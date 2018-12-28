О ледовой арене

– Здравствуйте! Совсем скоро наступит Новый год. А вместе с ним – и долгие новогодние каникулы. Что можно сделать на новогодних каникулах и как их провести с пользой для души и тела? Об этом сегодня поговорим с управляющим одного из самых больших торговых центров в Амурской области, да и, пожалуй, на всем Дальнем Востоке. Альберт Скнарин у нас в гостях. Альберт Леонидович, добрый день!

– Добрый день!

– С наступающим вас поздравляю, конечно же.

– И вас с наступающим!

– Вы уже подготовились как-то к Новому году? Уже распланировали, что будете делать сами лично?

– Работать.

– Давайте о ледовой арене. Она не так давно у нас появилась и сейчас пользуется огромной популярностью. Как вы думаете, почему?

– Самое главное – популярен спорт. Просто люди стали активнее, вести здоровый образ жизни, стремиться к чему-то новому. А мы в сентябре сделали такой подарок жителям города, самое главное – детям.

– И они даже зимой ходят? Это время, когда можно выйти на любой каток во дворе. Почему ходят в закрытые ледовые арены?

– Есть, конечно, свободное катание, прокат. Но там же главная составляющая – это спортсмены. А спортсмены занимаются каждый день круглый год. Может быть, у них есть какие-то летние каникулы дней 30. Нам это на руку, мы сделаем техобслуживание в это время.

– Сейчас, я так понимаю, ледовая арена работает и в режиме свободного посещения для простых жителей, и какие-секции там еще трудятся.

– И спортсмены занимаются, и прокат есть коньков, и свободное катание. Дискотека молодежная на льду есть по пятницам вечером.

– Самый большой вопрос, который всех интересовал – есть ли прокат коньков?

– Есть. Много пар пришло, более 300, разных размеров. Каждый день берут напрокат.

– Какой-то возрастной ценз имеется?

– Есть правила нахождения на льду, там четко расписано: во сколько лет в сопровождении родителей, без родителей.

– Когда ко мне на «Простые вопросы» приходила Ирина Слуцкая, она очень хвалила лед на ледовой арене. Как вы думаете, это лесть, или действительно, правда?

– Нам приятно слышать, что такие именитые люди довольны нашей площадкой. Конечно, приезжали специалисты и делали лед, мастер-класс нашим людям проводили по обслуживанию, по эксплуатации. Наши люди это делают.

– Какой штат сотрудников, которые обслуживают площадку?

– Около 30 на всю ледовую арену в разные смены.

– Как часто обновляется лед?

– При эксплуатации каждый час лед обновляется. Машина ездит, снимает небольшую стружечку, убирает все неровности и заливает.

– Как поддерживается температура? Там довольно прохладно, летом хорошо заходить.

– Двойной плюс: летом приятно заходить – прохладно, зимой приятно заходить – тепло в отличие от улицы. Там градация температур: 0, +5, +7. На уровни груди, лица – +10-12 градусов. На трибунах – +14-16.

– Какие-то масштабные проекты уже проходили?

– Соревнования проходили. Последние три недели очень часто: и региональные, и из Хабаровска к нам приезжали, и из Биробиджана, и из Якутии. Сахалинцы, честно говоря, не помню – были или нет. «Амурские рыси» проводили чемпиона и среди детей, и среди взрослых. Скоро снова будут соревнования, в январе. Что касается, шоу… про дискотеки я уже говорил пятничные.

– От 40?

– Возрастная группа разная – от подростков до 50-60 лет на льду.

– Можно всем.

– Да, конечно. А что касается ледового шоу, то мы решили сделать детям ледовое шоу. Это впервые. Это действительно необычно, когда артисты, дети на льду, на коньках. Это общение с Дедом Морозом на коньках. Конечно, у детей радостное, необычное впечатление.

– Насколько сложно было подобрать артистов, которые умеют кататься на коньках?

– Заставляли учиться.

