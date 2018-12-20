Борис Белобородов

Тема: почему нужно отложить "мусорную реформу" в Амурской области

– Амурская область не готова к мусорной реформе. Подготовка муниципалитетами, хоть и велась последние несколько лет, но, все же, проделана слабо. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Вступление в силу федерального закона он предложил отсрочить. Непонимание новых расчетов выразили жители области, и бизнес теперь выражает. Как видит реализацию этого закона амурское предпринимательство? Мы сегодня поговорим с председателем Амурского регионального отделения «Опоры России». Борис Леонидович Белобородов в студии. Здравствуйте.

– Добрый день.

– Рядовые жители, потребители коммунальных услуг выразили непонимание, потому что расчет будет вестись с квадратного метра, а не с человека. Казалось бы, как-то нелогично. А что у предпринимательства?

– У предпринимательства примерно такая же ситуация. Нормативы и тарифы, которые посчитаны на основе нормативов (тарифы в рублях). В основу заложена площадь, иногда некоторые другие показатели. Но самое главное, что результатом этих всех новаций должно было бы стать увеличение в разы прогнозируемых затрат на обращение с твердыми коммунальными отходами, которые образуется в объектах предпринимательской деятельности. Почему должны были? Потому что как вы правильно сказали, вчера на заседании правительства Амурской области губернатор области Василий Александрович Орлов заявил, что область не готова. И, возможно, придется эту реформу отложить. И при этом он сослался на мнение предпринимательского сообщества, поддержал его.

– Прислушался.

– Да, он прямо сказал, что он его поддерживает. Это очень важно, потому что за последние 7-8 дней произошло очень много событий и изменений. В том числе официальной позиции должностных лиц амурского правительства от ранга заместителя губернатора и ниже. А также депутатов Заксобрания, которые ведут эту тему. Достаточно большие перемены произошли. Вот, например, у нас в прошлый вторник, 11 декабря, совет по развитию малого и среднего предпринимательства организовал круглый стол в формате видеоконференцсвязи с муниципалитетами.

– То есть, бизнес и чиновники.

– Совершенно верно. И в ходе этого круглого стола был задан только один вопрос: как так получилось, что по запросу министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, которое отвечает за проведение этой реформы, были даны такие странные сведения из муниципалитетов в область, что при расчете нормативов на основании этих сведений, а затем расчете тарифов на основании этих нормативов, предполагаемые затраты увеличиваются в десятки раз.

– У нас корреспонденты даже посчитали: некоторые предприниматели говорят, что в 20 раз вырастет.

– Мы приводили примеры конкретных торговых центров, различных выставочных площадок в областном центре, маленьких магазинов в районах.

– В общем, та же проблема, что у людей.

– Абсолютно то же самое, только цифры гораздо больше. Наши муниципалитеты говорят, что не давали такой информации. Мы очень сильно удивились и написали резолюцию круглого стола о том, что раз замеры не проводились, значит в основу этих нормативов и тарифов положены недостоверные сведения. Значит, необходимо «перемерить». Потому что основой нормативов должны быть данные о фактических объемах формируемых отходов, которые определяются путем замеров.

– А как замеры проводят?

– В течение каждого времени года (весна, лето, осень, зима) не менее, чем семь дней подряд, не менее, чем у двух процентов объектов.

– Как технически это происходит?

– Существует примерная методика. В разных регионах она разная. Наш регион взял ту, которая предлагается в постановлении правительства. Какой-то объект. Утром, начиная с рабочего дня, наполняют специально выделенную тару мусором. В конце рабочего дня опечатывается, взвешивается, актируется. Мы, к сожалению, только один магазин нашли, который подтвердил, что в этом участвовал. Поэтому у нас были большие сомнения, было ли это на самом деле. Мы засомневались, были ли замеры, или, как говорят во многих муниципалитетах, просто взяли данные управляющих компаний и отправили куда-то – в министерство ЖКХ или еще куда-то, где их запрашивали. Поэтому мы решили, что необходимо перемерить и начать сначала. Давайте мы сначала установим реальные, фактические объемы, потом будем считать.

– Весь год нужен для того, чтобы все это заактировать.

– Это юридический момент. Если в течение года этой работы не было, то теоретически вводить новую систему нельзя. Нас заверили, что эти замеры были. Через три дня после первого круглого стола прошла видеоконференцсвязь, селекторное совещание с теми же муниципалитетами уже под руководством заместителя председателя правительства области, где те же муниципалитеты вынуждены были сказать, что они ошиблись, забыли, и на самом деле замеры были. Такая, достаточно нестандартная ситуация. Сомнения у нас все равно остались.

– Все-таки, стандарт завышенный?

