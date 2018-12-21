Тема: новогодние мероприятия в Благовещенске

– Здравствуйте. Мы все с нетерпением ждем новогодних праздников. Они вот-вот уже начнутся. И, конечно же, всем интересно, что будет проходить на главной площади города в новогоднюю ночь, и куда можно будет пойти в новогодние каникулы. Обо всем этом нам расскажет начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько. Здравствуйте, Виктория Андреевна.

– Здравствуйте.

– Ну что же, каждый год у нас происходит что-то необычное, что-то удивительное, какие-то сюрпризы. Наверное, в этом году это тоже нас ждет. Скажите пожалуйста то, о чем можно рассказать, чтобы интригу не нарушить.

– Конечно, причем, нужно сказать, что сюрпризы уже начались, потому что мероприятия, посвященные Новому Году, нашему самому любимому празднику, идут уже во всех организациях культуры. Идут утренники, идут новогодние программы, идут мастер-классы. Активно задействован Дом ремесел для того, чтобы подготовить всех горожан, которые еще пока не знают, в чем будут встречать Новый Год или как будут украшать дом.

– Или какие подарки будут дарить.

– И какие подарки будут дарить, да. Как раз Дом ремесел взял на себя такую миссию. Активно работают муниципальные библиотеки. Специально для того, чтобы уже на мероприятиях 31 декабря, 3 и 6 января порадовать наших горожан. Уже закончилась акция по сбору новогодних открыток и фотографий, театральных фотографий наших горожан. Для чего мы это делали? Дело в том, что следующий год объявлен президентом Российской Федерации Годом театра. И поэтому мы решили совместить уже уходящий Год волонтера, причем акцент мы ставим на культурных таких волонтеров, волонтеров культуры, и как раз сделать плавный переход в Год театра. И уже сейчас готовим к этому почву. Собрали более 150 различных интересных фотографий. В том числе и фотографии со всей страны и даже со всего мира. И все эти фотографии в театральном альбоме можно будет увидеть 31 числа на площади Ленина на большом экране и, конечно же, во все новогодние праздники. То есть, вы придете на площадь и погрузитесь в такую теплую атмосферу воспоминаний.

– И от экрана не отрываемся, да, любуемся.

– Это первое. Так как в нашей библиотеке в течение этого года благодаря тому, что год такой был юбилейный, 160-летие Амурской области, проходил под слоганом «Нам есть кем и чем гордиться», стали очень активно реализовывать проект «Библиотека личных историй». Мы рассказывали о разных горожанах и помимо этого собирали различные материалы. И вот, как раз в канун Нового Года, в декабре месяце наши благовещенские библиотеки стали собирать новогодние открытки. И самая старая открытка к нам пришла уникальная 1915 года, а самая молодая это – 2018 года.

– Это из личных коллекций все?

– Из личных коллекций, да.

– Где их можно будет увидеть?

– Их также можно будет увидеть на центральной площади. Это второй электронный альбом. Это «Библиотека личных историй» в новогодних открытках и поздравлениях.

– То есть, они будут чередовать на большом экране эти фотографии и открытки? Это уже будет 31 числа или раньше?

– Да, это уже будет 31 числа. С 31 числа мы даем старт, и дальше на новогодних праздниках, ну и они потом появляются на наших сайтах. И самое главное, что их можно будет не только увидеть, но и услышать. Возвращаясь именно к теме Года театра, мы знаем, что есть различные жанры и с помощью звуковых вот таких вещей, когда артисты наших самодеятельных коллективов театрального городского дома культуры часть этих открыток озвучили. Заходите на площадь, видите большой экран на котором располагается тот или иной альбом, театральный или с открытками и еще и слышите свою открытку, но в озвучивании артистов.

– Замечательно. Хорошо, но это то, что на экране. А что на сцене будет происходить?

– Нужно сказать даже не только на сцене, но и на самой площади. Потому что вы видите, что сейчас уже снежный городок почти готов. Он в театральной тематике. И мы решили в этом году 31 числа торжественно, массово открыть Год театра. Поэтому не только сцена будет таким театрализованным представлением, но еще все то, что будет происходить на площади Ленина.

– Насколько я знаю, горожане смогут поучаствовать.

– Да, для этого мы объявили два конкурса: это конкурс карнавальных костюмов и конкурс ростовых кукол. И каждый желающий, а у нас уже есть более 30 заявок, до 26 числа мы ждем еще заявки от наших горожан, от предприятий, от различных организаций могут предстать в образе ростовой куклы. У нас у предприятий очень много имиджевых ростовых кукол, и рассказать еще о своем предприятии, может провести какую-то промоакцию, либо в карнавальном костюме, или элемент костюма. Но это еще не все, в положении прописано, что будут определенные творческие точки, где нужно будет себя проявить, показать и, конечно же, достойный приз, когда в в новогоднюю ночь вы можете вернуться домой с телевизором или с планшетом или со смартфоном или еще с каким-то подарком.

– Как замечательно, какие подарки. Мне кажется, что у нас город превращается уже просто в карнавальную Венецию. Я так понимаю, что у нас программа увеличивается, горожане смогут принять участие в новогодней программе, наверное чуть раньше должно все начаться на площади, или будет расписание как обычно?

– Да, начинается все с шести часов. Семь часов – это театрализованное представление. А с шести часов, конечно же, мы уже начинаем непосредственные интерактивные площадки, праздничное прохождение, уже будут игровые площадки, задействован будет каток. То есть вот такой пролог самого театрализованного представления будет с шести часов.

– То есть, оливье нужно будет нарезать пораньше?

– Конечно.

– До шести успеть придти на площадь.

