Алексей Махинов

Тема: последствия Бурейского оползня

– Здравствуйте. Ученые разных ведомств приезжают на место оползня на Бурее. О причинах, а главное последствиях оползня поговорим сегодня по видеосвязи из Хабаровска с доктором географических наук, председателем Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, заместителем директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Алексей Николаевич Махинов у нас сегодня по видеосвязи в гостях. Алексей Николаевич, здравствуйте.

– Добрый день.

– Алексей Николаевич, давайте с самого начала. Откуда взялся тот самый оползень на Бурее?

– Оползень произошел на левом берегу реки Бурея, в 20 километрах от места впадения его крупного притока – реки Тырма. И сошел он днем 11 декабря прошлого года. Это был грандиозный оползень, таких за последнее десятилетие на территории нашей страны практически не было. Дело в том, что по размерам он очень уникальный. Он произошел в общем-то там, где особых условий для этого нет, потому что горы...

– Вот это главный вопрос: откуда? Там же нет никаких больших гор.

– Горы невысокие для того, чтобы сходили крупные оползни, в том-то его особенность и уникальность. Зона тектонической трещиноватости, где прочные, правда, очень древние, породы разбиты многочисленными трещинами на мелкие кусочки. И они представляют собой уже не практически не скальные породы, а рыхлые образования, что создает неустойчивость на таком крутом склоне. И третья причина – это заполнение долины реки Бурея водой во время строительства ГЭС и возникновения водохранилища. Вода по этим многочисленным пустотам, трещинам проникала внутрь горной породы, в основном, в основание склона, и в результате этого устойчивость его резко ослабла. Вот эти три причины вместе сконцентрированные и послужили причиной возникновения этого оползня.

– То есть, как я понимаю, был какой-то определенный толчок. Были, скорее всего, небольшие землетрясения, как я понимаю, что пошел сход этот.

– Нет, землетрясение для таких случаев не обязательно. И оно не было там зафиксировано перед тем, как сошел этот оползень. Наоборот, землетрясение, вернее сейсмическая волна как бы не от самого оползня была зафиксирована. А причины? Необязательно какой-то должен быть толчок, просто сила тяжести достаточно рыхлых отложений на склоне превысила силу сцепления этой массы с коренными подлежащими породами. И не обязательно для этого какого-то толчка, чтобы такая огромная масса грунта сошла со склона вниз в русло реки Бурея.

– Алексей Николаевич, в СМИ ходит очень много версий по поводу того, откуда вообще взялся этот оползень, и чуть ли уже инопланетян не вспоминают. Говорят, что вроде как в годы Великой Отечественной войны там проходила основная добыча молибдена. Как вы считаете, какая из версий более правдивая? Это появилось не так давно, либо это уже исторически так сложилось?

– Я озвучил основные причины происхождения этого оползня. Никаких других причин для его возникновения нет. Нет каких-то метеоритных камней, каких-то снарядов, ни ракет, которые туда могли залететь и, конечно, никакие инопланетяне там не были. и тут можно придумать все, что угодно. И интернет пестрит такими сообщениями, о которых говорят люди, ничего не понимающие в этих процессах, экзогенных геологических процессах, которые происходят на поверхностях нашей планеты.

– Алексей Николаевич, я так понимаю, что есть еще такое понятие, которое называется ледяная волна, ледяное цунами. Что это конкретно за ледяное цунами? Что это за волна? Откуда она вообще могла там взяться?

– Вот это очень интересное явление, которое произошло в связи со сходом оползня. Дело в том, что оползень произошел на склоне реки Бурея, где находится водохранилище. И представляете такая гигантская масса грунта, объемом по нашим подсчетам 24,5 миллиона кубических метров, быстро свалилась вниз и вытеснила примерно такой же объем воды. И эта вода разошлась в трех направлениях. Одна волна пошла вверх по долине реки, как раз долина впадает в Бурею напротив этого оползня и вниз идет по течению водохранилища. Вот эта волна – это типичное цунами, которое характерно и для других подобных случаев. А такие случаи в природе в мире неоднократно бывали. Достигла высоты порядка 60 метров. И в это время на водохранилище был лед толщиной 20 сантиметров. И вот эта волна взломала этот лед и вместе с гидравлическим ударом на склоне, где рос лес, уничтожила его на площади порядка трех квадратных километров.

– Поэтому там образовался пустырь. Кстати, какой масштаб оползня и последствия ледяной волны? Какие масштабы, какой размер?

– Волна я сказал, что она в высоту достигала максимальную до 60 метров. По реке Средняя Сомба она двинулась почти на четыре километра вверх по реке, потом отхлынула назад. А по долине реки Бурея вверх и вниз запруды, которая образовалась, волна прослеживалась до 12 километров.

– Никто не пострадал надеюсь при сходе оползней, волны?

