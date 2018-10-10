Владимир Константинов

Тема ликвидация последствий обрушения моста

– Здравствуйте! Это программа «Простые вопросы». Сейчас все главные новости – об обрушении моста в Свободном и о ликвидации последствий. Сегодня мы по видеосвязи об этом поговорим с исполняющим обязанности главы администрации Свободного. Владимир Александрович Константинов на связи.

– Здравствуйте!

– Добрый день!

– Ситуация меняется очень быстро. Уже частично восстановлено движение поездов. Насколько этот объем работ уже выполнен?

– На сегодня, на утро, на 5:30 уже пропустили поезда по четвертому пути по станции «Свободный». И сегодня, в 3 часа ночи, пропустили по девятому пути поезд. Сейчас идут поезда по четвертому пути в четном и нечетном направлении.

– Приоритет отдается пассажирским поездам?

– Конечно, прежде всего, идут пассажирские поезда. Но и грузовые поезда сейчас уже идут и в четном, и в нечетном направлении. С минимальной скоростью, но, тем не менее, затор, который был вчера днем до 3 часов ночи по станции «Свободный» такого уже нет. Транссиб открыт.

– Если говорить о ликвидации обвалившегося моста. Уже частично он разобран?

– Да, мы убрали за ночь второй пролет мостового перехода. Буквально сейчас ведутся работы по обрушению третьего и четвертого пролетов на землю для того, чтобы приступить к их разборке и уборке завалов с железнодорожных путей для того, чтобы можно было открыть главные пути: первый и второй путь для прохода поездов по станции «Свободный».

– Всех интересуют, конечно же, причины, почему это все произошло. Понятно, что будут проводиться экспертизы. Тем не менее, очень много вопросов по этому поводу. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то знаки ограничения веса по этому мосту?

– Знаков ограничения на въезд на мост не было. Мост был приспособлен для движения всего городского транспорта, в том числе, и грузовых автомобилей. Поэтому в причинах сейчас разбирается компетентные органы. Должны дать техническое заключение специалисты, которые занимаются содержанием, обслуживанием, проектированием и строительством таких мостовых переходов. Поэтому я думаю, что надо оставить последнее слово за специалистами.

– Как скоро будет проведена эта проверка?

– Вчера было возбуждено уголовное дело по факту обрушения путепровода в городе Свободном. Как будут закончены все следственные действия с экспериментами, с экспертизами – так она и будет закончена.

– Рассматриваются разные версии. В том числе, что был перевес у этого самосвала, что была коррозия по несущим конструкциям моста. Я две версии встретила от экспертов, которые говорят, что причиной стал мост и состав, который шел. И возник такой резонанс.

– Вы, наверное, почитали в социальных сетях?

– О чем говорит народ. Сейчас разные версии, да.

– Каждый имеет право свое суждение иметь.

– Мост будет восстанавливаться или новый будет построен?

– Новый будет построен. Этот уже смысла нет восстанавливать. Там «в живых» остается первый и пятый пролеты, которые не примыкали к дорожному покрытию. В каком они состоянии сегодня – тоже скажет компетентная комиссия, которая будет проводить экспертизу. Я думаю, что мост будет построен новый.

– Наверное, о средствах, которые нужно будет затратить, пока ничего не известно?

– Строительство определяет проект и сводный сметный расчет строительства. Поэтому как я могу сказать? Проекта ни первого, ни второго нет. Говорить о деньгах совсем еще рано.

– А о сроках можно сказать? Сколько будет строиться этот мост?

– Если смотреть по аналогии, то года полтора-два.

– Мост соединял две части города. Сейчас будет действовать объездная дорога. Насколько она увеличит время нахождения людей в пути?

– Мы сейчас приводим объездную дорогу к нормативному состоянию. Поэтому скорость движения по ней так же, как и в городском режиме. Единственное, что маршрут движения увеличится порядка на 3,5-4 километра. Поэтому, получается, 4 километра со скоростью 40-60 километров в час – вот у нас увеличение минут на 15-20.

– Это будет грунтовая дорога или в асфальтовом покрытии?

– Пока грунтовая. Сегодня он вообще как проселочная используется. Мы сегодня выехали со специалистами Упрадора и с Александром Анатольевичем Зелениным, посмотрели. Определили, в каких направлениях что мы можем сделать для того, чтобы у нас было гарантированное сообщение между залинейной частью города и центральной частью. Есть определенные решения для этого. Сейчас работают специалисты Упрадора, они считают, сколько это будет стоить для того, чтобы привести дорогу в нормативное состояние. А мы, чтобы у нас не был оторван залинейный район, вчера и сегодня всю ночь ее готовили. Завозили туда щебень. Сегодня с утра это все отгрейдеровали. Дорога сегодня проездная полностью. На улицу Гидротехническую и на Зейский переезд по ней можно выйти без проблем, в том числе и заехать в городскую больницу со стороны залинейной части. Отрабатывается еще несколько версий, в том числе вчера я обратился к первому заместителю генерального директора «Российских железных дорог» с ходатайством открыть переезд по улице Почтамтской. Сегодня ждем ответ. Вчера по телефону уже прорабатывались некоторые версии. Как только получим от них ответ, возможно, сразу проработаем вопрос открытия переезда по улице Почтамтской. Для того, чтобы сократить движение автомобильного транспорта из центральной части города в залинейную часть по этому переезду. Мы тогда сразу сокращаем расстояние, которое идет по объездной дороге.

