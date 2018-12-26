Тема: Каким должен быть настоящий Дед Мороз

– Все ждут Нового года, говорят «Дед Мороз придет, загадаем желание, все желания сбудутся». А никто не знает, чем занимается Дед Мороз в остальное время. А он приходит на программу «Простые вопросы». Николай Абрамович Чуб. Здравствуйте.

– Здравствуйте! С Новым годом поздравляю, счастья радости желаю, много лет, здоровья вам, товарищи взрослые и вашим детям.

– Надо сказать, что к нам пришел Дед Мороз с почти 50-летним стажем. Вы начали дедморозить в 1969 году.

– Да.

– Как это случилось?

– Стаж начался, потому что нужно было начинать где-то работать. Я как раз поступил в Хабаровский государственный институт искусства и культуры. Это был первый курс. И когда Новый год подошел, студенты, вы знаете, всегда испытывают недостаток средств, поэтому я спросил у второго курса «вы работаете?» «Мы работаем». На меня посмотрели: «ты худоват для Деда Мороза. Но ладно, ничего».

– Вы набрали форму со временем.

– Нет, два пиджака надел. Первая елка была в одной организации. Было страшно, конечно. Не знал, как грим накладывать, костюм напрокат взял.

– Это ладно, это дело выучки. Не каждый может быть Дедом Морозом.

– Абсолютно с вами согласен. Я смотрю иногда случайно, вижу, как проводят современные Деды Морозы елки и думаю, что у нас было совершенно по-другому.

– Какие главные ошибки?

– Чтобы работать с детьми, нужно знать хотя бы немного педагогику и детскую психологию. Я в свое время все это изучал. И, самое главное, методику организации и проведения утренников. Существует определенная методика развития действия, кульминация какая-то. Разве они об этом знают? Покупают, надевают… Сколько сейчас костюм стоит?

– 499.

– …и думает, он такой умный, и все у него хорошо. Надо еще знать, какие можно загадки загадывать, какие нельзя, учитывать возраст. Много всего нужно знать, чтобы работать с детьми.

– Начинают Деды Морозы, все-таки, с походов по квартирам, в организации своей же по детям работников. Что же нужно уметь? Как правильно общаться с детьми? Ведь в основном ходят к маленьким детям.

– Дети, особенно маленькие, боятся Деда Мороза. Потому что есть папа, мама, и вдруг заходит дядька с бородой, с голосом. Я, как правило, захожу с песней «Разыграйтеся метели». Он не знает, куда спрятаться. Тут можно и прервать пение. «Не бойся, дорогой, я пришел из леса». Объясняешь, он начинает понимать. В общем, это непростое дело. Тут комплекс всего ты должен изучать, чтобы выйти к детям.

– Сколько примерно времени вы уделяете на семью?

– В пределах получаса.

– Да? Это много. Обычно пришел, ушел, подарок, стихи.

– Да, главное, он наблюдает за руками хозяина или хозяйки, когда дадут деньги. Но действительно, 15-20 минут. Но иногда смотришь, если ребенок раскрылся, хочет рассказать стишок, за тобой бегает, то иногда приходится. И со взрослыми играть – для них припасены некоторые игры. Ребенок уже наблюдает, как папа или мама отвечают на вопросы, получают конфетку или скромненький подарочек. Это тоже нужно учитывать. Потому что родители тоже бывают как дети, и надо про них не забывать.

– Сейчас дети очень рано взрослеют. Вам наверняка задавали вопрос «Дедушка, а вы настоящий?» Приходит какой-нибудь продвинутый парень и говорит «Дедушка, да вы вообще не настоящий». Было такое?

– Было-было. Чтобы предвосхитить все это, у меня слова такие есть: «Дед Мороз и настоящий из глухой таежной чащи, где стоят в сугробах ели, где бураны и метели, где снега сыпучие, где леса дремучие». Вот такие стишки. А потом: «Не забыл вас Дед Мороз, песню звонку принес. В хоровод вставайте, дружно подпевайте!» И родители подключаются, особенно если подшофе, то будет шикарный праздник.

– Про подшофе…

– Я всем говорю, кто хочет быть Дедом Морозом, никогда не выпивайте – это позор. Тем более, дети могут просто уловить. Может быть, они не поймут, что это водка, но запах – это нехорошо.

