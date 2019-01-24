Жаккелина Орлова

Тема: как финансируются амурские учреждения здравоохранения

– Здравствуйте. Амурские поликлиники и больницы финансируются не прозрачно. Непонятно, по каким критериям выделяются бюджетные деньги. К такому выводу пришли эксперты «Общероссийского народного фронта». На днях они опубликовали результаты своего мониторинга. Об этом мы сего поговорим подробней с моей гостьей. Жаккелина Эдуардовна Орлова, председатель Амурского отделения «Общероссийского народного фронта». Здравствуйте, Жаккелина Эдуардовна.

– Добрый день.

– Скажите, пожалуйста, почему вдруг в ОНФ решили провести мониторинг?

– ОНФ «вдруг» ничего не проводит. Мониторинги в системе здравоохранения ведутся на всем протяжении деятельности «Народного фронта». Только приобретается тот или иной вектор мониторингов. В данном случае был проведен довольно глобальный мониторинг с официальными запросами в министерство здравоохранения, в ФОМС, в страховые компании, который бы дал возможность проанализировать, что происходит в системе здравоохранения Амурской области.

– Некоторые ваши графики и выводы я изучила. Что поразило меня? Например, таблица по показателям летальности. В ней четко прослеживается прямая взаимосвязь с уменьшением количества коек. Берется последнее десятилетие: чем меньше коек, тем выше показатель летальности. Как объяснили ваши эксперты?

– Наша задача была исследовать финансовую сторону системы здравоохранения. Я с вами не совсем согласна, что четкая пропорция: чем меньше коек, тем выше летальность. Я думаю, что, прежде всего, вопрос в доступности медицины на сегодняшний день. В том, как добраться до медицинского учреждения. Успеет ли скорая помощь привезти. Сколько у нас их? Я думаю, дело не в койках.

– Но летальность растет.

– Это действительно так. Не будем забывать, что мы практически уничтожили медицину в сельской местности. Транспортной доступности из сельской местности сейчас нет. В Зейском районе из многих сел можно добраться до больницы только по зимнику. Об этом тоже надо помнить. Министерство здравоохранения там поднимает санавиацию. Но успеют ли?

– Возьмем нашу благовещенскую городскую больницу. Там сняли главного врача Сергея Петрухина. Официальное объяснение было такое, что больница имеет большую кредиторскую задолженность. Что показал вас мониторинг? При росте населения города более чем на 2 тысяч человек с 2017 по 2018 года выделение объемов госпитализации по круглосуточному стационару сократилось более чем на тысячу. Прирост финансирования практически самый низкий из всех больниц области. И в некоторых случаях он был равен нулю. Явно видно, что благовещенская городская больница в меньшей степени финансировалась. Обратили на это внимание?

– Конечно, обратили. Не только на первую городскую больницу. Мы хотели бы поговорить о тех проблемах, которые вообще в системе есть. Не только страдает первая городская больница. Когда мы обратились в прокуратуру, она подтвердила, что на сегодняшний день у нас нет четких критериев распределения объемов. Вот ответ из прокуратуры, написано: «…при этом критерии используемые комиссией объемов для конкретной медицинской организации, законодательно у нас не установлены». Непонятны правила игры. И в этом проблема не только первой городской больницы. Та же прокуратура как факт говорит о том, что сверхобъемы у нас были в Зейской больнице, Селемджинской, Белогорской, Свободненской, Сковородинской, Детской городской больнице, Благовещенской городской, Амурском областном онкологическом диспансере. Они сверх объема оказали услуги непонятно за какое финансирование. Предъявили ФОМС эти сверхобъемы, не получили финансирование, хотя у нас есть законодательная база, где говорится о том, что должно быть осуществлено финансирование из нормированного страхового запаса. И нас очень удивило, что у прокуратуры не возник вопрос, почему был отказ. И нам прокуратура констатирует, что оплата медицинской помощи сверх объемов была не произведена, и учреждениями были не приняты меры к взысканию в судебном порядке.

– Учреждения должны были подать в суд на кого? На ФОМС?

– Да, должны были подать в суд.

– Сейчас это вообще бич современного здравоохранения?

– Конечно. Не хватает финансовых средств, по-видимому. Мы не знаем, нам официально не ответили, по какой причине – ни прокуратура, ни ФОМС. Мы бы очень хотели и с вашей помощью, в том числе разобраться, почему нет.