– Хотя, в принципе, в восемь часов отзвучат залпы фейерверка пятиминутного, и я думаю тем, кто вдруг что-то еще недоприготовил...

– То есть, еще можно успеть.

– До 12 еще можно все готовить.

– В 8 вечера будет фейерверк?

– Да, фейерверк будет в 8 вечера, пятиминутный фейерверк. Ну и мы надеемся, конечно же, что...

– То есть вся программа с шести до восьми вечера?

– С шести до восьми вечера.

– В восемь часов все, в том числе и артисты уже наконец пойдут встречать Новый Год.

– Конечно.

– Замечательно. Мы встречаем Новый Год, и 1 января уже, так сказать, проснувшись в новом году, наверное, всем захочется пойти не только на каток, но и уже на какой-то праздник. Начнутся ли праздники с 1 числа? Или чуть позже? Что можно посетить?

– Праздники у нас, конечно же, будут проходить все новогодние каникулы. Со 2 числа мы начинаем активно работать, но 1 числа, естественно всех ждет снежный городок, поэтому пожалуйста, приходите. Со 2 числа на площади Ленина у нас начинают работать аниматоры в костюмах ростовых кукол. Поэтому, если вы придете с часу до трех на площадь Ленина, вы сможете еще и сфотографироваться и получить заряд бодрости. Если вы будете с ребенком, то и поводить еще хороводы с аниматорами. 3 числа на площади Ленина мы приглашаем на семейное детское театрализованное представление. Также в два часа начнется театрализованное представление, а за час до этого прологовая программа уже с другим конкурсом. Уже здесь в центре внимания будет символ года, и мы предлагаем семьям, детям, подросткам принять участие в таком интересном очень конкурсе. Конкурсе, связанном с новогодними игрушками, новогодними украшениям, но которые смогут украсить непосредственно символ года Хавронью. Мы назвали этот конкурс «Бусы для Хавроньи». Поэтому, пожалуйста, из любых материалов, к часу можно приходить на площадь вместе со своими произведениями искусства. И тоже, при условии, что жюри оценят ваш труд по достоинству, сможете получить призы и подарки.

– Масса информации, очень много действительно возможностей проявить свои творческие способности. Я думаю, что все эти вещи еще есть на сайтах, еще их можно посмотреть на сайте управления культуры администрации города.

– Конечно, да, обязательно, и на сайте администрации. Шестое число, площадь Ленина...

– Канун Рождества.

– Да, канун Рождества. Мы будем проводить уже ставшее традиционным представление, которое проходит в фольклорном стиле, потому что это все-таки народный праздник. И традиционно уже третий год подряд по желанию горожан мы проводим конкурс рождественского печенья или рождественских пряников. Уже есть заявки, причем заявки как от предприятий, организаций, так и личные заявки. Очень интересно, что конкурсанты приносят не только свою продукцию, но еще и рецепты. И, придя на площадь, можно будет узнать секреты мастерства те или иные для своей семьи, себе в копилку.

– Ну, и попробовать конечно все, да и показать себя.

– Конечно. Ну, и плюс нужно сказать о том, что достаточно интересно в том году у нас прошла одна из интерактивных площадок на Рождество. Это резиденция Деда Мороза. Это была самая востребованная площадка, когда отбою не было у Дедушки Мороза со Снегурочкой от юных и совсем уже не юных жителей города Благовещенска. Видимо, те кто не встретился с Дедом Морозом и Снегурочкой в новогоднюю ночь...

– Решили наверстать.

–...поэтому есть возможность такая 6 числа. Шатер Деда Мороза, резиденция Деда Мороза будет работать на площади Ленина, и можно будет также, если вдруг еще кто-то вспомнит стихотворение, песни, а можно просто придти и сфотографироваться. То есть, вот такая обширная программа на уличных площадках.

– Это все будет 6 числа.

– Да 6 числа.

– Друзья мои, запоминайте. Запасайтесь рецептами, пеките пряники, готовьте карнавальные костюмы, заходите на сайт администрации города Благовещенска. Это все на центральной площади города. Несколько минут у нас есть еще, чтобы вы рассказали, что будет проходить в других районах города.

– Продолжается, конечно же, праздничная программа. Общественно-культурный центр, обратите внимание, «Музыкальные сказки», причем как до Нового Года, так и после Нового Года, включая и Старый новый год, достаточно интересная программа. Достаточно интересная программа в сельских Домах культуры, которые также начинают свою работу, и там по режиму и по графику. У нас это Плодопитомник, Садовое и Белогорье. Там также и утренники и всевозможные...

– Там будут и елки?

– Да, мероприятия.

– А вот вечером, в новогодний вечер, где-то еще будут представления?

– Есть накануне, да. У кого-то 30 числа, у кого-то 29 числа, у кого-то есть 31.

– В микрорайоне что-то будет?

– Что касается микрорайона и других отдаленных районов, органы общественной самодеятельности совместно с депутатским корпусом – достаточно большие программы у них, такие разнонаправленные. Более 50 мероприятий пройдут, дворовых праздников. Тоже, пожалуйста, обращайтесь к сайту администрации города Благовещенска.

– Спасибо большое. К сожалению, мало времени у нас для того, чтобы вот прям все-все-все рассказать и обсудить, но, тем не менее, друзья мои, мы говорили о том, как можно весело и интересно, познавательно, и еще что-то выиграть на конкурсах, провести новогодние праздники. Мы вас еще раз призываем, заходите на сайт администрации города Благовещенска, там вы увидите всю программу. Сегодня у нас в гостях была Виктория Андреевна Хопатько, начальник управления культуры администрации Благовещенска. С наступающим вас Новым Годом.