Екатерина Набока@|@Оксана Конюх

Тема: грантовый проект «Листая страницы «Блокадной книги»

– Здравствуйте. Буквально на днях наша страна отметила священную дату – 75 годовщину освобождения Ленинграда от блокады. И, конечно, по всей стране прошли разные мероприятия. У нас в городе начал уже осуществляться очень интересный проект. Он называется «Листая страницы «Блокадной книги». Это грантовый проект. Президентский грант выиграла общественная организация «Зейская слобода». И сегодня у нас в гостях руководитель этого проекта, режиссер театральной студии «Этюд» городского дома культуры Екатерина Набока и автор очень интересной пьесы, о которой сегодня пойдет речь, Оксана Конюх. Здравствуйте.

Е.Н.: – Здравствуйте.

О.К.: – Здравствуйте.

– Грандиозный проект вы задумали и совершенно, все-таки, ожидаемо, что вы его выиграли. Я помню, мы с Катериной встречались, и волновались вы очень: выиграете или не выиграете вы этот грант. Но вот вы его получили, и я считаю совершенно заслуженно. Давайте немножко поподробней еще раз предысторию проекта и того, что происходит сейчас у вас в театре.

Е.Н.: – Вообще, этот проект родился из городского гранта. И мы сначала думали, почему бы и нет, городской выиграть грант, а потом решили замахнуться и на президентский.

– В основе проекта что? Кроме пьесы о которой мы сейчас будем говорить?

Е.Н.: – У нас несколько мероприятий. Это конкурс сочинений и рисунков, по которому мы уже подвели итоги 27 января, и выставка работ победителей этого конкурса, которая называется «Великая Отечественная война глазами детей 21 века». Она передвижная, мы будем ее с собой возить по всем городам, поселкам, в которых будем показывать этот спектакль. И мы решили продолжить акцию. Теперь мы принимаем работы, сочинения и рисунки за пригласительные билеты. То есть, если дети хотят прийти на наш спектакль бесплатно, они могут также свои работы прислать на электронную почту с теми же условиями, которые в положении, и абсолютно бесплатно посмотреть спектакль в любом городе, где мы показываем. Это Свободный, поселок Новобурейский и Екатеринославка.

– Я думаю, интригу мы уже достаточно сохранили, и слово «спектакль» все-таки уже прозвучало несколько раз. Теперь поговорим подробнее. Мне кажется спектакль – это ядро вашего проекта. Это, конечно, самая его кульминация. Спектакль называется «Ленинградский дневник. Несломленные». Писали его, Оксана, вы, по книге Алеся Адамовича и Даниила Гранина «Блокадная книга». Но вы уже рассказывали, я понимаю, но еще, пожалуйста, расскажите нам, насколько это была сложная, интересная работа? И рассчитывали ли вы, что спектакль будут ставить дети, играть в нем будут дети?

О.К.: – Да, я рассчитывала, что играть в нем будут именно дети потому что сама по себе «Блокадная книга» – это достаточно большое произведение. И особенность в том, что выражает блокаду именно с разных точек зрения. Там показан и быт человеческий, и работа предприятий, и работа ученых по созданию других пищевых технологий, чтобы спасти население города, и работа бригад МПВО. То есть, очень, очень разнообразный. А в основе пьесы лежит именно жизнь детей блокадного города. То есть, насколько они были вовлечены в общую деятельность, как они выживали. Дело в том, что сознание детей, сознание взрослых людей об одних и тех же событиях совершенно разное. Детский взгляд с одной стороны проще, а с другой стороны, он как бы более мудрее, что ли, чем у людей, которые пожили какой-то период. Поэтому очень интересна была работа именно по подбору моментов, где задействованы дети в книге. И объединены они были в единую сюжетную линию. То есть, если мы посмотрим на каждый отдельный отрывок, то он есть в книге. Но герои книги являются прототипами героев пьесы.

– У меня, конечно, возникает вопрос в связи с тем, что вы работали с «Блокадной книгой», и насколько я знаю, в свое время, еще в советское время книга была написана настолько правдиво, что в советское время ее очень сильно цензурировали и не разрешали печатать так, как написали ее авторы. Потому что там были страницы, о которых хотелось забыть, которых хотелось не знать. То есть, это была не только героическая оборона, но была очень еще и страшная история взаимоотношений людей.

О.К.: – Там нет придуманных историй. Там рассказы блокадников и три дневника, которые положены в основу второй части «Блокадной книги». И на самом деле первоначально, то есть, в 1974 году, когда она выходила впервые, она вышла с большими ремарками, очень сокращенная. И уже после того, как ушел Алесь Адамович, Даниил Гранин много лет добивался издания именно полной книги, чтобы можно было это все осветить. Нельзя забывать никакие моменты исторические, и вот спектакль как раз направлен на то, пьеса написана с той целью показать, что каждый день жизни ленинградцев – это героический подвиг.

– Но вот такие какие-то особо тяжелые острые моменты в книге, конечно, я так понимаю, что вы обходили, просто потому что...

О.К.: – Просто потому что это сложно будет детям показать и воспринимать. Но вы знаете, мне очень понравился тот факт, что многие взрослые, мои знакомые, выходят и спрашивают: надо найти почитать книгу. Некоторые вообще спрашивают: а что, есть такая книга? Понимаете? Поэтому это одна из целей была. Чтобы народ узнал, что есть такие произведения, которые в реальности отражают исторические события. Чтобы история оставалась такой какой она должна быть.

– Екатерина, когда Оксана принесла вам пьесу, какова была первая реакция? Не было ли страшно, что такой серьезный материал? Хотя я знаю, что вы ставили уже пьесы о войне в вашем театре детском.

