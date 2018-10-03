Сергей Левицкий

Тема: предстоящие выборы главы города и перспективы развития ЗАТО Циолковский

– Время больших кадровых перестановок сейчас на Дальнем Востоке. В Амурской области они тоже происходят. 20 сентября стало известно о том, что временно исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО Циолковский стал Сергей Владимирович Левицкий. Он сегодня у нас в студии. Поговорим о том, каким он видит развитие города и насколько неожиданным стало для него это назначение.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Вопрос, собственно говоря, прозвучал. Насколько неожиданной стала эта новость для вас? Или не была новость?

– В принципе, не было новостью. Я готовился.

– Но при этом вы участвовали в выборах губернатора.

– Совершенно верно.

– Это было параллельно и уже известно?

– Нет, это было не параллельно. Разговор о том, что нужно что-то делать с городом Циолковский, шел еще при губернаторе Александре Александровиче Козлове. Там не было руководителя, и с этим надо было что-то делать.

– Вы с того момента знали?

– Ну, где-то так.

– А выборы губернатора для вас чем были?

– Попробовать свои силы в выборах губернатора.

– Политический опыт?

– Конечно.

– Работа с электоратом. У вас впереди тоже, по сути, выборы. Но они будут особенными. Потому что ЗАТО – это особенный статус «закрытое административное территориальное образование». Здесь глава города совмещает должности главы и исполнительной власти, и городской думы. На сегодняшний день руководит депутатами Марина Зенина.

– Она руководит не только депутатами, но и муниципальным образованием.

– Как вы сейчас распределяете обязанности?

– Нормально. Я руковожу исполнительной властью в городе, хозяйством городским, а она, в основном, занимается сейчас городской думой. Прошли выборы, вы знаете, зашел новый состав.

– В будущем будет проведен конкурс.

– Да, с 28 сентября началось выдвижение кандидатов на главы муниципального образования. В течение 15 дней будут подаваться заявки. 29 октября будет заседание конкурсной комиссии, где она примет решение, кого выносить на заседание городской думы. Потому что там определенные критерии нужно соблюсти. И 31 октября состоится заседание городской думы, где депутаты должны принять решение.

– То есть, узким кругом. Не население в общем, а представительная власть.

– Я бы не сказал, что узким кругом. Депутатов выбирало все население города. Им делегировали право в том числе принимать решение, кто же будет главой их муниципального образования. Поэтому все население решает в лице депутатов.

– Вы уже подали заявление?

– Нет, я еще не подал.

– Это состоится?

– Конечно.

– Соперники у вас есть?

– Пока нет. Но они будут однозначно. Я слышал об этом.

– Соперники должны быть из числа депутатов, жителей города?

– Да нет, любой человек, гражданин Российской Федерации, имеет право. Из Москвы, из Благовещенска, из города Циолковский, из других городов. Депутаты тоже. Любой гражданин имеет право по Конституции участвовать в этом процессе.

– Вы уже приступили к своим обязанностям, вы руководите исполнительной властью в городе. ЗАТО – это особое формирование. Какие у него есть особенные черты?

– Самая главная особенная черта – это закрытая территория и то, что там есть градообразующие предприятия. Это «Роскосмос», ЦЭНКИ, с которыми нам придется, и я рад этому, работать. Еще одна особенность, которую я для себя вижу, это город, который только начинает строиться. С нуля это все начинается. Начинается строительство большого города. Сегодня там проживается 6,5 тысячи, через несколько лет там будет до 30 тысяч жить людей. Очень много нужно построить.

– Вы говорите об инфраструктуре, жилье?

– В том числе. В школе мы были с губернатором, смотрели. Нужно, чтобы в школах, в детских садах был уклон на космическую тему. Поэтому будем однозначно открывать профильные классы.

– Вы планируете свои кадры растить?

– Да, обязательно.

– А люди какие и откуда должны поехать жить в ваш город?

– Люди поедут, я так понимаю, со всей России. Те люди, которые будут обслуживать и строить космодром «Восточный». Первый гражданский космодром в Российской Федерации.

– Из чего сейчас формируется доходная часть бюджета ЗАТО?

– Я думаю, все знают, из чего формируется бюджет. Это, в основном, налоговая часть, НДФЛ. И здесь я вижу, что нужно работать с организациями и фирмами, которые будут заходить на строительство космодрома «Восточный». Я считаю, что они все должны вставать на налоговый учет и отчислять НДФЛ в доходную часть бюджета. Сегодня по собственным налогам в доходной части 145 миллионов. Я считаю, что это мало, нужно наращивать. В принципе, потенциал есть.

– Вы бизнес планируете привлекать, да?

