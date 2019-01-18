Алексей Сидоров@|@Григорий Алешин

Тема: победа в конкурсе скульптур из снега и льда в Харбине

– Здравствуйте. Всегда приятно говорить о достижениях земляков. Вдвойне приятно, когда благовещенцы побеждают в каких-то уникальных проектах. Хорошая новость пришла из Харбина. Благовещенцы победили в международном конкурсе скульптур из снега и льда. Сегодня у нас в гостях ледовый художник, скульптор благовещенского снежного городка Алексей Сидоров и его коллега Григорий Алешин. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Алексей – человек, известный в городе. Художник и резчик по дереву. А Григорий – коллега.

Г. А.: – Коллега по работе и по творчеству.

– Вы работаете только со снегом и льдом или с деревом тоже?

Г. А.: – С деревом тоже работаем.

– Вы привезли потрясающие награды. Мы очень за вас рады. Поздравляем вас, очень гордимся вами. Алексей, вы не в первый раз участвуете в фестивале в Харбине?

А.С.: – Да, впервые – в 2011 году. Тогда еще ничего не взяли. Тогда это был, по-моему, второй фестиваль по многоблочной скульптуре изо льда.

– На каждый такой фестиваль вы едете с заранее готовой идеей, эскизом?

А.С.: – Конечно, если это снежная скульптура, то в любом случае нужно ее пролепить. Нужна идея. Нарисовать, а потом пролепить. На лед не всегда нужно лепить. Достаточно какой-то рисованный эскиз.

– Вы вместе участвовали в создании снежного городка? Григорий, вы тоже участвовали?

Г. А.: – Да.

– Я просто хочу подчеркнуть, всегда, когда езжу мимо нашего снежного городка, когда вы его создаете, холодно. И мне кажется всегда, что вы там очень мерзнете. И очень стараетесь доставить горожанам радость. Я просто хочу подчеркнуть, что руками этих людей и их коллег такая красота на площади есть. А награды, привезенные из Харбина – это награды с огромного фестиваля, международного, где очень много конкурсантов. И где очень много маститых художников делают ледовые скульптуры. И в этом году с идеей «Футбольный форвард» вы взяли первое место. Чему мы все очень рады. Расскажите, как пришла идея этой скульптуры? Почему футбол?

А.С.: – На этот конкурс было примерно три варианта. Первый вариант назывался «Стоп-механизм». Жесткая скульптура: человек втыкает в глаз машине, которая перерабатывает бомбы. И человек, «стоп-механизм», должен остановить это. «Стоп, война», грубо говоря. Она жестковатая, поэтому надо было что-то полегче. Это слишком глобальная вещь, плакатная. И мы решили «поиграть в футбол».

– Видимо, это связано еще и с Чемпионатом мира, который проходил в России.

А.С.: – Да, актуальная тема: прошел Чемпионат мира, наши неплохо выступили. Пускай не выиграли. И решили отобразить тему.

– Когда приезжаете на фестиваль, проходит какой-то отборочный конкурс эскизов? Когда вы начинаете делать фигуру, вам китайцы говорят «вот это можно, а вот это нельзя»?

А.С.: – Мы заранее, конечно, отсылаем. Иногда можем менять на месте. Вот это я на месте поменял, им понравилось. Они сами сказали. И мы дальше начали двигаться.

– Как погода была в Харбине? В чем сложности были в создании?

А.С.: – Погода была нормальная, там даже очень тепло потом стало.

– Григорий говорил за кадром, даже таяло.

Г. А.: – Это уже на третьем конкурсе.

А.С.: – Минус 4 – минус 5 градусов. Да, уже на третьем конкурсе у многих обрушились. Три номинации было. Первая – многоблочные скульптуры.

– Это большие куски льда, блоки, они как-то совмещаются...

А.С.: – Делают конструкцию. И потом уже из этой конструкции начинают делать скульптуры. Целую композицию. Потом один блок. С одного куска делаешь композицию. И третий конкурс – это снежные скульптуры.

– Это как в городке у нас.

А.С.: – Снежный кубик 3х3, высота – 4. И из него тоже делаешь композицию.

– У вас первое место и третье место?

А.С.: – Да, у нас первое за мультиблок и за третий конкурс у нас третье место.

– Как проходит сам фестиваль? Там есть торжественное открытие, вы видите своих соперников, одновременно начинают все работать?

