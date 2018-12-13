Тема: что сулит перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток

– Здравствуйте. Столицей Дальнего Востока теперь станет Владивосток. Хабаровск этот статус потеряет. Изменит ли это жизнь нас – жителей Амурской области? Об этом сегодня поговорим в «Простых вопросах» с моим гостем. Председатель Амурского научного центра ДВО РАН Андрей Конюшок. Андрей Алексеевич, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Первый простой вопрос: зачем это было сделано?

– Сегодня есть концепции поворота на Восток и приведения наших восточных интересов экономических, политических, в некий баланс с европейскими. Не секрет, что сегодня в основном инвестиции и партнеры у нас в Западной Европе, все-таки. Но поскольку мир меняется, там происходят процессы не всегда позитивные по отношению к нам, нам нужен Дальний Восток. Владивосток сегодня для этого гораздо лучше, чем 50-80 лет назад.

– Ну хорошо, но что мешало развивать Владивосток как порт, как окно в Азию, при этом не делая его официальной столицей Дальнего Востока?

– Специфика российской структуры власти. Там, где начальник, там – развитие. Допустим, в Канаде, США или Европе столицами стран или регионов являются маленькие города. Это выгодно экономически. Меньше город – меньше стоимость инфраструктуры, меньше зарплата обслуживающего персонала. У нас наоборот – деньги, финансы, ресурсы идут туда, где власть, 80% финансового капитала в Москве. Это же о чем-то говорит, поэтому, конечно, если говорить о развитии всего Дальнего Востока, то, наверное, Владивосток. Хотя причины-то разные, мы, наверное, о них поговорим. То есть, Владивосток в этом плане на лучших позициях по сравнению с другими городами.

– Ну да, вот вы сказали про причины. Просто сделать Владивосток столицей предложил Олег Кожемяко. По времени совпало, когда единоросы проиграли выборы в Хабаровском крае, там победил представитель ЛДПР. И как раз Олег Кожемяко вступил в предвыборную гонку в Приморском крае. Там тоже были выборы, все мы знаем, не простые. И есть такое мнение, что это всего лишь политическая игра. Первое – это месть хабаровчанам за то, что они не выбрали единороса, и плюс это такой приоритет в предвыборной гонке у Кожемяко.

– Если и эти причины, то нужно быть слишком мелочным, чтобы ставить на них. Что все-таки губернатор приходит на свой срок. Там сколько, пять, шесть лет. Потом его могут переизбрать. А столица – это ведь навсегда. Тем более, серьезная инфраструктура строится не меньше семи лет. Потом, рассматривать месть в качестве причины, политическую месть...

– По времени оно как-то так совпало.

– Да, совпало, но это не самое главное. На мой взгляд у меня всегда вызывала много вопросов существовавшая власть в Хабаровском крае. Губернатор Ишаев слишком долго был руководителем края, и он не занимался развитием промышленности и особенно малого бизнеса. Он не давал развиваться городу. И смотрите, даже пять, семь, восемь лет назад статистику, где наиболее развит был малый бизнес – это Сахалин и Амурская область. Почему? Потому что у нас губернаторы менялись каждые два-три года.

– Часто они менялись.

– Поэтому фактически выстраивать властные вертикали вновь приходящим было некогда.

– Не успевали.

– И малый бизнес процветал, плюс рядом Китай.

– То есть, вы считаете, что Хабаровск за последние несколько лет свой статус потерял?

– Он приотстал, он потерял свой потенциал, да.

– Потенциал, в том числе экономический. Если говорить о нас, о простых жителях Амурской области. В Хабаровске располагались основные все региональные представительства федеральных структур: генпрокуратура, полпредство, минвостокразвития. Что сейчас? Сейчас все эти органы переедут во Владивосток? Как вы думаете?

– Я уже слышал жалобу от одного из руководителей представительства такой федеральной структуры. Да, их заставляют переезжать во Владивосток. Это самое плохое, наверное, в этой идее переноса в столицу. Потому что это потеря многих рабочих мест в этих организациях. Люди останутся без работы. И плюс руководству этих департаментов, управлений придется переезжать, перевозить семью, перевозить детей.

– А затраты бюджета...

– Вы знаете, на самом деле, денег у нас просто очень много. Вы уже слышали, Медведев говорил недавно или Силуанов, что у нас впервые бюджет страны профицитный.

– Как-то в обычной жизни это не ощущается.

– У нас золота в золотовалютных ресурсов просто в два раза больше по нормативам, чем...

– Да, так простые люди лучше жить не стали.

– Наверное, нас просто не хотят баловать сейчас, чтобы не привыкали.

– Не жили хорошо и начинать не будем, да. Да, первое, это, конечно же , будут затраты.

– Да, вот на это же деньги есть, тем более, вы же видите, что сейчас там мобилизуют крупные компании на крупные инфраструктурные проекты. Помощник президента Белоусов сказал «вынь да полож пять триллионов рублей». Денег море, проектов море.

– То есть, если сейчас мы можем спокойно добраться до Хабаровска, у нас есть поезда, если мы берем Благовещенск. Но сейчас у нас даже нет прямого поезда на Владивосток.

– Это второй негативный фактор, да.

– Транспортная доступность?

– Это очень сложно, да. Это перестройка всей работы. Это значит, что какие-то дела будут отложены, не будут решаться. Я так думаю, что любые перемены, особенно такого плана, происходят болезненно. Для нас очень плохо, что действительно мы не могли и не можем летать во Владивосток, у нас нет ежедневных рейсов.