– Бизнес – однозначно. Там очень много нужно строить. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к бизнесу – любому: малому, среднему, крупному. Пожалуйста, приезжайте к нам. Я на планерке уже сказал о том, что мы поедем на этой неделе смотреть земельные участки. Нужно их формировать. Это все будет в доступном режиме у нас на сайте, который немножко изменится. Любой человек, любой предприниматель может зайти, выбрать земельный участок и строить там все, что нужно для города, для людей.

– Какие есть особенности работы бизнеса на вашей территории?

– Нет, собственно говоря.

– Обычное муниципальное образование.

– Конечно.

– Наверное, здесь вы будете использовать опыт работы заместителя министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

– Я знаю, какие на сегодняшний день существуют формы поддержки малого и среднего предпринимательства. Они работают. Я думаю, что в следующем году будет выделено немного больше, чем в 2018-м. У нас 142 миллиона на поддержку малого и среднего предпринимательства в этом году. Надеюсь на то, что будет больше. И нашим предпринимателям, конечно, мы будем помогать: документально, заходить, получать субсидии на развитие своего бизнеса, в том числе и на нашей территории.

– С какими проблемами вы столкнулись на сегодняшний день?

– Проблем больших нет. Я очень переживал, конечно, за начало отопительного периода. Сейчас могу сказать, что нормативный запас топлива есть. Первое распоряжение, которое было подписано мной, это проведение контрольных замеров – сколько топлива хранится в хранилищах. Сегодня все нормально, слава Богу. Мы уже включили детские сады, школы, музыкальную школу, спортивную. С 3 октября планируем подключить весь город к теплу.

– В принципе, как и во всех остальных центральных и южных районах Амурской области.

– Совершенно верно.

– Если говорить о том, как вы планируете формировать кадровый состав. Вы уже заявили, что будете это делать после конкурса.

– У нас команду уже начинает формироваться. Я в первую очередь, конечно, обратился к тем людям, которые работают в администрации. Собрал всю администрацию, мы поговорили, решили, что нужно работать одним коллективом, одной семьей. Это первое. Второе – все замы, которые работали, продолжают работать до 31 октября. Я посмотрю, как они работают. Не скрою, что кто-то уйдет, придут новые люди. Они уже есть. Задач и целей перед нами очень много. Это и развитие, опять же, предпринимательства малого и среднего. Каждый человек понимает, что доходная часть бюджета формируется за счет этих людей, которые работают. Мы им будем в этом помогать. Однозначно появится отдел привлечения инвестиций и развития цифрового муниципалитета. Этим должен заниматься человек, который разбирается. Сегодня этот человек есть. Он сейчас проходит обучение в РАНХиГС в городе Москве. Думаю, обновленная команда начнет работать, если депутаты доверят мне быть главой, где-то с 7 ноября.

– Кардинальные кадровые перестановки будут?

– Кардинальные – нет. Я никогда не пытался человека уволить, потому что он мне не нравится. Если он нормально работает, грамотно исполняет свои обязанности, то он останется и будет работать.

– Раньше главой администрации ЗАТО Циолковский был Николай Кохно. Уже почти год длится следствие, судебные тяжбы. Если его оправдают, что проихойдет?

– Точку в таких делах ставит суд, естественно. Мы не можем сказать, виноват человек или нет. Если оправдают, то он имеет права добиваться…

– Восстановления?

– Возмещения. Восстановления – уже нет, потому что изменился Устав города Циолковский, и вернуться обратно на свою работу он не сможет. Но, тем не менее, если человек невиновен, естественно, он будет требовать восстановления своих прав.

– Ну, и последний вопрос. Сейчас мы сказали о том, что бизнес вы хотите видеть на своей территории. А людей чем будете привлекать? Основа – это, все-таки, люди.

– Привлекать тем, что они должны понимать, что город строится. Это город второй по величине, наверное, в Амурской области город президентского внимания. Поэтому там сейчас все начинает строиться, все с нуля. Это интересно, на самом деле. Интересом и развитием города мы и будем привлекать тех людей, которые будут у нас работать, жить.

– Просто много говорят о том, что не хватает высококвалифицированных кадров. Вам сейчас какие кадры нужны?

– В том числе и высококвалифицированные.

– С местным образованием люди могут найти себе место у вас?

– Да, конечно. Самое главное, чтобы у человека было желание работать, и он умел это делать. Если что-то не понимает, мы будем подсказывать, будем помогать.

– Спасибо! Сегодня в студии был временно исполняющий обязанности главы администрации закрытого административного территориально образования Циолковский Сергей Владимирович Левицкий. Мы говорили о перспективах развития города. Спасибо!

– Спасибо вам!