– «Хочешь работать? Едь!»

– И 28 декабря будут дети с детских домов. Чуть больше 100 человек. Совместно с нашей городской администрацией все это проводим.

– Вы говорите, очень много приезжало команд. Какая-то ответная реакция была? Как они воспринимают нашу ледовую арену, что говорят?

– Обратная связь была, нареканий не было. Все сказали «очень хорошо».

– А у кого возникла идея построить у нас в городе ледовую арену, да еще и так высоко?

– Идея родилась у Александра Яковлевича Федорчука. Идея хорошая, он ее долго вынашивал. И вот мы ее воплотили в жизнь.

– А почему она так высоко расположена? Не на первом этаже, а на четвертом, пятом?

– Четвертый этаж – лед и технические помещения: раздевалки, холл. Пятый этаж – трибуны. Шестой этаж – технический.

– Почему так высоко?

– Даже не задавался этим вопросом. Наверное, я смогу ответить даже прямо сейчас. Но пускай это будет загадкой для всех.

– Кто первый пришлет правильный ответ, получит какой-нибудь подарок.

– Кстати, предложение хорошее. Пускай попробуют присылать ответы. Кто первый пришлет правильный ответ, лично от меня в подарок – абонемент на час.

– Тогда на сайте «Амур.инфо» – там можно писать комментарии. Друзья, боритесь за право стать обладателем часового абонемента. Кстати, а часы работы совпадают с работой торгового центра? Или как-то отдельно можно прийти?

– Свободное посещение, прокат и дискотека, конечно, совпадают с работой ТРЦ «Острова». Что касается секций, взрослых команд, которые любят хоккей, они приходят в другое время. Ледовая арена работает с 6 утра и до 12, до полпервого.

– Что касается безопасности на ледовой арене – она уже проверялась?

– Конечно, проверялась. Конечно, при таком масштабном проекте, как «Ледовое шоу» в рамках «Амурской осени». Как раз мы сдавали объект до ледового шоу. Все это проверялось, все это заложено в проекте: эвакуационные лестницы, выходы и так далее. Все это сделано, проверяется. И, естественно, пожароохранная сигнализация в том числе.

– Простой, но многих интересующий вопрос: со своими коньками можно? И есть ли место, где их можно заточить?

– Да, можно и со своими. У кого нет коньков, пожалуйста – прокат. Заточить коньки можно у нас этажом ниже. Технически все продумано, все есть.

– Как на новогодних каникулах будет работать ледовая арена?

– Как всегда. 1 января ледовая арена откроется с 15:00.

– Уже неплохо. Мне кажется, нужно будет наградить человека, который первым придет.

– Будет свободное катание, прокат. Кроме употребления шампанского можно будет и покататься.

– Думаю, пользуясь случаем, вы можете поздравить своих близких, знакомых.

– Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать удачи, здоровья, благополучия, успехов. Самое главное – достатка и любви всем.

– Прекрасное пожелание. И в завершении, прежде, чем мы попрощаемся, бантик-вопрос. Альберт Леонидович, вы сами-то катаетесь?

– Да, конечно, и опыт есть, и в детстве занимался. Но такой плотный график работы, что, к сожалению, не могу себе этого пока позволить. Только если где-нибудь в 2-3 часа ночи самостоятельно сходить.

– Нет, надо 1 января в 15:00 прийти.

– 1 января я будут на работе. Возможно, 1 января я это и сделаю.

– Спасибо большое за интересный рассказ. Я думаю, что теперь многие жители вам скажут «спасибо». Потому что действительно есть теперь, где отдохнуть не только зимой, но и летом. Тем более – новогодние каникулы. Думаю, это актуально, как никогда. Альберт Леонидович Скнарин был у нас в гостях – управляющий одного из самых больших торговых центров в Приамурье. С наступающим Новым годом, друзья! Занимайтесь спортом, живите активно, и все у вас будет замечательно. До следующего года.