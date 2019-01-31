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31 января 2019, 22:17 0

Екатерина Набока - режиссер театра студии «Этюд» городского дома культуры
Оксана Конюх - автор пьесы «Ленинградский дневник. Несломленные»

Екатерина Набока@|@Оксана Конюх

Тема: грантовый проект «Листая страницы «Блокадной книги»

Ведущий: Наталья Овсийчук

Здравствуйте. Буквально на днях наша страна отметила священную дату – 75 годовщину освобождения Ленинграда от блокады. И, конечно, по всей стране прошли разные мероприятия. У нас в городе начал уже осуществляться очень интересный проект. Он называется «Листая страницы «Блокадной книги». Это грантовый проект. Президентский грант выиграла общественная организация «Зейская слобода». И сегодня у нас в гостях руководитель этого проекта, режиссер театральной студии «Этюд» городского дома культуры Екатерина Набока и автор очень интересной пьесы, о которой сегодня пойдет речь, Оксана Конюх. Здравствуйте.

Е.Н.: – Здравствуйте.

О.К.: – Здравствуйте.

Грандиозный проект вы задумали и совершенно, все-таки, ожидаемо, что вы его выиграли. Я помню, мы с Катериной встречались, и волновались вы очень: выиграете или не выиграете вы этот грант. Но вот вы его получили, и я считаю совершенно заслуженно. Давайте немножко поподробней еще раз предысторию проекта и того, что происходит сейчас у вас в театре.

Е.Н.: – Вообще, этот проект родился из городского гранта. И мы сначала думали, почему бы и нет, городской выиграть грант, а потом решили замахнуться и на президентский.

В основе проекта что? Кроме пьесы о которой мы сейчас будем говорить?

Е.Н.: – У нас несколько мероприятий. Это конкурс сочинений и рисунков, по которому мы уже подвели итоги 27 января, и выставка работ победителей этого конкурса, которая называется «Великая Отечественная война глазами детей 21 века». Она передвижная, мы будем ее с собой возить по всем городам, поселкам, в которых будем показывать этот спектакль. И мы решили продолжить акцию. Теперь мы принимаем работы, сочинения и рисунки за пригласительные билеты. То есть, если дети хотят прийти на наш спектакль бесплатно, они могут также свои работы прислать на электронную почту с теми же условиями, которые в положении, и абсолютно бесплатно посмотреть спектакль в любом городе, где мы показываем. Это Свободный, поселок Новобурейский и Екатеринославка.

Я думаю, интригу мы уже достаточно сохранили, и слово «спектакль» все-таки уже прозвучало несколько раз. Теперь поговорим подробнее. Мне кажется спектакль – это ядро вашего проекта. Это, конечно, самая его кульминация. Спектакль называется «Ленинградский дневник. Несломленные». Писали его, Оксана, вы, по книге Алеся Адамовича и Даниила Гранина «Блокадная книга». Но вы уже рассказывали, я понимаю, но еще, пожалуйста, расскажите нам, насколько это была сложная, интересная работа? И рассчитывали ли вы, что спектакль будут ставить дети, играть в нем будут дети?

О.К.: – Да, я рассчитывала, что играть в нем будут именно дети потому что сама по себе «Блокадная книга» – это достаточно большое произведение. И особенность в том, что выражает блокаду именно с разных точек зрения. Там показан и быт человеческий, и работа предприятий, и работа ученых по созданию других пищевых технологий, чтобы спасти население города, и работа бригад МПВО. То есть, очень, очень разнообразный. А в основе пьесы лежит именно жизнь детей блокадного города. То есть, насколько они были вовлечены в общую деятельность, как они выживали. Дело в том, что сознание детей, сознание взрослых людей об одних и тех же событиях совершенно разное. Детский взгляд с одной стороны проще, а с другой стороны, он как бы более мудрее, что ли, чем у людей, которые пожили какой-то период. Поэтому очень интересна была работа именно по подбору моментов, где задействованы дети в книге. И объединены они были в единую сюжетную линию. То есть, если мы посмотрим на каждый отдельный отрывок, то он есть в книге. Но герои книги являются прототипами героев пьесы.

