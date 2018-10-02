Тема: первые шаги в должности главы города и ближайшие планы

– Здравствуйте! Долгое время она была главным оппозиционером в Тынде. Коммунистка Марина Михайлова с большим перевесом победила на прошедших выборах единоросса Сергея Гуляева. Новый мэр Тынды уже начала внедрять непривычные для многих методы работы. И сегодня Марина Михайлова у нас в студии.

– Марина Валентиновна, здравствуйте!

– Здравствуйте.

– Вы уже начали проводить революционные преобразования. Вы отменили фуршет в день инаугурации. Обычно так было. И не только в Тынде, но и, наверное, везде. Вы сказали, что заседания гордумы будут проходить по субботам, чтобы все горожане смогли на них приходить. Также вы провели первую рабочую планерку по местному телеканалу. И собираетесь отменить так называемые «золотые парашюты». Какие еще важные изменения вы планируете проводить в Тынде?

– Самое главное, что мы развернем власть лицом к людям в прямом смысле. Верно было подмечено губернатором во время приезда в Тынду, действительно, слишком далеко от народа была власть. На сегодняшний момент доступ к мэру у нас открыт. Я три созыва работала депутатом. Люди привыкли, что они с утра до вечера могут со мной общаться. До сих пор это сохранилось.

– Без записи? Просто так приходят?

– Да-да. Немного упорядочим сейчас потому что работы на порядок больше.

– Скажите, пожалуйста, команду свою вы уже собрали? Или еще в процессе все?

– Команду я уже собрала. Я уже и объявила по телевизору фамилии. Это известные в городе люди, профессионалы, умницы. В ближайшее время они приступят к исполнению своих обязанностей.

– Знаю, что не все так просто в тындинском муниципалитете. Знаю, что у некоторых замов контракты бессрочные. Они не заканчиваются автоматически, когда уходит прежний мэр. И знаю, что с этим есть проблемы. Не так просто поменять команду. Это правда?

– Есть определенные проблемы, конечно. Я с ними переговорила, предложила по-хорошему попрощаться. Действительно, в 2017 году договора были переделаны из срочных в бессрочные. Понятно, что с командой, которая боролась со мной на выборах, работать невозможно. К сожалению, они показали себя за предыдущие пять лет и даже больше. Люди не способны решать поставленные перед городом задачи. Поэтому прощаться будем однозначно. Пытаюсь решить этот вопрос мирным путем. Не хотелось бы революций. В крайнем случае, есть правовые механизмы избавиться от них. И я это сделаю непременно.

– Вы достаточно давно бьетесь за то, чтобы в Тынде были отменены так называемые «золотые парашюты» – пожизненные доплаты мэру города, председателю и заместителю председателя когда они выходят на пенсию. Какую сумму они составляют?

– Действительно, такие доплаты имеются. Монахова Ирина Николаевна, бывший председатель думы уже получает эту доплату. Она складывается и того, что оклад бывшего председателя думы умножается на 1,7 (у нас такой коэффициент), и из этой суммы вычитается государственное пенсионное обеспечение – размер пенсии. В итоге получается практически 40 тысяч рублей. Пожизненно из местного дырявого бюджета. На сегодняшний момент в комиссию по оформлению этих «золотых парашютов» обратились уже экс-мэр, экс-председатель думы и экс-заместитель председателя думы. В теории, получается, люди планируют еще по 120 тысяч рублей из нашего бюджета пожизненно тянуть. Люди, оценку работе которых дал народ на этих выборах.

– Но, насколько я знаю, эти нормы прописаны в областном законе. Как власти Тынды могут отменить областной закон? Насколько это в полномочиях местных властей?

– Изначально это прописано в федеральном законодательстве. Законодатель сказал так, что органы местного самоуправления могут, но не обязаны назначать себе пожизненную оплату государственной пенсии. Мы решили, что этим правом пользоваться мы не будем до тех пор, пока у нас бюджет будет дефицитным. Дыры у нас в бюджете громадные. Мы не можем многие социальные вопросы решать потому, что не хватает денег. И параллельно получается нелогично, что мы можем кормить пожизненно этих людей, которые особой пользы городу не принесли.

– Сколько сейчас составляет бюджет города Тынды?

– Порядка 1,3 миллиарда.

– Сейчас большинство в думе – это ваши однопартийцы. Какие еще изменения в Уставе планируете проводить?

– Кроме того, что мы будем исправлять норму по «золотым парашютам» (91-ю статью), мы будем вносить изменения, касающиеся отказа от заработной платы заместителя председателя думы. 1,6 миллиона в год. Мы на эту экономию, порядка 500 тысяч рублей, уже в этом году построим ледовый городок. Впервые в истории Тынды. Красивый, с подсветкой.

– На ваш взгляд, самые больные точки сейчас в Тынде, на которые вы должны обратить внимание как мэр?

– Самый главный вопрос – это теплоснабжение города. Тем более, у нас, на севере, 9 месяцев зимы – очень серьезно. Очень серьезный вопрос стоит по нескольким домам в нашем муниципальном образовании. Режим ЧС введен в отношении трех домов. К сожалению, это в основном некачественное строительство нового микрорайона в рамках федеральной программы.

– Помню, что писали журналисты: дома уже сыпятся, относительно новые. Их нужно переселять? Что с ними делать?

– Капитальный ремонт, реконструкция. Мы над этим работаем. Буквально вчера встречалась с руководителем Фонда капремонта, с министром ЖКХ. Вопросы решаемые, но, к сожалению, в предвыборную кампанию прежней власти было некогда решать эти крайне важные вопросы. В понедельник, наверное, объявим режим ЧС в отношении еще одного дома.