– Здесь, получается, две ситуации. Первая – непонятно, по каким правилам выделяются тому или иному учреждению деньги.

– Не деньги – объемы. Мы будем говорить про объемы…

–… финансирования.

–…через систему ОМС.

– Второе, я так понимаю, каждое лечебное учреждение должно выполнить определенный план, который доведен сверху. Такое-то количество пролечить людей. Но людей по факту как правило получается больше.

– Не всегда. Есть такие лечебные учреждения, которые не выполняют эти объемы. Допустим, Райчихинская больница.

– Там самая высокая летальность.

– Такое понимание «Ах, там больше людей умирает»… Это же центр по сердечно-сосудистым заболеваниям. И со всех районов туда везут людей. Потому там самая большая летальность. Точно так же, как первая городская – это экстренная больница. Если что-то случается, везут туда.

– Получается, отсюда и копятся долги у лечебных учреждений. Потому как пролечивают они либо столько, сколько им положено сверху. Это одна история. Другое – реально людей больше. Они же не могут людям отказать. И отсюда идут долги.

– Долги копятся по-разному. Я могу с вами долго дискутировать. Мы ту же Зейскую больницу проверяли, где зарплата незаконно начисляемая медицинскому и не медицинскому персоналу сверх норматива, съела весь бюджет больницы.

– Что вы еще выявили?

– Мы очень бы хотели разобраться в ситуации, каким образом финансируются медицинские учреждения, не из системы ОМС. Например, на реализацию приказа президента выделяются деньги, на так называемые «прочие расходы».

– А что это такое?

– Это оборудование, компенсирование зарплаты…

–…строительство какое-нибудь.

– Конечно. Нам бы хотелось, чтобы было понимание не у нас, а у медицинских учреждений, на что им рассчитывать, как им планировать свою деятельность, на что они могут полагаться. Потому что когда удельный вес больницы, которая обслуживает население, например, условно, 2% от области, а в этой системе финансирования «на прочие расходы» эта больница получает, например, 50. Почему так, а не так? Хотелось бы, чтобы эти критерии были. Поэтому прокуратура нам и пишет, что она направила губернатору области вот эту информацию и информацию о необходимости разработки нормативных актов.

– Когда вы направляли свой запрос по поводу, кто будет компенсировать эти выпадающие расходы, разницу между планом и реально пролеченными людьми, вы направляли эти запросы в минздрав, в ФОМС, и вам ответы не пришли.

– Да, на этот вопрос нам не ответили. Нам ответила прокуратура, что эти деньги должны финансироваться на основании 326 Федерального закона из нормированного страхового запаса Фондов медицинского страхования. Территориальным фондом.

– То есть, Фонд сам определяет, кого финансировать?

– Направляется реестр. Опять же, по чему ФОМС определяет, по каким критериям?

– Этим в полном объеме компенсировать, а этим не будем. Очень странно это звучит.

–Я думаю, что мы положили начало, и в регионе будет создана некая нормативная база, которая позволит работать с четкой законодательной сфере.

– Сейчас прокуратура направила это губернатору. До какого числа?

– Нам не написали…

– Никакие сроки не поставили – это же можно очень долго делать.

– В нашем ответе, который дала прокуратура, не написано, до какого числа. Мы считаем, что есть четкие нормы действующего законодательства, и в 30-дневный срок мы узнаем о том, что уже сделано, предпринято.

– И каковы ваши дальнейшие действия. 30 дней вы ждете.

– 30 дней мы ждем, а дальше мы опять просим прокуратуру нас проинформировать. Потому что мы имеем на это право. Нам написано, что поставленный в вашем обращении вопрос находится на контроле прокуратуры области. О результатах рассмотрения мы вправе узнать в прокуратуре области. Вот мы подождем 30 дней. И узнаем.

– Какие-то планы есть ближайшие? Какая сфера будет подвергнута вашему мониторингу?

– Практически все сферы, которые у нас обозначены в указе президента, находятся под контролем ОНФ. Мониторинги ведутся ежедневные, анализ ведется ежедневный. И практически все сферы под нашим пристальным вниманием. Экспертов у нас много – больше тысячи человек в Амурской области. Вместе с нами работают, помогают, делают. Поэтому, я думаю, мы потихоньку будем все подчищать. Основа же положена в государственном законодательстве. Теперь его надо доводить до ума.

– Спасибо. Это были «Простые вопросы». Желаю всего хорошего. До свидания!

– До свидания.