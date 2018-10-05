Тема: новые рэперы - это попса

– Здравствуйте. Ни для кого не секрет, что в современном мире главная музыка – это рэп. О современных музыкальных течениях мы поговорим сегодня с рэп-артистом, бывшим участником группы «Триада» (бывшим или нынешним узнаем совсем скоро, кстати), судьей Versus-«баттлов» , актером Нигативом, он же Владимир Афанасьев.

– Владимир, день добрый.

– Привет.

– Мы с тобой договорились, что будем на «ты». Поэтому, давай сразу, я не могу не задать этот вопрос, потому что многие не знают. Почему «Нигатив», а не «Негатив»?

– Потому что негатив – это что-то такое плохое, негативное...

– Грустное...

– Злобное, да, нервозное, мрачное,...

– А «Нигатив»?

– А Нигатив – это рэпер, вот и все.

– Откуда родилась идея?

– Это с первого еще университетского прозвища, я слушал очень много рэпа. В 1997 году в Краснодаре так делало всего два человека: я и еще кто-то, кого я не знал. И многое учил наизусть, читал, и в шутку мог разговаривать как афроамериканцы.

– Я вот думал, сейчас будет это российское какое-нибудь высказывание.

– Типа «come on man». Да вот и первое прозвище было «Негр». «Негр» – соответственно, «нигга». А потом я заявился на один из экзаменов во всем черном: черном костюме, черной рубашке и с галстуком черным. И мой друг сказал: «я понял, ты на самом деле негр сейчас во всем белом, просто негатив».

– Вот откуда все идет.

– Да, вот и все. Не то, чтобы мне понравилось, но молва же уличная она такая. Я потом просто не смог отмазаться, откреститься от прозвища, так и прижилось.

– Я не могу сразу не спросить: а ты сразу в кепке был тогда, в костюме или нет?

– Да конечно, я рожден был в кепке. Нет, кепка – это уже позже, поскольку это были 90-е, это был юг России. Везде было, и на западе, и на юге, и на севере в 90-е не то, чтобы было легко, непросто.

– Приходилось носить кепки.

– И не всегда я ходил в широких штанах. И вот тогда еще появились пальто, туфли, кепка-восьмиклиночка, как раньше называлось.

– Ну да, еще штаны «adidas», туфли.

– Потому что еще в классических рэперских, которые набок, я как свинья под лопухом выгляжу, поэтому эти кепки мне идут, я хожу в них. Очень удобно, допустим, после перелета, когда на голове у тебя бардак, а ты надел кепку, и все.

– Кстати, о перелете. Пока ты летел, я так понимаю, вышел клип. Я даже хотел начать нашу программу с фразы: «А как иначе бро, у нас здесь не сплин и не хандра, Зея и Амур, да». Вышел клип. С премьерой, во-первых, тебя поздравляю. Клип снимался в Питере, я так понимаю, он такой действительно получился, ну вот, негатив, такой мрачноватый.

– Он снимался не в типичном Петербурге. Это не то, что я хорохорюсь, но написан был текстово минут, наверное, за десять, может быть и за восемь. И так же легко записан был на студии. И так же и снят был легко и непринужденно. Ну что же поделать, снимем мы другие клипы. Я не читал ни одного комментария к клипу.

– Ну, хорошо. А про «Медленно» читал наверняка же? Люди восхищены. Я честно признаюсь, я всем показывал знакомым, кто не знал твое творчество, и они все с открытыми ртами его смотрели. Я честно признаюсь, это не подхалимство, у меня мурашки побежали, особенно когда финал. Откуда такая идея взялась? Это какой-то жизненный опыт. Не знаю, какой-то был такой случай?

– Идея клипа целиком и полностью, слово в слово, повторяет сюжет песни. Нет ничего в клипе, чего бы не было в песне. Единственное, там такая находка была, мы не показываем лицо героини. Но в этом есть режиссерская задумка. Потому что это у нас не просто какая-то взятая отдельная Мариночка, это такой...

– Образ собирательный?

– Образ многострадальной русской женщины в семье, где пьет мужчина. Вот поэтому мы не показывали лицо.

– А когда ты писал этот трек, эту песню, был какой-то живой пример у тебя? Либо это просто собирательный образ таких семей, скажем так?

– Я рос в родительской семье, где папа, начиная с того момента, когда я родился, пообещал, что больше не будет пить никогда, и сдержал слово. Но он и до этого не пил.

– Ну у тебя интеллигентная семья?

– Ну да.

– Откуда у тебя такие мысли про такие семьи?

– А мы же в России живем, ну в смысле слева, справа. Этажом ниже. Это везде. Просто кто-то проходит мимо, рукой махнул, вот опять там бухают, а кого-то это цепляет. Поэтому задумка беспредельно банальна, то есть главная идея песни: пить – плохо. Но это знают все, и я, наверное, года три с половиной ломал голову, как это подать нетривиально, цепляюще и чтобы это не было таким неприкрытом нравоучением. Типа, во ты видишь. Как бы люди и так знают. Чувак, да я и так знаю, что бухать это плохо, давай я сам разберусь. Но вот чтобы это было понятно, чтобы это читалось. Года три, наверное, ломал голову. Потом, опять же, очень быстро написал. Ну, а клип уже снимали просто по песне. То есть, он снят в лоб.

