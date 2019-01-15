Александр Бдицких

Тема: переход на цифровое эфирное вещание в Амурской области

– С 2019 года Приамурье со всей Россией переходит от аналогового вещания к цифровому. Аналог федеральных каналов отключат. Как это будет? Как подготовиться к этому процессу? Когда область перейдет на этот формат? Сегодня в студии об этом мы поговорим. Александр Владимирович Бдицких, заместитель главного инженера Амурского ОРТП сегодня в студии. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Разные даты назывались: 1 января, 15 января. Какого же числа отключение произойдет?

– Действительно, даты постоянно менялись. Сначала у нас была информация, что в прошлом году осенью, потом – 11 января. Сейчас мы попали во второй этап отключения аналогового вещания. Запланировано отключение аналогового вещания в Амурской области 15 апреля 2019 года.

– Нам дали время?

– В частности, чтобы население успело решить вопросы с подключением. В администрации региона должны определиться с проблемными точками, где есть проблемы с подключением цифрового эфирного телевидения.

– Это только нашему региону дали такую льготу?

– Поделили на три этапа. Часть регионов – в феврале, часть – в апреле, часть – летом. Мы попали во вторую волну.

– Сейчас очень много людей покупают себе приставки. Скажите, какие технические условия должны быть у телевизора, чтобы принимал новый формат вещания?

– Основные требования – чтобы у телевизора была поддержка формата DVB-T2. В этом необходимо удостовериться при покупке.

– Как это понять?

– Надо в торговых сетях задавать вопрос, они об этом знают. Что касается телевизоров, то можно посмотреть спецификацию в интернете. Что касается приставок, то обычно маркировка стоит.

– Если телевизор уже существует в доме, как-то можно развернуть его, посмотреть, где эта маркировка?

– На телевизорах – самое сложное. Если метки нет, надо воспользоваться либо интернетом, либо спросить у кого-то.

– Я как обыватель верю, что телевизор должен обладать антенной. Если отключить антенну и включу телевизор, а он у меня будет принимать сигнал, значит – цифра. Правда, нет?

– Нет. Мы являемся оператором эфирного цифрового телевидения. Для приема нашего сигнала необходимо обязательно антенна. Желательно, наружная.

– Домашняя, кухонная не подходит?

– Есть вероятность, что вы будете принимать. Где-то на подоконник, где-то надо будет место искать. В зависимости от времени суток может меняться. Это как лотерея – получится, не получится. Бывает, человек находит место где-то на шкафу.

– То есть, это неправда, что приставка может работать без антенны?

– Эфирная цифровая приставка без антенны работать не может. Если у вас кабель заходит от провайдера, от различных других операторов связи, то там, наверное, без антенны можно обойтись.

– Есть ли какая-то датировка телевизоров? До такого-то года не могут принимать цифру.

– Я думаю, можно остановиться на 2013 году. В 2013 году активно начали включать второй мультиплекс, активно начали работать в стандарте DVB-T2, и Амурская область перешла на этот стандарт вещания. Торговые сети не торопятся обычно. Они начинают привозить оборудование под новый стандарт, когда есть такая возможность. С этого времени все телевизоры практически обеспечены этим тюнером.

– Если старого образца телевизор, большой, с задником и плазменная панель – такие плоские телевизоры уже точно имеют такую систему?

– Нет, у меня телевизор 2009 года, через приставку смотрю. Никак по виду телевизора определить нельзя.

– Как поступить людям, которые хотят настроить себе цифру, но не знают, у кого спросить. Особенно жители сел, например.

– В России создан сайт, который называется смотрицифру.рф, где можно почерпнуть информацию по настройке, можно посмотреть на интерактивную карту, ввести свой населенный пункт и понять, в каком направлении и на каком канале настраивать приемное оборудование. Есть информация о федеральной горячей линии, на которой можно оставить заявку и поговорить со специалистом. На данном этапе этот телефон 8-800-220-20-02. Принимаются заявки и жалобы в Москве на федеральном уровне. Если необходимо подключение филиала, заявка приходит к нам, и мы по ней уже работаем.

– Как вы проверяете, готов ли регион к цифре?

