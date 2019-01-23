Елена Печкина

Тема: как повлияет на погоду Бурейский оползень и о климате Приамурья

– Оползень в Бурейском районе может вызвать массу проблем для ближайших населенных пунктов, но и для климата Амурской области в целом. Правда это или нет, мы сегодня узнаем у заместителя директора Амурского гидрометцентра Елены Печкиной. Елена, добрый вечер.

– Добрый вечер.

– Скажите, насколько этот оползень представляет опасность на сегодняшний день?

– В данном случае, на сегодняшний день он не представляет для нас опасности с точки зрения подъема уровня воды поскольку реки просто еще пока замерзшие. Поэтому сейчас вода накапливается, безусловно. Разница уровней между местом выше обвала и ниже обвала больше шести метров, поэтому это не есть хорошо. И если ничего не делать, конечно, это опасно. Но поскольку обвал пытаются взорвать и сделать какие-то проходы для воды, если это будет сделано правильно, то к половодью вода будет спокойно стекать и никакой опасности уже не будет представлять.

– То есть, все будет нормально. Но если вдруг не получится взорвать или не дай Бог что-то пойдет не так, чем это чревато?

– Накапливанием воды как минимум до места обвала. Соответственно, вода накапливается, уровни растут, и все населенные пункты, которые находятся в месте разлива воды, когда она оттает, конечно, будут подтоплены. Это касается больше Хабаровского края. А поскольку уровень и объем водохранилища сейчас мал, и вода туда будет стекать, я думаю, что территории Амурской области пока ничего не угрожает.

– То есть, в этом году нам в принципе можно не ждать подтопления, по крайней мере областного центра и городов, которые идут по амурской земле?

– Областной центр к Бурейскому водохранилищу имеет мало отношения, поскольку он лежит гораздо выше.

– Нет, в общем про другие.

– Что значит подтоплений? Подтоплений нужно ждать всегда. По крайней мере, нужно быть готовым. Если мы говорим о количестве осадков в зимний период, то в 2018 году их мало, несравнимо меньше, чем иногда бывает и гораздо меньше нормы. Поэтому что касается половодья в Амурской области, то оно всегда проходит спокойное, и ничего не говорит о том, что оно пройдет неспокойно в этом году.

– Кстати, раз уж заговорили про осадки в виде снега, как-то удивительно мало их в нашем регионе. Раньше, такое ощущение, что было больше. Или я не прав?

– Это как раз неудивительно, поскольку в Амурской области климат континентальный с муссонными признаками, а муссон проявляется летом. У нас традиционно малоснежная зима. У нас очень маленькие нормы для зимних месяцев, и в общем-то, как раз малое количество осадков – это для нас норма.

– Хорошо, а в таком случае есть такое поверье: мало снега зимой – много дождей летом. Это можно считать правдой?

– Это классический пример того, что это неправда, не более, чем досужие вымыслы. Приснопамятный 2013 год. Абсолютный рекордсмен по зимним осадкам. В зимний период выпало 100 миллиметров осадков. Это очень много для снега при норме в 44. И годовая, местами даже больше, норма выпала летом. То есть, и зимой засыпало, и летом залило. Поэтому, баланс, конечно, в природе есть, но это не аптека, где, если ты берешь какое-то количество грамм одного лекарства, значит нужно добить равным количеством другого. Это природа, поэтому баланс у нее может быть годовой, может быть десятилетний, может быть вековой, какой угодно. Но вот такого, что если зимой мало, то летом много и летом мало, значит зимой много...

–...Это вряд ли совпадает.

– ...конечно, нет, это вымыслы.

– Вот я знаю, вы принесли с собой статистику. Давайте, может, для всех наших телезрителей не словом, а цифрами подтвердим, что у нас действительно климат такой, что снега у нас мало, и это нормально.

– Да о статистике будем говорить, в данном случае о Благовещенске. Я взяла Благовещенск. Собственно говоря, ситуация здесь знаковая, только единственное, что в северо-восточных районах снега больше, норма больше, но ситуация, тенденция, одна и та же. Так вот, о Благовещенске, 104 года мы наблюдаем за погодой в Благовещенске, вернее, наблюдаем мы больше, 104 года – это регулярные наблюдения за каждый день, за который мы можем отвечать, скажем так. Берем, например, декабрь. Норма для декабря для Благовещенска: за весь месяц в Благовещенске должно выпасть 9 миллиметров осадков. Так вот из 104 лет, если мы берем весь период наблюдения 87 лет подряд, не подряд вернее, а 87 лет осадков было норма. Меньше нормы и значительно меньше нормы.

– То есть все, что ниже или равно 9 миллиметрам.

– Да. Оставшиеся годы приходятся на превышение нормы, сами понимаете, это немного. В январе 6 миллиметров норма, 89 лет из 104 количество осадков норма, меньше и значительно меньше, и совсем чуть-чуть остается на превышение нормы. И если брать зимний период, то за те же самые 104 года 82 года зимний период был значительно ниже нормы осадков количества, либо в норме.

– То есть, зимний период это от ноябрь-март.

– Март, да, мы считаем это зимним периодом. Поэтому, если говорить о большом таком, вот я помню, вы достаточно молоды, поэтому помните, вот буквально недавно.

