Тема: об актерской профессии, любви и творческих планах

– «Ларису Ивановну хочу», говорил один известный герой в фильме «Мимино». Герда в известном фильме «Снежная королева» или Наталья Сергеевна из фильма «Будьте моим мужем». Эти картины прочно вошли в нашу жизнь. Картины советского классического кино. А свою жизнь эта актриса отдает нам. Сегодня в студии Елена Проклова.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Заслуженная артистка России. Я вас поздравляю, у вас юбилей был недавно.

– Спасибо большое.

– Какой канал не включишь, везде Елена Игоревна появляется.

– Ну уж извините, так вышло.

– Да. Смотрите какая интересная штука. Многие актеры когда появлялись в советском кино, они некоторые там и остались. Их представляют только по советским фильмам. Вы прекрасно себя чувствуете и в советском кино, и в современном российском кино, и в телепрограммах. Вы же телеведущая, моя коллега.

– Да вообще я трудоголик, знаете, У меня был такой период в жизни, когда я решила родить второго ребенка, ушла отовсюду, чтобы это сделать в тишине и покое, но я каждый день заставляла себя работать по восемь часов, неважно где: в доме, в огороде, в саду, я убирала лес.

– Вы же цветы прекрасные...

– Я считала что для того, чтобы оставаться в форме, необходимо посвящать свою жизнь кому-то или чему-то, иначе человек теряет свою значимость и перестает вызывать интерес у окружающих.

– То есть, это не фитнес, никакие не посвящения только себе. Это непосредственно именно работа?

– Служение, работа, да.

– Служение кино?

– Нет, я думаю, что я уже перешагнула тот рубеж, когда профессия становится самым главным в жизни. Самое главное в жизни – это, все-таки, умение проживать каждый день и быть в этот день счастливым. Это тоже работа.

– Вы из актерской семьи, из большой династии людей довольно известных в нашем кино советском. Правда, что изначально вам вообще не рисовали эту карьеру?

– Нет, я собиралась быть серьезной спортсменкой, у меня были для этого все данные, и я занималась очень много спортом, начиная с четырех лет. А вообще всю жизнь мечтала о двух профессиях: я хотела быть океанографом и геологом.

– Да ладно?

– Да.

– Вот очень интересный был бы такой специалист. Я думаю вы бы наповал просто сразили бы всех, всю океанологию и геологию тоже.

– Да, но надеюсь рыбы бы не всплыли кверху брюхом от моей чересчур большой работоспособности. Да, я очень люблю уединение, честно говоря, и самая моя любимая музыка – это тишина. Поэтому вот такие профессии, в которых необходимо общение с природой и умение подумать в одиночестве, любоваться красотой вокруг. Вот это скорее мне близко по моей сути. Но, вы видите, судьба распорядилась иначе.

– Пишут, что вы одна из самых красивых актрис советского кино, у вас великолепная русская внешность.

– Да пускай пишут.

– А вот в актерской профессии внешность – это номер один или нет?

– Вы знаете, я думаю что для актерской профессии важнее всего индивидуальность. И если человек над ней работает, как-то развивается, не стоит на месте, вот тогда он интересен. А какая при этом внешность? Иногда даже лучше, чтобы она была какая-то необыкновенная, чудная, смешная, может быть. Потому что классическая внешность – это такое ярмо, которое на тебя навешивает определенное амплуа, и из него очень трудно вырваться.

– У вас запоминающиеся все роли, все роли наперечет можно сказать.

– Спасибо.

– Сейчас очень много в разных телепроектах у Андрея Малахова, на других каналах тоже, смакуют подробности актерской жизни, эти сериалы бесконечные. Как вы считаете, это хорошо или не очень?

– Вы знаете, я перестала оценивать в этой жизни что-то как хорошо или плохо, я предпочитаю принимать жизнь такой какая она есть.

– Данность.

– Да. Какая разница, хорошо это или плохо, это реалии сегодняшнего дня. Но я думаю, что они вызваны тем, что людям, которые смотрят эти программы, очевидно им чего-то недостает в их личной жизни, каких-то событий, каких-то ярких эмоций.

– А актерам-то это зачем?

– Актерам зачем? Ну актерам вообще участие в любых программах, которые смотрят, это их профессия.

– Действительно, да. Очень много легенд ходит о ваших романах с великими мужчинами: Олег Табаков, Олег Янковский и много-много других известных людей. Очень интересно, на что в первую очередь обращают внимание такие великие мужчины? Вот что им? Это вопрос трудоголику, у трудоголика всегда конфликт, как его воспринимают по внешности или по качествам.

