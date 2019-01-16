Тема: как "выйти" из новогодних праздников

– Здравствуйте. Как многим известно, новогодние каникулы приводят к росту употребления алкоголя. И сегодня об этой проблеме мы поговорим с главным врачом областного наркологического диспансера Лидия Рыбальченко. Лидия Борисовна, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Есть ли какая-то статистика о том, был ли какой-то скачок обращений в наркодиспансер на новогодних праздниках?

– Я бы начала даже не с новогодних праздников, а с того, что на фоне последних пяти лет стабилизации статистических показателей по алкоголизму идет тенденция к снижению употребления. И это подтверждается фактом снижения продаж. Это объективная реальность. Тем не менее праздники есть праздники. Мы отмечали статистическое увеличение числа обращений именно по факту проведения детоксикации. В том году у нас было достаточно много свободных мест, скажем так, в этот раз у нас действительно было обращений больше. Я не отнесла бы это к категории трагической или какой-то плохой. Наоборот хорошо, что люди обращают внимание на свое здоровье и обращаются в медицинские организации с тем, чтобы облегчить свое состояние.

– Это я так понимаю, только добровольное?

– Только добровольное.

– Сейчас принудительных, как было раньше...

– ...Принудительных госпитализаций у нас нет, у нас есть недобровольное направление на лечение через суд, когда связано с какими-то уголовными проблемами. У нас добровольное или обращение родственников, по скорой помощи когда состояние действительно требует вмешательства.

– А были ли случаи когда в буквальном смысле привозили с улицы? Такое же часто происходит?

– Конечно, это у нас достаточно систематически происходит, когда скорая помощь по звонкам граждан именно с улицы привозит пациентов к нам. И не всегда это люди, которые без определенного места жительства. Бывают всякие несчастные случаи, когда человек просто не рассчитал свои силы, когда присоединяется, соматическая патология, и действительно это выливается в такие тяжелые формы состояния здоровья.

– Я так понимаю, разные факторы приводят к тому что люди приходят к вам?

– Конечно, очень много факторов.

– Какие основные?

– Основное – это наличие своей сопутствующей патологии, когда есть наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, есть преморбид, на который накладывается употребление алкоголя. И вот эти праздники чем характерны? Большой объем выпитого, большой объем количества пищи. Смешение, миксты вот эти все алкогольные, конечно не приводят к добру. Организм не всегда должным образом реагирует и спокойно к этому относится.

– Такое понятие, как запой, существует официально?

– Да. Это совершенно официальное название симптома алкоголизма. Запой – это употребление алкоголя в течении некоторого времени. Бывают запои три дня, семь дней. Бывают к сожалению, среди наших больных, систематическое ежедневное употребление.

– Как долго это может продолжаться каждый день?

– Обрыв запоя может сопровождаться либо принудительно, когда состояние человека требует вмешательства, либо психоз, либо отравление алкоголем, комы алкогольные. Запой никогда не проходит бесследно для организма, это невозможно. Это хроническая интоксикация организма, которая выльется во что-то.

– Поговаривают, что во Франции каждый день употребляют по бокалу вина, в Шотландии по бокалу виски. Можно это тоже считать таким долговременным запоем? Либо у нас немножко понятие отличается?

– Больной человек, страдающий алкоголизмом и человек злоупотребляющий алкоголем, это две разницы. Более того, на сегодняшний день имеются научные работы, которые говорят о том, что до 30 % больных, злоупотребляющих алкоголем – это коморбидная патология, то есть это больные с сопутствующей патологией. Чаще всего это больные с психическими расстройствами. Это не обязательно прям какие-то больные, которые требуют госпитализации. Элементарные депрессии могут сопровождаться злоупотреблением, то есть, в каждом конкретном случае надо всегда разбираться. И самое главное, наверное, не вешать ярлыки что вот он такой плохой. И даже человек, которому выставлен диагноз алкоголизм – это не синоним плохого человека. Это правда заболевание. Это заболевание, которое требует лечения, длительного лечения: и медикаментозного и психотерапевтического, и коррекции соматической патологии. Это очень большой такой разброс, комплекс симптомов, это большое заболевание, которое требует лечения.

