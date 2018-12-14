Тема: работа Амурского областного дома народного творчества

– Здравствуйте. Совсем недавно мы обсуждали хорошую новость, которую привезла из Санкт-Петербурга министр культуры и национальной политики Ольга Юркова. Там проходил международный культурный форум, на котором было высоко отмечено все, что происходит в культурной жизни Амурской области. Наша область вошла в топ-10 регионов лидеров по темпам развития культуры. И немалая заслуга в этом среди других учреждений у Амурского областного дома народного творчества. Руководит им Анна Филоненко, сегодня она у нас в студии. Здравствуйте, Анна Андреевна.

– Здравствуйте, Наталья.

– Амурский областной дом народного творчества – это не только концертное учреждение. И людям, может быть, не совсем близким к культуре, непонятно, что на самом деле культура Амурской области как раз вокруг вас и сосредоточена. Так?

– Ну да, это совершенно точно подмечено. Потому что все, что происходит на территории Амурской области, все мероприятия, это все происходит под нашей эгидой, можно так сказать.

– То есть, вы такое серьезное методическое учреждение, прежде всего, объединяете всех?

– Естественно. Все крупные мероприятия, которые проходят в Приамурье, это все создается режиссером Дома народного творчества. Его знает вся Амурская область. Везде, где мелькает Сергей Владимирович Юдин, это значит, что спартакиада прошла где-то там в Тамбовке, например, но это Дом народного творчества.

– А сколько вообще вокруг вас сельских клубов, домов культуры?

– Вообще на 2018 год у нас больше 330 клубных домов культуры. Клубных формирований намного больше – больше тысячи двухсот.

– Ну да, в каждом Доме культуры существует какой-то клуб, ансамбли.

– Да, и эти клубы растут, как грибы.

– Почему, по вашему мнению, люди так тянутся к культуре, так занимаются культурой?

– А чем еще заниматься в свободное время? Работа закончилась, надо приходить не домой, правильно? А надо петь, танцевать. Дети занимаются в каких-то кружках рукоделия. Это очень развито во всей Амурской области, и это не секрет.

– Сейчас, я знаю, проходит конкурс у вас. Вы начали конкурс новогодних игрушек, да?

– Да.

– Только что прошла выставка, ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Как-то все время вокруг вас сосредоточены золотые руки.

– Да, и очень радостно, что вся область откликается. Казалось бы, сейчас вот вы сказали, проходит конкурс новогодней игрушки. Дом народного творчества находится в Благовещенске и, естественно, в основном это должны быть благовещенцы. Но нам коробками приходят эти игрушки, сделанные руками детей из Селемджинского района. Представляете, это надо какой путь пройти этой новогодней игрушке, чтобы она доехала до Благовещенска? Будет очень много всего.

– Давайте уже чуть-чуть поподробнее про конкурс новогодней игрушки. Пока у нас есть время, мы об этом расскажем.

– Да время есть, кстати, до 15 декабря. Можно еще принять участие. Основной критерий – эта игрушка должна быть сделана своими руками, естественно, из чего угодно, у нас даже из макарон есть игрушки, есть из ложек. Главное, чтобы она была больше 25 сантиметров.

– Это самая главная фишка конкурса.

– Да, потому что это будет не где-то в помещении. Это будет прямо на улице. Мы сквер украсим этими елочными игрушками. Создадим новогоднее настроение не только горожанам, но и всем гостям.

– То есть, будут не только елки украшены, но и вообще деревья все?

– Да, мы вдоль наших фонарей натянем большие гирлянды. Все это будет прям новогоднее-новогоднее. С 20 декабря приходите, все будет красиво.

– А итоги конкурса будут подведены 25-го да?

– 25 декабря, да. Мы параллельно открываем выставку-ярмарку новогоднюю. Все мастера Амурской области, кто хочет показать свои творения в преддверии Года Свиньи...

– Приносите поросят.

– Поросят, все, что угодно, да.

– У вас одни из самых интересных коллективов, без которых не обходится не одно областное культурное мероприятие. И за пределами области уже знают о театре огня «Одержимые», естественно ансамбль «Мы». Очень много достижений у этих коллективов, Амурский народный хор. Вот такие небольшие итоги года расскажите, чтобы не я это говорила, а вы.

– Да, я хочу сказать, что у нас не так много коллективов, которые находятся на базе Дома народного творчества. Но каждый из них – это настолько индивидуальная личность, как я их называю. То есть, это не коллектив, это человек, который создан. У каждого свой характер, у каждого свой подход, с ними очень сложно, интересно. Вот вы сами сказали: театр огня «Одержимые», все знают Алексея Зимникова. 10 лет в этом году мы отметили. Отметили мы это, я сама думала, что я к концу года начну дышать этим огнем, потому что...

– ...Невозможно, равнодушным оставаться точно невозможно.

– Да, Амурский народный хор в этом году отмечает шестидесятилетие.

– И у них еще и достижение великое.

– Да, у них есть достижение. В этом году они стали финалистами Всероссийского хорового фестиваля. В сентябре они победили на окружном этапе, который проходил на Дальнем Востоке в городе Хабаровске, а в ноябре, буквально месяц, назад они побывали в Москве. Это было уже глобальное для нашей Амурской области мероприятие, потому что они представляли не только область, не только Дом народного творчества, они представляли весь Дальний восток. Это огромная школа.