– Ну что же, очень здорово, на самом деле. Помимо того, что само исполнение, сам рэп, твоя актерская игра. И я тут хочу плавненько так перейти на фильм, который выйдет 4 октября. Фильм «На районе». Уже совсем скоро. Немного о фильме расскажи. Я видел твой саундтрек, который как трейлер к фильму вышел. Ты там играешь какую роль, если это можно раскрывать?

– Ну, коротенечко. По большому счету, там два равноценных главных героя: Вова и Киса. Одного из них играет Илья Маланин, второго Данила Козловский. И я играю антагониста главного героя, ну, или главного злодея, иными словами. При этом это очень такой сложносочиненный и сложнособранный персонаж. Сообща, наверное, собранный, выдуманный, додуманный, доработанный и Олей Зуевой, и Данилой Козловским. Чтобы это не было банальной какой-то блатной историей. Короче, типа, слышишь, быстренько подъехали, и чтобы это не было, не знаю, возможна ли такая формулировка, голливудизированным таким, чтобы это не было «крестным отцом», то есть, вообще вымышленным каким-то персонажем.

– Вернемся к рэп-музыке. Ты приехал впервые в Благовещенск, наверняка на твой концерт придут очень много местных ребят, которые тоже занимаются рэпом. Подскажи как человеку из глубинки вырваться на большую сцену, большую рэп-сцену. Потому что ты, я так понимаю, тоже не сразу из Санкт-Петербурга, ты родился в Краснодаре.

– В Краснодарском крае, я родился вообще в ста километрах от Краснодара.

– Вот какой ты можешь совет им дать может быть?

– Все спрашивают советы. Но если я дам совет.

– Купить кепку, это одно, да.

– Ты понимаешь в чем дело, я дам совет, начнет получаться, а рынок музыкальный, это же такая история, очень тесная. Понимаешь, все толкаются локтями, даже есть песня у легендарного поэта современности L'One про локти. Это как раз про это, что они придут и отберут хлеб. Да нет, шучу, все очень просто: работать не покладая рук, надеяться и верить в то, что это сработает. Потому что музыкальная история и актерская в том числе – это история крайне непредсказуемая. Это история, в которой работает этот принцип, с одной стороны дурацкий, с другой стороны непреложный – глас народа, глас Божий. То есть, тебе даже может не нравиться твоя музыка, в том плане, что ты можешь чувствовать, что я бы хотел сделать лучше, поприкольней, все это глубже, возможно, ну, или более проникновенно не получается. Но если людям нравится, значит все так, как есть. Поэтому стараться, трудиться и ждать, что это «выстрелит».

– Ты, как представитель старой школы, вспомнил современного парня с небольшим негативным оттенком. Как ты вообще относишься к современным ребятам? Вот сейчас Элджей и Face и так далее.

– Почему-то все спрашивают. Ну, Face, мне кажется, это абсолютно нормальная история. В каком плане. В нашей юности тоже был свой бич – это был Децл. И на каждом старом заборе было написано «Децл лох». И ты никому не мог доказать из своих современников, что ты не слушаешь Децла, ты слушаешь Public Enemy, Уониксов.

– Но, тем не менее, все послушивали.

– ...и Тупака с Бигги, они совсем другие пацаны. Они другие. А люди что: знаем, мы видели рэп, вон, Дэцла твоего. Поэтому вот сейчас есть Face. Что касается Элджея, я уже говорил, это настолько не рэп. Помнишь был Шура: «холодная луна, холодная».

– Я помню.

– Ну вот сейчас все то же самое: «Да-да-да, ты красивая». Если б еще шепелявил чуть-чуть. Это поп-музыка. Никакого отношения к рэпу она не имеет.

– То есть, никакой смысловой нагрузки, по большей части именно...

– А при чем здесь, где Элджей, и где смысловая нагрузка?

– Ну, я про это и говорю.

– Это обычная популярная музыка, Элджей, Feduk, HammAli & Navali, Jah Khalib – это поп музыка. И мне ли что-то измышлять и рассуждать о популярной музыке, я к ней не причастен пока или уже, я не знаю. А что касается рэпа, есть масса талантливых ребят, те же самые Скриптонит, Pharaoh – они чуть-чуть постарше. Face, ну не знаю. Понятно, что мне в моем возрасте это примитивно и наивно, но молодежь слушает, ничего плохого.

– Каждому свое.

– Да, кто как хочет, то тем и занимается.

– Ну что же, спасибо. К сожалению, наше время ограничено. У нас сегодня в гостях был, друзья, Владимир Афанасьев, он же Нигатив, хотя он сплошной позитив, как мы уже убедились. Володь, хорошего концерта, ждем еще, очень хочется много чего обсудить. Поэтому, надеюсь, в следующий раз получится. Спасибо.