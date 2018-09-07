Василий Кленин@|@Евгения Коваленко

Тема: первый стимпанк-бал в Благовещенске

– Здравствуйте! В Благовещенске впервые в истории пройдет стимпанк-бал. Что это за бал такой, и чем его едят? Об этом мы сегодня поговорим с организаторами стимпанк-бала. Василий Кленин и Евгения Коваленко у нас в гостях.

– Ребята, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Все знают, что такое «Punks not dead», но никто не знает, что такое стимпанк-бал. Вообще, что за стиль стимпанк, расскажите. Жень, наверное, ты начни.

Е. К.: – Стимпанк – это стиль, который основан на викторианской эпохе, но человечество пошло не по пути модернизации технологий, а основано на пару. «Стим» - в переводе «пар». Откуда взялся «панк» – несколько версий существует. Самая ходовая, что это «альтер-эго» киберпанка.

В. К.: – Есть в литературе «киберпанк», и как бы в пику ему сделали не футуристичный мир, а наоборот, архаичный. Если в киберпанке основная идея – подавление личности технологическим обществом, то здесь уперлось все в эстетику, наоборот. Стимпанк – это изысканная механизация. Ключевое – механизмы, но они должны быть красивые. И в эту эстетику все стимпанкеры уперлись и это культивируют.

– Это литературный жанр какой-то?

В. К.: – Изначально – да.

Е. К.: – Изначально он был литературным. Его основоположником был Жюль Верн. Оттуда все. И потом уже авторы авторы, которые стали писать в этом жанре просто не знали, какое слово применить. И изобрели такое слово «стимпанк».

– Интересная идея. Я почему-то думал, это связано как-то с музыкой. Если «панк».

Е. К.: – Нет, сначала это было, все-таки, в литературе, а пошли уже мода, музыка и все остальное.

– Нас сейчас смотрят простые благовещенцы и думают: «все, я хочу заняться стимпанком». Как вы к этому пришли и почему именно увлеклись именно стимпанком. Не классической живописью...

Е. К.: – Во-первых, это очень интересно с точки зрения моды. Викторианский стиль – это корсеты для девушек, утонченные юбки, аксессуары – те же гогглы, например. Если для меня, с точки зрения девушки, очень нравится стиль той эпохи.

– Васе тоже, наверное, нравятся девушки с корсетами.

В. К.: – Девушки с корсетами – безусловно. Я не поклонник стимпанка, на самом деле. Просто мы в клубе «Велетта» периодически планируем какие-то танцевальные мероприятия, балы исторические, литературные, какие-то еще. И каждый раз хочется что-то новое попробовать. И, планируя сезон, мы подумали – не помню, кто родил эту идею из нас – давайте сделаем по стимпанку. Потом уже приплелся Жюль Верн более конкретно. Вообще, поразительно, почему у нас в городе ничего такого не было. Не только балов, а вообще – стимпанковских мероприятий. Это очень популярное и довольно-таки модное течение и в России, и за рубежом.

– Есть Burning Man – знаменитый фестиваль. Может, надо что-то подобное и у нас сделать?

В. К.: – Да, сейчас пытаемся найти таких людей, кидаем клич. Может быть, ваша площадка нам поможет найти. Если увлеченные люди есть – пожалуйста, идите к нам, мы вас очень ходим видеть. Нет, не было мероприятий, неизвестны нам такие увлеченные люди. Это очень парадоксально, очень странно.

– Раз уж мы к балу переходим – какие проекты до этого уже реализовали?

В. К.: – Это долгий будет разговор.

– Их было много?

Е. К.: – Давай вкратце.

В. К.: – Клубу почти 10 лет. В этом году у нас было два бала. Один был развлекательно-литературный по «Щелкунчику», такой рождественский бал, новогодний. А в апреле мы делали исторический бал – «Бал головы». Мы взяли за основу реальное историческое событии нашего города Благовещенска – избрание Кириллова головой Благовещенска. И якобы по этому поводу он устроил бал. И между этими событиями прошло ровно 120 лет.

– И как теперь людям переключиться с исторических на, скажем так, «просто увлекательных»?

Е. К.: – Почему, стимпанк – как раз исторический. Мы берем историческую подоплеку, именно викторианскую эпоху.