– В следующем году вы отметите 50-летие со дня начала своей дедморозовской деятельности. За это время как-то выросли профессионально? Как происходит этот рост? Насколько ответственнее вы относитесь к этому? Возможно, ничего уже не нужно ничего больше придумывать, и все само идет?

– У вас вообще передача «Простые вопросы»? Сложный вопрос. Это другая передача. Шутка. Конечно, со временем опыт приобретается. Представляете, около 50 лет. Что-то отметается ненужное…

– Вы уже просто превратились. Потому что вам уже не нужно ни волосы готовить, ни брови, ни комплекцию.

– 8 ноября отметил 73. Представляете? Поэтому опыт нарабатывается с годами. Что-то берется новое, интересное, игры. Интересно, немного отвлекусь. Когда бывает елка на дому, а ребеночек влез в интернет в телефоне. Мама: «Ну-ка! Дед Мороз пришел!» Так интересно и смешно.

– Телефон-то бросает?

– Ну да, мама просто выдирает. С годами опыт приходит, и он все растет. И Дед Мороз сейчас, я считаю, в очень простой и доходчивой форме ведет, без всяких шероховатостей, без лишнего. Танец, стишочек, игра, аукцион.

– Это традиции, вы их, все-таки, сохраняете?

– Конечно.

– Сейчас очень много программ идет согласно веяниям времени. Смартфоны, интернет. Стараются вплести это в программы. Вы это делаете?

– Не надо это делать. Это ребенок сделает сам в течение жизни. А я не компьютер же ему должен показать и как работать с телефоном, интернетом. Это их дело. Я должен прийти, поздравить, организовать хорошее, доброе, красочное мероприятие. Попрощаться. И уйти. Но, не хлопнув дверью! Сказать, что в следующий раз я обязательно приду!

– У вас, наверное, за всю жизнь накопилось очень много интересных случаев.

– Было.

– Поделитесь.

– Было очень много случаев. Я в ДОСА (тогда еще ДОСА был, а не ДОРА) проводил елки. Начинается празднование где-то с 25 декабря. И кончался он 9 января. И было по 500-600 детей. И как-то раз пришли из детского дома дети. Я только полез за подарками, и меня смели. Я лежу, кричу «Снегурочка, спасай!»

– Я представляю – вас смести сложно!

– Лежу, и они по мне! Был у меня такой случай, когда мы пришли в одну организацию. Переодеваемся со Снегурочкой. Снегурочка в одном, я в другом. А баянист как всегда баян положил и курит. Потому что потом полтора часа он курить не будет – утренник длится почти час двадцать. И вдруг я слышу, он говорит «слушайте, Снегурочка умерла». Я смотрю на свою Снегурочку – она одевается. «Валь, ты жива-здорова?» Она: «что такое?» «Да вон – «Снегурочка умерла». Он: «я вам серьезно говорю. Идите сюда, к окну». Я думаю, может, там женщина лежит. Смотрю, а там Снегурочка, которую на площади ставят, – сколько там, 11 метров? – лежит на прицепе вот так. Вот прикол! Но самый последний прикол: самые последние елки я проводил в ОКЦ. Там у меня игровая программа, а потом я на сцену ОКЦ выхожу и прощаюсь с людьми. И в это время выезжает настоящая лошадь. И на лошади сидит Снегурочка. Я говорю, краем глаза смотрю: простите, но лошадь начинает какать прямо на сцену. Я говорю «что ты делаешь?» Она говорит «молчи, мое время теперь!» Шутка!

– Зрители, наверное, сказали «к деньгам!» Дедушка может пожелать нашим зрителям хорошего года?

– Конечно! Прежде всего, всем здоровья! Потому что здоровье – это самое главное у человека. Ну, и конечно, деньжат я бы пожелал. И вообще, знаете, я хочу всем пожелать удачи всегда и во всем!

– Спасибо! У нас в студии был Николай Абрамович Чуб – человек, который в следующем году отметит 50 лет – представьте, только вдумайтесь в эту цифру! – стажа в образе Деда Мороза. Спасибо вам большое!

– Спасибо!