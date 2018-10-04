Елена Гончарова

Тема: повышение пенсионного возраста

– Здравствуйте. В 2019 году в России повышается пенсионный возраст. Женщины будут работать до 60 лет, ну а мужчины до 65. Зачем повышать пенсионный возраст, и как это будет реализовано? Поговорим сегодня об этом с управляющим отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области Еленой Владимировной Гончаровой.

– Елена Владимировна, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Ну, давайте сразу к делу. Как так получается, что все прошлые годы было откуда брать деньги на пенсии, а сейчас почему-то денег нет? Куда они делись?

– Не все так однозначно, Максим. Деньги, в принципе, и сейчас есть у Пенсионного фонда для выплаты пенсии нынешним пенсионерам. Другое дело, с каких источников они поступают. Возьмем пример на нашей области. С 2004 года наш регион является дотационным. То есть, мы не можем, полностью собрав все страховые взносы с работодателей, обеспечить наших пенсионеров выплатой. У нас 235 тысяч пенсионеров в Амурской области, и средний размер пенсии приблизительно 14,5 тысячи. Для полного пенсионного обеспечения, выплаты всех пенсий и пособий, нам в месяц необходимо около 3,5 миллиарда рублей. Соответственно, мы уже за 8 месяцев практически 30 миллиардов выплатили в области. А с наших страхователей, которых у нас зарегистрировано 39 тысяч, страхователей, работодателей, сюда и включаются и индивидуальные предприниматели, мы собираем 53% взносов, то есть около 14 миллиардов. Остальные миллиарды мы получаем из федерального бюджета.

– А в чем причина? Почему так много не доносят?

– Все они зарегистрированы, но показывают нулевую отчетность. То есть, они показывают, что не ведут оперативно-хозяйственную, финансовую деятельность. Президентом поставлена задача: увеличение размера пенсии нашим пенсионерам выше уровня инфляции. Кроме того, у нас есть нацпроекты: это здравоохранение, жилье, дороги, образование. На все нужны деньги. Если мы и далее будем подпитываться из федерального бюджета, пополнять дефицит бюджета пенсионного фонда, то мы не сможем выполнять данные нацпроекты и улучшать качество жизни наших пенсионеров. Поэтому оставив тот прежний уровень возраста выхода на пенсию, который был установлен в 1956 году, это 55 и 60 лет соответственно, мы не сможем поднимать пенсии в том количестве, в котором планирует Правительство Российской Федерации – выше уровня инфляции.

– То есть, можно сказать, что это вынужденная мера?

– Совершенно верно.

– Как вообще будет происходить процесс повышения пенсионного возраста?

– Пенсионный возраст планируется повышать постепенно, начиная с 2019 года, и будет переходной период до 2028 года. В переходный период попадают пенсионеры-мужчины 1959-1963 года рождения, женщины с 1964 по 1968 год рождения. Для тех, кто пойдет у нас ближайшие два года на пенсию по возрасту 55 и 60 лет, переходный период еще будет сокращен на полгода.

– Ну вот, собственно говоря, об этих двух годах. Владимир Путин предложил, как я понимаю, два года переходного периода, и люди будут на полгода раньше выходить или позже. Поподробнее вот об этом переходном периоде.

– Допустим, мужчине 1 января 2019 года исполняется 60 лет. Соответственно, по новому законодательству, он должен выйти на пенсию в январе 2020 года. У кого в 2019 году, выходят на пенсию в 2020. В 2020 году, выходят на пенсию плюс два года, в 2022. То есть в такой прогрессии переходной период. Соответственно, он должен к нам обратиться, в принципе ему пенсия должна быть назначена в январе 2020 года. Но в связи с сокращением срока на полгода – в июне 2019 года. К нам он должен обратиться в мае 2019 года, то есть за месяц до назначения пенсии предоставить определенные документы. Он может обратиться и раньше. Даже те, кто планируют выйти на пенсию в 2020 году, могут приходить к нам за год, в 2019 году. То есть, Пенсионный фонд проводит определенную заблаговременную работу, оценивает пенсионные права наших застрахованных граждан.

– К слову, раз уж мы начали об этом переходном периоде на фоне волнений в обществе и так далее, многие сейчас думают, о том, что лучше переходить в не пенсионные. И говорят, что лучше этого не делать как в эти раз два года, потому что можно вроде как потерять какие-то баллы. Можете поподробнее об этом рассказать немного?

– Вы сейчас имеете в виду о негосударственных пенсионных фондах?

– Да-да, именно переходить в негосударственные.

– В принципе, это к переходному периоду на назначение пенсии никак не влияет. Влияет другое. В соответствии с законодательством досрочный переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или из пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд влечет за собой потерю инвестиционного дохода. То есть, по закону граждане могут менять страховщика раз в пять лет. Он пришел в текущем, зашел в этот НПФ к текущему страховщику со своими пенсионными накоплениями в какую-то определенную дату, и тот начал работать с его пенсионными накоплениями. Если в течение пяти лет он уйдет к другому, то есть, досрочно, не дожидаясь пятилетней даты, то инвестиционный доход, который накопил этот НПФ останется у него, а наш гражданин уйдет, потеряв этот инвестиционный доход.

– Стоит, в общем, аккуратно к этому делу подойти.

– Аккуратно, но это никоим образом не связано с этим переходным периодом.

– Давайте вернемся к баллам и стажу, это очень важный процесс, важный вопрос, собственно говоря. Где вообще узнать, сколько у меня баллов на сегодняшний день, какой у меня стаж?