– Если говорить о пешеходах. Путепровод ведь и пешеходную функцию выполнял?

– Да.

– Люди сейчас как ходят через железную дорогу?

– У нас есть пешеходный переход в районе улицы Почтамтской. Он оборудован как положено, по всем требованиям мер безопасности и по всем требованиям железной дороги для того, чтобы люди могли безопасно по нему пересекать железную дорогу. И автомобильный переезд по улице Зейской точно так же. И еще у нас есть автомобильный переезд по улице Ленина. Также можно через путепровод в районе Михайло-Чесноковская – Суражевка проехать в залинейную часть. Но это более долгие пути. Самое короткое – это через Зейский переезд на объездную дорогу и на улице Гидротехнической в залинейную часть.

– Можно ли сказать, что жизнь города серьезно нарушена в связи с этой аварией?

– Вы знаете, когда нарушается привычный путь движения... У меня есть страничка в Инстаграме, и на ней был такой комментарий, что нужно было 4 минуты, чтобы добраться из центральной части города своего дома, а сегодня ехал 1 час 20 минут в связи с тем, что люди не привыкли ехать по объездной дороге. На вчерашний вечер она была еще в недостаточном состоянии, чтобы пропустить большой поток автомобилей. Я думаю, что в ближайшее время мы примем все меры для того, чтобы не только этот путь соединял залинейную часть города с центральной, но и другие пути, которые также есть на территории городского округа. И мы их во вторую очередь будем обязательно приводить в нормативное состояние, чтобы жители могли ездить не только через переезды, но и другими объездными путями. Основная, конечно, надежда – это строительство нового путепровода. Он просто сегодня необходим для города.

– Будут ли приниматься какие-то решения перенести какие-то функции учреждений каких-то, может быть, филиалы какие-то открыть...

– Сегодня на территории залинейной части действуют школа, детский сад, городская больница и станция «скорой помощи». Городская больница и станция «скорой помощи» функционируют на все 100%. Никаких сбоев нет. Садики и школы работают в обычном режиме. Единственное, мы организовали подвоз школьников школьными автобусами через объездную дорогу с центральной части в залинейную часть.

– Как скоро может быть открыть железнодорожный путь полностью?

– Сейчас ведут обрушение двух пролетов, как я уже сказал, третьего и четвертого. Разбор второго пролета у нас прошел где-то в течение 10 часов. Поэтому если считать по аналогии, то получится, что откроем главный путь (первый, второй) через 10 часов, и приемо-отправочные пути (третий, седьмой, девятый) еще через 10 часов. Получится где-то 20 часов.

– Какую помощь вы сейчас получаете из области? Какие эксперты вам помогают работать?

– Сегодня у меня был эксперт из проектной организации «Гидромонтаж». Они выехали на мост с моим заместителем работать. Со стороны правительства Амурской области всесторонняя поддержка и полное оказание помощи. Со стороны «Газпром переработка Благовещенск» и заместителя генерального директора Белоусова Андрея Валерьевича и подрядных организаций, которые работают на строительстве Газпоперерабатывающего завода полная помощь. В решении КЧС мы обозначили количество техники, которую необходимо выделить. Она была вся выделена, даже еще и с избытком для того, чтобы мы могли быстро проводить работы. Также железнодорожная бригада, которая дислоцируется на территории городского округа выделила тяжелую дорожную технику и личный состав для разбора завалов. Со всех сторон идет полное содействие, никаких вопросов в организации в этом направлении нет.

– Владимир Александрович, вы долгое время были заместителем мэра города Благовещенска и тоже занимались вопросом моста через Зею. Что можете сказать по техническому состоянию этого моста? Потому что сейчас все очень часто коррелируют эти два сооружения.

– По мосту через Зею в этом году проводилась экспертное обследование. Я не знаю результатов. По данному мосту предварительные разговоры с экспертами были, когда я еще исполнял обязанности первого заместителя мэра города. Они достаточно положительные были. Поэтому я думаю, что амурчанам, пересекая мост через Зею, бояться нечего.

– Спасибо большое за это интервью. Владимир Александрович Константинов сегодня был на связи. Исполняющий обязанности главы администрации города Свободного. Спасибо за интервью.