Ольга Смирнова

Тема: защита прав предпринимателей

– Здравствуйте! На протяжении многих лет президент и на всех уровнях власти говорят о развитии малого и среднего бизнеса, о развитии предпринимательства. Предприниматель должен быть уверен, что никакие действия чиновников, партнеров или других лиц не помешают его полноценной работе. Но в идеале это все. На самом деле это не совсем так. И предприниматели часто вынуждены обращаться за юридической защитой. В том числе, и в прокуратуру. Поговорим об этом сегодня с начальном отдела прокуратуры Амурской области Ольгой Смирновой.

– Здравствуйте, Ольга Михайловна.

– Добрый день!

– Почему так получается, что столько лет мы говорим о развитии бизнеса и о том, что не нужно чинить никаких барьеров работе предпринимателей, но, тем не менее, они все равно вынуждены обращаться к вам за защитой?

– Деятельность органов прокуратуры, в первую очередь, нацелена на защиту прав субъектов предпринимательства, а также на разъяснение законодательства. Поскольку, обеспечивать права предпринимателей возможно не только путем принятия мер прокурорского реагирования, но и разъяснением положений того или иного законодательства. Часто возникает вопрос с правоприменением федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при проведении мероприятий государственного надзора, муниципального контроля. Здесь не всегда понимают, в каких случаях проводятся проверки, какими органами, требуется ли согласование с органами прокуратуры, какие особенности. Когда мы разъясняем то или иное законодательство в определенной сфере, предприниматели получают необходимый объем информации. Что, в свою очередь им облегчает проведение предпринимательской деятельности.

– Это индивидуально происходит? Предприниматель может индивидуально прийти в прокуратуру, записаться на прием и узнать свои права? Или проводите какие-то курсы для предпринимателей, встречи, занятия?

– Обращение в органы прокуратуры может носить индивидуальный характер. То есть, путем подачи обращения, заявления. Либо лично. У нас, как в прокуратуре области, так и на территориях действует прием предпринимателей. Либо с использованием интернет-портала подать в электронном виде обращение.

– Обращение или вопрос задать?

– Обращение может иметь различный характер: либо это будет жалоба, содержащая конкретную просьбу защитить его права, либо наоборот – это обращение может быть разъяснительного характера. То есть, предприниматель может задать вопросы, чтобы ответили в определенной сфере. Например, какой орган может проверять его, как часто, каковы полномочия у органа, какие права у предпринимателя при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Допустим, в сентябре прошла онлайн-конференция с участием прокурора области, где в течение недели любой субъект предпринимательства мог задать вопрос, который его интересует, подать конкретную жалобу на какой-то орган. Вопросы все были приняты. У нас поступило 17 вопросов. И на все были даны ответы, опубликованы. Чаще вопросы были разъяснительного характера. Предпринимателей интересовали вопросы проведения плановых и внеплановых проверок, сроков, ответственности. В дальнейшем мы также будем использовать возможности СМИ для проведения онлайн-конференций.

– Я так понимаю, что самая часто встречающаяся проблема – это внеплановые проверки, на которые жалуются предприниматели. Но есть и более серьезные вещи. Это долги по контрактам, например. Причем, чаще всего это по работе, допустим, с администрацией, когда идут какие-то областные и городские бюджеты. Федеральные, говорят, выплачиваются вовремя. Бывает, что за такие ситуации серьезно наказывали?

– Что касается вопросов своевременности исполнения обязательств по муниципальным и государственным контрактам, здесь также органами прокуратуры уделяется особое внимание. Раньше мы больше обращали внимание на сторону исполнителей, то сейчас усилен также прокурорский надзор со стороны заказчиков. Чтобы своевременно по муниципальным и государственным контрактам перечислялись денежные средства. Практика прокурорского надзора показывает, что в этом направлении также есть положительные моменты. Допустим, по итогам 2017 года в результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность более, чем на 81 миллион перед субъектами предпринимательства. Имеются обращения в данном направлении, принимаются меры прокурорского реагирования. Работа в этом направлении ведется, в случае выявления нарушений незамедлительно принимаются меры не зависимо от того, поступило ли к нам обращение либо нет. Ситуация мы мониторим самостоятельно.

– Можно сказать, кто чаще всего является нарушителем?

