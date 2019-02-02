Ирина Молчанова

Тема: модернизация детского здравоохранения в Благовещенске

– Здравствуйте! 4-я детская поликлиника открыла свои двери после ремонта. Что изменилось в медучреждении? Каковы планы по модернизации других поликлиник города? Об этом сегодня поговорим в «Простых вопросах». Моя гостья – Ирина Николаевна Молчанова, главный врач детской городской клинической больницы. Здравствуйте, Ирина Николаевна!

– Добрый день!

– Ну, во-первых, поздравляю вас с тем, что ремонт закончен. Четыре месяца была закрыта поликлиника. Что изменилось? Что нового увидят пациенты?

– В процессе ремонта изменился внешний вид. Он стал более приятным для наших маленьких пациентов. Я очень надеюсь на это. Мы попытались разделить поэтажно цветовую гамму. Это приятно для для посетителей и для того, чтобы быстрей найти какой-либо кабинет. Потому что когда цветовая гамма соответствует каждому этажу отдельно, то запоминается, где что находится. Плюс у нас есть нововведение по поликлинике в плане регистратуры. Теперь у нас открытая регистратура.

– Что значит открытая?

– Мы отделили регистратуру от картохранилища. Теперь у нас регистратура приближена и вынесена непосредственно к посетителям. Что, наверное, более удобно. И они не отвлекаются на нахождение карт и занимаются теми вопросами, которые нужны нашим пациентам.

– Что еще нового?

– Кроме ремонта мы провели переоборудование поликлиники. Мы заменили часть старого оборудование на новое. В прошлом году вышел новый приказ министерства Российской Федерации по детским поликлиникам. Мы дооснастили согласно нормативов по этому приказу поликлинику оборудованием в полном объеме.

– А чем дооснастили? Чего не было?

– Часть оборудования – для физио. Часть – например, ретинальная камера для окулистов, которой у нас не было. Стоит она достаточно много – порядка 11 миллионов.

– А что это за камера?

– Специальный прибор для окулистов, который смотрит камеру глаза у новорожденных детей. Особенно у детей недоношенных. Мы сумели разделить потоки детей, которые выздоравливающие и здоровые от больных. У нас открылся фильтр, в котором работает врач-педиатр. И дети больные с какой-то острой проблемой инфекционного характера могут прийти, не входя в основное здание через общие двери в фильтр, где будет их встречать доктор, который их посмотрит и решит проблему: или оставить его лечить на дому или отправить в какое-то стационарное учреждение, если будет на то необходимость.

– Это важно, потому часто родители говорят «пойдешь в поликлинику, еще больше нахватаешь всякой заразы». А сейчас они не будут пересекаться.

– Я бы хотела обратить внимание всех родителей, что основную помощь острым больным мы оказываем на дому. Поэтому если ребенок заболел, особенно впервые, не нужно приходить в поликлинику. Вызывайте врача на дом. За исключением 4-й поликлиники, где есть отдельный фильтр, где вас обслужат. И вы не принесете ущерба другим пациентам, которые выздоравливают или здоровы.

– Сейчас как раз пошел сезон ОРВИ.

– Сезонный рост.

– И лучше вызывать на дом.

– Вызывать на дом. Если температура невысокая, можно прийти как раз в фильтр.

– С 4-й поликлиникой сейчас все замечательно. Но у нас в городе есть еще три поликлиники. 1-я – в микрорайоне, 2-я и 3-я – в центре города. Некоторые родители задавали вопрос, почему для такого замечательного ремонта выбрали 4-ю поликлинику, которая не в самом плохом состоянии. А если брать, например, 2-ю, то там все плачевно.

– Давайте я разделю поэтапно, может быть, с конца начну, почему 4-ю, а не 2-ю. 4-я поликлиника изначально строилась как поликлиника детская. Это было давно, это были другие нормативы, но это была поликлиника. Все остальные занимают приспособленные помещения. Поэтому, конечно же, 4-я поликлиника изначально отличалась.

– Там просторно, как минимум.

– Да, там более-менее просторно по сравнению с остальными. Приспособленное есть приспособленное. Но, тем не менее, в 4-й поликлинике практически с начала ввода ее в эксплуатацию, 1991 года капитальных ремонтов тоже не было. Это первая ласточка, но не последняя. У нас в плане на ближайшие годы, включая 2019 год ремонт и изменения, насколько это возможно в приспособленных поликлиниках: 1-й поликлиники и 3-й поликлиники. 2-я поликлиника... в течение многих лет, все-таки, планируется строительство новой детской поликлиники.

– Там смысла ремонтировать нет, потому что здание не приспособлено вообще?