– Еще какие «больные точки»?

– В зиму, конечно, сложный вопрос по автотранспорту. Очень много обращений, жалоб граждан. Сейчас депутаты мониторят ситуацию по остановкам. В холода, ребятишкам особенно, опасно находиться долго на морозе.

– Не хватает автобусов?

– Режим движения автобусов горожан не очень устраивает. Ведем диалог с водителями автобусов, с автотранспортным предприятием. На этой неделе планируем принять решение о дополнительных остановках. Немного изменим режим движения для удобства граждан.

– Все эти ваши стремления понятны. Но любой чиновник ограничен, прежде всего, законодательством. Второе – бюджетом. Много этих «но». Я думаю, что не всегда получается отражать интересы людей в то время, как очень много этих ограничений.

– Я, конечно, не волшебница. В рамках закона и полномочий действовать можно. Многие вопросы решаются даже без денег. Отношение к людям – это главное. И не таких уж больших денег оно стоит. Часть вопросов решается без бюджетных затрат. Я вам показала пример, как можно на заработной плате заместителя председателя думы (а у нас «бесплатные» замы во многих муниципальных образованиях имеются в России) сделать большую радость всему городу на Новый год.

– Вы уже общались с губернатором Василием Орловым? Вы же с ним из разных партий. Как планируете выстраивать работу?

– Пока не общалась. Разговор состоялся с заместителями председателя правительства. На те темы, которые требуют особого внимания, я пообщалась. Что касается губернатора, ждем его в гости. Я надеюсь, что диалог будет конструктивным и плодотворным. Большие надежды возлагаю на нового губернатора.

– И никто не будет обращать внимания на партийную принадлежность?

– Любая партия – это люди. У меня в команде два заместителя – члены «Единой России». Замечательные члены «Едной России». Я думаю, что Тында покажет пример и образец взаимного сотрудничества разных партий и направлений.

– Это мешать не должно работе, вы хотите сказать?

– Да. Главная цель – это улучшение качества жизни в городе.

– Наверное, некоторые сейчас нас смотрят и думают «надолго ли ее хватит»? Я уверена, что такие вопросы у некоторых зрителей возникают. Сама по опыту часто наблюдаю: приходит человек, глаза горят, он весь такой близкий к народу. Потом проходит время, он «бронзовеет», закрывается и все идет несколько не так, как было в начале. Что на это скажете?

– Я думаю, надолго хватит. С 2005 года работаю депутатом. Я человек очень последовательный. Если мне надо добиться цели, я ее добьюсь. Сейчас мне даже легче в некотором плане, потому что руки развязаны. Приходилось сквозь коридоры чиновников решать какие-то вопросы, которые решались по щелчку. Сегодня мне гораздо проще в этом плане. И я уже вижу первые результаты своей работы, я вижу, что люди радуются. Это огромный стимул к тому, чтобы не «забронзоветь» и продолжать работу в этом направлении.

– Как вас восприняли в местной администрации? Вы пришли в абсолютно новый коллектив. До этого вас знали, но как человека, который, все-таки, оппозиционер. Как сейчас к вам отношение?

– Работаем нормально. Конечно, первый день сложновато им было привыкнуть. Я человек достаточно шустрый. И им приходится немного быстрее шевелиться.

– Вы видите, что люди подстраиваются под ваш темп?

– Я ими довольна.

– Планерка, которую вы провели по местному каналу. Я думаю, что шокированы были не только жители Тынды. Это нестандартная организация, нестандартная форма работы. Вы и дальше планируете так же по телевидению планерки проводить?

– Разумеется, я обещала людям, что мы будем советоваться с ними, что они будут в курсе. Власть будет открытой и прозрачной. Поэтому будем продолжать такую систему. Изначально у меня не было другого выхода. Потому что вступить во власть я на тот момент не могла, и проблемы, которые требовали скорейшего решения, нужно было решать. Поэтому таким способом я воспользовалась. Кстати, действенным очень. Процентов 90% выполнено, и очень хорошо.

– Потому что публично, вы хотите сказать?

– Я думаю, да.

– На некоторые совещания и сейчас во многих городах даже журналистов не пускают. Я не говорю уже о том, чтобы это транслировать в режиме «онлайн» по телевидению. Больше все предпочитают закрытость.

– Это неправильно. Потому что 131-й федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления» как раз говорит о том, что мэр – это тот, кто управляет городом, полномочия делегирует народ. Местное самоуправление – это управление народом через посредников. Посредник, мэр – слуга народный. Закрываться от своих хозяев – нехорошо.

– Оно звучит-то красиво на бумаге, но в жизни все не так.

– У нас будет так.

– У вас была самая короткая инаугурация. Насколько я знаю, вы провели ее во время заседания городской думы. У вас не было ни фуршета, ничего такого торжественного. Просто по-деловому провели, и все. Почему так?

– Жалко время, жалко денег. Две минуты инаугурации – и пошла работать.

– Вы после этого видели бывшего мэра Тынды Черенкова.

– Да, конечно.

– Он вас поздравил?

– Нет. Мужества не хватило у прежней команды поздравить. Не хватает мужества красиво уйти.

– Вы хотите обратиться к горожанам?

– Хочу поблагодарить за помощь. С первых шагов я чувствую плечо, твердое плечо наших бамовцев. Поэтому спасибо вам большое, надеюсь на дальнейшую вашу поддержку.

– Спасибо вам, что вы приехали к нам в Благовещенск из Тынды. Пожелаем только удачи, успехов в делах. Это были «Простые вопросы». Сегодня у нас в гостях была мэр Тынды Марина Михайлова. Желаю вам всего хорошего. До свидания.