– Но я при этом хочу сказать, что коллектив, да, отмечает шестьдесят лет. Это Амурский народный хор, люди, которые поют народную музыку, а с недавнего времени они еще и танцуют?

– Да, появилась балетная группа.

– Но средний возраст-то участников хора какой?

– Хор – это понятие такое, все привыкли, что это бабушки, дедушки, которые в свободное время ходят по вечерам поют. Это молодежь. У нас молодежка. У нас замечательный художественный руководитель хора. Несколько лет назад пришла к нам Ирина Александровна Васенко. Она создала именно молодежный состав. Ребята от 18 лет, старшему – 35.

– Вот такой молодой состав хора. А в ближайшее время где их можно будет услышать?

– В ближайшее время мы их услышим 20 декабря на сцене ОКЦ.

– На концерте, посвященном 160-летию области.

– Да.

– Это будет грандиозное, конечно, мероприятие, к этому же концерту наверняка тоже готовится и ваш другой замечательный ансамбль «Мы»?

– Да.

– Кроме того, у них еще будет свой традиционный к 25 декабря сольник.

– Да, тоже в ОКЦ они дают 25 декабря. Ну можно сказать, уже, наверное всем объявить, что накануне своего тридцатилетия в следующем году ансамбль «Мы» отмечает такой большой юбилей. И в следующем году начнется ряд мероприятий, и об этом мы, наверное, будем говорить позднее, но сейчас можно сказать, что несколько дней назад мы узнали, что образцовый хореографический ансамбль «Мы» стал не просто образцовым, он стал заслуженным коллективом. Недавно подписал об этом приказ министр культуры Мединский. Очень приятно.

– Ну конечно, приятно.

– Поэтому теперь у нас два заслуженных коллектива. Это ансамбль «Ровесники» и ансамбль «Мы».

– Интересно, есть еще в какой-то области в России, в каком-то регионе два заслуженных огромных, достойных танцевально-хореографических коллектива? Это очень приятные новости. Надеюсь, что мы первые об этом узнали.

– Да, вы узнали первые. Детям об этом объявится естественно на концерте. Министр культуры и национальной политики Ольга Александровна Юркова вручит сертификат, который нам передали уже, он у нас есть. Вручит Ольге Александровне Гавриловой, художественному руководителю. Я думаю, дети будут счастливы, потому что теперь их будут объявлять: заслуженный коллектив Российской Федерации, это статус однозначно выше.

– Это очень серьезно. Ну дети узнают немного раньше, из нашей программы, наверное родители, расскажут. И еще одно очень яркое событие произошло в этом году в Доме народного творчества. Он действительно областной и объединяет вокруг себя многих, в том числе и национальные ансамбли, как теперь уже выяснилось. Потому что была у вас большая ярмарка такая национальная в этом году, еще у вас «Тюголдын» появился, филиал нашего очень известного ансамбля, который мы редко видели, потому что они к нам редко приезжали из своего далека. А теперь они здесь, молодые ребята.

– Теперь они здесь, у нас. Почему это произошло, наверное все заметили, что еще в начале года министерство культуры стало и «национальной политики». Поэтому на базе нашего учреждения был создан специальный отдел. Теперь мы ведем казачество, мы ведем север, поэтому Тюголдын появился у нас, и это не случайно.

– Ну и дети выросли. Дети выросли, они стали студентами, они же были школьники.

– Дети выросли, они раньше находились, все знают, в Ивановском селе. Но дети растут, коллективу в следующем голу 20 лет. И ребята старшие уехали в Благовещенск, поступили в вузы, а танцевать хочется. А танцевать надо где? Естественно, у нас, поэтому на базе нашего учреждения мы их приняли.

– И будет концерт 21 числа.

– Да, накануне нового года, 21 декабря.

– Красиво называется: «В краю оленьих троп».

– «В краю оленьих троп», да, у нас даже на сцене олень будет.

– Живой, что ли?

– Это секрет, но будет олень.

– Очень интересные ребята, действительно. Они уже выступали тут у нас не раз, и на концертных площадках мы их видели. Ну, и что-то хочется еще, конечно, новогоднее, все-таки в завершение программы. Кроме вот этого конкурса что-то еще будет новогоднее? Фотозоны, например, вы делаете, к вам можно прийти в гости в новогодние каникулы?

– Да, мы уже готовимся, у нас елки растут. В каждом коридоре у нас теперь появляется что-то новогоднее.

– Елки.

– Елки. Игрушки, у нас очень красиво в этом году будет. В первую очередь мы это сделали не только для зрителей, не только для тех, кто ходит, но и для детей наших коллективов. У нас почти тысяча детей занимается в учреждении, поэтому у них тоже должен быть новый год. Особенно у ансамбля «Мы», который перед Новым годом до последнего, до 25 декабря репетирует, поэтому пусть приходят к нам на фотозону. Приходите, родители, приходите, зрители.

– Ну, там же у вас еще и кинозал, поэтому кто приходят в кино,тоже могут почувствовать себя в атмосфере праздника. Спасибо большое, я желаю вашему учреждению процветания и еще больше наград и конечно творчества бесконечного.

– Мы будем очень стараться.

– Спасибо большое. Мы сегодня говорили об Амурском областном Доме народного творчества. У нас в гостях была его руководитель Анна Филоненко. Хорошего вам вечера и всего доброго. Это были «Простые вопросы», до свидания.