У меня, конечно, возникает вопрос в связи с тем, что вы работали с «Блокадной книгой», и насколько я знаю, в свое время, еще в советское время книга была написана настолько правдиво, что в советское время ее очень сильно цензурировали и не разрешали печатать так, как написали ее авторы. Потому что там были страницы, о которых хотелось забыть, которых хотелось не знать. То есть, это была не только героическая оборона, но была очень еще и страшная история взаимоотношений людей.

О.К.: – Там нет придуманных историй. Там рассказы блокадников и три дневника, которые положены в основу второй части «Блокадной книги». И на самом деле первоначально, то есть, в 1974 году, когда она выходила впервые, она вышла с большими ремарками, очень сокращенная. И уже после того, как ушел Алесь Адамович, Даниил Гранин много лет добивался издания именно полной книги, чтобы можно было это все осветить. Нельзя забывать никакие моменты исторические, и вот спектакль как раз направлен на то, пьеса написана с той целью показать, что каждый день жизни ленинградцев – это героический подвиг.

Но вот такие какие-то особо тяжелые острые моменты в книге, конечно, я так понимаю, что вы обходили, просто потому что...

О.К.: – Просто потому что это сложно будет детям показать и воспринимать. Но вы знаете, мне очень понравился тот факт, что многие взрослые, мои знакомые, выходят и спрашивают: надо найти почитать книгу. Некоторые вообще спрашивают: а что, есть такая книга? Понимаете? Поэтому это одна из целей была. Чтобы народ узнал, что есть такие произведения, которые в реальности отражают исторические события. Чтобы история оставалась такой какой она должна быть.

Екатерина, когда Оксана принесла вам пьесу, какова была первая реакция? Не было ли страшно, что такой серьезный материал? Хотя я знаю, что вы ставили уже пьесы о войне в вашем театре детском.

Е.Н.: – Не то, что страшно, а просто дети, которые уже играли у нас в военном спектакле «Мы в апреле сорок пятого», уже знали, на что они идут. Это был осознанный наш выбор. Мы готовились к этому основательно, и я подбирала тех ребят, которые смогли сыграть именно военное время. Современные ребята – им попроще было, потому что они играли самих себя и в свое же время. А вот те, кто играли в военное время, у нас играли в основном опытные ребята, которые уже играли.

Опытные актеры.

Е.Н.: – Опытные актеры.

Ну действительно, убедительная была игра актеров, особенно тех, кто в военное время. Я видела, на премьере спектакля был полный зал. И мы говорили о том с вами, что впервые такой маленький театр собирает такой большой зал. Я думаю, этому, конечно же, еще способствовала и тема такая. Ну и то, что есть у вас уже определенный авторитет. Сами ребята, когда увидели, что будут играть на такой большой зал, какая вообще была реакция? Как они себя чувствовали?

Е.Н.: – Сначала они немножко испугались,, потому что с нашей камерной сцены перейти на большую сцену, конечно, опасались. Но, в основном, им было очень приятно и интересно играть на большой сцене. Потому что 35 человек на маленькую сцену не сильно-то поместятся, и им было в принципе комфортно на сцене ДК Профсоюзов. Мы ходили, получается, до спектакля 25-26 января, навещали ветеранов, которые у нас остались. Их, к сожалению, только 8. Но они еще бодры и очень много интересного рассказали ребятам. И вот, одна из участниц – это Эльза Эльмировна Зюзюкова. Мы к ней пришли, сначала она говорила: «нет ребята, не могу, не могу». А потом все-таки мы ее уговорили, потому что она очень хорошо выглядит и интересно рассказывает. И она говорит: «ну, я в к вам приду на спектакль». И нам было интересно, как именно она отнесется к нашей постановке. После спектакля она ко мне подошла и сказала, что ей все понравилось. То есть, она поверила детям.

