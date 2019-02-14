Нина и Алексей Котельниковы

Тема: секреты семейного счастья

– 14 февраля все говорят о какой-то влюбленности, о каких-то высоких чувствах, настроениях. Как отмечают день святого Валентина люди, которые прожили вместе 50 лет? Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Нина Васильевна и Алексей Николаевич Котельниковы. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Нина Васильевна – очень приятная женщина, красивая. И еще очень интересная, надеюсь, мы сегодня это узнаем. Я вам дарю эти цветы от «Альфа-канала».

Н.К.: – Спасибо большое.

– Вы отмечаете день святого Валентина? Говорят, чужой праздник.

Н.К.: – Отмечаем, конечно. Алексей Николаевич мне обычно цветы дарит.

– Да?

Н.К.: – Конечно. А еще внуки практически всегда приносят валентинки. И бывает, что если свободные дети, то мы приглашаем детей, собираем ужин.

– Алексей Николаевич, конфетно-букетный период не закончился? 50 лет длится.

Н.К.: – Для него никогда он не закончится.

А.К.: – Ведра ромашек.

– Откуда? С дачи?

Н.К.: – Нет, ведра ромашек он приносил, когда служил, мы в Польше служили. И когда солдаты ночью возвращались с учений...

– А вы военные?

Н.К.: – Да. И он их цепью развернет и ведро ромашек утром...

– Это называется военная служба в мирных целях.

Н.К.: – Да. Когда еще в училище он учился, то приносил мне ведро, вот такой веник огромный, багульника.

А.К.: – Багульник и потом... как его, господи?.. Желтый и синий.

– Саранки?

Н.К.: – Саранки, да, букет саранок. Полевые цветы. Я не люблю розы, они сильно строгие. А если розы, то я их люблю маленькие, на ветке.

– Больше полевые?

Н.К.: – Да, больше к полевым. И люблю ромашки.

А.К.: – И васильки, но васильков здесь нет.

– Алексей Николаевич, поделитесь, какие комплименты вы делаете любимой женщине?

А.К.: – На комплименты я не большой мастер.

– Не верю.

А.К.: – Нет, ну серьезно. 50 лет будет 1 марта. И большое спасибо своей жене, первой и единственной за все те годы, которые она была со мной. На ум приходит фильм «Москва слезам не верит». Помните, кадр? «Из меня бы была хорошая генеральша», – Муравьева сказала. На что ей подруга ответила «Чтобы стать генеральшей нужно замуж выйти за лейтенанта и все годы с ним помотаться по гарнизонам.

– Расскажите об этом. Ведь знакомство случилось как? Вы учились?

Н.К.: – Да конечно, училась. Познакомила нас приятельница. Ну, пришел, и так у нас завязалось: сначала дружба. Год продружили. А через год поженились.

– А вы закончили к этому времени?

А.К.: – Нет.

– Нет еще?

Н.К.: – Он закончил, а я осталась еще учиться.

А.К.: – Я уехал в Польшу.

– То есть, был еще период верности такой, да? Он уехал, а вы доучивались.

Н.К.: – Он в Польше служил. Ему там некогда было. Он лейтенантом приехал, с него там шкурку-то сдирали хорошо, наверное.

– Вы в педагогическом учились?

Н.К.: – Да, пединститут закончила.

– А потом все-таки поехали в Польшу?

А.К.: – Я приехал в 1970 году на выпускной. Она к этому времени родила уже дочку. Дочке было уже три месяца. И через весь Советский Союз самолетом трехмесячную девочку в Польшу.

– Сколько лет вы прожили в таком режиме в Польше?

А.К.: – А не только в Польше, почему? Четыре года в Польше получилось. Тогда было модно на целину отправлять на полгода. Семью бросил, в последний раз аж в Казахстан заперли. В 1979 году только квартиру поменяли Тирасполь на Флорешты, месяц – на два года в Африку.

– В Африке были?

Н.К.: – Он служил, я не ездила.

– Почему не поехали?

Н.К.: – Я с детьми осталась.

– Расскажите о семейных традициях. Традиции в семье нужны?

Н.К.: – Ну конечно, нужны. У нас, допустим, это ужины частные. По всем поводам мы всегда собираемся семьей. У нас получается девять человек.

– У вас большой стол.

Н.К.: – Большой стол: мы с отцом, двое детей, два зятя, трое внуков. А если дни рождения, то уже к нам присоединяются...

– Так, ужины. Еще что есть?

Н.К.: – В садах часто, шашлыки. У нас два сразу участка – один дочери, один наш. И конечно дочери – это тоже наш.

– Помогают дети картошку-то садить?

Н.К.: – Ну да. Они вспашут. Иной раз выкопать помогут. Посадить ребятишки маленькие еще помогут.

