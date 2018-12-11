Александр Сучков

Тема: как организована медицинская помощь на селе

– Государство нацелено сегодня на то, чтобы мы жили долго и были здоровы как можно дольше. Это здоровье можно поддержать разными способами. В том числе на это нацелено первичное звено медицинской помощи. Это ФАПы, амбулатории, участковые и районные больницы. Нас сегодня интересует этот вопрос на селе. Как это организовано в Ивановском районе, расскажет Александр Анатольевич Сучков – главный врач районной больницы. Добрый день.

– Добрый день.

– Если есть такие приоритетные направления, значит, задачи уже поставлены врачам.

– Майскими указами президента определена основная задача – увеличение продолжительности жизни. Конечно же, когда мы говорим о продолжительности жизни, в основе этого лежит оказание первичной медико-санитарной помощи. То, чем занимается сельское здравоохранение. Это ФАПы, амбулатории, участковые больницы, поликлиники.

– Нам, городским жителям, невдомек, как на селе это организовано. Из советских времен мы можем себе представить, что это какой-то фельдшер, у него пункт, ФАП. Но, наверное, это уже прошлое. Или нет?

– Нет, все новое – это хорошо забытое старое. Мы продолжаем тем традиции, которые были заложены в Советском Союзе. Первичное звено здравоохранения – это ФАП, где работает фельдшер. Это, конечно же, подстанция скорой медицинской помощи. Это амбулатория, где работают врач и средний медицинский персонал. И участковая больница. И, естественно, поликлиника.

– Сегодня фельдшер не в каждом селе?

– К сожалению, многие села в связи со сменой поколений страдают из-за отсутствия средних медицинских работников. Хотя в Ивановском районе эта проблема не столь актуальна. Практически все 18 ФАПов имеют своих медицинских работников.

– Как осуществляется выезд, обслуживание? У одного фельдшера несколько сел, и он выезжает?

– Не всегда так. Обычно у нас во всех населенных пунктах или во всех ФАПах работает фельдшер, который проживает именно там. Я считаю, что это самый удобный, самый выгодный способ оказания медицинской помощи. Потому что фельдшер, живя на селе, знает все свое население. К сожалению, на многих ФАПах, которые давно построены, необходимо проведение ремонтных работ, необходимо комплектование современным диагностическим оборудованием. По уровню ФАПа, конечно, это не значит, что там современные компьютерные томографы должны стоять. Без тесного контакта с администрацией сел, администрацией районов это сделать практически невозможно. Потому что это требует достаточно больших финансовых затрат. Как пример хотел бы привести Благовещенский район. Я являюсь депутатом 4 округа – Благовещенский и Ивановский район. В этом году областная клиническая больница, которой принадлежит Благовещенский район, при помощи администрации района, глав поселений сумели отремонтировать практически все свои ФАПы. Мало того, они решили кадровую проблему обеспечения молодыми специалистами. Комфортные условия работы – это одно, и второе – это наличие жилья. Наверное, это основное, главное. Потому что после приватизации в селах жилья не осталось. И главы районов могут решить эту проблему, купив его в собственность районов. Допустим, в Ивановском районе несколько фермеров собрались и купили.

– А на каких условиях она предоставляется?

– Они просто выступили в качестве спонсоров.

– Там работает, там и живет?

– Да. И они отдали нам эту квартиру в собственность. Мы ее поставили себе на баланс. И в условиях принятия этого молодого специалиста прописано, что после 10 лет работы на селе она сможет эту квартиру приватизировать. То же самое происходит и в Благовещенском районе. Я знаю, что были отремонтированы ФАПы, предоставили квартиры, некоторые из них даже благоустроены. И молодежь туда поехала. Кроме того, в области в этом году впервые была принята «Земский фельдшер». Очень интересная. Наподобие «Земского доктора». Если «Земскому доктору» дают миллион, то «Земскому фельдшеру» дают 500 тысяч.

– Для села это тоже немало.

– Согласитесь, молодой человек или девушка, заканчивающие среднее медицинское специальное учебное заведение по приезду на село получает квартиру, подъемные в сумме 500 тысяч.

– Они целевые?

– Они не целевые. Они могут быть использованы на любые нужды. В идеале на это место должен прийти фельдшер или средний медицинский работник, который проживал раньше на селе, чтобы это для него не было в новинку. А вообще в идеале – чтобы это был житель именно этого села. В области реализуется план строительства модульных ФАПов. В этом году их должно быть пять. Первый – в Борисоглебке, Ромненский район. 6 миллионов стоимость, красивое здание со всем необходимым оборудованием. Такие же ФАПы строятся в отдаленных районах Амурской области. Так как денег у нас в области пока не так много, на это направление выделяется не столько средств, сколько бы хотелось, мы в Ивановском районе нашли несколько иной путь. Ни для не секрет, что количество детей в селах уменьшается. А в селах стоят большие школы. Здания пустуют. Их необходимо отапливать. И мы решили с нашим предыдущим главой Владиславом Владимировичем Бакуменко – почему бы не совместить два в одном?