Я знаю, что люди выходили со слезами на глазах. Но дальше проект будет продолжаться. То есть, работа осуществлению гранта только началась? Что вы еще планируете?

Е.Н.: – Впереди еще гастроли по городам. Мы в марте едем в Свободный. В апреле у нас спектакль в поселке Новобурейский, Екатеринославке, в поселке Юхта. Это те места, в которых уже стопроцентно будет спектакль, с которыми у нас договоренность.

Там будут школьники приходить на спектакли?

Е.Н.: – В основном школьники. Мы этот спектакль планируем показывать именно детям, потому что этот спектакль больше рассчитан именно на них.

О.К.: – Хотя спрашивают и взрослые. У нас часть билетов будут пригласительные, часть будет продаваться. То есть, если у кого-то есть желание, то, конечно, можно посмотреть.

И вы будете повторять его еще в Благовещенске, насколько я знаю.

Е.Н.: – Обязательно. 22 февраля мы показываем его в 11 часов в рамках фестиваля «Театральный Благовещенск».

Еще насколько я знаю, будет видеоверсия спектакля этого, чтобы можно было в школы.

Е.Н.: – Мы отправляем аудиозапись книги по библиотекам Амурской области. Мы с ребятами записывали отрывки из «Блокадной книги», которые они сами подбирали, сами читали те моменты, где написано именно про детей блокадного Ленинграда. Мы это все записали, и эти все записи будут разосланы по библиотекам.

О.К.: – И видеотрансляцию.

Е.Н.: – И видео спектакля.

Насколько я знаю, более трехсот детей приняли участие в конкурсе. Присылали вам эссе, сочинения, рисунки. И даже вы сами этого не ожидали, но так много детей откликнулось. Как вам кажется, подобные проекты и то, что на них дают гранты, они финансируются, насколько это важно сегодня может быть для воспитания патриотизма? Как бы это ни высоко звучало, но так это и есть.

Е.Н.: – У нас сейчас театры не все богатые, и сейчас нет меценатов как раньше, в 19 веке. Поэтому это очень важно, чтобы государство поддерживало театральные коллективы, особенно любительские, помогало. Без поддержки будет очень тяжело театрам, особенно выезжать куда-то и показывать на большую публику.

Грант, конечно, помогает вам выехать.

О.К.: – Можно я еще, добавлю? Конечно, сам по себе грант намного шире, чем просто финансирование театрального искусства или показ спектакля. То, что дети рисовали, они же рисовали не просто и писали не просто, они перед этим поговорили со своими дедушками, бабушками. И теперь у них осознание истории сложилось с совсем другой точки зрения. То есть, они понимают теперь. Раньше они исторически изучали, что была, например, Сталинградская битва. А теперь они знают, что в этой Сталинградской битве погиб или участвовал его дед, прадед, и он внес свой вклад в эту победу. И у людей складывается впечатление, то самое впечатление, которое у нас сейчас забывается. О том, что в войне участвовало практически все население. То есть, практически с каждой семьи туда ушел кто-то. Уже ребенок, который нарисовал рисунок или написал эссе или сочинение, эти знания понесет дальше. Он передаст это своим поколениям в дальнейшем. То есть, это один маленький вклад, дань нашим предкам, воинам, которые отдали жизни за победу в Великой Отечественной войне.

Спасибо большое. Я желаю вам удачи и желаю вам успешных спектаклей, чтобы вас не просто хорошо принимали, но и понимали, когда вы играете свой замечательный спектакль. Удачи вам в осуществлении такого хорошего дела. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о реализации грантового проекта «Листая страницы «Блокадной книги». У нас в гостях были руководитель этого проекта, режиссер театра студии «Этюд» городского дома культуры Екатерина Набока и автор пьесы «Ленинградский дневник. Несломленные» Оксана Конюх. Всего доброго, это были «Простые вопросы». До свидания.

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