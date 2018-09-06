Светлана Точилина

Тема: школьники и соцсети

– Министр просвещения Ольга Васильева предложила запретить смартфоны в школах. И вот последнее нововведение – это предложение ограничить в школах дорогие смартфоны и планшеты. Между тем выясняется, что в школах совсем разная практика. Об этом и не только мы сегодня поговорим со Светланой Михайловной Точилиной. Детский школьный психолог у нас в студии.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Ну что же, на самом ли деле такая большая проблема в школах со смартфонами?

– Вы знаете, чтобы сейчас кардинально принимать решение, запретить или не запретить, нужно хорошо изучить этот вопрос. Нужно провести анкетирование, тестирование родителей, детей, педагогов, провести большую просветительскую работу. Запретить очень легко и просто. Но мы должны работать с ребенком по принципу «не навреди ребенку».

– То есть, детей тоже будут спрашивать?

– Ну, конечно, надо спросить старшеклассников, их точку зрения по этому вопросу, все «за» и «против». Что положительного, что отрицательного из того, что они пользуются телефонами. Конечно, во время учебных процессов, конкретно во время урока, нежелательно пользоваться телефоном, потому что, во-первых, он отвлекает ребенка, во-вторых, ребенок утомляется. Нарушаются когнитивные функции, память как бы хуже становится, потому что мы раньше учили, а проще простого взять, посмотреть в телефоне, допустим, формулу, какое-то правило, какое-то определение. Раньше ведь мы учили, а память нуждается в тренировке. Поэтому, возможно, с этой стороны во время уроков, все же, нецелесообразно использовать телефон. Это моя точка зрения по этому вопросу.

– А как в школе сейчас происходит? Потому что когда объявлялось это предложение Ольгой Васильевой, министром просвещения, она привела такой пример, что в школах, когда приходят дети, убирают в шкафчик мобильные телефоны, а потом раздают по окончании всех уроков. А вот в вашей школе как?

–Ну, например, я, как учитель, в частности, работала в прошлом году в девятых классах. В частности, у меня дети не пользовались во время уроков телефонами. Я просила «ребят, отключите, пожалуйста, телефоны во время урока». Но бывают, конечно, какие-то ситуации, когда ребенку плохо и звонит родитель, он просит разрешения, но это очень большая редкость. В основном, дети не пользуются телефонами во время урока.

– Но это девятые классы, это старшие. А речь, наверное, больше идет о младших детях, да? Вот как вы рекомендуете? Ребенок пошел в школу, нужен ему мобильный с собой?

– Беседуя с родителями на консультациях, я, в частности спросила. Они ставят первый вопрос – это безопасность ребенка.

– Да.

– Они говорят «как же я без телефона, я должен его контролировать».

– Я должен знать, где он находится.

– Где он находится, поэтому с этой точки зрения, конечно, сейчас время очень нестабильное. Тем более если у ребенка дорогой телефон, и он подвержен опасности с этим дорогим телефоном. Здесь нужно родителям конкретно подумать. Маленькому ребенку не стоит дорогой телефон покупать, все же, потому что он может его потерять, потому что могут отобрать телефон, испугать. С точки зрения безопасности телефон ребенку, конечно, нужен, 21 век, что вы хотите.

– Но вы разговаривали с родителями, уже какие-то опросы запустили?

– Вот лично я просто на консультациях, когда обращаются ко мне родители. Раз этот вопрос очень сейчас интересует, и средства массовой информации и дети задают вопрос «вы как считаете, как психолог?» Естественно, я беседую с родителями. Те родители, которые были на консультациях, конкретно сказали: «нет, что вы, запрещать детям не нужно, как же я без телефона. Я с ребенком в девять-десять часов вечера прихожу домой».

– Дополнительные занятия все, привезти, отвезти.

– Да, я полностью контролирую.

– Куда кто пошел.

– Поэтому с этой точки зрения надо хорошо задуматься над этим вопросом все-таки.

– А, может быть, проблема надуманная?

– В каком отношении надуманная?

– Ну вот, допустим, телефон – модная тема, ее обсудить. Сейчас вот смартфоны, гаджеты. Может, и правда нет такого, что эти гаджеты влияют на процесс образовательный настолько, что он мешает уроку, мешает вообще постоянно?

– Здесь еще видите, какая проблема стоит. Сейчас на консультацию в прошлом году, позапрошлом обращаются, я много лет работаю практическим психологом, обращаются родители именно по проблеме зависимости ребенка, интернет-зависимости.

– Вот, да.

– Это серьезная проблема и иной раз мы не обходимся чисто психологическими методами и рекомендуем обращение к более серьезным специалистам психоневрологического диспансера, когда уже психолог помочь не может. Понимаете? Когда ребенок становится раздражительным, конфликтным, когда он не хочет общаться ни с кем, когда нарушается сон у ребенка.

– Это признаки.

–Да, есть такие ситуации,они редкие, но, тем не менее, такие встречаются. Но ведь не все родители сегодня идут к психологу школьному на консультацию. Ведь многие не ходят. Многие просто не замечают этих проблем. А иногда инициатором является не родитель, а классный руководитель, который видит, что ребенок изменился очень сильно, и рекомендует уже родителю. Говорит: «вы знаете я вижу изменения в вашем ребенке, рекомендую обратиться к нашему школьному психологу». Понимаете? Вот такая сторона вопроса. Ведь родители у нас сегодня работают с утра до ночи, нужно содержать семью.