Е.Н.: – Не то, что страшно, а просто дети, которые уже играли у нас в военном спектакле «Мы в апреле сорок пятого», уже знали, на что они идут. Это был осознанный наш выбор. Мы готовились к этому основательно, и я подбирала тех ребят, которые смогли сыграть именно военное время. Современные ребята – им попроще было, потому что они играли самих себя и в свое же время. А вот те, кто играли в военное время, у нас играли в основном опытные ребята, которые уже играли.

– Опытные актеры.

Е.Н.: – Опытные актеры.

– Ну действительно, убедительная была игра актеров, особенно тех, кто в военное время. Я видела, на премьере спектакля был полный зал. И мы говорили о том с вами, что впервые такой маленький театр собирает такой большой зал. Я думаю, этому, конечно же, еще способствовала и тема такая. Ну и то, что есть у вас уже определенный авторитет. Сами ребята, когда увидели, что будут играть на такой большой зал, какая вообще была реакция? Как они себя чувствовали?

Е.Н.: – Сначала они немножко испугались,, потому что с нашей камерной сцены перейти на большую сцену, конечно, опасались. Но, в основном, им было очень приятно и интересно играть на большой сцене. Потому что 35 человек на маленькую сцену не сильно-то поместятся, и им было в принципе комфортно на сцене ДК Профсоюзов. Мы ходили, получается, до спектакля 25-26 января, навещали ветеранов, которые у нас остались. Их, к сожалению, только 8. Но они еще бодры и очень много интересного рассказали ребятам. И вот, одна из участниц – это Эльза Эльмировна Зюзюкова. Мы к ней пришли, сначала она говорила: «нет ребята, не могу, не могу». А потом все-таки мы ее уговорили, потому что она очень хорошо выглядит и интересно рассказывает. И она говорит: «ну, я в к вам приду на спектакль». И нам было интересно, как именно она отнесется к нашей постановке. После спектакля она ко мне подошла и сказала, что ей все понравилось. То есть, она поверила детям.

– Я знаю, что люди выходили со слезами на глазах. Но дальше проект будет продолжаться. То есть, работа осуществлению гранта только началась? Что вы еще планируете?

Е.Н.: – Впереди еще гастроли по городам. Мы в марте едем в Свободный. В апреле у нас спектакль в поселке Новобурейский, Екатеринославке, в поселке Юхта. Это те места, в которых уже стопроцентно будет спектакль, с которыми у нас договоренность.

– Там будут школьники приходить на спектакли?

Е.Н.: – В основном школьники. Мы этот спектакль планируем показывать именно детям, потому что этот спектакль больше рассчитан именно на них.

О.К.: – Хотя спрашивают и взрослые. У нас часть билетов будут пригласительные, часть будет продаваться. То есть, если у кого-то есть желание, то, конечно, можно посмотреть.

– И вы будете повторять его еще в Благовещенске, насколько я знаю.

Е.Н.: – Обязательно. 22 февраля мы показываем его в 11 часов в рамках фестиваля «Театральный Благовещенск».

– Еще насколько я знаю, будет видеоверсия спектакля этого, чтобы можно было в школы.

Е.Н.: – Мы отправляем аудиозапись книги по библиотекам Амурской области. Мы с ребятами записывали отрывки из «Блокадной книги», которые они сами подбирали, сами читали те моменты, где написано именно про детей блокадного Ленинграда. Мы это все записали, и эти все записи будут разосланы по библиотекам.

О.К.: – И видеотрансляцию.

Е.Н.: – И видео спектакля.

– Насколько я знаю, более трехсот детей приняли участие в конкурсе. Присылали вам эссе, сочинения, рисунки. И даже вы сами этого не ожидали, но так много детей откликнулось. Как вам кажется, подобные проекты и то, что на них дают гранты, они финансируются, насколько это важно сегодня может быть для воспитания патриотизма? Как бы это ни высоко звучало, но так это и есть.

Е.Н.: – У нас сейчас театры не все богатые, и сейчас нет меценатов как раньше, в 19 веке. Поэтому это очень важно, чтобы государство поддерживало театральные коллективы, особенно любительские, помогало. Без поддержки будет очень тяжело театрам, особенно выезжать куда-то и показывать на большую публику.

– Грант, конечно, помогает вам выехать.

О.К.: – Можно я еще, добавлю? Конечно, сам по себе грант намного шире, чем просто финансирование театрального искусства или показ спектакля. То, что дети рисовали, они же рисовали не просто и писали не просто, они перед этим поговорили со своими дедушками, бабушками. И теперь у них осознание истории сложилось с совсем другой точки зрения. То есть, они понимают теперь. Раньше они исторически изучали, что была, например, Сталинградская битва. А теперь они знают, что в этой Сталинградской битве погиб или участвовал его дед, прадед, и он внес свой вклад в эту победу. И у людей складывается впечатление, то самое впечатление, которое у нас сейчас забывается. О том, что в войне участвовало практически все население. То есть, практически с каждой семьи туда ушел кто-то. Уже ребенок, который нарисовал рисунок или написал эссе или сочинение, эти знания понесет дальше. Он передаст это своим поколениям в дальнейшем. То есть, это один маленький вклад, дань нашим предкам, воинам, которые отдали жизни за победу в Великой Отечественной войне.

– Спасибо большое. Я желаю вам удачи и желаю вам успешных спектаклей, чтобы вас не просто хорошо принимали, но и понимали, когда вы играете свой замечательный спектакль. Удачи вам в осуществлении такого хорошего дела. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о реализации грантового проекта «Листая страницы «Блокадной книги». У нас в гостях были руководитель этого проекта, режиссер театра студии «Этюд» городского дома культуры Екатерина Набока и автор пьесы «Ленинградский дневник. Несломленные» Оксана Конюх. Всего доброго, это были «Простые вопросы». До свидания.