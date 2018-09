Ольга Лазицкая@|@Хулио Торрес

Тема: жизнь в США и России, международные браки

– Здравствуйте. По данным Росстата, Приамурье вошло в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по оттоку населения. В прошлом году Амурскую область покинули 775 человек – почти тысяча. Почему, зачем, куда и как живется на новом месте? Эти простые вопросы я сегодня задам Ольге Лазицкой. Она – наша, амурская журналистка, в прошлом – сотрудница «Альфа-канала», и ее супругу Хулио.

– Julio, hi!

Х. Т.: – Здравствуйте!

– Оля, привет!

О. Л.: – Привет!

– У меня вопрос к Хулио. Julio, please say me, where are you from? (Хулио, скажи, пожалуйста, откуда ты?)

Х. Т.: – I am from Mexico originally. But I’m living at United States.

О. Л.: – Он из Мексики, но он живет в Америке уже долгое время.

– А насколько долгое?

Х. Т.: – Twenty years (20 лет).

– А сколько ты, Ольга, живешь за границей?

О. Л.: – Я уехала в 2014 году. И сейчас буду временно пока здесь.

– Чем ты там занимаешься и почему вы встретились с Хулио? Расскажи, что тебя сподвигнуло уехать.

О. Л.: – Я уехала для того, чтобы учиться. Я поступила на Ph.D. в университет Калифорнии в Сан-Диего, где я изучаю журналистику.

– По той же дорожке пошла?

О. Л.: – Бывших журналистов не бывает, как мы знаем. И я уехала изучать то, что я делала и чем занималась все эти годы в России – сначала в Благовещенске, а затем – в Москве. Сейчас я возвращаюсь на родину для того, чтобы изучать нас, «Альфа-канал», моих коллег, нашу историю, нашу сегодняшнюю жизнь. Для того чтобы сравнивать то, что я здесь нарою, с тем, как живется региональным журналистам в Америке. Сравню результаты, обязательно вам расскажу.

– Сейчас ты берешь интервью у меня, можно сказать. Смотришь со стороны на нашу работу.

О. Л.: – Это моя задача здесь. Я беру интервью у моих коллег, у моих друзей. Мы обмениваемся опытом, пытаемся сделать журналистику, нашу работу, наше служение, лучше.

– Хулио чем занимается? What’s your job Julio?

Х. Т.: – I am horse trainer, I am rider.

– Переведем?

О. Л.: – Он тренирует коней и объезжает их. Но его специализация – behavior modifications, что означает, что он переучивает сложных, агрессивных коней быть хорошими «зайчиками».

– Теперь у меня очень логичный вопрос: как вы сошлись вообще? Журналистка и человек, который переучивает коней, делает их лучше.

О. Л.: – А свела нас сальса.

– Так, подробнее.

О. Л.: – Не та, которую мы едим с чипсами, но и та тоже. Мы познакомились на танцах, по старинке. В Калифорнии, в Сан-Диего. Я пошла на сальсу потанцевать научиться, потому что это распространено. Сальса, бачата – это распространенный вид отдыха. Люди приходят, танцуют, занимаются фитнесом вместо того, чтобы сидеть и телек смотреть.

– Задай, пожалуйста, вопрос от меня Хулио. Почему он обратил внимание именно на тебя?

О. Л.: – Насколько ты видишь, меня невозможно не заметить. Я naturally standout, что означает – по природе своей выдающийся человек, сложно не заметить. И когда он увидел, как танцую я, со всей моей энергетикой и счастливым выражением лица, которое у меня всегда в Калифорнии…

– А ты была в этом же платье? Если в нем, то я не сомневаюсь.

О. Л.: – Нет, я была в платье цвета лайма, которое тоже вырви глаз.

– Кстати, раз мы об одежде начали говорить, я обратил внимание, что у Хулио прекрасная футболка. И он по происхождению, хоть живет в Америке, мексиканец. Чемпионат мира проходит. За кого вы болеете – за Россию либо за Мексику?

Х. Т.: – Only two: Russia and Mexico.

– Какие у вас теперь дальнейшие планы? Ты говоришь, что приехала в Россию делать исследование. Потом какая-то диссертация будет? Для чего это делается?

О. Л.: – Я переехала в Америку для того, чтобы делать свое исследование о российской журналистике, сравнивать ее с журналистикой американской, выявлять общие проблемы, находить общие пути их разрешения. Я уже защитила кандидатскую. То есть, я кандидат – Ph.D. candidate, что означает «кандидат философских наук». И для того чтобы стать доктором философских наук, получить полную степень Ph.D., мне нужно сделать исследование, собрать данные, их обработать, написать диссертацию, ее защитить. И тогда я буду полным Ph.D. доктором.