– Известно, что никто из людей в этом районе не пропал, потому что если б кто-то оказался на участке где прошла эта волна в живых никто бы не мог остаться, потому что ливственницу толщиной в сорок сантиметров срезало как ножом под самый корень и переносило их на много километров, а обратной волной эти деревья дробило в щепки, и вся акватория водохранилища возле оползня заполнена обломками различных размеров деревьев, которые обратной волной были принесены на водохранилище. Единственное, что можно сказать, что если там где-то зимовал медведь в берлоге, то ему, конечно, не поздоровилось.

– Довольно жуткая картина, честно говоря. А скажите, пожалуйста, почему никто не мог предположить, что такое произойдет? Не просчитывалось ли это, когда строилась Бурейская ГЭС, например? Там же должны быть какие-то факторы быть учтены экологические. Почему никто не ожидал этого, что произойдет такой оползень?

– В принципе, когда возводилась гидроэлектростанция и набиралась вода в водохранилище, такие исследования проводились. Проводилась оценка берегов, никому и в голову не пришло, что в таких низкогорных районах, как вот этот район, такие явления могут происходить. И они бы не произошли, потому что склоны там достаточно устойчивые, если бы не вот эта зона разлома, где порода прочная. Эта порода возрастом более одного миллиарда лет. Они настолько прочны, что они скалы из себя представляют. Но зона дробления разрушает их до мельчайших частиц, которые проходят в неожиданных совершенно местах. И такие зоны дробления при таких осмотрах берегов, осмотров долин, практически невозможно их охватить крупномасштабными геологическими исследованиями, и поэтому естественно должны быть большие затраты. Но надо сказать что в этом отношении Бурейский оползень это не уникальное явление. Такие случаи были в Канаде, и в Италии и в США, и в Чили. Так что схождение оползня инициировали в некоторой степени водохранилища, они происходили, и никто их заранее предсказать не мог.

– Что сейчас будет происходить? Вот буквально вчера сообщалось во всех новостях, что уже 35 тонн тротила зарядили, был взрыв, и вода так и не пошла. Что теперь? Как дальше быть с этим оползнем?

– Ну как не пошла? Она не пошла, потому что все полностью работы не проведены. Потому как там запланировано пробить канал, чтобы сообщались верхняя часть вместе с нижней. И мы сами понимаем, что расход воды, идет выработка электроэнергии только из нижней части, а верхняя получается как бы не участвует в этом процессе. Поэтому эту воду, а вода в верхней части водохранилища это тоже та же самая электроэнергия, только потенциальная, надо переправить в нижнюю часть. Для этого и создается этот канал, чтобы вода перетекала. Поскольку высота порядка 9 метров нижней части дамбы. Это сложено с камнями, с породами там наряду с раздробленными есть и обломки так называемой гальки, тоже очень прочная порода, они тоже свалились вниз. И они не позволят так легко производить взрывные работы. Тем более, там невозможно использовать никакую технику.

– Алексей Николаевич, а хватит ли этих нескольких каналов, чтобы полностью удовлетворить проход всей воды? Потому что Бурея довольно широкая река на самом деле. Когда придет весна, не возникнут ли проблемы у местных деревень, у местных жителей с тем что произойдет разлив?

– Я думаю, что такая опасность сохраняется. Потому что достаточно большой канал, который бы успевал справляться со всеми возможными случаями, которые там могут произойти, вряд ли сможет выполнять. Потому что при небольших расходах воды в зимнее время, в начале весны, может быть большую часть времени летом вода будет переходить полностью с одной части на другую. Но когда на Бурее в верхней части ее будут большие наводнения, с большими расходами, даже несмотря на наличие этого канала все равно будет будет существовать подпор, и он может оказать негативное влияние на населенные пункты, которые расположены выше. И если бы они при отсыпке плотины не затоплялись бы, то подпором плотины, которая все-таки останется, он приведет к затоплению части населенных пунктов.

– То есть грубо говоря сейчас мы можем только предполагать, и результат будет виден только весной как я понимаю, правильно?

– И даже не только весной, потому что мы не знаем никто сейчас не может предсказать какая будет весна и какое будет лето. Потому что то что я сказал про угрозу затопления, это может быть при больших паводках. Но большие паводки случаются, естественно, редко. И есть такое понятие как однопроцентная обеспеченность. То есть, паводки которые случаются раз в сто лет, и это очень крупные паводки. Вот будет он либо в следующем году или через пятьдесят лет – сейчас сказать никто не может.

– Хочется надеяться на лучшее. Спасибо вам за интересное интервью. Я думаю многим было полезно услышать то, что вы сказали. У нас на связи сегодня был заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Николаевич Махин. Алексей Николаевич, спасибо вам большое. И будем сотрудничать. Думаю, еще на эту тему поговорим с вами.