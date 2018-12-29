Тема: следующий год будет лучше, но надо к этому стремиться

– Завершается 2018 год, впереди год 2019-й. Сейчас очень многие ищут информацию, каким же он будет. Многие листают гороскопы и, наверное, выбирают, что получше. А сегодня тот человек, который точно знает, что нас ждет. Анна Вольницкая – астролог. Добрый день!

– Здравствуйте!

– Анна, ты у нас уже была в студии пару лет назад. Твой стаж в этой деятельности сколько уже составляет?

– На сегодняшний день уже шесть лет астрологической практики.

– Уже основательный взгляд на вещи.

– Не так много, но и не так мало.

– Насколько точны оказываются эти прогнозы?

– Они достаточно эффективны. Кроме того, я веду и блог, и сайт с моими статьями. Получаю положительные отзывы. Мои прогнозы всегда публикуются. Потом можно отслеживать, смотреть – что сбывается, что не сбывается.

– Определенная степень верности.

– Высокая достаточно.

– Почему обращаются люди? Есть какие-то тенденции в этом?

– Мы все живем в мире, где очень много неопределенности, каких-то рисков. И это естественное желание человека как-то себя обезопасить. Я могу сказать, что в большинстве своем обращаются люди думающие, образованные, которым небезразлично то, как они живут. И они хотят улучшать качество своей жизни, понимать свои перспективы. Я думаю, что с этим связано. У всех нас много целей, задач, планов, желаний.

– Со временем больше обращаются?

– Да, с каждым годом увеличивается количество обращений. Не в разы, конечно, но процентов 20-30 в год идет прирост.

– А что хотят больше со временем узнать? Бизнес, здоровье, деньги, семья?

– По итогам этого года почему-то многих интересовали карьера, бизнес. Как мужчин, так и женщин. Особенность этого года. Видимо, все больше нацелены на карьеру. Но в целом, конечно, женщин, может быть, больше семья, дети интересуют. В этом году больше у всех деловые настроения были.

– Я думаю, это связано с оптимизацией, кадровые перестановки, которые происходят в области.

– Возможно.

– Давайте поговорим о гороскопе. Есть разные варианты. Ты чем занимаешься?

– Существуют разные направления астрологии. Есть астрология, которая занимается прогнозированием каких-то событий, есть астрология, которая оценивает отношения между людьми – гороскопы совместимости, детская астрология, астрология бизнеса. Их очень много. Я занимаюсь всеми направлениями. Но чаще всего людей интересуют прогнозы, какие-то конкретные вещи. Есть просто гороскоп рождения, который рассказывает о потенциале человека, какие у него есть возможности в жизни. Это тоже востребовано.

– Берется дата рождения, время, место. Это очень индивидуальный гороскоп?

– Абсолютно. Нет стопроцентно одинаковых гороскопов. То, что мы читаем про знаки зодиака в газетах – это «средняя температура по больнице». Это не отражает всей реальности.

– Тем не менее правда в этом есть какая-то? Просто по знаку зодиака.

– Вы знаете, как погода. Мы все живем в мире. Например, сегодня обещают дождь. Но кто-то может остаться дома, не попасть под дождь, кто-то возьмет зонтик – он меньше промокнет. Да, погода для всех общая, а как мы воспользуемся, как мы избежим неприятностей – тут уже индивидуальный гороскоп и ценен тем, что мы можем понимать, попадем мы под этот дождь или нет. Как нам обезопасить себя – взять зонтик или остаться дома?

– Этот год завершился, он был достаточно напряженным во всех смыслах. Что нас ждет дальше?

– Я могу всех порадовать, что завершаются очень сложные тенденции, завершаются очень сложный семилетний период, когда лихорадило, наверное, всю планету. Потому что разрушительная, воинственная планета Уран шла по воинственному знаку Овна семь лет. Естественно, были и цветные революции, и бунты. Сейчас она переходит в мирный знак Тельца. И заканчивается, наверное, эпоха воинственности, агрессивности в грубой форме, которую мы могли наблюдать. Я думаю, что, несмотря на то, что ситуация напряженная в мире, всех это беспокоит, но все начнет успокаиваться. Кроме того, мы будем в следующем году иметь больше сил, энергии и ресурсов справляться с трудностями. Потому что нас ждет еще одно уникальное событие: планета Юпитер, которую раньше называли Звезда Королей, Планета Большого Счастья, переходит в светлый, оптимистичный знак Стрельца. И это нам сулит какие-то новые возможности. Можно рассчитывать на какую-то удачу, халяву, я бы даже сказала.

– Все сразу?

