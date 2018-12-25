Тема: скандинавская ходьба и акция "Шаг во имя дружбы"

– Здравствуйте. В Благовещенске прошла международная встреча по скандинавской ходьбе «Шаг во имя дружбы». Что это такое – скандинавская ходьба? Об этом поговорим сегодня с сертифицированным инструктором по скандинавской ходьбе Ольгой Савватеевой. Ольга, здравствуйте!

– Здравствуйте, Максим!

– Давайте сразу к делу. Что такое скандинавская ходьба? Где она родилась? И почему она так популярна сегодня?

– Скандинавская ходьба – это такой вид физической активности. Многие называют спортом. Можно назвать, я думаю, и спортом. Потому что сейчас и соревнования проводят, особенно в западной части страны. Часто уже люди соревнуются на время, на технику. Поэтому это можно назвать видом спорта. Но я называю это видом физической активности, который практически не имеет противопоказаний и доступен практически любому человеку, несмотря на пол, возраст, социальное положение и прочее.

– Где родилась скандинавская ходьба? Я так понимаю, в Скандинавии.

– Да, в скандинавской стране Финляндии. Родилась она довольно давно. В 30-х годах были первые ее зачатки. Тренеры по лыжам финских команд заметили, что даже когда не сезон и нет снега, спортсмены могут готовиться к соревнованиям, восстанавливать свои физические силы после травм, просто взяв в руки две палки и идя по снегу даже без лыж, работая активно плечевым поясом. И от них все это и пошло. Поэтом все это дело подхватили другие люди. Были активные женщины, которые внедряли это даже в школы. С тех пор пошло, что две палки нам помогают.

– А как лично вы пришли в скандинавскую ходьбу?

– Как и все самое интересное в жизни происходит – случайно. Я увидела по телевизору, как Ирина Слуцкая рассказывала про этот вид физической активности. И мне просто понравилось все то, о чем она рассказала, показала. Я поняла, что это доступно, и начала искать в Благовещенске. В Благовещенске не нашла ни одного сертифицированного инструктора, кто бы мог этому научить. И начала искать в Интернете. Через имя Ирины Слуцкой вышла на то место, в котором я обучалась.

– А где вы обучались?

– При Сеченовской медицинской академии в Москве есть «Скандинавский центр здоровья». На мой взгляд, замечательный. Очень профессиональные люди там работают. Есть такой человек – Кристина Володина. Она сама – врач спортивной медицины, доцент кафедры медицинской реабилитации при этой академии. У нее я училась в Москве.

– Вы первый сертифицированный специалист по скандинавской ходьбе?

– Да, можно меня так назвать.

– Многие говорят, что этот вид спорта тесно связан с физиологией, с реабилитацией. Кому показана скандинавская ходьба?

– На мой взгляд, скандинавская ходьба показана любому человеку, если у него нет каких-то острых состояний. Примерно в год – год и два месяца каждый человек начинает ходить ножками. Просто ходить – это физиологично. А взяв в руки две палки как два помощника, тренажера – это еще лучше. Потому что активно включается в работу плечевой пояс. Вы спросили про медицинскую реабилитацию – в принципе, отсюда Кристина начала все раскручивать, узнавать, расследовать, писать работы по этому вопросу, а потом уже обучать людей. Потому что это действительно активно применяется в реабилитации после операции на сердце. И вообще, людям с недугами, связанными с сердечно-сосудистой системой.

– Я читал, что после инфарктов всем рекомендуют заниматься.

– Да, в том числе.

– А какие противопоказания существуют?

– Это какие-то острые состояния. Или, допустим, человек совсем мало физически активен. На грани лежачего состояния. И у него при этом есть какие-то отягчающие заболевания. Допустим, тромбофлебит. Сам по себе варикоз не является противопоказанием. Но когда у человека уже тромбы, он лежал и вдруг берет палки и начинает активно идти, как и просто идти без палок. Я сама не врач, я инструктор. Люди, которые сомневаются, могут проконсультироваться со своим лечащим врачом. Хотя бы с терапевтом по участку. А если они наблюдаются по сердцу, то могут с кардиологом поговорить.

– Давайте о палках поговорим. У нас их здесь несколько видов. Они не лыжные.

– Нет. Окончательный вид палки появился примерно в 1997 году. Основатель – Марко Кантанева. На мой взгляд, он начал исследовать, что может помочь человеку более эффективно заниматься скандинавской ходьбой. Я занимаюсь вот с такой палкой. Как инструктор почему я выбрала не телескопическую палку? Потому что я занимаюсь много с людьми, хожу много. Чтобы она в один прекрасный момент не сложилась и не подвела меня. Эта палка – литая. Она из легкого авиционного алюминия сделана.

– Там карбона 20%.

– Как и в любом виде спорта – есть кроссовки для бега попроще, а есть какие-то покруче за большие деньги. Здесь уже каждый выбирает по своему кошельку. Но эта палка самая простая, недорогая, из алюминия.

– Сколько стоит?

– 1700 на одном из московских сайтов. Сейчас, когда много людей стало заниматься, наши магазины стали привозить палки. Здесь пробковая ручка. Летом не потеет, зимой не накаляется, не мерзнет. Сюда надевается резиновый наконечник, который я не взяла, потому что сейчас зима, и мы занимаемся без них.

