порядок. Пока порядок не определен, они все будут ложиться на себестоимость строительства. Поэтому я не вижу сегодня экстренного как, допустим, сегодня у нас президент объявил, что нам не менее 8 миллионов в год надо вводить жилья, и такую задачу поставил. Я думаю, что и многие эксперты профессиональные говорят, что естественно это прежде всего повлияет на что? Что минимум на треть сразу мы потеряем строителей. А что такое сегодня потерять строителей? Это базы, это коллективы, это люди. Для того, чтобы сегодня вырастить одного прораба, хорошего прораба, надо не менее 5 лет. То есть, тут целая цепочка.

– Ну, и приведет это к негативу в демографии.

– Да. Естественно. Поэтому если крупная компания, допустим, если нашу взять – в нашей компании работает у меня сегодня на данный период около 800 человек. А за ними-то стоят и субподрядные организации, стоят поставщики. Там не менее 10 тысяч, которые завязаны только на одну нашу компанию. Люди завязаны. И в этой ситуации, если мы будем работать по счетам эскроу... Что еще интересно в этих счетах эскроу. Там будет обособленный расчетный счет. Они ввели только в декабре месяце. То есть, будет тотальный контроль. То есть, мы сегодня, крупная компания, если введут там поставки массовые, поставщики нам поставляют, допустим, берем цемент. То есть мне, допустим, нужно в сутки вагон цемента, я должен с каждого расчетного счета контролировать, мне положена там тонна на этот объект, эту тонну только мне оплатят, понимаете?

– Ну, это как госзакупки какие-то.

– Да, создается проблема в плане того, что мне надо дополнительных людей принимать на работу, это опять увеличение себестоимости.

– Все идет к тому, чтобы долевое строительство минимизировать.

– Я так думаю. А к чему? Ну тогда альтернативу предложите на сегодняшний день. С моим уже опытом богатым я не вижу, допустим, что именно счета эскроу спасут ситуацию. Во-первых, я еще раз говорю, что треть строителей уйдет с рынка, а через три года мы соберем горькие плоды. Может быть, и остальные будут кувыркаться, потому что на кредитах сегодня. Та кредитная ставка плюс еще ключевую ставку. Как это вы сегодня ставите задачу перед всей страной увеличить сдачу квадратного метра жилья, и тем не менее тут же ключевую ставку у нас Центробанк повысил. Значит, ипотечным кредитованиям, которые сегодня основой из основ являются непосредственно в покупке жилья, альтернативы нет. Значит, и ипотечная ставка сегодня повысилась. То есть парадоксальная ситуация: эскроу счета, увеличение здесь, увеличение там.

– Можете сказать сколько у вас сейчас разрешений на строительство или в этапе строительство?

– Я могу сказать, что мы, допустим, учитывая все эти моменты, изменения в 214 закон, предугадывали, и мы непосредственные участники этого дела, принимали участие, потому что были опросы, собирали нас и наше мнение спрашивали. Мы предугадывали, что если закон обратной силы не имеет, тогда в этой ситуации мы, конечно, очень хорошо поработали. Если у нас есть земля, есть участки. У нас на сегодняшний день, допустим, заранее отработали по проектно-сметной документации, заранее получили разрешения на строительство. У нас на перспективу есть объекты, около 20 разрешений на объекты, которые мы можем не сразу все, а постепенно, поэтапно начинать строительство. Было четко оговорено, что если с 1 июля вступает эскроу, несмотря на то, что у вас есть разрешение на строительство, по старой схеме работать вы не будете. Вы работать будете по новой схеме.

– Что это значит? Вы сейчас будете ждать?

– Да, мы теперь будем наблюдать.

– А могли бы начать уже?

– Да, могли бы начать строительство, потому что невыгодно абсолютно в этой ситуации. А что это значит? Допустим, наша компания крупная, мы сегодня уходим на социалку. Социалку сложно строить, потому что там фиксированные цены и, безусловно, там прибыли особо предприятие не получает. Тем не менее, мы строим. Мы строим школы, детские сады строим. Мы сегодня уходим, мы ищем пути. Мы сегодня уходим с рынка Благовещенска, будем уходить на рынок в Свободный, потому что за три-четыре последних года мы зарекомендовали себя перед «Газпромпереработкой» и «Сибуром», и теперь мы востребованы там на рынке. То есть, мы сейчас с ними заключаем контракты и договора, и, безусловно, будем более ставку делать на эти предприятия. Если будут социальные объекты, мы конечно, будем участвовать в конкурсе на социальные объекты. Другого выхода нет из положения.

– Повлиять как-то область...

– Я оптимист, но... А как может область повлиять? Госсовет состоялся. Я внимательно посмотрел за этой процедурой. Во-первых, я считаю, что присутствовали все губернаторы. Мало людей, которые очень глубоко знают эту отрасль. Естественно, губернатор не может все знать. Естественно, чего-то святого, разумного я не услышу, чтобы было высказано от губернаторов.

– Но приняли к исполнению?

– Да, приняли к исполнению, и все. Поэтому с 1 июля будет вводится, порядок не определен, посмотрим – будет порядок. Но в последнее время еще, последняя информация была, что вроде бы кто по старой схеме работает, предприятия, и у них жилье еще строится, если 30% будет готовности объекта, то будет работать по старой схеме. Но введется эта поправка, не введется, мы тоже в неведении на сегодняшний день.

– Понятно, что дольщики, которые уже заключили договор, сейчас тоже будут в напряжении.

– Нет, те дольщики, которые заключили договоры, и нормальные компании, и если фиксированная цена, тут вопросов нет. Тут, естественно, обязательства перед ними будут выполнены на 100% и по той цене. Что касается перспективы этих объектов, с 1 июля которое введется, то безусловно, если они бы отработали и сегодня нам сказали, что да, 30% если у вас будет построено жилья, значит вы будете по старой схеме работать, естественно мы бы сейчас за кое-какие объекты взялись, и в этом году успели бы 30% выполнить объемов работ по этим объектам, и, естественно, работали бы по старой схеме. А не зашли бы на эти 12%, 14% или сколько. Но пока, опять же, порядок не определен. Министр объявил, информация прошла, в ближайшее время будут поправки вносится в этот закон. Поэтому пока колеблется все, все не шатко, не валко как в народе говорят.

– Пока все притормозили все проекты.

– Все притормозили, как дальше будут развиваться события...

– Покажет время, как говорят в одной программе.

– Да.

– Спасибо большое, что вы пришли. Сегодня Александр Николаевич Синьков был в студии, президент саморегулируемой организации «Союз строителей Амурской области», генеральный директор компании «Амурстрой». Мы говорили о том, что же говорят о долевом строительстве участники, которые находятся в Амурской области. Спасибо.

– Спасибо.