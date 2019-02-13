Михаил Рябов

Тема: нововведения в финансовой сфере

– Случилось то, что, наверное, должно было случиться давным-давно. Речь о кредитах и займах. Россиян вынут из кабалы просрочек и неустоек. Счетчик теперь не сможет «тикать» бесконечно. Долги нельзя будет продавать разным третьим лицам. А микрофинансовым организациям запрещено будет брать по 700-800% в год. Нововведения вступили в силу в январе. В России еще появился финансовый уполномоченный. Как это будет реализовано на практике и кто это все будет контролировать? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Михаил Викторович Рябов, заместитель управляющего отделением Благовещенск Банка России. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Изменения очень важные, долгожданные. Что сподвигло законодателя все это произвести?

– Конечно же, введенные ограничения будут способствовать защите прав потребителей финансовых услуг и в конечном итоге будет способствовать повышению доверия в целом ко всему финансовому рынку.

– Давайте по пунктам. По краткосрочным договорам потребительского займа или кредита сроком до одного года в случае просрочки или неустойки устанавливается теперь потолок.

– Устанавливается ограничение предельных выплат по договорам займа и договорам потребительского кредитования. На текущем этапе установлено ограничение в размере 2,5 от суммы основного долга. И все начисленные проценты неустойки, штрафы, пени, а также иные выплаты, которые будет осуществлять заемщик, ограничены этой величиной. В том случае, если суммарная сумма уже достигает этого предела, начисление будет приостановлено.

– То есть в 2,5 раза не могут превышать вот эти штрафы все, накрутки, на сумму долга?

– Да. Все верно. Давайте для примера возьмем, если, допустим, заемщик взял долг в сумме 20 тысяч рублей, то в самом таком негативном для него случае суммарные выплаты могут составить не более 70 тысяч рублей.

– А потом останавливается счетчик?

– Да, все верно.

– Это очень правильно.

– Да, конечно, законодателем предусмотрено поэтапное снижение и данной величины и к июлю текущего года. В дальнейшем она будет снижена к 1 января 2020 года уже до 1,5 размера.

– Микрофинансовые организации тоже раньше могли накручивать по 700-800%, и получалось, что эти штрафы, неустойки могли быть намного больше, чем основной долг. Сейчас тоже по ним есть ограничения?

– На текущем этапе законодателем также введено впервые ограничение по начислению процентной ставки на сумму основного долга. На текущем этапе она составляет 1,5 от процентов годовых в день. Это такое дополнительное ограничение уже к тем ограничениям, которые предусмотрены на текущем этапе действующим законодательством, когда у нас полная стоимость кредита не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение. Данное изменение также позволит нам избежать некоторой недобросовестной практики, когда определенные участники финансового рынка предусматривали выплату процентов в повышенном размере в начале обслуживания долга, затем она снижалась. То есть, ограничение по полной стоимости у нас соблюдалось. Вместе с тем, если мы берем абсолютное выражение, то заемщик выплачивал больше. Также законодательно предусмотрено поэтапное ее снижение, и уже к июлю данное значение будет снижено до 1%.

– У нас еще появился в числе нововведений такой вид займа до десяти тысяч рублей сроком до 15 дней. Зачем это было выделено отдельно?

– Это специализированный вид займа, вводится он впервые. Здесь есть ограничения как по сумме, так и по срокам. Ограничение по сумме это не более десяти тысяч, по срокам до 15 дней. При этом увеличивать срок либо процентную ставку запрещено. Здесь есть особые условия, что суммарная величина выплат по данному продукту не может составлять более 30% годовых. Здесь имеются в виду проценты и иные выплаты, за исключением неустойки. Неустойка по данному продукту будет составлять 0,1. Кроме этого, здесь есть также определенный нюанс, что в день процента выплаты по данному продукту не могут превышать 200 рублей.

– Понятно, счетчик «тормознули». Что происходит дальше? Начинается взыскательная работа. Как обычно, да?

– Смотрите, что касается порядка взыска, то многие вещи прописаны в договоре. Соответственно, право осуществления взыска, право передачи взыска третьим лицам также прописано в договоре. Есть, конечно, ограничения законодательного характера, но в целом все эти вещи прописаны в договоре. Есть здесь несколько моментов: есть право кредитора самостоятельно осуществлять этот взыск. Есть право, которое, опять же, определено рамками законодательства – передавать это право третьим лицам. Либо делать это уже в принудительном порядке по решению судебного органа. В том случае, если у заемщика возникли определенные трудности, то рассрочки, отсрочки. Необходимо договариваться непосредственно с самим кредитором, либо уже решать в судебном порядке.

– Да, возможно рефинансирование какое-то провести, да?

– Это все, опять же, в рамках взаимодействия с самим кредитором.

– Но вот передавать право любым третьим лицам, переуступку долга нельзя теперь.

– Да, конечно, это еще один момент, который...

– От которого страдали люди, потому что появлялись какие-то черные коллекторы.

– Да, конечно, на текущем этапе законодатель ввел ограничение по переуступке прав требований тем организациям, которые не под надзором Банка России, либо Федеральной Службы судебных приставов. Запрещено передавать права требования по данным договорам, и, соответственно, данные организации, которые не будут под надзором Банка России, не имеют право осуществлять взыск, в том числе в судебном порядке.