– А летом есть еще резиновый наконечник.

– Да. Желательно, помягче резину смотреть. Он скошенный под 45 градусов потому что палка всегда находится под 45 градусов, никогда она не выносится вперед под 90 градусов по отношению к земле. И темляк – очень важно. Это такой браслет, который надевается на руку. Вот здесь у меня подписана буква R для правой руки. То есть, разница. Надевается хорошо на ручку. Смотрите, где фиксируется: на запястье. Не передавливает вот здесь венки. И когда мы назад палку отпускаем, бросаем, мы ее можем вообще прямо бросить и поймать… не «можем», а нам нужно это делать. Палку бросить, руку освободить. Спереди когда мы хватаемся за нее, мы хватаем ее за рукоятку.

– Это целое искусство, можно сказать. Не просто так. Нельзя взять простую палку, и ты уже занимаешься скандинавской ходьбой.

– Есть такие женщины, на мой взгляд, шикарные и замечательные, которые ко мне приходили. Одна женщина пришла с березовыми палками. Видимо, ей муж выточил, березку попрямее нашел, спилил и сделал две палки. Я только «за». С чего-то всегда надо начать.

– Тут как раз и опасность. Когда я готовился к программе, видел, что очень много видео и текстов про ошибки скандинавской ходьбы. Что люди неправильно работают: только локтями, например, не включают плечо. То есть, тонкостей очень много. В Благовещенске можно научиться скандинавской ходьбе? Мы так плавненько подойдем к акции «Шаг во имя дружбы». Очень много людей было. Откуда столько людей взялось из Благовещенска и из Китая? Давайте об акции расскажем подробней немного.

– Китайцы, наши соседи, очень активны в этом смысле. У них скандинавская ходьба развивается семимильными шагами. Они с удовольствием приезжают к нам с нами походить. Но они далеко от запада находятся и тонкости не соблюдают очень много. Они, например, приехали все вот с такими палками.

– Телескопическими.

– Не только телескопическими. У них два коленца, они телескопические, они могут регулироваться по размеру, по росту. Тут еще нюанс в чем: это не «скандинавская» палка, а трекинговая – для ходьбы по пересеченной местности. У нее другая ручка, более тяжелая. Мы часто делаем упражнения делаем перед и после нашего занятия. У нас очень много упражнений на все виды суставов. И мы перебрасываем палки. Такую палку перебросишь – рукоятка может просто перевесить… не совсем она подходит для скандинавской ходьбы. Посмотрите, какой у нее браслетик. Это не темляк. Просто браслетик, который не позволит палку отпустить сзади и поймать там, где нужно – спереди. Потому что он не такой. Согласитесь, или полуперчатка мягкая, физиологичная, для ладони, или просто браслет.

– Мы пока впереди наших соседей?

– Мы пока впереди, но меня радует их активность. Они написали нам письмо, в спорткомитет, с просьбой поддержать их начинание. И пригласили нас на китайскую строну, что уже было в августе, мы ездили.

–Сколько сейчас людей в Благовещенске занимается скандинавской ходьбой?

– На мой взгляд их больше 200 точно. Посчитать сложно. За лето я обучила примерно около 50 человек. Может быть, 60. А вообще по городу ходит очень много людей. Я думаю, не меньше 200.

– Самые любимые места, где проходят занятия? На набережной?

– Конечно, набережная. Там воздух свежий, мало машин. А ведь скандинавская ходьба – это не только взять две палки и потренировать тело, мышцы. А еще и подышать свежим воздухом, погулять, пообщаться с единомышленниками.

– Возвращаясь к акции – я так понимаю, там кто-то даже посоревновался.

– Конечно, есть всегда такие люди, которые хотят быть быстрее, лучше, сильнее. И это замечательно. Соревнования по скандинавской ходьбе существуют. Просто мы пока до этого уровня не дошли. В сентябре в Москве, например, Кристина Андреевна была организатором таких соревнований среди людей, перенесших операцию на сердце и реабилитацию. Но здесь было порядка 200 человек. Китайцев было около 90 человек. И соревновались, в основном, люди, которые привыкли соревноваться. Хочу поблагодарить, пользуюсь случаем, людей Альбины Поповой из организации «Бег к мечте». Они спортивной закалки, конечно, были самыми быстрыми.

– Планируются еще подобные акции?

– Планируется. Эту акцию мы планируем сделать ежегодной. Китайцы уже приезжали с такой просьбой в прошлом году. Есть такой человек – Сергей Айтуганович, президент Ассоциации пожилых людей. Он в прошлом году проводил с китайцами, нашими соседями, это мероприятие. Просто оно было немного другого формата. И в этом году он тоже активно поучаствовал, привел своих людей. Это здорово.

– Я думаю, вы увлекли наших зрителей. Я хочу вас поздравить с наступающим новым годом. Теперь мы знаем, чем заниматься на выходных, на долгих каникулах. Не дома сидеть, а заниматься скандинавской ходьбой. Друзья, о скандинавской ходьбе мы сегодня говорили с дипломированным инструктором по скандинавской ходьбе Ольгой Савватеевой. Ольга, спасибо вам большое за интересный рассказ.

– Спасибо.

– С наступающим!

– Вас тоже!