А.К.: – И малину собирают, и клубнику помогают собирать.

Н.К.: – Не скажу, что сильно часто, все же заняты. А так бывает, раза три-четыре в лето мы собираемся. Но у нас основная традиция – это ужин.

– В 90-е начал расшатываться институт семьи, стало модным быстро прерывать отношения, находить новые. Брак вообще стал непопулярным. Что вы думаете по этому поводу? «Печать, штамп в паспорте ничего не значат», – многие говорят.

Н.К.: – Мы, допустим, этого не поддерживаем. Алексей всегда возмущается «что значит гражданский брак?»

А.К.: – Никакой ответственности нет.

Н.К.: – Да, друг перед другом. И дети с отцами – без отцов. Тоже непонятно. Нет, я считаю, что вышла замуж – живи, а там уж...

– А «стерпится-слюбится» понимаете?

Н.К.: – Не настолько. Не «стерпится-слюбится», а надо понимать друг друга, помогать друг другу, уважать друг другу. И считаться.

– Я хочу спросить совет бывалого. Бывает же, когда люди притираются, кто-то вещи разбросал, кто-то не так посуду моет. Как вы притирались?

Н.К.: – Да никак.

– Все были изначально дисциплинированы?

Н.К.: – Конечно. Не в том даже дело. Я-то всю жизнь проработала. Работа в школе какая? Тетрадей куча. Бывает 96 тетрадей. У меня классы были большие, когда в Тирасполе работала. 96 тетрадей надо проверить. И за это время я успею и посуду вымыть, и за детьми, и в садик, и везде. Ну, если поможет – посуду вымоет. Да бог с ней – как она вымыта, так и вымыта.

– Один рецепт.

Н.К.: – Если где-то что-то, то перемою я. А в основном, чтобы разбрасывал – да нет, такого не было. Он всегда говорит «ну, в другой раз за меня замуж не выходи, в следующей жизни».

– Впереди у вас 1 марта 50-летие совместной жизни. Как это будет проходить и что это для вас значит?

Н.К.: – Мы не знаем, как это будет проходить. Это какая-то тайна. Ну, обмен кольцами, наверное, как обычно. Наверное, распишемся, поздравят нас. И цветы, наверное, подарят. Будет музыка, сказали, будут фотографии.

– А что значит для вас эта дата?

А.К.: – Извините, 50 лет прожить вместе, как говорится...

Н.К.: – Это не каждому дано, правда?

– Редкие семьи доживают до такого.

Н.К.: – Не то, чтобы семьей дожили. У меня приятельниц сколько, они уже без мужей. Надо ценить просто друг друга.

– А как вы цените Алексея?

Н.К.: – Ну как? Покормить его хорошо. Чтобы всегда был чистый. Встретить. Ругаться с ним бесполезно. Он замыкается, и все – с ним как в стенку. Поэтому лучше замолчать или перевести в шутку.

– А вы?

А.К.: – А я по-другому говорю. Надо знать, на ком жениться.

– А, вы выбирали?

А.К.: – Да никто никого не выбирал. Просто, понимаете, нас с выпуска здесь четверо. И в этом году у всех будет 50 лет. Представляете?

– Вы говорите о ДВОКУ?

А.К.: – Да. Видимо, другое поколение было.

– Что пожелаете молодым, которые еще только присматриваются друг к другу? Особенно у кого сложности в жизни: нет квартиры, нет работы, непонятно, что впереди?

А.К.: – Мы же не сразу получили квартиру. В Польше, допустим, было служебное жилье. В Тирасполь приехали – первые три дня жили во времянке, земляной пол. Прихожу к зампреду: надо искать квартиру. Ну, иди, ищи, еще тебе три дня даю. Ну, нашли. Немножко пожили, потом домик на земле по договору.

– Стойко все переносили.

Н.К.: – Я думаю, что сейчас молодежи легче с квартирами. Снимать же можно квартиры? Только работать надо. Была бы работа.

А.К.: – Молодежи не хватает ответственности. Сегодня познакомились, завтра поженились, через неделю разбежались. Если бы они ценили те же деньги, которые родители внесли в эту свадьбу. Это раньше, допустим, скромные свадьбы были, не то что сейчас закатывают. Полгода побегал – опять жениться хочу. А потом передача – чей сын, чье наследство, как делить будем?

– Такие важные советы прозвучали сегодня. Я вам скажу «Совет да любовь!»

А.К.: – Спасибо!

– Нина Васильевна и Алексей Николаевич Котельниковы сегодня были в студии. 1 марта они отметят 50-летие совместной жизни. А я вам желаю дожить до бриллиантовой свадьбы вместе. Спасибо!

А.К.: – Дай Бог здоровья! Всего хорошего!

– Спасибо!