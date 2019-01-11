Татьяна Машкина

Тема: новшества в пенсионной сфере

– В России теперь по-новому будут выходить на пенсию. С 2019 года пенсионный возраст будет постепенно расти. И к 2028 году увеличится на пять лет. Как это будет на практике? Какие льготы предусмотрены? А также, какие повышения при этом ожидаются? Об этом сегодня поговорим с Татьяной Леонидовной Машкиной, заместителем управляющего Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Новый закон вступил в силу. Получается, те, кому в январе исполнилось 55 или 60 лет, не вышли на пенсию.

– Пока нет. Их право выхода на пенсию в этом году отодвигается на шесть месяцев. Такая льгота предусмотрена на первые два года переходного периода, в течение которого будет повышаться пенсионный возраст.

– А что, Пенсионный фонд теперь полгода будет отдыхать?

– Нет, Пенсионный фонд полгода будет назначать другие пенсии. Есть пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии. Поэтому отдыхать нам не придется.

– Предусмотрен переходный период до 2028 года. 10 лет. Расскажите, как он будет проходить.

– Предусмотрено, что пенсионный возраст будет постепенно повышаться одному году в год в течение этих десяти лет. Но, как я уже сказала, на первые два года, для того, чтобы люди как-то адаптировались к этим изменениям, предусмотрено, что возраст выхода на пенсию будет повышаться на полгода. В этом году те, кому 55 и 60 лет исполняется в первом полугодии 2019 года, будут выходить на пенсию во втором полугодии текущего года. Те, кому будет исполняться 55 и 60 лет в следующем году в первом полугодии, будут выходить уже на полтора года позднее, чем предполагалось. А потом два года, три года, четыре и до пяти.

– Предусмотрен целый ряд льготных категорий. Для кого возраст вообще не повышается?

– Для тех, кто работает на работах с вредными и опасными условиями труда. Это списки первый и второй. Для многодетных матерей, у кого пять и более детей. Для инвалидов ничего не меняется. Они при наступлении инвалидности выходят на пенсию независимо от того, в каком возрасте. Это основные категории.

– Родители ребенка-инвалида?

– Для них тоже не меняется.

– Многодетные матери. Здесь очень интересный вопрос. Потому что появились новые категории здесь.

– Это дополнительная льгота для женщин, имеющих трех и четырех детей. Они будут выходить на пенсию не в 60 лет, а при наличии трех детей в 57, а при наличии четырех детей – в 56 лет.

– За опекунство можно получить право на досрочную пенсию?

– Нет. Когда мы говорим о женщине, которая родила и воспитала 3-5 детей, то имеется в виду, что это ее дети. При этом к детям рожденным приравниваются дети усыновленные. Опека – это немного другое.

– Есть еще отдельная категория. Это педагоги, медики – северяне.

– Для них тоже увеличен возраст выхода на пенсию. Они выходили на пенсию в 55 и 50 лет. Стаж, который был необходим для получения «северной» пенсии остался прежним – 15 лет на Крайнем Севере, 20 лет – в местности, приравненной. А вот возраст выхода на пенсию для них также будет повышаться до 60 и 55 лет. Так же на 5 лет, но они будут уже в рамках «старого» пенсионного возраста выходить на пенсию.

– Переходный период для них тоже есть?

– Для них тоже есть переходный период такой же.

– А педагоги, медицинские работники?

– Для них тоже меняется возраст выхода на пенсию. Не меняется только продолжительность стажа, которую они должны были выработать, чтобы получить право на пенсию.

– Еще одна льгота для тех, кто имеет большой трудовой стаж. Называется «страховой». Женщины – 37 лет, мужчины – 42 года. Уже получают право на досрочную пенсию.

– Она, скажем так, условно досрочная. Они имеют право выйти на пенсию на два года ранее установленного возраста выхода на пенсию.

– Что входит в этот стаж? Только работа? Или уход за детьми, например. Человек стоял на учете в центре занятости?

– Этот стаж считается в календарном порядке. Это периоды работы исключительно, когда уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. И кроме этого в этот стаж засчитываются периоды нахождения на временной не трудоспособности.

– Больничные?

– Больничные листы, да. Для женщин, если у них есть периоды ухода за детьми до 2002 года, то они могут считаться как стаж работы. По выбору женщины: либо как стаж, либо как период ухода. Если как стаж, то они засчитываются в этот стаж.

– А после 2002 года?

– Нет. Только работа.

– Остается ли право на досрочную пенсию по предложению центра занятости? До 2019 года было такое, что за два года можно выйти на пенсию по определенным причинам.

– Да, в том случае, если работник уволен в связи с ликвидацией или сокращением численности штата, он встает на учет в центр занятости. И за два года до наступления пенсионного возраста он имел право выйти на пенсию по предложению службы занятости. Это право за работниками сохраняется.

