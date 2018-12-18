Тема: каковы мини-пиги в содержании дома

– Вы уже подготовились к Новому году? Наша сегодняшняя гостья готова на все 100%. Она завела себе мини-пига. Год 2019-й – Год Желтой Земляной Свиньи. Хотя, если сказать по правде, завела она его намного раньше. Но именно сейчас эту удивительное животное как нельзя актуально. Да и к тому же становится все более и более популярно в Благовещенске. Даже появилась некая мода. Сегодня в студии «Простых вопросов» Наталья Белоцерковская и очаровательный кабанчик Иван. Наталья, здравствуйте!

– Здравствуйте!

– Иван, здравствуйте! Первый вопрос будет очень банальный: почему именно кабанчик, почему именно мини-пиги, а не кошечка, собачка?

– Наверное, потому что кошечка и собачка у нас уже есть, а мини-пиг – это интересно, необычно. Это же необычное животное. Не в каждой семье есть мини-пиг.

– Как давно у вас появился в семье мини-пиг?

– Ваня живет у нас уже год. Вот ему исполнился годик в декабре. Он уже, можно сказать, большой. Появился он у нас в январе этого года.

– Как уживается с кошкой и собакой?

– Да нормально. У нас дома вообще целый зоопарк. Это очень добродушное и милое животное, которое со всеми хочет дружить.

– Мы знаем, что кошечки живут 12-15 лет. Собачки – от размера зависит. Как долго живут мини-пиги?

– Мини-пиги живут 20 лет.

– На человеческий возраст если переводить, один год – это сколько?

– Наверное, один к пяти или один к четырем, если брать столетний возраст. Наверное, ему четыре года.

– То есть, он еще маленький.

– Ну да, он еще ребенок.

– Какую реакцию у друзей вызывает это животное?

– Да оно не только у друзей вызывает реакцию, а у всех абсолютно, куда бы мы с ним не зашли. Сразу начинают фотографироваться, делать селфи с ним, просить его подержать, погладить. Это необычно.

– Как Ваня к этому относится?

– Он не очень любит чужих людей, потому что он домашний, выходит редко. Конечно, сейчас он пользуется спросом, ездит на фотосессии, корпоративы. Но ему это не нравится. Он бы с удовольствием сидел дома, кушал. Вот даже сейчас, видите, как грустно вздыхает, что его сюда приволокли.

– Вы сказали, что он живет у вас в квартире. А как организовать комфортную жизнь для мини-пига? Поддерживать какую-то температуру, есть вольер?

– Нет, террариума создавать не надо. Он живет в обычных условиях, вы приучаете его к туалету. Как обычную кошку или маленькую собаку. Можно, если хорошо потрудиться, можно приучить его ходить на улицу, выгуливать его. Мы этим не занимались, потому что нас нет дома целыми днями, и гулять с ним некому. Он у нас ходит в лоток.

– А рацион питания какой?

– Это же свинья, Стас. Свиньи едят все. Но он у нас сидит на диете. Потому что если мини-пига кормить белковой пищей, то он может значительно превысить свои размеры.

– Из мини-пига в биг-пига.

– Станет большой свиньей. Конечно, он не станет как обычная свинья, но он вырастет более крупным. Поэтому он у нас вегетарианец.

– Каким-то заболеваниям подвержены мини-пиги?

– Обычные человеческие заболевания.

– Например?

– Он может простыть, у него может быть насморк, точно так же могут болеть кости. Все, что у человека, то и у свиньи.

– Поддаются ли дрессировке? Что умеет делать Иван?

– Мы в этом плане ленивые. Научили двум командам. Мы просто так любим. Он умеет «сидеть» и «ко мне».

– Несмотря на то, что он миленький, хорошенький, вызывает восторг, свинья – она и Африке свинья.

– Да, Стас.

– Так и есть?

– Да.

– Какие минусы есть в том, что он проживает дома?

– Смотря, как вы будете к этому сами относиться. Он всегда хрюкает.

– Постоянно?

– Да.

– Он похож на мопса, грубо говоря?

– Да. Кроме того времени, когда он спит, он хрюкает всегда. Как у человека, у него отличается интонация голоса: добрый хрюк, веселый хрюк, нервный, тревожный. Когда он возмущается или чем-то недоволен. Даже бывают моменты, когда он злится. Если вас это не раздражает, то вы можете смело заводить мини-пига и наслаждаться общением с ним. Если есть вопросы в плане тишины, то мини-пига заводить не стоит. А так, в основном, это все то же самое, что вы держите обычное домашнее животное – кошку или собаку.