– Соцкультбыт в одном месте?

– Не сказать «соцкультбыт», но школа и ФАП. А почему бы не сделать это в одном помещении? Есть свободные классы. При небольших затратах мы можем сделать шикарный ремонт. Получаем ФАП и медицинский пункт школы – два в одном.

– Там реально соблюсти все требования СанПИНа?

– Легко и непринужденно. Потому что делается отдельный вход. Это будет работать как ФАП. Но есть и сообщение со школой.

– В общем, логичное решение, потому что школы никогда не строятся на окраинах.

– Да. И в то же время мы получаем центральное отопление, центральное водоснабжение.

– Коммуникации, связь.

– Да. И еще уменьшаем затраты. В бюджете района уменьшаются затраты на содержание школ. А мы получаем получаем красивый, добротный медицинский пункт.

– Это на уровне идеи или уже реализовано?

– У нас таких семь ФАПов в Ивановском районе. Мы начинали с начала 2000-х годов. Есть еще задумки, но посмотрим.

– То, с чего начали: государство теперь будет большое внимание уделять продолжительности жизни. Как на первичном звене медицинской помощи это отразится? Какие задачи ставятся сейчас?

– Здесь большая ответственность специалиста первичного звена. Сейчас мы говорим о врачах-терапевтах, врачах общей практики, врачах-педатрах участковых. Ну, и конечно же, фельдшерско-акушерские пункты. Населенные пункты небольшие, фельдшер знает все свое население. И он по нормативу должен принять в день 15-20 человек. Он может каждого жителя своего села увидеть 2-3 раза в месяц. Он должен помочь ему в решении всех его проблем со здоровьем. Это и здоровый образ жизни, и рекомендации по правильному питанию, и рекомендации по лечению, если он чем-то страдает. Потом мы говорим об участковой службе: участковые терапевты, педиатры. На участке проживает 800 детей, и педиатр тоже должен знать всех своих детей в идеале. Должна быть и обратная связь, то есть, связь «врач-пациент». Он не должен в случае неотложной помощи вызывать скорую помощь, он должен вызывать скорую помощь. Он должен общаться со своим медицинским работником. И врач или фельдшер не должен прятать свой телефон. В любой момент пациент должен позвонить своему врачу, задать вопрос «Скажи, у меня давление поднялось, что принять, какую таблеточку?»

– В районе, наверное, так и делают. Телефоны все доступны.

– В идеале да, но не всегда это получается. Большая, все-таки, текучесть кадров. Сегодня мы говорим об участковой службе. С чем это связано? Приходит молодежь, в основном, девушки. И у них естественный процесс – выходят замуж, уходят в декретный отпуск. Поэтому частая сменяемость участковых терапевтов у нас все-таки присутствует. Это я говорю сейчас об Ивановской больнице. Хотя на участках в амбулаториях кадры более постоянные.

– У вас есть какой-то договор с медицинскими колледжами? Как раньше была система распределения...

– Тогда не было договоров, была просто государственная система, когда после окончания медучилища или мединститута ты должен был отработать три года.

– А сейчас?

– А сейчас такой системы нет. Мы просто поддерживаем тесный контакт. И в случае необходимости мы выходим уже на руководителей, едем на информационные встречи, общаемся с выпускниками.

– Зазываете?

– Зазываем, конечно же. В основном ставку мы делаем на выпускников школ Ивановского района. Мы их отслеживаем буквально с первых курсов, как они проходят практику. Это очень интересно. Если он заинтересован, глаза у него блестят, когда он приходит в лечебное учреждение, он стремится показать свои знания, стремится работать, тогда действительно мы его берем на заметку, делаем все возможное, чтобы оставить в Ивановском районе. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала.

– У нас заканчивается год, начинается новый. Как вы смотрите на организацию первичной медицинской помощи.

– Я смотрю на 2019 год с большим оптимизмом. Потому что наш президент... я опять возвращаюсь к программе модернизации здравоохранения. Отпускаются на эти цели очень большие деньги. И вот сегодня наш министр защищает программу развития развития здравоохранения Амурской области в Москве. Я уверен, что ему удастся это сделать, и мы получим большие ассигнования именно на развитие здравоохранения Амурской области. В том числе и на развитие первичной медико-санитарной помощи. Это и автомобили скорой помощи, и ФАПы, и оборудование, и так далее, и тому подобное.