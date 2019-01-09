Тема: что будет с ценами на бензин

– Новый год принес новый виток цен на бензин и на другое топливо. Сообщения о новых ценниках люди рассылают друг другу в соцсетях и мессенджерах. Чего ждать автовладельцам в ближайшее время? Сегодня мы поговорим с президентом Амурского топливного союза. Павел Филипченко в студии. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Вы представляете независимые компании по продаже нефтепродуктов. У нас есть вертикально интегрированные компании федерального масштаба и независимые, которые реализуют в областную сеть топливо. Ваш топливный союз как раз вот из них, независимых. Вы были в этой студии два месяца назад. Точно так же мы встречались и разговаривали о прогнозах на ближайшее время. Цены опять выросли. В чем причина?

– Хочу сказать, что цены выросли только на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний. По бензину и по дизельному топливу это повышение запланировано. Составило оно 1,7 процента. Но, в свою очередь, все независимые компании за период праздников снизили стоимость по бензинам. Это получилось благодаря объемам, которые мы закупили в декабре. И вот в январе они начинают приходить, и эти цены транслируются. То есть, та работа, которая была нами проведена по снижению оптовых закупочных цен, естественно наше общение со СМИ, с другими службами и ведомствами, привели к снижению оптовых цен. И снижение оптовых цен сейчас транслируется независимыми в рознице.

– То есть, вы не стали играть на изменениях на рынке и добавлять какую-то стоимость в реализацию в связи с тем, что параллельно растут цены у крупных поставщиков?

– Во-первых, хочу сказать, что цены, которые установлены сегодня, сниженные цены у независимых, они все равно не дают желаемой маржинальности на заправке. Это минимальное покрытие расходов, но необходимо независимым компаниям обратно перетянуть тех клиентов, которые ушли к вертикально интегрированным компаниям. Чтобы не было очередей на заправках. Возвращается тот порядок, который у нас был в прошлом году и до этого. Да, независимые возвращают часть клиентов, которые были у них ранее.

– 5 января все стали пересылать друг другу сообщения с новыми ценами на топливо. Это на каких заправках выросли так цены?

– Цены вертикально интегрированных компаний. Это АНК и Роснефть.

– На сегодняшний день какие цены у ваших заправок, топливного союза?

– Цены устанавливаются компаниями самостоятельно. Но в целом 92 бензин у независимых стоит от 41 до 41,5 рублей за литр. Это ниже на 50 копеек, чем на заправках вертикально интегрированных компаний. И такой паритет всегда был исторически, исторически паритет на пятьдесят копеек. Очень хорошо, что он восстановился на сегодняшний день.

– А как так получается? Независимые, вроде как, получается, покупают у основных поставщиков, и информация была, что оптовые цены держатся выше, чем розничные?

– Во-первых, оптовые цены по бензинам и по дизельному топливу не сонаправлены. То есть, бензины показали снижение в декабре, которые транслируются, а дизельное топливо, к сожалению, так и стоит на месте. То есть, биржевая стоимость находится в районе 66 тысяч за тонну, и мелкооптовая индикативная цена, которая установлена Постановлением правительства, в районе 54400 за тонну. То есть, разница в районе 12 тысяч между биржевой и мелкооптовой. Вот именно поэтому независимые АЗС и не могут установить цены на дизельное топливо цены ниже, чем у вертикально интегрированных компаний. Эти цены сравнялись. Если говорить в Амурской области, цены на дизельное топливо у вертикально интегрированных компаний в районе 48 рублей за литр, у независимых компаний 48,50, ну, 48. То есть, примерно сравнялись, но пока паритета не достигнуто. Вы задали вопрос, каким образом независимые компании способны устанавливать цены ниже в рознице, чем вертикально интегрированные. Паритет, о котором я говорю – это то ценовое преимущество, то конкурентное преимущество, которым независимые и привлекают своих клиентов. То есть, при сохранении высокого качества на своих АЗС, цены ниже. За счет чего? За счет снижения издержек. Независимые участники стараются экономить на перевалке нефтепродуктов, на доставках, имея собственный транспорт, возможно какие-то еще услуги оказываются. То есть экономия на издержках, опять же, ценообразование. У вертикально интегрированных компаний достаточно понятное ценообразование, грубо говоря, маржинальное, с которой заложено в рознице, и вот она цена для розницы. Естественно, независимые АЗС смотрят цену у них, какая цена на закупе, и рассчитывают минимальные издержки, и транслируют их на заправку. Вот я поэтому и говорю, что цена снижена независимыми по бензину до 41,5 рублей, но это предел по расходам. То есть, это покрытие минимальных расходов. Но в настоящий день это уже необходимо, потому что если ситуация продолжится с таким масштабным оттоком клиентов с АЗС независимых, то этот бизнес становится все более и более нерентабельным, так как расходы на литр увеличиваются.