– Хорошо, а если они приступили к этому, то человек может спокойно обратиться куда-то, да?

– Да, есть определенные органы, к которым необходимо обращаться, которые будут осуществлять контроль за данным законодательством.

– Еще один важный вопрос. Изменения вступили в силу в январе. А если эта история началась в декабре?

– Смотрите, здесь у нас закон не имеет обратной силы. Соответственно, данное нововведение будет касаться именно тех договоров, которые заключены с момента вступления изменения законодательства.

– 28 января был принят.

– Да.

– Так, вот еще одна новость, которая очень важная, наверное. О финансовом уполномоченном. Появился новый институт. Это человек? Структура? Что это?

– Финансовые уполномоченные – это специальные должностные лица, которые наделены правом в досудебном порядке урегулировать имущественные споры между потребителем финансовых услуг и финансовыми организациями. Финансовый уполномоченный рассматривает имущественные споры между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями. Если размер этих споров не превышает 500 тысяч рублей. Это не касается договоров ОСАГО, здесь ограничение не действует.

– Руководить структурой будет Юрий Воронин, это человек известный по минтруду, руководил счетной палатой России, ну, в общем, и Банк России тоже. Советник председателя был. Будет ли региональная сеть финансового уполномоченного?

– Здесь необходимо отметить следующее. В любом случае рассмотрение имущественных споров по существу будет осуществляться непосредственно финансовым уполномоченным по определенным секторам финансового рынка. Вместе с тем, у финансового уполномоченного есть определенные намерения открыть свое представительство в определенных регионах. Но основная цель – это сбор и перенаправление необходимой информации. То есть, еще раз повторю, рассматривать по существу данные имущественные споры будет непосредственно финансовый уполномоченный.

– Москва?

– Да, в данном случае территориально это Москва. Для более простого способа передачи обращений есть официальный сайт финансового уполномоченного, либо впоследствии будет организован также для передачи информации в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг. Если это идет на бумажном носителе, то через МФЦ.

– Финансовый уполномоченный решил навести порядок прежде всего в ОСАГО. Это было озвучено в прессе. Здесь уже какие-то результаты есть?

– Смотрите, у нас введение института финансового уполномоченного происходит в таком планомерном режиме, и первый сегмент, который мы пытаемся охватить, это рынок страховых услуг в области договоров ОСАГО. В обязательном порядке исполнение решения финансового уполномоченного страховые организации будут исполнять с 1 июня текущего года. В добровольном порядке на текущем этапе подано несколько заявок от страховых организаций. Они находятся на стадии рассмотрения.

– То есть, закон постепенно обретает свои очертания.

– Да, конечно. По мере того, как будут у нас включаться в реестр организации, и финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения в отношении этих организаций.

– Организации какие?

– Если говорить весь финансовый рынок, то давайте разобьем на этапы. В первую очередь, как мы уже говорили, у нас будут обязательные решения исполнять страховые организации в области договоров ОСАГО. Далее страховые организации в отношении иных услуг, кроме ОМС. Следующий этап – подключение микрофинансовых организаций. И последующий этап, это уже такой более широкий, это кредитные организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды. В любом случае, все это будет происходить поэтапно, и есть определенные сроки включения данных организаций в данную систему.

– Если возник спор по ОСАГО, например, страховая компания не выплачивает, можно ли обратиться к финансовому уполномоченному?

– В общем случае порядок обращения следующий. Первоначально потребитель финансовой услуги должен сделать попытку урегулирования данной ситуации непосредственно с самой организацией, которая эту услугу предоставил. Только после того, если ему было отказано...

– Официально, на бумаге?

– Да, ответ не устроил, либо вообще ответа не поступило, то он имеет полное право обратиться к финансовому уполномоченному. Опять же, оговорюсь, что в те сроки, которые я уже обозначил, по мере вступления всех участников финансового рынка в данную систему. В дальнейшем финансовый уполномоченный повторно направляет данные обращения в саму финансовую организацию, дает ей повторный шанс рассмотреть по существу. В том случае, если организация не соглашается с позицией заявителя, финансовый уполномоченный самостоятельно выносит решение, которое обязательно для исполнения.

– То есть, уже это работает.

– На текущем этапе еще нет. Еще раз говорю. На текущем этапе происходит формирование текущей службы, формирование экспертного совета, формирование финансовых уполномоченных по определенным секторам, как я уже говорил, и будет постепенное подключение к данной системе. Пока вот так.

– Я думаю, что эта служба очень полезная, потому что она в принципе как-то систематизировала весь наш финансовый рынок. Все-таки вот эти все страхнадзоры. Их же сейчас нет. Какие-то функции перераспределились по другим организациям. Но вот эта служба новая должна, наверное, все-таки помочь навести порядок.

– Основная цель, как я уже говорил, это оперативное и своевременное рассмотрение имущественных споров в досудебном порядке участников финансового рынка. Соответственно, здесь с введением данного института в полную силу мы ожидаем, что количество этих споров сократится, а в целом у нас повысится доверие к финансовому рынку.

– Спасибо большое за беседу. Михаил Викторович Рябов сегодня был в студии, заместитель управляющего отделением Благовещенск Банка России. Мы говорили о том, что наводится более строгий порядок на финансовом рынке и появился новый институт финансового уполномоченного в России, который заработает уже совсем скоро. Спасибо.

– Спасибо.