– Но я тоже помню.

– Да, разного возраста люди говорят: «я помню». Но если брать при общей тенденции малоснежных зим, некоторое увеличение снежных зим наблюдается именно в последние тридцать лет. Я бы даже сказала в последние двадцать лет, если уж быть совсем точным. И, например, рекорд по количеству осадков в декабре – почти 40 миллиметров мы зафиксировали в 2010 году. Рекорд по количеству осадков в январе абсолютный рекордсмен – 36 миллиметров был 2000 год. И я уже сказала, что абсолютный рекордсмен по количеству осадков в зимний период – 100 миллиметров за эти зимние месяцы это был 2013 год.

– Самый снежный год среди всех 104 лет?

– Да.

– Ого как. Вот смотрите, раз уж мы заговорили о тенденции осадков, тенденция температур я думаю, что со мной многие согласятся слушатели и телезрители, что стало теплее зимой.

– Здесь спорить не буду, да. Поскольку количество осадков – это более устойчивая метеорологическая характеристика, температуры действительно стали выше. Скажем, года стали теплее исключительно за счет зимних температур. Но скажем, чтобы это была прям такая геометрическая прогрессия, я бы тоже не сказала.

– Бывают и спады и...

– Безусловно, если мы посмотрим и сделаем диаграмму, то мы увидим пилообразную линию. Но с тенденцией к повышению за счет очень теплых зим в последние годы. Вы совершенно правы, в Благовещенске морозы за сорок градусов остались далеко в 80-х годах прошлого века.

– А вот смотрите, февраль всегда показывает зиму во всей красе. В этом году тоже стоит ожидать ветреный и холодный февраль, или, может быть, какой-то другой есть прогноз на ближайший месяц?

– Февраль, безусловно нужно ждать ветреным. Это всегда у нас так. Более того, кстати абсолютный минимум температуры, которая зафиксирована в городе Благовещенске, составляет 45,4 градуса мороза, зафиксирован кстати именно в феврале. 5 февраля 1920 года, если мне не изменяет память. Но почему он ветреный? Потому что подвижки начинаются, атмосфера начинает менять свое поведение с зимнего на летнее. То есть, это первые самые подвижки смены барических образований, поэтому меняется давление, меняется температура, меняется и ветер. Поэтому февраль у нас считается одним из самых ветреных месяцев. Февраль, апрель и октябрь.

– То есть, пока демисезонные курточки можно не доставать?

– Пока да. Ну и потом это полноценный зимний месяц, мы должны понимать, что в метеорологическом плане за февралем следует март, для нас он тоже считается зимним месяцем. Поэтому, ждать окончания зимы в феврале я бы не стала.

– Согласен с вами. А вот смотрите, раз уж мы заговорили о прогнозе на ближайший месяц,то есть на февраль, что он будет ветреный, что из гола в год тенденция одна и та же, что холодно и теплее не становится, когда же уже все-таки ждать полноценного потепления? Хотя бы ноль градусов когда уже у нас будет?

– Апрель.

– Это все конец марта, апрель?

– Если мы не говорим о таких аномалиях, они все равно бывают каждый год. И у нас бывали плюсовые температуры и в феврале, и в марте, они, естественно, появляются. Но если мы говорим об устойчивом тепле, о переходе среднесуточных температур, о метеорологической весне. Вы знаете, что весен бывает много. Бывает календарная, бывает астрономическая, бывает метеорологическая. Так ожидать метеорологической весны... А есть еще четвертая фенологическая. Обычно мы ждем во второй декаде апреля. Она тогда начинается, все, что до этого – календарная. С 1 марта, и то в зависимости от того, какой календарь – григорианский или юлианский. Астрономическая уже началась, она начинается после 21 декабря. Знаете же, есть пословица такая: «солнце на лето, зима в мороз». После зимнего солнцестояния, собственно говоря, солнце возвращается на территорию северных широт, скажем так. Ну, а метеорологическую весну мы ждем в апреле.

– А какие -то прогнозы на лето? Может быть уже можно выдвинуть?

– Безусловно, оно будет теплым и дождливым. Я уже сказала, у нас муссонный климат, поэтому максимальное количество осадков у нас приходится на три летних месяца. У нас муссонные признаки, а если мы говорим серьезно о каком-то подтоплении, о серьезных каких-то больших осадках, то таких долгосрочных прогнозов, конечно, нет.

– Что бы вы наверное порекомендовали как метеоролог всем нашим телезрителям? На что надеяться, на что не надеяться?

– Надеяться всегда нужно на хорошее, это первое. Второе, нужно готовым быть, я бы сказала, что необходимо знать основополагающие принципы формирования климата в том регионе, в котором живешь, и быть готовым к тем катаклизмам природным, которые характерны для данного региона, конкретно для нас.

– Ну и последний вопрос. Вы как метеоролог скажите, бывает такое, что вы одеваетесь не по погоде?

– Да конечно бывает, я такой же человек, как и все.

– Ну все, тогда я думаю, что на этом мы и закончим. Сегодня у нас в гостях был заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. Спасибо вам большое за беседу, будем ждать тепло все вместе.

– Будем ждать.

– Спасибо.