Оксана Курганова

Тема: трансформация системы государственной кадастровой оценки

– Большинство из нас имеет какое-то жилье, какую-то недвижимость. С 1 января 2018 года создан Центр государственной кадастровой оценки Амурской области. Каковы его задачи, какова его польза для каждого из нас? Мы сегодня поговорим с Оксаной Леонидовной Кургановой. Это директор Центра. Добрый день.

– Здравствуйте.

– Для чего был выделен такой центр?

­– В первую очередь нужно отметить, что сегодня система государственной кадастровой оценки переживает период трансформации. И основное новшество, которое сейчас вводится – это появление института государственных кадастровых оценщиков. Создаются бюджетные учреждения, которые наделяются полномочиями по проведению государственной кадастровой оценки. Мы как раз являемся таким учреждением на территории Амурской области.

– Прежде эти функции выполняли другие?

– Прежде эти функции выполняли рыночные оценщики, которые отбирались по результатам конкурсных процедур.

– Это были коммерческие организации?

– Это были коммерческие организации.

– А вы – государственное?

– Да.

– А в чем отличие?

– Если это коммерческая организация, отобранная по результатам конкурса, это могла быть организация из любого региона страны. Как правило, это были западные организации, потому что они должны были быть достаточно большими. Это были специалисты, возможно, не совсем хорошо знающие местный рынок, порядок ценообразования на рынке. Не совсем хорошо знающие особенности отдельных наших объектов. И, что самое основное, они практически с нуля начинали всю работу. Если мы действуем на постоянной основе, мы накапливаем информацию о рынке недвижимости, об объектах оценки. С каждым туром информация об объекте оценки у нас будет все более полной, все более объективной, все более обоснованной. Когда это делали коммерческие организации, конечно, они начинали с нуля. За очень короткий срок им нужно было собрать огромный пласт информации и ее обработать, что самое важное.

– А вы – местные, вы уже знаете.

– Да, мы – местные, нам проще.

– О кадастровой стоимости люди узнают, когда уплачивают налоги. И много звучало заявлений, что если вы не согласны с кадастровой стоимостью, вы можете ее пересмотреть. Устанавливаете вы или не вы эту стоимость сейчас?

– До 2018 года, к сожалению, устанавливали не мы. Сейчас процедура будет полностью за нами. С 2019 года мы будем проводить кадастровую оценку земель промышленности и земель особо охраняемых территорий. И самое важное – собирать информацию о землях в населенных пунктах и землях сельхозназначения. В принципе, практически каждый житель области имеет либо садовый участок, либо участок под гаражом, либо участок по индивидуальное жилищное строительство. Бизнесмены имеют участки под своими зданиями. Как раз, прежде всего в интересах жителей будет проверить, насколько актуальная информация об их объектах содержится в ЕГРН. И если она не соответствует либо она не полная – обратиться к нам с декларацией о характеристиках объекта недвижимости.

– Как можно проверить эту информацию?

– Самое простое – это зайти на сайте Росреестра, «Справочная информация об объектах недвижимости онлайн».

– Там через личный кабинет нужно заходить?

– Нет, не обязательно. Через сайт ввести кадастровый номер своего объекта.

– Даже не «Госуслуги»?

– Нет, совершенно нет. Для более подробной информации можно заказать выписку о количественных и качественных характеристиках и зарегистрированных правах. Но это уже, по-моему, около 400 рублей. Но самое простое – зайти на Ростреестр через «Справочную информацию об объектах недвижимости онлайн» ввести кадастровый номер. И можно будет увидеть, если это объект недвижимости, имеются ли данные о материале стен. Это важный фактор, который мы должны учитывать однозначно, если речь идет о квартирах, жилых домах. Имеются ли данные о годе постройки вашего объекта? Это тоже один из факторов. Данные о текущем использовании либо разрешенном использовании и соответствует ли оно фактическому. Это самые основные, самые «горячие» точки, которые нужно проверить.

– А зачем их нужно проверить?

– Затем, что необъективная и недостоверная информация, используемая нами как кадастровыми оценщиками, может привести к необоснованной кадастровой стоимости. При этом мы призываем правообладателей повышать культуру собственности, следить за тем, какая информация содержится в Едином государственном реестре в отношении ваших объектов.

– И, возможно, потом при продаже недвижимости возникнут вопросы уже у покупателя?

– Конечно.

– Документы не полностью готовы.

– Конечно.

– Особенно старые дома, советские.

– Да, это однозначно.

– Тогда, получается, нужно подавать декларацию о характеристиках объекта.

– Мы очень надеемся на помощь правообладателей в данном вопросе. Лучше них в любом случае никто их объект не знает. Перечень пунктов, которые нужно заполнить в отношении вашего объекта недвижимости, в декларации достаточно широк. Мы будем учитывать и экологическую обстановку места расположения вашего объекта. Мы будем учитывать внешние факторы, так сказать, макроэкономические. Для нашей области это очень актуально, учитывая, сколько у нас крупных инвестиционных проектов реализуется. Это может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на кадастровую стоимость объекта. Очень много факторов. Примеры заполнения у нас на сайте есть. Любой желающий может их посмотреть либо обратиться лично за помощью.