– Больше, конечно, жалоб у нас связано с нарушениями земельного и градостроительного законодательства. Идут жалобы от предпринимателей по вопросам предоставления земельных участков как в собственность, так и в аренду. Не всегда согласны с отказами в предоставлении земельных участков или по выбору способа предоставления земельного участка. По градостроительным требованиям вопросы возникают с вводом объектов в эксплуатацию, с получением разрешения на строительство, с продлением сроков разрешения. Нередки случаи, когда обращения связаны с проведением контрольно-надзорных мероприятий. Поскольку проверка для предпринимателя – это определенные риски, определенная ответственность. Не секрет, что административное законодательство ужесточилось, размеры штрафов увеличились. Проверки вызывают у предпринимателей опасения, потому что порой не столь существенно нарушение, а штраф может существенно ударить по развитию бизнеса. У субъектов малого и среднего предпринимательства не такой объем финансовых средств, и иногда штрафы для них создают существенные препятствия в предпринимательской деятельности. Они вынуждены выводить из оборота деньги, чтобы они пошли не на развитие, а на уплату штрафов. Мы здесь, конечно, говорим о добросовестной предпринимательской деятельности. Когда предприниматель где-то табличку забыл повесить или еще что-то. Но не те существенные нарушения. И законодатель сейчас в рамках федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при проведении контрольно-надзорных мероприятий определил такую методику, как профилактика правонарушений. Она, конечно, у нас не распространяется на органы муниципального контроля, но госорганы у нас выполняют мероприятия по профилактике правонарушений. Предприниматель самостоятельно вправе обратиться с жалобой в тот или иной орган, получив ответ. Может быть, вопрос будет урегулирован путем подачи обращения вышестоящему должностному лицу. Например, при проведении контрольно-надзорных мероприятий эта процедура даже в законе предусмотрена, что в случае несогласия с результатами проверки предприниматель имеет право обжаловать их вышестоящему должностному лицу либо в суд. Мы советуем предпринимателям воспользоваться этой процедурой, поскольку есть такое понятие, как «пресекательные сроки», «сроки давности». Если предприниматель вовремя не обратился с жалобой об обжаловании действий, не соблюл процедуру, иногда бывает, что вроде и есть нарушение, но трудно защитить. Потому что истекли все сроки обращения об оспаривании акта, об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности. Поэтому здесь нужно соблюдать определенную процедуру, в том числе, связанные с оспариванием о привлечении к административной ответственности. Там – кратчайшие сроки. Пропустил – и нам крайне сложно потом их восстановить и защитить прав предпринимателя.

– Вы должны взаимодействовать с уполномоченным по защите прав предпринимателей. У нас, мне кажется, сложилась сложная ситуация в Амурской области. Сейчас Оксана Степанова уполномоченный по защите прав предпринимателей. Там была какая-то резонансная история, в том числе, и с бизнесом ее супруга. И не все предприниматели довольны ее деятельностью. Как-то это отражается на отношениях «прокуратура – уполномоченный – предприниматели»?

– В прокуратуре области налажено взаимодействие с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Она входят в состав общественного совета, который уже с 2008 года при прокуратуре области действует и в последнее время довольно эффективно работает. В этом году у нас изменился подход к работе общественного совета, изменился состав. Вовлекли туда больше представителей бизнес-сообщества. В обязательном порядке у нас участвует уполномоченный по защите прав предпринимателей Степанова Оксана Викторовна. Буквально на днях, в конце сентября, прошел общественный совет. Присутствовала Оксана Викторовна, обозначила определенные проблемы, которые интересуют субъектов предпринимательства. В частности, это борьба с нелегальным бизнесом. На сегодняшний день он у нас имеет место быть, это ни для кого не секрет: пассажироперевозки нелегальные, которые создают проблемы для легальных перевозчиков. В этом направлении мы сейчас работу усилим, активизируем. Совместно с контрольно-надзорными органами, с правоохранительными органами будем вести работу по пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности.

– Спасибо. Я не знаю, как искоренить, но минимизировать, наверное, получится. Сегодня о защите прав предпринимателей мы говорили с начальником отдела прокуратуры Амурской области Ольгой Смирновой. Будьте здоровы, знайте свои права. Это были «Простые вопросы».