А.С.: – Да, конечно, открытие есть. Все собираются, происходит открытие, и все приступают к работе. Потом, когда заканчивается, закрытие, награждение и праздничный ужин.

– Сколько часов в день вы работали?

Г. А.: – Я не замечал этого. Времени как всегда не хватало.

– Впервые?

Г. А.: – Нет, второй раз я поехал в Харбин.

– Сколько вас человек было в команде?

Г. А.: – Трое, но должно быть четверо. Нам одного человека не хватало. И по этой ледовой композиции многоблочной: она была физически довольно тяжелой. Но настроение было игривое, веселое. И когда мы ее делали – на позитивных эмоциях, с улыбкой, играючи. И в результате получили первое место. А третье место – это была скульптура из снега, называлась «Спорт для всех». В центре композиции – факел с олимпийским огнем, и вокруг факела – паралимпийцы двигаются. Эта композиция далась нам физически легче, но эмоционально – намного тяжелее. Получилась монументальная скульптура, очень серьезная. Таких работ было на этом конкурсе немного. Команда из Кореи сделала монументальную скульптуру и заняла первое место.

– Сколько участников всего было?

Г. А.: – Около 30. И когда заканчивали скульптуру «Спорт для всех», процентов на 90 она готова, она настолько была эмоциональна, что у меня ком к горлу подкатывал.

– Я читала, что свыше 600 тысяч квадратных метров площадь этого фестиваля. Китайцы приходили, смотрели, как вы работаете?

Г. А.: – Да.

– Большой интерес в Харбине вызывает этот конкурс?

А.С.: – Громадный.

Г. А.: – Это изюминка Харбина.

А.С.: – Подходят, фотографируются. Не только китайцы, много англичан приезжают, американцев.

– Участники из каких стран мира были?

А.С.: – Монголия, Америка...

Г. А.: – Малайзия, Канада, Индия, Индонезия, Мексика.

– Были уже какие-то знакомые вам мастера, с которыми вы раньше встречались?

А.С.: – С Каталонии – я с ним в свое время познакомился. Он в Америку приезжал – мы там познакомились на конкурсе. Потом те же монголы.

Г. А.: – Очень дружелюбные.

А.С.: – С Хабаровска ребята неплохие. Конкуренты сильные.

– В чем сложность в изготовлении таких скульптур? Лед и снег – они исчезнут. Останутся только на фотографиях.

А.С.: – Первая сложность, когда уже мастерство есть, технику ты знаешь, – найти идею, которая будет конкурировать с идеями других людей. Люди же неглупые приезжают, мастеровитые. «Война умов», будем так говорить. Идея – первое. Потом – мастерство. Надо грамотно сделать скульптуру, чтобы она смотрелась. И хорошо сделать, качественно. Чтобы чистая резьба.

– Все эти вещи, наверное, достигаются специальными инструментами?

А.С.: – Безусловно. Мы везли очень много инструмента. У нас две электропилы, две бор-машины, даже стружку сдувать есть специальная вещь – ветродуй. И ручные инструменты – стамески разного формата.

– Это ведь очень дорогостоящее мероприятие – поехать на фестиваль, все это перевезти. Или вам кто-то помогает?

А.С.: – Китайцы оплачивают.

– Они приглашают? Организаторы заинтересованы, чтобы приехали сильные скульпторы из разных стран.

А.С.: – Конечно. Это самый большой чемпионат мира в мире.

– То есть, вы вообще чемпионы мира?

А.С.: – Да, можно так сказать.

– Всех, наверное, интересует: когда вы работаете в снежном городке – это всегда холодно. Как вы боретесь с холодом?

А.С.: – Да с холодом – как говорится, топор теплее шубы греет. Когда работаешь – не замечаешь. Но конечно, особенно когда на площади ветрище, то можно и в вагончики зайти погреться, чай попить. С годами привыкаешь.

– Есть ли уже какие-то идеи на следующий год? По снежному городку мы не можем говорить, потому что это заказ. А на следующий фестиваль? Я же понимаю, что вы не остановитесь на достигнутом и опять поедете.

А.С.: – Идей и эскизов много. Плюс еще времени очень много – целый год. Хотя уже заявки с октября они начинают принимать. Поэтому заранее сейчас трудно сказать, что на следующий год. Время еще много, много что поменяется. Будем актуальное что-то опять.