– Какие-то примеры, как человеку понять, что у него есть проблемы с алкоголем?

– Если есть проблемы с алкоголем, всегда первое, на что обращают внимание, что человек несколько дней... компульсивные, абсессивно навязчивые мысли алкоголь употребить. Когда состояние опьянения меняет свой характер, когда не останавливается, человек, начиная употреблять алкоголь, не останавливается одной, двумя рюмками вина, а заканчивается тогда, когда заканчивается алкоголь. Это первые признаки – изменение реактивности организма на употребление алкоголя. Дальше уже исчезает рвотный рефлекс, защитный рефлекс, когда появляется синдром похмелья или абстенентный синдром, который снимается новой дозой алкоголя. И вот мы говорим, с чего мы начали: в запой человек уходит. То есть, когда появляются симптомы необычные до начала употребления алкоголя и возникают проблемы, связанные с этим употреблением алкоголя, конечно, нужно в первую очередь нужно проконсультироваться. Консультации у нас анонимные могут быть. Наследие прошлого советского периода в том, что сейчас обязательно я пришел, у меня возьмут паспорт, запишут во все списки, и тут же на работу.

– На работу пришлют справку.

– Да поверьте, никто этим не занимается уже не один десяток лет, только добровольно. Человек если анонимно, то анонимно, диспансерно, то диспансерно.

– Диетологи говорят, что нужно мягко выходить из долгих каникул. Существует ли такое же понятие связанное с алкоголем?

– Как нарколог я могу сказать, что самое лучшее от алкоголя вообще отказываться или переходить на малые дозы сухих напитков, сухого без содержания сахара алкоголя. То есть, самостоятельно не вносить вред. Любой алкоголь, особенно крепкий алкоголь, конечно, это в первую очередь, интоксикация. А интоксикация достаточно серьезная может быть. То есть тогда, когда требует вмешательства врача и проведения детоксикации. Что значит выходить мягко? Если человек умерен в употреблении алкоголя, оно не требует никакого мягкого выхода. Оно бесследно проходит для организма. Если есть хоть малейшие симптомы необычные: головные боли, которые не проходят, тяжесть в желудке, хотя бы для консультации нужно обратиться в ту же поликлинику. Потому что длительный прием алкоголя может спровоцировать обострение каких-либо заболеваний, таких грозных, как заболевание сердечно-сосудистой системы. Можно просмотреть нарушение мозгового кровообращения. Снижается острота таких проявлений, смазывается, и человек может думать, что это у него алкоголь, а там уже идут достаточно серьезные процессы. То есть, все то, что необычное появилось после нового года, требует внимательного к себе отношения.

– Кстати, коль коснулись темы нового года, да и вообще зимы. Очень в последнее время стало популярным не только на Крещение в прорубь окунаться, но и вообще: пошел в баню, в снег. Это грозит чем-то? Стоит это вообще делать и совмещать, самое главное? Как я понимаю, не стоит.

– Ни в коем случае с алкоголем. Это та процедура, которая несовместима с алкоголем абсолютно. Потому что будут неадекватные реакции и организма, и самого человека, поведенческая реакция будет неправильная на холодовой фактор. Вообще, требует закалки.

Сразу бросаться в прорубь, наверное, тоже не стоит, потому что это требует подготовки организма, а иначе можно заполучить какие-то заболевания. Хоть и ходит в народе именно такой разговор, что именно на Крещение не заболеешь. Да все может быть. Организм по-разному может среагировать на это.

– Что касается людей, которые к вам обращаются? Ведется ли какая-то статистика внутренняя? Это те же самые люди приходят, как правило?