– Здание не приспособлено, потому что эта поликлиника размещается на части первых этажей жилого дома. Она разделена женской консультацией. Это очень неудобно. Конечно, мы не теряем надежды. И администрация и министерство области в этом поддерживает, и вопрос решается о строительстве новой поликлиники, которая заберет на себя и 2-ю поликлинику, и часть 3-й поликлиники. Что будет хорошо для обеих, потому что 3-я поликлиника тоже в приспособленном помещении. Это бы решило проблему. И мы очень надеемся, что наши желания совпадут с возможностями. И мы увидим в Благовещнске новую детскую поликлинику.

– Получается, выход – только строительство нового здания. Более просторное в Благовещенске нельзя найти?

– Перестраивать старое всегда сложнее, чем сделать что-то новое. Потому что требования все время меняются.

– Вы сказали, что в 1-й поликлинике планируется ремонт в этом году. Там та же проблема: узкие коридоры, здание не строилось как поликлиника. Что можно там сделать?

– Кардинально что-то поменять будет сложно. За исключением того, что мы, скорее всего, тоже сделаем открытую регистратуру. Это возможно. И постараемся решить вопрос о выделении фильтра.

– Отдельный вход также?

– Чтобы был для больных отдельный вход и они отдельно обслуживались. Чтобы не смешивались с детьми и не было реинфекции. Естественно, расширить коридоры возможности не будет. Если даже снести с одной стороны все кабинеты, это ухудшит ситуацию. Потому что негде будет принимать специалистам. Поэтому такой возможности нет. И чисто технически это невозможно.

– Еще проблема наших узких поликлиник – это двери, которые открываются в коридор. И так места мало, так еще и двери открываются. Ребенок бежит, в эту дверь впечатывается. Я это сама наблюдаю постоянно как мама двух детей.

– К сожалению отрывать двери внутрь мы не имеем права. Это требования пожарной безопасности. Потому что эвакуационные пути по выходу, поэтому отрываются они извне. Так же как и дома, в квартире, все двери должны быть наружу.

– Недавно возник вопрос по о рентген-аппарате. Я так понимаю, что в 4-й поликлинике рентген-аппарат сейчас не работает. Отправляют во 2-ю. Во 2-й делают только экстренно. Что с рентгеном?

– У вас немножко уже устаревшая информация. Я сейчас поясню. Дело в том, что рентген-аппарат не в 4-й поликлинике, а в стационаре, который рядом с 4-й поликлиникой. Из-за того, что поликлиники находятся в приспособленных зданиях, разместить рентген-аппараты в каждой поликлинике не представляется возможным из-за дефицита площадей. В связи с тем, что в рамках программы мы получили новый аппарат, в начале декабря начался демонтаж старого оборудования во 2-й поликлинике. И монтаж нового. И январь, учитывая, что он был «коротским» месяцем, работали в тестовом режиме. Потому что аппарат новый, нужно его отработать, научиться. Мы же могли неапробированный аппарат пустить в ход. С прошлой пятницы аппарат во 2-й поликлинике работает уже в полную силу, принимает всех.

– Не только экстренных?

– Да. И я надеюсь, что новый аппарат будет справляться с нагрузкой.

– Получается, этот аппарат один на весь город?

– На сегодняшний день да. Потому что, к сожалению, 29 декабря у нас вышел из строя аппарат, который располагается на базе стационара на базе 4-й детской поликлиники. И найти специалистов, которые бы отремонтировали этот аппарат, в области не представляется возможным. Мы обратились к производителям и поставщикам – это фирма «Электрон» в Санкт-Петербурге. Они к нам приезжают. Они уже были, выявили дефект, заказали деталь. Она идет из-за границы. И они обещали, что к концу февраля отремонтируют.

– Какие еще планы на этот год или на ближайшие?

– В этом году мы планируем привести в соответствие нормативным требованиям 1-ю детскую поликлинику. Еще планируется , создание единого центра для диагностики на базе стационара. Там позволяют сейчас площади в связи с тем, что мы занимаемся только реабилитацией. И есть возможность поставить несколько рентген-аппаратов, флюорограф. В этом году из фонда НСЗ выделили деньги для приобретения флюорографа. Потому что у нас дети с 15 до 18 лет должны ежегодно проводить флюорографию. Будет очень удобно иметь свой флюорограф. И мы планируем его поставить также на базе стационара. И еще надеемся, что изысканы резервы денежные для того, чтобы приобрести туда компьютерный томограф. И министерство здравоохранения в лице Андрея Юрьевича нас поддерживает. И еще аппарат, чтобы это был уже комплекс.

– Спасибо большое. Главное, чтобы все эти планы были реализованы, чтобы нашлись силы и средства.

– Я очень надеюсь и думаю, что так оно и будет.

– Сегодня мы говорили о модернизации детского здравоохранения. В частности, о городских детских поликлиниках. И сегодня у нас в «Простых вопросах» была Ирина Молчанова, главный врач детской городской клинической больницы. Это были «Простые вопросы». Всего хорошего, до свидания.