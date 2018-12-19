Татьяна Шарак

Тема: что изменится в кадастровой оценке в следующем году и кто сможет вернуть переплаченные деньги по налогу на имущество

– С 2019 года кадастровую оценку в Амурской области будут проводить отдельные учреждения. Недавно созданный Центр кадастровой оценки – государственное учреждение. Я напомню, что от кадастровой стоимости зависит сумма налога на недвижимость, который все мы с вами платим. Из чего она складывается, что поменяется в следующем году? Мы поговорим с нашей гостьей. Татьяна Владимировна Шарак, начальник отдела кадастровой оценки Центра. Добрый день.

– Здравствуйте.

– Из чего же складывается кадастровая стоимость?

– На величину кадастровой стоимости оказывает влияние большое количество факторов. При построении модели учитывается местоположение, инфраструктура, состояние объекта, материалы стен, класс конструктивной системы. Также влияют внешние факторы, макроэкономические.

– Если рассматривать в динамике стоимость каждого конкретного объекта, от чего она может меняться? Строение становится старше, амортизация…

– По амортизации – это больше бухгалтерское понятие. К стоимости оно никакого отношения не имеет. Например, есть здания, которые старше ста лет. Например, Зимний дворец. Его стоимость же не стала меньше от того, что ему много лет. Если брать старый дом, который не используется, не проводится текущий ремонт, то снижение кадастровой стоимости может быть, если абстрагироваться от других факторов. Если взять здание, которое используется как торговый центр, с большой проходимостью, то о снижении кадастровой стоимости не может быть речи.

– Все эти факторы учитываются вами?

– Безусловно.

– Здесь, получается, приближается к рыночной стоимости?

– Приближается. Но мы придерживаемся мнения, что кадастровая стоимость должна быть ниже рыночной.

– Государственное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Амурской области» было создано в этом году. И в следующем году вы уже в полной мере начнете оценивать недвижимость и земельные участки, в том числе. Получается, что вы будете единственными на этом рынке, или будут еще независимые оценщики?

– В области кадастровой оценки государственное бюджетное учреждение единственное на территории нашего субъекта. Независимые оценщики – это независимые оценщики. Это две отдельные функциональные структуры.

– То есть, именно вы будете рассчитывать кадастровую стоимость для налогообложения?

– Да.

– А сейчас кто это делает?

– На данный период не проводится кадастровая оценка. Сейчас проводится подготовительный этап для того, чтобы мы в следующем году определяли кадастровую стоимость.

– Позиции на рынке у вас совершенно разные с независимыми оценщиками.

– Да.

– Сейчас готовится законопроект, Минэкономики будет вносить в правительство, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки. О чем говорили в прошлом году, в этом году, когда люди были не согласны с кадастровой стоимостью, оспаривали. Если выявлена ошибка в расчетах, стоимость уменьшается, и уменьшение распространяется со дня внесения стоимости в ЕГРН. А если увеличивается, то изменение начинает действовать со следующего года. Как сейчас это происходит?

– Такой законопроект есть, но это пока законопроект. В силу он не вступил. Сейчас есть изменения в налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2019 года. В соответствии с ним можно установить кадастровую стоимость в размере рыночной, и датой налогообложения будет та дата с начала применения этой стоимости. У правообладателей появляется возможность пересмотреть свои налоговые платежи за предшествующий трехлетний период. Появится в 2019 году возможность вернуть свои деньги. Если они не согласны с кадастровой стоимостью, они ее могут установить в размере рыночной и вернуть деньги, уплаченные за налоги, за трехлетний период.

– Наверное, очень полезный законопроект. Нужно следить за тем, как он будет реализован. А если говорить о рыночной стоимости и кадастровой. Вы сказали, что, скорее всего, кадастровая должна быть ниже нижней границы рыночной. Вы будете как-то отслеживать рыночную стоимость? Как они вообще сопрягаются.

– Начнем с того, что рыночная стоимость – это рыночная стоимость, а кадастровая – это совсем другая стоимость. Цели у них разные. Кадастровая стоимость применяется для налогообложения, рыночная – для других целей, которые установлены законодательством.

– Вы где-то будете брать рыночную стоимость, следить за ней, или она вам вообще не нужна?

– Мы получаем из определенных источников. Источниками нашими являются сделки, совершенные на территории Амурской области. Также мы смотрим информацию в открытых источниках, понимая, что это не сделки, которые фактически состоялись. И применяем к ним определенные корректировки. Также одним из источников являются отчеты о рыночной стоимости, которые послужили основанием для установления кадастровой стоимости в размере рыночной. Это предусмотрено методическими указаниями, в соответствии с которыми проводится государственная кадастровая оценка.

– Вы со следующего года начинаете большую планомерную работу. Что-то можете посоветовать людям, которые еще что-то могут сделать, изменить? Или пока у вас все в планомерном режиме идет, вы готовитесь, и вам ничего не нужно от населения?

– Люди могут подать нам декларации о характеристиках своих объектов для уточнения характеристик этих объектов.

– Это через сайт можно сделать?

– Можно обратиться к нам лично, принести декларацию. Либо направить электронно, но с электронной цифровой подписью. Это даст возможность установить объективную стоимость объекта и учесть какие-либо специфические характеристики.

– Центру, по сути, скоро один год. Какая работа уже была вами проведена?

– Мы осуществляли анализ рынка, сбор информации. Это все на постоянной основе проводится. Проанализированы объекты недвижимости, выявлены объекты с неточными, неполными характеристиками, которые требуют уточнения. Направлены запросы в муниципальные образования, мы пытаемся наладить с ними взаимодействие. Сейчас у нас планируются выездные совещания, совещания в режиме видеоконференции, которые мы будем проводить с муниципалитетами и жителями.

– Расскажите, что это будут за встречи. Это в следующем году уже?

– Скорее всего, да. Будут проходить мероприятия с разъяснительной работой, чтобы люди понимали, что мы есть, что с нами можно работать, что мы всегда готовы принять информацию и помочь.

– Вы будете рассказывать о декларациях уточняющих?

– Не только. Вообще, в принципе, что с нами можно и нужно сотрудничать, о декларациях, что люди могут подать отчеты и документы, в которых определяется стоимость та или иная. То, что нам поможет в определении кадастровой стоимости. Но если они будут не согласны со своей кадастровой стоимостью, мы можем только предложить им обратиться в Росреестр в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости.

– Комиссии по оспариванию будут действовать и впредь?

– Пока да.

– А ваша зона ответственности начинается с 1 января 2019 года?

– Да.

– А если уже вы какую-то спорную стоимость сделаете, то уже к вам будут люди обращаться?

– Если такие прецеденты будут, то да.

– Центр создан в том числе чтобы повысить инвестиционную привлекательность Амурской область, чтобы все привести в порядок, чтобы бизнес работал на территории региона. Каков должен быть конечный результат всей вашей работы?

– Справедливая кадастровая стоимость. Также еще одним нашим направлением является сбор достоверной, максимально полной информации об объектах недвижимости. Это, конечно, очень большой объем работы. И за один год с этим не справиться.

– Это будет уточняться, дозапрашиваться, в том числе, с участием людей?

– Да. Людей и муниципальных образований, на территории которых расположены объекты недвижимости.

– И люди могут подавать уточняющие декларации?

– Да, о характеристиках объекта.

– А что должно стать сигналом для того, чтобы заняться декларацией?

– На сайте Росреестра люди могут просмотреть информацию о своем объекте, сверить ее со своими данными, и уже обратиться в наше учреждение, если есть какие-то изменения либо несоответствия в этой информации.