– Есть определенный критерий по охвату населения. На территории России он установлен – не менее 95% территории региона должно быть обеспечено цифровым эфирным вещанием.

– То есть, вы отдаете сигнал, и на этом ваша задача заканчивается?

– У нас подрядчик, который строил сеть, построил все объекты, сдал нам в эксплуатацию. Мы проезжаем, промеряем все точки охвата, где проблемные, где по проекту должен быть охват.

– Это задача населения – подготовиться?

– Если вернуться лет на 50-60 лет назад, раньше же люди телевизор покупали, ставили антенну. Я езжу по деревням, смотрю: антенна стоит 1960-х годов, три растяжки. Человек всегда занимался настройкой телевидения в своей точке.

– Также было озвучено, что около 50 населенных пунктов при переходе на цифру останутся без сигнала. Что с ними будет дальше?

– Возможность приема составляет более 98% населения. Около 1,6% населения после отключения аналогового вещания не сможет иметь доступ к цифровому эфирному телевидения. На данный момент для этого населения прорабатывается возможность обеспечения спутниковым вещанием. Заключаются договора с операторами спутникового вещания. И они будут обеспечены со спутника.

– Это задача местных властей?

– Именно так. Минкомсвязи и администрации.

– К этому и пришло министерство социальной защиты населения Амурской области, когда даются льготы определенным категориям граждан на приобретение вот этих вот приставок. А теперь поговорим о качестве вещания. Как оно изменится?

– Мы работаем для Благовещенска где-то с 2010 года, по всей области в большинстве случаев цифра пришла (десять программ первого мультиплекса) уже в 2011 году. Уже достаточно давно многие смотрят и привыкли. Первое, для чего был сделать переход на цифровое эфирное вещание – это устранение так называемого цифрового неравенства. Был в свое время так называемый «московский стандарт», в котором 20 телевизионных каналов. И возникла мысль, что все население России должно иметь доступ к этим 20 программам. Второй плюс – это качество картинки. Аналоговое вещание – любые узлы, через которые проходит сигнал, обязательно приведут к ухудшению качества картинки. При переходе на цифру мы улучшаем качество самого сигнала. Это во всех сферах связи. Мы может разговаривать с другим регионом, с другой страной, и при этом как будто человек рядом сидит. То же в цифровом эфирном вещании. Сигнал, который был создан на студии, доходит точно в таком же качестве до телезрителя при наличии нормальной работы абонентского устройства и правильно настроенной антенны.

– Сколько каналов в этой цифре?

– В данный момент 20 программ.

– Местные вставки есть?

– Местные вставки на данном этапе только ВГТРК, на каналах «Россия-1» и «Россия-24». И плюс рекламные вставки.

– В будущем планируется, что местные каналы, которые имеют врезки на других каналах, будет это осуществлено?

– Есть планы на уровне России, что на базе канала ОТР будут какие-то региональные вставки. Но пока еще сформировавшегося понимания нет.

– Если производится переход на цифровое вещание, появятся ли там какие-то дополнительные возможности?

– Стандарт DVB-T2 подразумевает, что он не только для телевидения заточен. Это «транспорт», по которому можно передавать дополнительные услуги. Сейчас идет только вещание аудио и видеоизображения. Возможно, со временем можно будет добавить, если будет необходимость, какие-то интерактивные сервисы без замены уже построенной передающей сети, без замены оборудования.

– Периодически эфирное вещание выключали на технические работы. Здесь это будет?

– Любое оборудование требует профилактических работ. В 90% случаев работы ведутся не только на нашем передающем оборудовании, но и оборудование спутниковой доставки, на выпускающей студии. Как правило, когда идет профилактика, то и выпускающая студия на это время отключается. И в этот момент мы какие-то свои регламентные работы проводим.

– 15 апреля – это уже окончательная дата?

– Мы на нее ориентируемся, ее нам озвучили.

– Спасибо, что пришли к нам в студию. Александр Владимирович Бдицких сегодня был в студии. Заместитель главного инженера Амурского ОРТПЦ. Мы говорили о том, что аналоговое вещание в Приамурье отключат 15 апреля. И к этому времени все должны подготовить свои телевизоры для этого перехода. Спасибо.

– Спасибо. До свидания.