– Вы знаете, меня никогда в жизни не волновало, как меня воспринимают.

– Мужчины особенно, да?

– Я для этого слишком свободолюбивый человек, и я человек добрый и человек не подлый. Я никогда в своей жизни не совершила ничего такого, чтобы потом кусать себе локти. А как это воспринимают окружающие – это факты их биографии. Факт моей биографии, что я всегда была искренна. И если я любила, то я могла любить и позволяла себе это. Вот и все.

– Мне всегда хотелось задать вопрос на фестивале «Амурская осень». Ни разу не доводилось, было даже как-то неудобно. Вот вы сами сказали в одном из своих интервью, что ваш муж однажды сказал вам, что запрещает целоваться на сцене. Было такое?

– Да, такое было.

– И вы все-таки выбрали профессию в этом случае?

– Мне вообще что-либо запрещать бессмысленно.

– А как же это для стороннего зрителя всегда воспринимается, актеры должны играть определенные роли, и откровенные сцены, и вот эти поцелуи. Как это происходит у человека, который однажды попадает в профессию, как это у вас случилось, первое впечатление?

– Вы знаете, моя первая картина «Звонят, откройте дверь», когда мне было всего одиннадцать лет, это была картина о любви. Представляете с какого возраста, собственно говоря, я занимаюсь спецификой именно этого человеческого чувства, не просто человеческого, а женского? Как это рождается в маленьком ребенке, откуда оно возникает, какую бурю в душе это вызывает. Все мои картины с самой первой до самой последней, которая вот сейчас у меня начинается, это картины о любви. Поэтому это чувство – это предмет, так скажем, моего исследования, моей профессиональной работы. Но когда работу делаешь с душой и с любовью и стараешься целиком ей себя посвятить, то невольно эта работа становится частью твоей большой жизни. Поэтому мне кажется, что это то чувство, которое человек должен в себе уважать, не пропускать, потому что Бог, наверное, не просто так дает любовь человеку. И мне кажется, что женщина обязательно должна быть такой, чтобы запомнится своим мужчинам, иначе в чем смысл ее жизни?

– Сейчас где вы заняты, в каких фильмах снимаетесь ?

– Я сейчас не буду говорить. Я наконец-то дала согласие на работу в кино. Но пока не прозвучал первый «мотор», об этом как-бы не говорят. Я не буду это называть. Многосерийное кино. Роль, опять-таки, о любви, хотя уже роль возрастная. Это мать большого семейства. Но любовь ведь многолика, и не только секс определяет понятие любви, особенно это начинаешь понимать с возрастом. И это не совсем то, что, любовь к родине, любовь к детям. Нет это просто умение просто украшать жизнь, это умение любить саму жизнь, давать ее, длить, помогать другим жить хорошо. Мне интересна эта работа. Ну, и у меня театральные работы, с которыми я езжу не только по нашей стране. Мы исколесили все зарубежье. И мне нравится, что моя жизнь во многом на колесах, на крыльях. Вспоминаешь города, в которые попадаешь по второму, по третьему разу, и будут какие-то воспоминания прекрасные, дает что-то новое. Мне нравится, что в моей жизни всего очень много.

– Ну что же, сейчас нас смотрят ваши поклонники, поклонницы. Вы у нас на «Амурской осени» давно не были, и сейчас есть возможность получить какой-то привет от вас для них. Что-то важное можете сказать?

– Да, конечно, я могу сказать всем, кто остановился на этой кнопке и смотрит нас сейчас, во-первых, огромное спасибо за любовь, которую я получила вот сейчас в свой юбилей и действительно не было ни одной программы, которая бы не отозвалась, не поздравила, не сказала бы добрые слова. Я получаю огромное количество и писем и лайков и понимаю, что, наверное, прожила жизнь не зря. И за это, конечно, я благодарна моему зрителю и благодарна людям, которые вместе со мной росли, взрослели и вместе со мной изучали эту жизнь. Я желаю вам любви, счастья, здоровья и почаще ходить в кино.

– Спасибо. Сегодня в «Простых вопросах» была Елена Проклова, Заслуженная артистка России, тот человек, которого мы помним по советским фильмам, по российским и запоминаем еще по телепрограммам. В общем, желаем вам много-много ролей.

– Спасибо.