– Да, еще вот этот момент хотела спросить. Родители очень загружены, дети тоже, к чему это приводит? Уже есть определенная статистика, мы уже живем в 2000-х годах и вот этот уже довольно большой период, когда все мы на работах, и дети тоже на всех консультациях своих и на «развивашках». Вот к чему это приводит ? Уже есть целое поколение таких семей.

– Конечно. К чему это приводит? Вы видите, что большое количество информации. Ребенок с утра до ночи в большом количестве информации. Конечно, нужно каким-то образом снизить вот это вот. Ну еще целесообразно где-то давать отдых ему от этой информации, чтобы где-то он расслаблялся, где-то общался просто так с детьми, в коллективе каком-то, ходил занимался спортом. У нас же очень много мест, где можно заниматься спортом.

– Ну, так родители и приводят в разные секции.

– Да.

– А бывает, знаете, у некоторых таких детей и по три разных направления, кроме школы. Вот сколько вы рекомендуете таких занятий?

– Ну, по три это, конечно, очень много, я считаю. Но надо смотреть, идут на что – направленные на развитие интеллекта, на физическое развитие. Но надо чередовать.

– Ну там как обычно бывает: спорт, музыка и язык еще какой-нибудь, например.

– Ребенок не может с утра до ночи только чем-то заниматься. Конечно, родитель сегодня должен обязательно занять досуг ребенка, чтобы он был занят, чтобы он не сидел в интернете, чтобы у него не было зависимости.

– Но вот учебный год начался не только в школах, но и у детей, которые дошкольного возраста, то есть с трех, с четырех лет. Бывает и даже два с половиной, такие есть. Что скажете по этому поводу? Со скольки лет можно уже ребенка куда-то отдавать кроме садика?

– Кроме садика? Я затрудняюсь на этот вопрос ответить, потому что все-таки нужно тоже проводить исследования какие-то определенные. Развивать ребенка хорошо, но чрезмерно активно... Понимаете, у ребенка должно быть детство. Дошкольная главная его деятельность – это игровая. Должен играть, в игре он должен развиваться, понимаете? Но чрезмерно к этому прилагать усилия...

– То есть, если ребенок не хочет, ему не идет, еще, наверное, подождать.

– Лучше не заставлять, да. Хорошо, конечно, если ему это нравится, а чрезмерно заставлять не нужно.

– А дети сегодня другие стали? Я думаю, что это связано тоже с гаджетами и развитием интернета. Вот наша социализация эта в интернете, насколько другие дети стали?

– Понятия «другие дети», я не разделяю, в каждое время свои дети. Сейчас очень много детей умных, талантливых, креативных. Есть дети с такими способностями, которые у нас стобальники. Есть дети очень творческие, которые и поют, и танцуют, поэтому сказать «другие дети» нельзя. В каждое время свои дети. Хорошие у нас дети, просто мы сами воспитываем таких детей.

– Если говорить о соцсетях, тема опять сейчас очень актуальная, новый учебный год. Нельзя родителям заглядывать в соцсети или можно?

– Вот вы знаете, я как родитель и как психолог, я могу сказать следующее: в некоторых случаях, если бы родитель не заглянул в соцсети, это было бы не очень хорошо для здоровья ребенка. Поэтому все же интересоваться нужно, но очень осторожно.

– А как попросить?

– Как очень осторожно? Нужно учить детей правильно общаться в сетях, правильно вести беседу, рассказывать. То есть, просвещать, понимаете? Потому что бывают случаи, в некоторых случаях нужно, дети есть разные, понимаете?

– А с чего начать? Допустим, мама что-то подозревает, что-то скрывает ребенок. В соцсети же нельзя без спросу зайти или когда ребенка дома нет. Как вот поступать?

– Я не могу общей дать рекомендации, в каждом случае свои рекомендации, понимаете? Нужно, чтобы ребенок вам доверял – это самое главное, чтобы он делился с вами. Чтобы он знал, что если он придет к вам и расскажет свою тайну, вы его не накажете за это. Есть такая пословица: «повинную голову топор не сечет». Я хочу сказать, что доля обратившихся детей на сегодняшний день растет, и в психологической помощи нуждаются все больше и больше детей.

– Почему?

– Потому что, во-первых, были случаи, когда дети, допустим, общались в сетях и не знали, как правильно найти выход из сложившейся ситуации. И пришли ко мне за помощью, как правильно решить. Потом разнообразные ситуации есть, когда, допустим, конфликт произошел, когда, допустим, всякое нарушение в группе происходит, тоже обращаются. Классные руководители обращаются, чтобы оказать помощь именно по общению в сетях.

– То есть, эта проблема существует?

– Ну, проблема эта уже давно возникла. Как возникли соцсети, так возникла и эта проблема.

– Ну, в общем не бояться доверять, тем более, если тайна.

– Дело в том, например, что дети в каждой школе знают, что тайная консультация – это конфеденциальность со стороны психолога. Психолог не имеет права рассказать никому, кроме попросив только разрешения у ребенка, в том случае, если жизни его угрожает опасность.

– Школьный психолог есть в каждой школе?

– Наверное, да. Я думаю, что да, во многих школах есть психолог.

– Да, но вот получается еще один человек кроме классного руководителя, школьный психолог, который может знать что-то о вашем ребенке в вашей школе.

– Да.

– Можно и родителям обращаться. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о том, что в школах начался новый учебный год, и Светлана Михайловна Точилина, детский школьный психолог, сегодня была в студии. Мы говорили о многом: о гаджетах, о смартфонах, о социальном расслоении, тех вещах, которые в принципе волнуют сегодняшних школьников. Спасибо.