В. К.: – Вспоминаем «Наутилус» и Жюля Верна. Конец XIX века. Естественно, стилистика такая красивая. Немножко не историчная, но базово – те же самые танцы, те же самые традиции балов. Это все – историческое.

– Давайте расскажем, собственно говоря, как подготовиться. Вы пришли сегодня не с пустыми руками. Женя, расскажи, что это такое, для чего?

Е. К.: – Основные и самые главные аксессуары – это гогглы. Эти круглые очки называются гогглы.

– Где-то в мире перевернулся один Гоголь.

Е. К.: – Эти самые простые, пластиковые, их может купить...

– Это точно пластик? Похоже на бронзу издалека.

В. К.: – Да, это бронза.

Е. К.: – Издалека – да, смотрится очень даже неплохо.

– Я вижу гогглы посерьезней.

Е. К.: – Да, это более серьезные, это уже натуральная кожа. Здесь полностью инкрустация металлом идет, плюс сменные стекла. Это уже, конечно, только на заказ. У нас вообще очень мало в Благовещенске продается что-то по стимпанку. Это либо из других городов заказывается, либо с сайтов, либо с рук покупать, либо из того же Китая. AliExpress нам в помощь, как говорится. Там это все можно купить.

– Слушайте, давай даже вот эти возьмем очки. Где ты их купила?

Е. К.: – Эти я покупала в Москве в магазине. У них тоже есть сайт.

– А как поступить людям, которые уже собрались прийти к вам на стимпанк-бал, хотят потанцевать, хотят прийти в образе? Как им подготовиться?

В. К.: – Если есть руки, и человек умеет ими оперировать...

– Врачей хирургов зовем?

В. К.: – ...функционировать этими руками человек умеет. Главное, побольше латуни, бронзы, меди, кожи.

– У меня есть бронзовые часы! Я специально надел!

В. К.: – Это очень хорошо!

Е. К.: – Это тема стимпанка!

В. К.: – Почти прошел тест.

Е. К.: – Еще гогглы – и можно.

– А танцевать нужно уметь, Василий?

В. К.: – Конечно.

– Вот, все, извините, ребята...

В. К.: – Танцевать не нужно уметь, нужно хотеть уметь танцевать. Наши танцы – социальные. Они доступны для любого человека без подготовки танцевальной. Мы занимается танцами в течение всего года. Перед балами мы готовимся именно по танцевальной программе, которая будет на балу.

– А что будет в стимпанке? Я так понимаю, там будет Ramones, Sex Pistols?

В. К.: – Нет, в основном, Шопены и Шуберты.

– Ну, тоже неплохо.

В. К.: – Викторианская Англия, ну что вы хотите.

Е. К.: – Классика.

– Сейчас нас смотрят миллионы, не буду лукавить. И все они хотят попасть к вам на фестиваль. С чего стоит начать? Сначала образ, потом надо взять пару уроков танцев?

В. К.: – Чтобы что-то потанцевать на балу, у нас перед самым балом будут четыре мастер-класса в течение двух недель. Не все танцы, но большей частью можно овладеть и вполне потанцевать достойно, не ударив в грязь лицом.

– Я извиняюсь, но включу Юрия Дудя: а сколько денег стоит мастер-класс?

В. К.: – А мастер-класс не стоит нисколько.

Е. К.: – Бесплатно.

– Плашечка – ноль рублей.

Е. К.: – Так же, как и занятия.

В. К.: – Как и в школах Советского Союза у нас занятия бесплатные. Естественно, на само мероприятие имеется определенный взнос организационный, который мы потратим на антураж, стол.

– А где все произойдет и какого числа?

В. К.: – Традиционно все исторические и неисторические балы в нашем городе происходят в Городском доме культуры, который помогает нам очень активно и позволяет нам бесплатно заниматься с ребятами. Там же 3 ноября.

– Во сколько?

В. К.: – Время еще обсуждается. Но это будет где-то час-два.

– Днем?

В. К.: – Начинаем днем, заканчиваем ближе к вечеру.

– «Заканчиваем уже утром», надо было сказать. «А там уже как пойдет».

В. К.: – «Как пойдет», да.

– Купил человек обмундирование. Купил гогглы, купил часы бронзовые. Что еще можно?

Е. К.: – Шестереночки.