– И какие перспективы после того, как это соберется? Вы вернетесь обратно в Калифорнию? Там планируете дальше жить? Или в Мексику? Или переехать Хулио сюда, в Благовещенск? Кстати, Благовещенск понравился Хулио?

О. Л.: – Ему здесь очень нравится, он никогда не был так далеко в своей жизни. Это место самое дальнее от его родины, куда он когда-либо приезжал. И ему здесь очень весело, ему здесь очень нравится пока.

– Что его удивило?

О. Л.: – Его удивил совсем не Китай, как мы все думаем. Поскольку он тренирует коней и очень любит свою профессию, он везде ищет коней. Естественно, первым делом, что мы сделали, когда сюда приехали, нашли конноспортивный клуб. Мы были в «Аллюре». Ему очень понравилось там. Он, конечно, увидел проблемы, которые там есть. Он уже поездил на лошадях. Он никогда не ездил до этого на лошадях русских пород. Было очень интересно. Сегодня утром он второй раз туда поехал. Поехал на очень сложном коне, как ему сказали. Потому что это его специализация.

– А если Хулио предложат завтра работать у нас в Благовещенске? Не планируете ли вы остаться у нас?

О. Л.: – Да, если бы ему предложили хорошее место с хорошей оплатой, делать то, что ему нравится, он бы не раздумывая согласился.

– Я думаю, нас сейчас смотрят все конезаводчики Амурской области.

О. Л.: – Звоните нам, мы приедем, потренируем ваших коней бесплатно!

– Оля, у нас отток населения идет. Многие возвращаются. Хоть почти тысяча уехали, я уверен, что почти тысяча и вернется. У тебя не было желания за все эти годы бросить все и вернуться обратно в Благовещенск?

О. Л.: – Честно, нет. Я такой человек, что, если я за что-то берусь, я это доведу до конца. Если у меня что-то не получится, то я поеду дальше, дальше и дальше. Как известно, Земля круглая. Если дальше, дальше и дальше, то меня бы привело обратно. Потому что через Тихий океан от Калифорнии у нас Дальний Восток.

– Вопрос от коллег, до эфира просили передать. Когда уже? Год вместе, где бэбики, где продолжение семьи? И если у вас родится ребенок, то у него будет российское или американское гражданство?

О. Л.: – Или мексиканское. Подождите. Три тут выбора. Нас все спрашивают об этом. Конкретных дат не называю, потому что это невозможно спланировать. С моей стороны скажу, что это точно не раньше, чем я защищу диссертацию. Но Хулио очень ждет этого. Мы говорили об этом. Будет очень интересно растить трилингвового ребенка. Это человек, который сразу будет говорить на трех языках. У нас есть такие друзья в Калифорнии, дети которых говорят на испанском, английском и русском. И если ребенок будет учить еще какие-то два языка, он будет говорить на четырех или пяти. Ему очень интересно с этой точки зрения посмотреть, как нам удастся растить трехъязычного ребенка.

– А по гражданству, все-таки?

Х. Т.: – All three.

– Тройное гражданство?

О. Л.: – Три языка и три гражданства.

О. Л.: – В идеале ему бы хотелось, чтобы дети говорили не только на трех языках, но и чтобы у них было сразу три гражданства. Потому что ему очень важно, чтобы дети сохраняли культурное наследие всех стран. Не только Америки, где, скорее всего, они у нас родятся, но и Мексики – тоже страны с очень богатой культурой, и России. Культура России ему тоже очень нравится, и он очень заинтересован, смотрит и читает очень много по российской культуре. Он будет стараться воспитывать детей так, чтобы было все вместе.

– Я думаю, на этом можно подходить к завершению. Я только хочу вам пожелать удачи, и пускай уже поскорее практика заканчивается. Мы хотим видеть мексиканско-американско-амурских детей!

О. Л.: – С удовольствием! Приедем, вам покажем.

– Спасибо вам большое! Дорогие друзья, сегодня мы разговаривали о жизни в Америке и в России, о международных браках. Много о чем говорили. Можно пересмотреть программу на сайте amur.info. Сегодня у нас в гостях были Ольга Лазицкая и ее прекрасный супруг Хулио. Спасибо вам, ребята!

О. Л.: – Спасибо!

Х. Т.: – Спасибо!