– Это добровольное?

– Да, это не обязательно.

– Но желательно.

– Но желательно.

– А не будет такого, что сейчас дали переходный период, а потом всех заставят это сделать?

– Пока не могу сказать. Минэкономразвития, конечно, может прийти к этому. Потому что опыту коллег, которые уже проводят государственную кадастровую оценку (есть такие регионы в стране), в процессе обработки декларации, которые подаются правообладателями, выявляются очень серьезные разночтения, которые подтверждаются фактически. То есть, информация не соответствует той, которая содержится в Росреестре. Мы ее можем принять во внимание, но будет сложно ее учесть, если соответствующие изменения не будут проведены в ЕГРН.

– То есть желательная процедура. Бесплатная или платная?

– Совершенно бесплатная.

– Какие документы нужно иметь перед тем, как сесть к компьютеру?

– Подать декларацию может либо собственник, либо представитель собственника. Либо правообладатель – то есть, арендатор либо на другом праве владеющий объектом недвижимости. Соответственно, нужно будет приложить документ, что обращается надлежащее лицо. В принципе, это все. Если это объект капитального строительства, и у вас есть по площади либо по материалу стен разночтения с тем, что находится в ЕГРН, то, конечно, можно и нужно приложить копию документа, то есть, техпаспорта.

– Это все по электронному варианту можно делать?

– Если по электронному, то с электронной цифровой подписью. Это документ, на который мы должны в установленный срок ответить. Мы должны быть уверены, кто его направил. И если информация будет применяться в дальнейшем, учитываться при определении кадастровой стоимости, то, естественно, должно быть подтверждение, что правообладатель эту информацию представил. Либо лично, либо с ЭЦП.

– На сайте разъяснения есть по порядку заполнения?

– Да, конечно.

– Если вернуться к кадастровой стоимости – что может быть основанием для пересмотра?

– Сейчас регулирует 135 федеральный закон. У нас, на территории области, действует кадастровая стоимость, которая определена в рамках 135 федерального закона. И основания предусмотрено два: недостоверность сведений, применяемых при расчете кадастровой стоимости, либо установление кадастровой стоимости в размере рыночной. Как сейчас называют – оспаривание.

– Это те люди, которые обращаются в комиссии соответствующие?

– Да, в комиссии либо в судебном порядке.

– Если говорить о том, что человек может обратиться, то и вы с другой стороны тоже можете как-то пересматривать кадастровую стоимость?

– Да. Когда будет проведена оценка в рамках 237 федерального закона. Когда мы будем уже отвечать за те результаты, которые мы получили, когда мы будем знать, на какие данные мы опирались в процессе их получения, какая информация была использована. Правообладатели могут обращаться к нам как с замечаниями к рассчитанной кадастровой стоимости, с заявлением о приеме замечаний. Если это замечание оказывается верным, действительно что-то упущено (это вполне вероятно, объектов огромное множество), кадастровая стоимость будет пересмотрена. Если, скажем, ошибка техническая, системная и влияет сразу на группу объектов, она будет пересчитана в отношении всей этой группы.

– То есть, будет прецедент создан, и вы со своей стороны весь этот пласт пересчитываете.

– Кадастровую оценку мы проводим с периодичностью от 3 до 5 лет. Как правило, это у нас 5 лет. За эти 5 лет мы можем пересмотреть только в сторону понижения. Но при следующем туре кадастровой оценки, через 5 лет, когда мы будем рассчитывать ее снова, естественно, мы будем рассчитывать уже новую модель. Мы будем учитывать все факторы. И здесь уже изменение кадастровой стоимости может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

– Где можно найти ваших специалистов? «Горячая линия»? Информация, контакты?

– Мы находимся по адресу: Первомайская, 39. У нас есть сайт cgko28.ru. Большой пласт информации там содержится. Телефоны контактные, по которым можно связаться со специалистами там тоже указаны. По поводу горячей линии… Работы сейчас ведутся. По поводу предоставления услуг через МФЦ и «Госуслуги» тоже у нас организационные моменты сейчас решаются.

– В следующем году это можно будет получать?

– Да.

– И электронные каналы связи у вас работают. Как развиваться будете в следующем году?

– У нас предусмотрено расширение штата. Мы набираем еще больше специалистов. Объем работы достаточно большой. Основными средствами в этом году мы себя уже оснастили. Все необходимое закупили. Только будем повышать качество работы, повышать профессионализм сотрудников. Регулярно мы отправляем на повышение квалификации, на профессиональную переподготовку, понимая, насколько важным является направление, которым мы занимаемся.

– И приводить в соответствие Карту кадастровой стоимости города, области.

– Это первоочередное.

– Спасибо, что пришли к нам в студию. Оксана Леонидовна Курганова. Мы сегодня разговаривали о том, как в этом году сработал Центр государственной кадастровой оценки Амурской области и какие планы на следующий год. Директор Центра сегодня была в студии. Спасибо!