– А почему вы говорите об оттоке?

– Отток произошел, это было в декабре, когда независимые были вынуждены из-за высоких цен закупа установить высокие цены на заправке, превышающей на рубль, на два, в северных районах – и более, в розницу. Вот в связи с этим и произошел отток, около пятидесяти процентов клиентов перешли. Вы видели наверное, все жители города заметили очереди на заправках, а в тоже время некоторые заправки, на которых цены были выше, стояли пустыми, и клиентов на них не было.

– Не идет ли все к тому, что на рынке останутся крупные монополисты?

– Вообще, рынок розничной продажи нефтепродуктов всегда был привлекательным рынком. Там была адекватная маржинальность, в районе 12,15 процентов, которой хватало на модернизацию заправок, на какое-то развитие, на открытие магазинов на заправочных станциях. На сегодняшний день этой маожинальности нет, около 7 процентов по бензинам, если говорить на сегодняшний день. Ну, естественно, это не делает рынок привлекательным.

– 7 процентов – это очень мало.

– Это очень мало, тем более, круг задач, который стоит перед владельцем АЗС, как по организации, так и по ежедневной работе, велик.

– Если в теории говорить, что с рынка уйдут независимые поставщики топлива, какой риск это несет для области?

– Мы увидели воочию, что без независимых участников рынка, без независимых АЗС, будут очереди. Это хорошо, что вертикально интегрированные компании на сегодняшний день справились. Но, все-таки, несмотря на цену, происходили единичные заправки на независимых, все-таки, не все ушли от независимых. То есть, даже в центральной части области, даже в городе Благовещенске нельзя, наверное, без независимых участников. А что говорить о северных районах области, где порой вертикально интегрированных компаний не представлено. Конечно, это будет непоправимо. Но хочу сказать, что нашим правительством областным идет работа по поддержке, они вовлечены в процесс. Это Министерство внешнеэкономических связей и УФАС Амурской области. Они включены активно в работу. Созданы на сегодняшний день общественные советы, как при УФАС, так и при Министерстве внешнеэкономических связей.

– Конкурентная среда поддерживается.

– Да, конкурентная среда поддерживается, но к сожалению, не все зависит от нашего местного правительства, от наших местных других служб, так как оптовые цены формируются за пределами области, и они лишь транслируются для нас.

– Что дальше ждать с ценами на бензин? Потому что, наверное, даже у каждой первой семьи есть свой автомобиль, и на нем завязано очень многое. Что будет дальше?

– Да, конечно, бензин – это важная составляющая всех расходов каждого человека, в цене каждого продукта находится. По поводу прогнозов. Долгосрочные прогнозы я не буду строить. До 31 марта правительством определено, что цены если и будут повышаться, то будут плавно в пределах инфляции. Это что касается вертикально интегрированных компаний. По поводу независимых компаний на первый квартал я надеюсь, что все независимые компании подготовили запасы по бензину 92 и 95.

– То есть, это будет в старых ценах еще пока?

– Ну да, независимые компании смогут конкурировать, держа ниже цену, чем вертикально интегрированные компании. На первый квартал, видимо, такой прогноз. То есть, цены на независимых будут ниже, качество при этом гарантированно самое высокое, потому что это было все куплено на заводах, которые производят топливо евростандарта.

– А потом цены отпустятся?

– Мы не можем говорить о том, что будет после 31 марта. Будет ясно в конце первого квартала. Как будут экспортные альтернативы, то есть, будет выгодней, как это было в четвертом квартале прошлого года экспортировать нефть сырую и полуфабрикаты, или, все-таки, рынок будет наполнен топливом. Но в любом случае, та ситуация которая была в октябре по декабрь 2018 года... надеюсь будут сделаны выводы и мы не допустим этого в дальнейшем.

– Спасибо большое. Мы сегодня говорили с Павлом Филипченко, президентом Амурского топливного союза, о том, каков прогноз по ценам на топливо в ближайшее время. Спасибо большое, что пришли.

– Спасибо большое.