– Вы можете как лично обратиться в территориальный орган пенсионного фонда, так и через МФЦ, запросить сведения о своем стаже и заработке. Можно это также сделать через электронные сервисы. Это на портале госуслуг либо через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Кроме того, можно узнать у своего работодателя, мы с ними обмениваемся сведениями, с кадровыми службами, с организацией страхователей. Желательно, конечно, иметь эти сведения. Вдруг вы обнаружите, что какие-то сведения за вас работодатель не додал, либо не перечислил страховые взносы. Соответственно, лучше это решить раньше.

– И, кстати, я так понимаю, что открыта «горячая линия» по поводу повышения пенсионного возраста, давайте тоже сразу об этом скажем. Если у кого-то возникнут вопросы, я думаю, что сейчас они возникают у многих, куда им обращаться вообще?

– У нас в региональном отделении пенсионного фонда работает «горячая линия», телефон ее 202-390.

– Звоните, все расскажут. Давайте перейдем к таким категориям, как северные надбавки и так далее, что происходит в этой связи и по многодетным мамам. Хочется более подробно об этом поговорить. Как на них отразится пенсионная реформа?

– Для многодетных матерей, имеющих пять и более детей, в принципе останется все как было, на пенсию выйдут в 50 лет. Но для них право выработать пятнадцатилетний страховой стаж так или иначе остается. И, соответственно, воспитать ребенка до восьми лет.

– То есть поясним, нужно обязательно пятнадцать лет отработать?

– В страховой стаж входит не только именно фактический трудовой стаж, сюда входит например, и в том числе, если они стояли в службе занятости по безработице или какие-то периоды обучения – это страховой стаж. Другое дело – воспитать ребенка до восьми лет, и тогда выход на пенсию у них будет в 50 лет однозначно, как по старому законодательству. У нас появились новые категории многодетных мам. Это мамы, родившие трех и четырех детей. Соответственно для них выход на пенсию будет сокращен на три года, если трое деток, и на четыре года соответственно. Значит, в 56 и в 57 лет. Что касается наших северян.

– Эвенки те же самые у нас.

– Ну, если касается конкретно людей, живущих в районах, приравненных к Крайнему Северу, или на Крайнем Севере, для них увеличилось на пять лет. То есть, ранее они выходили в 55 и 50, сейчас будут в 60 выходить и в 55 соответственно. Но, опять же, есть категория мам, родивших двух и более детей. Для них северные льготы сохранятся. Для них главное, опять же, условие выработать северный стаж: 17 лет для местности, приравненной к Крайнему Северу и 12 лет для Крайнего Севера. То есть, эта же мама, которая живет на Крайнем Севере и родит одного ребенка, выйдет у нас соответственно в 55 лет, а мама, которая родит двух детей и при том же стаже, выйдет на пенсию на пять лет раньше. Соответственно для них возраст остался прежним.

– Сейчас кто нас смотрит и хотят выйти на пенсию пораньше, нужно ехать на север, рожать минимум двоих детей...

– Нет, не только приехать на север, надо еще там поработать и выработать «северный стаж». Соответственно, мы видим в этом аналогии, то есть и этот закон будет стимулировать к рождаемости. Не только закон о материнском капитале, роди двух и более детей, получи материнский капитал, но еще и...

– Уйди на пенсию пораньше.

– Да.

– В принципе, да, это логично. А про эвенков более конкретно, про нашу Амурскую область?

– Совершенно верно. У нас Правительством Федерации утвержден перечень малочисленных коренных народов севера Дальнего Востока и Сибири. Эвенки входят в этот перечень, и они у нас проживают на территории Амурской области, у нас есть такие территории. Для них будут сохранены все возрасты как и было: 55 и 50 лет.

– Ну, и говорят, что в законопроекте немало случаев, когда будет сохранен прежний пенсионный возраст. Можно поконкретней для каких категорий он останется какой он и был?

– У нас льготники остались, то есть люди, занятые на вредных условиях труда. Сюда мы относим работников химических производств, допустим, чернобыльцы туда входят в эту категорию, шахтеры, каменщики. Определенные списки льготников есть, профессий таких. Кроме того, это, опять же, многодетные матери, о которых мы с вами говорили, пять и более детей, сюда входят также инвалиды по зрению первой группы, лилипуты и входят родители, которые воспитали ребенка-инвалида до восьми лет.

– Вопросов очень много. Давайте еще раз напомним для всех зрителей, если у них какие-то вопросы появляются, куда им обращаться и как им вообще подготовиться к этому переходному периоду, собрать документы какие-то в первую очередь, что сделать?

– Обращаться либо лично в территориальный орган пенсионного фонда, либо на нашу «горячую линию», которая ответит вам на все вопросы. Кроме того, мы зарегистрированы во всех соцсетях.

– Ну, и главный вопрос: стоит ли паниковать или не все так плохо?

– Паниковать не стоит, необходимо определиться, подходишь ли ты под какую-то льготную категорию, определиться с выходом на пенсию и ждать своей пенсии.

– И оздоровляться, потому что здоровье сейчас – прежде всего.

– Оздоровляться в любых случаях надо.

– Ну что же, спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня мы разговаривали с управляющей отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области. Елена Владимировна Гончарова была в гостях. Спасибо вам за разъяснения, я думаю, если какие-то вопросы возникнут, мы вас еще раз позовем.

– Хорошо.

– И вы нам все расскажете.

– Приглашайте.

– Пригласим.