– Я знаю, что свинки любят рыть постоянно. То ли клумбы, то ли огороды, если они живут на улице. Линолеум, обои в домашних условиях?

– Линолеум, обои как-то не проходили для его рытья. Но домик свой он роет периодически. У них очень сильный пятак. И стараемся на полу ничего не оставлять, потому что это тут же будет погрызено, съедено.

– Как маленькая собачка: если оставил кроссовки – кроссовки, до свидания.

– У нас проблема – зарядки. Мы уже с дочкой друг другу жаловались на него, решали его выставить на Avito чтобы продать и купить много зарядок.

– В зимний период вы его на улицу вообще не выводите. А летом?

– Летом он гуляет. У нас свой дом, он гуляет во дворе, ездит с нами на озеро.

– Любит плавать, купаться?

– Плавать он не любит. Купаться он любит. Прямо с великим наслаждением купается. А плавать он почему-то не умеет.

– Загорают ли они?

– Они загорают. Даже могут сгореть. Поэтому выводить, то надо его контролировать, чтобы на него много солнца не попало.

– Если сегодня, после нашей передачи, кто-то из наших телезрителей захочет купить себе мини-пига, чего он должен ожидать, к чему он должен подготовиться? Первое, что нужно сделать? Ну, понятно, накопить денежку… Да, кстати, сколько стоят мини-пиги?

– Мини-пиг стоит в районе 30 тысяч. Если вы, конечно, просто берете животное, не разводить, просто для себя. Плюс его доставка из питомника. Обязательно надо брать только с питомника, чтобы потом не плакать, с большой свиньей не лежать в обнимку. Потому что к животному привыкаешь. На ваш вопрос «к чему нужно быть готовым»: просто уметь любить животных. Если человек не любит животных, то ему вообще не стоит никого заводить. А каких-то определенных навыков для этого не нужно.

– Подготовиться морально, что он будет постоянно хрюкать.

– Морально, ну да, я сказала.

– Оббить весь низ квартиры.

– Нет, Стас, весь низ оббивать не надо. Не сожрет он всю квартиру. Точно так же, как кошке или собаке купить пару игрушек, он будет играть. Стараться ничего не бросать. Он у нас квитанции съедал. Были интересные случаи. Он и пьяный у нас был.

– Это как? Расскажите поподробнее.

– Смеемся в семье: свин-алкаш – позор для семьи. Когда он съест банан (наверное ему этот фрукт не подходит), он становится пьяный. Причем, мы сначала не могли понять, думали, он заболел какой-то страшной болезнью. Была веселая свинья, и вдруг она идет и начинает падать, как-то себя неадекватно вести. Мы его возили в больницы. Все больницы делали всякие обследования, сдавали все анализы. Доктор говорит «Наташ, с ним все в порядке, все анализы хорошие, все отлично». А мы понять не можем, что с ним происходит. Оказалось, у него такая реакция на банан. Он становится пьяный. Мы на эти обследования потратили столько, что можно было ему подружку купить.

– Он может дальше продолжать свой род, если добавить ему подружку?

– Нет. Потому что он приезжает кастрированный из питомника. Если вы покупаете свинью чтобы разводить, чтобы у вас появились маленькие поросята, то, я думаю, что стоимость будет другая.

– Чуть дороже, наверное.

– Я не узнавала, но, я думаю, что даже не чуть дороже, а намного дороже.

– Есть ли у него родословная?

– Да, у него есть паспорт. Папу зовут, по-моему, Фунтлих, а у мамы какое-то очень сложное имя, трудно выговаривать.

– Ваней вы называете дома, а по паспорту он «Иван Фунтлих»…

– Дальше еще имя мамы и целая куча имен.

– Ванька у нас породистый.

– Да.

– Мы поняли, что мини-пиги практически ничем не отличаются ни от кошечек, ни от собачек. Если вы верите в гороскопы и хотите, чтобы ваш год прошел успешно, обязательно заводите себе мини-пига. Такого же милого и приятного, как Иван. Наталья, спасибо огромное, было очень приятно. Иван, вы – благовещенская звезда.