– В целом больше везения будет. Я могу сказать, что особенно повезет «огненным» знакам – Львы, Стрельцы, Овны. Водолеи, Весы – «воздушные знаки» – тоже могут немножко удачи перехватить. Я бы хотела предупредить Близнецов, Дев и Рыб – этим знакам нужно не терять из виду берега реальности, потому что есть риск, что излишний оптимизм, идеализм сыграет злую шутку. Важно более реально оценивать ситуацию. Особенно в январе, июне и сентябре. В целом я могу сказать, что влияние Юпитера в Стрельце будет особенно благоприятно для всего, что будет связано с заграницей: путешествиями, иностранными языками, образованием, международными отношениями. Очень важно в этот период какое-то образование. Может, выучить иностранный язык. Может, даже переехать. Думаю, будет больше каких-то переездов. Тема будет актуальна в следующем году. Думаю, потепление в международной политике тоже может быть. В целом позитивный год. Еще могу сказать, что может улучшиться ситуация в тех сферах, в которых мы испытывали проблемы в 2015–2017 годах. У кого в личной жизни, у кого в карьере. Могут быть позитивные улучшения.

– Год лучше ожидается?

– Я считаю, что да. Еще одно влияние я бы хотела отметить. Раки, Рыбы, Козероги и Девы будут испытывать влияние планеты Уран, и им очень важно открыться чему-то новому. Потому что, как гласит восточная мудрость: когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса. Это очень верно будет про эти знаки, потому что очень важно как-то что-то поменять в своей жизни. Может быть, окружение, стиль, работу. Им нужно что-то менять. Но я хочу предупредить, Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев, что им нужно быть более осмотрительными. Потому что их желание перемен и свободы может привести к ситуации разбитого корыта. Когда можно необдуманно оборвать какие-то отношения, потерять работу. Это может не очень хорошо отразиться. Здесь надо быть осторожнее.

– Но при этом не знать, что нужно выполнять все эти рекомендации. Нужно ли бороться со звездами?

– Нужно. Я считаю, что наша судьба – это наш характер во многом. Все равно люди более активные, более думающие, добиваются в жизни большего. Я вообще не рассматриваю гороскоп как какой-то приговор. Это набор возможностей, какой-то потенциал. Всегда из этих возможностей можно выбрать что-то более подходящее для себя. Но зачастую это требует изменения мышления и своего поведения. Те, кто готов над собой работать, могут меняться. Еще я хочу подчеркнуть, что очень большое значение имеет, конечно, то, где человек родился, в какой стране и при каком политическом режиме, в городе или деревне. Потому что даже при одинаковых показателях гороскопа, допустим, у обоих хорошие указания на финансовое положение, но для деревни это один уровень, для города – другой.

– А чем различаются при рождении-то? Лучше где родиться?

– Родиться можно где угодно. И у того, и другого человека для их социального слоя, для их места проживания это будет хорошо. На фоне других он будет лучше. Но другой человек в другой стране или другом городе – ему будет еще лучше. Нет предела: стремитесь к лучшему, и будет еще лучше. Если хорошие показатели гороскопа, это не значит, что все свалится с неба. Все равно нужно работать над собой, нужно к чему-то стремиться.

– Какие направления, сферы нашей жизни будут в следующем году развиваться активнее других?

– Я думаю, что в сфере образования могут быть какие-то позитивные события. Может быть, какие-то реформы. Также я бы хотела сказать, что акцент будет больше в сторону экономики, финансов смещаться. Потому что планета Уран переходит в знак Тельца. Это и какие-то модернизации, и новые технологии в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, продовольствия… Вообще, финансовая система будет меняться, в истории был период с 1934 по 1942 годы, аналогичный период.

– Сложный период.

– Да, военные годы. Тем не менее тогда выросла роль золота как мировых денег. Потому что единый валютный рынок был тогда разрушен, многие дефицитные товары можно было купить за золото. А еще был в XIX веке период интересный – золотой лихорадки. Появились новые способы заработка, массового обогащения. Что-то подобное может быть: на валютном рынке могут быть какие-то изменения. Может быть, и роль золота опять больше возрастет.

– Что про цены написано?

– По поводу цен ничего не могу сказать конкретного. Но в целом год более позитивный. Я думаю, нас ждет меньше жестких потрясений.

– Для нашей области что может быть предсказано?

– Астрологически видно, что из природных явлений может быть больше дождей. В нашей области эта тема актуальна, есть риск каких-то… не таких больших наводнений, но, тем не менее могут быть какие-то сложности, связанные с этим. И поскольку в следующем году будет больше позитива для туризма, для международных отношений. И поскольку у нас область приграничная, это будет плюс для нашей области. Будут развиваться контакты с соседним государством.

– И не с одним.

– Думаю, в этом плане будет больше каких-то перспектив, возможностей у области и для людей.

– Я понимаю, что всем одинаковых прогнозов дать невозможно. Но при этом какое-то резюме можно от астролога получить нашим телезрителям сегодня? Что ждет их в следующем году, к чему нужно стремиться?

– Я думаю, что самое главное – никогда не терять веру в себя, в свои силы. И всегда стремиться к лучшему, совершенствоваться. Даже когда я говорю про какие-то позитивные влияния, связанные с Юпитером, максимум благ получают люди социально активные, которые готовы чему-то учиться, расширять свой кругозор, не бояться показать себя. Это самое главное. И все будет хорошо.

– Спасибо большое! С наступающим Новым годом! Мы желаем сегодня вместе с Анной Вольницкой, астрологом, хорошего года. Действительно, хорошего года. И с такими прогнозами мы встречаем этот год. Спасибо!