– Возрастная планка для этого повышается?

– Да. С учетом тех изменений, которые происходят, по повышению пенсионного возраста. Все, кому на сегодняшний день назначена пенсия по предложениям службы занятости, будут ее получать до того момента, пока они не достигнут уже нового установленного возраста выхода на пенсию по их году рождения.

– Получается, будут люди, которые не два года, а больше будут получать от центра занятости?

– Да.

– Вводится новая категория «предпенсионеры». Везде афишировано, что это за пять лет до пенсионного возраста. Им будут предоставляться налоговые льготы и региональные льготы. Здесь нужно ли будет этим людям бегать за какими-то справками?

– Подтверждать свой статус предпенсионера будет необходимо. Что касается налоговых льгот, там проще. Они предоставляются при достижении ранее установленного пенсионного возраста – 60 и 55 лет.

– Автоматически?

– Не автоматически, все равно придется за ними обратиться в налоговые органы. Но информация о том, относится ли этот гражданин к категории предпенсионера, налоговые органы будут получать от Пенсионного фонда без участия пенсионера. Точно так же налажено взаимодействие и с другими органами. И с органами занятости, которые будут иметь возможность получать эту информацию, и через ЕГИССО – Единую государственную информационную систему социального обеспечения, и через МФЦ, когда будет утвержден административный регламент предоставления этой услуги, и через наши клиентские службы.

– Еще большой блок – это сельский стаж. Тоже везде информация идет, что на 1300 с чем-то им повысят пенсии. У нас в области сколько таких людей есть уже?

– 2,5 тысячи человек с 1 января получили перерасчет фиксированной выплаты на 25%. Те, кто имеет 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, и не работает.

– То есть, на данный момент нужно проживать в селе?

– Да. Нужно проживать в селе. Это может быть фактическое проживание, но его нужно подтверждать своим заявлением. И дело пенсионера должно находиться в том районе, где он фактически проживает. Что касается всех, кто на сегодняшний день пока еще не получил эту прибавку…

–…и уже заволновался.

–…таких было выбрано из общего количества 68 тысяч. И работа по проверке этих дел началась в прошлом году. Продолжилась она и сейчас. Потому что только в декабре правительством были утверждены списки профессий и должностей, работа в которых засчитывается в этот стаж. И мы снова начали перепроверять эти дела, хотя их проверяли в прошлом году. И сейчас эта работа продолжается. Поэтому особенно волноваться не стоит. Если у кого-то есть вопросы, можно прийти в клиентскую службу в районе, где он проживает, или в управление, чтобы выяснить, по какой причине ему пока еще не произвели эту доплату. И если нужно что-то уточнить. Но вообще, эта работа проводится. В течение года все эти дела будут пересмотрены. Всем, кому положено, будет произведен перерасчет фиксированной доплаты.

– И доплата…

– Доплата с 1 января.

– Заговорили о списке профессий. Можете их назвать?

– Это не только списки профессий, это отрасли производства: животноводство, растениеводство, рыбоводство. И профессии: тракторист, механизатор, ветврач, доярка, слесарь. Вот такие профессии, которые непосредственно связаны с работой в сельском хозяйстве.

– А если сфера обслуживания в совхозе была, она идет в этот список?

– Нет, работа в этой сфере не включается в стаж работы, которая засчитывается для получения этого повышения.

– Еще одна новость этого года. В нашей области в частности понизилась планка для семей, которые имеют материнский капитал, у которых вторые дети родились в этом году и дальше будут появляться. Больше семей будут претендовать на ежемесячную выплату. Это почему произошло, и какая сумма теперь?

– Общий доход семьи, который дает право на получение ежемесячной выплаты средств материнского и семейного капитала, рассчитывается исходя из прожиточного минимума, утверждаемого за второй квартал предыдущего года. За второй квартал 2018 года прожиточный минимум был утвержден в размере 18 039 рублей. Это меньше, чем был прожиточный минимум во втором квартале 2017 года. Поэтому уменьшилась сумма общего дохода семьи, порог этот уменьшился. И значит, большее количество семей смогут обратиться за тем, чтобы получить выплату на второго ребенка.

– И те, которые уже обращались, теперь могут? Тогда не прошли…

–…а сейчас могут обратиться и пройти этот порог.

– В этом году индексация материнского капитала не ожидается. А когда?

– Индексация материнского капитала ожидается в 2020 году. Это будет в этом году 453 тысячи. Ожидается, что он составит 470 тысяч в 2020 году. И затем ежегодно будет индексироваться.

– Ну, и телефон «горячей линии» стоит назвать.

– Телефон «горячей линии» 202-400.

– Можно задавать все вопросы. Спасибо большое! Татьяна Леонидовна Машкина сегодня была в студии – заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области. Мы говорили о новшествах в пенсионом законодательстве, которые вступили в силу с 2019 года.