– И поезда прямого у нас тоже туда нет.

– Поездом еще ладно, но поезд – это две ночи. Поэтому если обычно на совещание. Вот мы обычно во Владивосток на Президиум ездим на один день, самолетов нет. Это получается два дня ехать, один день там, два дня обратно, у меня неделя пропала из моей жизни.

– Я тоже не знаю чем аргументировали, когда принимали такое решение, какие были аргументы...

– Но, давайте говорить так, конечно, аргументы, наверное, какие-то были. Я назвал, какие аргументы возможные, что во-первых, это территория, которая имеет замечательный экспортный ресурс, и их нужно под контроль государства, поскольку у нас сегодня государственный капитализм. Под контролем государства их нужно развивать, увеличивать по возможности и заниматься экспортом.

– Поэтому все это государство переезжает во Владивосток из Хабаровска.

– Кстати, вот вы, наверное, не знаете, когда готовились а АТЭС 2012 года, и еще заранее до этого зашел разговор о строительстве федерального университета, было предложение в федеральном университете обучать сто тысяч студентов. То есть, строить университет на сто тысяч мест. Это могло привести к закрытию всех университетов во всех регионах Дальнего Востока. Но, слава Богу, это не произошло. То есть, в принципе потуги, желания...

– Как-то централизовать Дальний Восток они уже...

– Они были уже давно, поэтому возвращаясь к первоначальной позиции, что это какая-то месть, нет. Это действительно желание, потому что сегодня все прибрежные города во многих странах развиваются. Вы знаете, сегодня количество городов-миллионников на побережьях морей и океанов, особенно в Азии, уже растет в геометрической прогрессии.

– Нет, ну в Азии все растет в геометрической прогрессии.

– А мы же стараемся не отставать.

– Вы знаете, на мой взгляд, Владивосток не очень готов к такому наплыву людей, потому что инфраструктура города не настолько развита. Узкие улицы, огромные пробки, в сезон, если мы говорим про лето...

– Оксан, возможно в течении последних 25 лет российского капитализма Владивосток не особенно-то и развивался, даже в отличие от Хабаровска. То есть Ишаев притягивал федеральные деньги, и мы знаем, что по крайней мере по центральным улицам в Хабаровске много чего понастроили, чего нельзя сказать о Владивостоке. Поэтому там есть где строить и есть чего ломать без сожаления.

– Я понимаю так, что для жителей Владивостока это хорошее решение, для жителей остальных регионов – это не хорошее решение, особенно для тех регионов, которые достаточно далеко находятся от Приморского края.

– Это да, поэтому будем надеяться, что с самолетами до Владивостока не будут затягивать.

– И цена на них будет приемлемая, это тоже немаловажно.

– Кстати, помните, когда Кожемяко перешел на работу на Сахалин. Он запустил рейсы регулярные, по крайней мере, зимой многие наши благовещенцы стали летать на горнолыжный курорт на Сахалин.

– Последний момент хочу затронуть. Присоединение Бурятии и Забайкальского края к Дальневосточному региону – тоже не совсем понятно зачем. На ваш взгляд, зачем это было сделано?

– Опять же нам это не объяснили. Но я геолог, в принципе, я еще студентом изучал геологию. Мы изучали БАМ от Тайшета, это в Иркутской области, до Тихого океана. Смотрите, дело в том, что Бурятия и Чита – это последние регионы, которые имеют сходную геологию с нашими регионами: с Хабаровским краем, Приморским краем,Амурской областью. Здесь горные массивы, огромное количество рудных месторождений. Дальше начинаются Западная и Восточная Сибирь, это долины, болота, леса.

– Вы думаете, исключительно из-за этих геологических причин?

– Нет, не только. Опять же, все эти регионы на границе с кем? С Монголией и Китаем. Ну, Монголия не является потребителем наших услуг, но она хороший наш партнер. То есть, фактически, опять выстраивается целый дивизион ресурсных потенциальных возможностей. Потому что мы все равно остаемся сырьевой страной, у нас сырьевой экспорт.

– А мы – тем более сырьевой регион.

– Сегодня говорят о комплексных сплавах, о металлах и так далее, поэтому желательно этим всем комплексом, и опять, же у нас стремление к централизации управления, желательно всем комплексом управлять из одного места.

– Я так понимаю, что сейчас с этими изменениями жители Бурятии, если им нужно решить какие-то вопросы в центре Дальневосточного региона, должны приехать во Владивосток и практически проехать пол страны.

– Да, вот тут вопрос, что нужно как раз поднимать авиастроение и авиаперевозки. Справятся ли с этим? Вызовы, которые появились, очень огромные, и я не знаю, справятся ли с ними. Потому что по факту мы знаем, что любой проект у нас, начиная свою жизнь, заканчивает в два-три раза дороже, чем изначально говорилось. Поэтому справится ли тот бюджет, который хоть и профицитный? Хватит ли даже этого профицитного бюджета на решение вот всех этих задач? Ну, в худшем случае, ничего не изменится.

– Спасибо, ваше мнение было интересным. Говорили мы сегодня о том, что теперь центром у нас станет Владивосток, а не Хабаровск, хорошо это для нас или плохо. Это были «Простые вопросы». Желаю всего хорошего. До свидания.