– Конечно. Дело в том, что мы разговаривали с людьми, которые говорили, какие отходы у них образуются, что они с ними делают. Если один из крупнейших торговых центров в Благовещенске по действующим ныне нормативам 6 контейнеров, заполняет из них только 4, и этого хватает. А им по новым правилам нужно от 22 до 40. Это же неправильно, нечестно платить за воздух. Региональные операторы, которые за это отвечают, говорят «ничего не знаем, норматив есть, будете платить, как положено». Фактически нам предлагали, чтобы предприниматели платили региональному оператору за те работы, которые он не выполняет. Но это обман и несправедливость.

– Уточните: путем этого фактического изменения будут установлены новые нормативы.

– Вот смотрите. Было принято постановление правительства области. Эти замеры уже, формально, на бумагах, нам показывали, были. Мы сомневаемся, а нам говорят – были. Поэтому формально на 2019 год нормативы сформированы. Но буквально вчера Государственная дума приняла третьем чтении поправку в закон «Об отходах производства и потребления», которая дает право регионам в случае их неготовности максимум на один год взять отсрочку. Потому что на один год уже давали отсрочку год назад. И сказали, больше отсрочек не будет. Но поняли, что не готовы.

– То есть, вы требуете пересмотреть нормативы?

– Не то, что мы требуем, мы настаиваем на этом. И теперь для этого есть нормативная база. Теперь принятый закон дает эту возможность, и губернатор вчера ею воспользовался, заявив, что реформа не готова, нужно нам хорошенько поработать.

– Для того, чтобы измерить фактическое «мусоропроизводство» каких-то объектов, нужно рассмотреть 2% таких объектов в муниципалитете?

– Да, по одной из методик, которые применяются. Дело в том, что методика эта примерная. Во многих регионах свои методики. Наш регион почему-то решил остановиться на примерной методике, которая говорит «не менее 2% надо замерить».

– Они же все разные: есть парикмахерская, а есть торговый центр…

– А есть общепит. А есть VR-студия (виртуальной реальности), у которой нет отходов. Туда люди приходят, там ничего нет, кроме компьютеров, розетки.

– А как возможно вообще провести замеры?

– Все очень просто. Мы, кстати, договорились на втором селекторном совещании о том, что проводить замеры все равно нужно. Ну, закон же требует. И мы договорились – не менее, чем 10% объектов по каждой отрасли. Если это транспорт – не менее 10% транспортных предприятий. Общепит – не менее 10% общепита. И так далее.

– Нужно понимать власть имущим, что предпринимательство включит эти затраты в себестоимость товаров.

– Это безусловно, но это полбеды. В дальних сельских магазинах и других объектах может прекратиться бизнес. У нас был пример приведен, его знают и в правительстве, и в Заксобрании. Маленький магазин в одном из сельских районных центров, где в разы с 50 тысяч до 3 миллионов в год возрастают затраты. И владелец магазина, предпринимательница, говорит, что думает о том, чтобы закрыться.

– Какие-то реально нереальные цифры.

– Один из не очень больших торговых центров сейчас платит 105 тысяч. По нормативам – больше 3 миллионов. А один из крупнейших торговых центров – там речь идет на десятки миллионов. Но это действительно цифры, взятые с потолка, на наш взгляд.

– А что же региональные операторы? Как они в этой истории себя ведут?

– Региональные операторы вели себя буквально до последних 2-3 дней, тем более, до решения губернатора об изменении направления действия в этом плане, очень твердо. Они вели себя неприступно. Были недоговороспособны. Они говорили «вот, уважаемый предприниматель, вам договор публичной оферты, тут написано «определяем объем образуемых отходов по нормативам». И платите по тарифу, установленному в постановлении. И больше никак. Им говорят предприниматели «извините, но у вас на сайте есть типовой договор, который предусматривает три варианта определения объемов. Первый – по нормативам, который вам очень нравится. Потому что в разы и иногда в десятки раз больше затрат предприниматели, и, соответственно, ваш доход. Второй – по объему установленных контейнеров. И третий – путем определения массы, то есть, взвешиванием». Почему второй и третий вариант лукаво, стыдливо или как-то еще региональные операторы утаивают от предпринимателей? Это, конечно, выглядит не очень хорошо.

– Такая бурная неделя прошла, результативная. Что дальше?

– В целом предпринимательское сообщество довольно решением губернатора. Это правильное решение. Оно разумное. Оно основано на учете объективной ситуации. Предпринимательское сообщество всегда готово с правительством сотрудничать. Все предприниматели идут на контакт. Они понимают, что любые решения, даже если сегодня кажутся несправедливыми, неправильными, будут отменены, если они действительно противоречат закону и здравому смыслу. Здравому смыслу – это тоже важно. Потому что есть такое выражение «буква и дух закона». Буква – это то, что написано, а дух – это то, на что закон направлен. А закон направлен на то, чтобы улучшить нашу с вами жизнь.

– Спасибо большое. Мы сегодня разговаривали с председателем амурского регионального отделения организации «Опора России». Борис Леонидович Белобородов сегодня был в студии. О том, что поступило предложение отложить «мусорную реформу». Потому что есть объективные причины: пересмотреть нормативы.

– Да, совершенно верно.

– Спасибо.

– Спасибо вам.