– Я соглашусь с официальной статистикой, хотя ко мне много летит в официальную статистику о том, что идет снижение злоупотребления алкоголем. На самом деле, у нас уже выросло целое поколение людей, которые очень заботятся о своем здоровье. И вот мимо этого проходить никак не надо. И, наверное, хорошо, что это в основном молодые люди. Надо быть здоровым человеком, если чего-то хочешь достигнуть. Идет снижение алкоголя. Но мы тоже все время говорим, наркологи, мы в долгу перед сельской местностью. Связано это не с тем, что там люди другие, основная причина это конечно, социальная – отсутствие работы. Те места, в которых плохо с рабочими местами, мы уже ждем какой-то всплеск употребления алкоголя и не только алкоголя. Эта тенденция была и в советское время, она осталась и сейчас. Поэтому мы приближаем помощь свою, мы приезжаем туда в районы, встречаемся с населением. Это обязательно нужно. А в целом по стране, вы посмотрите, вообще молодые люди, и хотя бы лет десять назад, ведь разница очень большая. В основном мы на улицах же не видим валяющихся людей.

– Набережную можно вспомнить Благовещенска, что было десять лет назад, что сейчас.

– Само время требует более трепетного отношения к себе и обращения к наркологу, потому что если развилось заболевание алкоголизм, если есть зависимость, она сформирована, самостоятельно добрым словом достаточно сложно вылечить. Конечно, надо обращаться, тем более в Амурской области есть весь арсенал лекарственных препаратов. Тех, которые применяются во всем мире, не только у нас в России. Хорошие препараты, которые дают хороший эффект. Вообще, наркология шагнула далеко далеко вперед уже от прежнего, когда применялся один препарат единственный. Сейчас совсем все по-другому.

– Я так понимаю, что разделяются эти понятия, либо медикаментозно лечить, либо есть какие-то чисто психологические проблемы у человека.

– Психологическое либо психотерапевтическое лечение как этап реабилитации после снятия тяжелых симптомов, если человеку это нужно это, в обязательном порядке проводится. Это сейчас называется «порядок оказания и клинические рекомендации по оказанию помощи» с этой патологией. Они прописаны, более того, они утверждены приказом Минздрава. Все регламентировано очень, и, конечно эти составляющие – очень важные. Что вообще важно для наших больных? Иметь терпение и время. Время на то, чтобы пройти все эти этапы реабилитации. Для себя потратить это время. Не всегда получается, сталкиваемся именно с этим.

– Вы говорите о том, что снижение статистика идет, что меньше стали пить. Но при этом очень много нелегального, говорят, продается алкоголя. Те самые фуфырчики, не дай Бог, паленая водка. Статистика именно по напиткам не ведется?

– Ведется. Мы абсолютно на добровольных началах уже почти три года проводим исследование на предмет наличия суррогатов алкоголя. Слухи о том, что у нас народ пьет одни суррогаты, совершенно не соответствует действительности. Это уже просто объективная реальность. Мы все проводим абсолютно всем, кто поступает на суррогаты. Единицы, не больше 20 в год, мы выявляем употребления суррогатов. Та работа по запрету продажи в хозяйственных отделах этих спиртсодержащих напитков, которую Роспотребнадзор провел совместно с Минздравом Амурской области, дала свои результаты. Поэтому суррогатов алкоголя у нас очень мало, единичные случаи. Что приводит к отравлению алкоголем? Доза алкоголя или несчастные случаи, которые могут быть.

– Это не может не радовать. Спасибо вам большое. Лидия Борисовна рассказывала нам о том, как плавно, мягко можно выйти из такой ситуации, которая называется «новогодние праздники». Главный врач областного наркодиспансера Лидия Рыбальченко была у нас в гостях. Друзья мои, здоровый образ жизни и никакого алкоголя! И все у вас тогда будет замечательно. Спасибо вам большое. И будем ждать снова.

– Спасибо.