В. К.: – Начнем с базы. Сначала костюм XIX – рубежа ХХ века. Это либо викторианская Европа, либо эпоха модерна. Мы весь год как раз по модерну занимались, у нас все мероприятия были по одной этой эпохе. Люди уже какие-то пошились по этой эпохе, какие-то брали в аренду костюмы. Но банальный фрак вполне подходит. Элементарно, в городе их много.

– В городе Благовещенске XIX века, ты забыл добавить.

В. К.: – Немного размеров, как я выяснил. Я для себя не мог найти фрак. Не получилось.

– Думаю, проблематичнее девушкам – это же платье.

Е. К.: – Это платье, либо можно блузку, например. Белая блузка с какими-нибудь кружавчиками красивыми.

– Свадебное платье, сейчас задаются вопросом.

Е. К.: – Нет, свадебное платье здесь не подойдет.

– Забахать корсет поверх свадебного платья

Е. К.: – Нет, все равно это будет не то.

– Представим, сейчас смотрит какая-нибудь девушка. Думает: не пышное платье, а есть, например, платья поуже, классический вариант. Если мы добавим вот таких сережек, дадим ей гогглы, наденет она перчатки.

Е. К.: – Можно такой пояс, например.

– Это ручная работа?

Е. К.: – Нет, это покупной. Здесь в Благовещенске купила на распродаже. На распродажах, на секонд-хэндах можно найти вещи, которые можно переделать под стимпанк. Вот это – ручная работа, я сама делала.

– Как сама? Серьезно?

Е. К.: – Да, это из кожзама. Вот здесь, получается, клепка...

– А что это такое?

Е. К.: – Это браслет вот так на руку надевается.

– Надень-надень... Покажи всем, это же интересно.

Е. К.: – Сейчас я влезу сначала... И вот здесь вот затягивается.

– Прикольно! Класс!

Е. К.: – Вот перчатки – это я тоже сама красила. Они были когда-то не понять, какого цвета. Я их покрасила. И они теперь вот такие коричневые, кожаные, прикольные.

В. К.: – Да, в стимпанке очень важен коричневый цвет.

Е. К.: – Коричневый, черный – все вот такие.

В. К.: – Бронза, латунь, ткани, кожа...

– Я в принципе готов прям сейчас к вам отправиться

В. К.: – Бабочку осталось.

– Еще бабочку нужно?

Е. К.: – Галстук можно.

В. К.: – Можно шейный платок повязать, можно бабочку.

Е. К.: – Еще хорошо, если есть головные уборы какие-нибудь.

– Цилиндры!

Е. К.: – Девочкам – шляпки такие маленькие либо вуальки, а мужчинам – цилиндры, котелки, и на них можно надевать гогглы, и они очень даже классно смотрятся.

– Давайте представим. Нас сейчас смотрит среднестатистический благовещенский парень с района, лузгает семечки и хочет попасть. Но у него, к сожалению, нет одежды. Может ли человек просто прийти посмотреть.

В. К.: – У нас бывают мероприятия, на которых очень свободный дресс-код, и даже можно прийти, посмотреть зрителем. Хотя зрителем – не очень интересно. Всегда надо быть внутри события, а не смотреть со стороны. Это объективный факт. Этот бал, как и «Бал головы», исторический у нас был – здесь требования к высокой степени ответственности участника. Он должен подготовиться. Это стилистическое мероприятие. И просто прийти посмотреть не получится. На это мероприятие – нет, на другие – бывает.

– Нужно заморочиться, одним словом.

В. К.: – Несомненно.

Е. К.: – Плюс потом вы будете смотреть на свои фотографии и радоваться, какие вы красивые.

– Я к этому и веду. Один раз вы собрались, потанцевали различные прикольные интерактивы. Что потом после бала? Получат фотографии и скажут «хотим еще». Есть ли в планах заниматься этим на регулярной основе?

В. К.: – Стимпанком? Ну, тут как попрет, я думаю. Это первое мероприятие. Неизвестно, какой контингент интересуется не танцами (а такой контингент есть, и танцы у нас будут), а кто интересуется стимпанком. Мы не знаем пока таких людей.

– Ну что ж, давайте напомним. 3 ноября. Городской дом культуры, городской парк. В Благовещенск пришел стимпанк. У нас были в гостях Василий Кленин, Евгения Коваленко – организаторы первого стимпанк-бала. Друзья, приходите, развивайтсь. Уверен, это будет интересно. До новых встреч. Ребята, спасибо.

– Вам спасибо!