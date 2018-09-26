Тема: о шоу "Шесть кадров" и о том, каково повредить мениск во время спектакля

– Здравствуйте. Мы продолжаем вас знакомить со звездами «Амурской осени-16». И сегодня у нас в гостях российский актер театра, кино и телевидения, режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий Эдуард Владимирович Радзюкевич.

– Эдуард, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Ну и перво-наперво хочется мне начать с пословицы: курить – здоровью вредить. Не так давно вышла новость о том, что вы бросили курить после тридцатилетнего стажа и набрали больше тридцати килограммов. Расскажите, как вам это удалось?

– Да, это было. Но сейчас поменьше уже, но это было, да. Но я не бросал курить, со мной произошло чудо. Я не верил в чудо, а оно произошло. Я просто на шестой день обнаружил, что не курю, а курил до этого тридцать один год.

– И до сих пор вы не курите?

– Нет. Даже за все это время, уже почти пять лет, приснилось один раз только, что курю. Я понял, что я не настоящий курильщик, мне стало даже обидно.

– А с килограммами как дела?

– Оно набралось, конечно, но сейчас боремся, уже меньше.

– Слушайте, ну вот я, если честно, курю уже много лет и в весе при этом. Подскажите мне и нашим телезрителям, как бросить курить, желательно на своем примере.

– Я не советчик. Потому что я не знаю, как это произошло. «Чик» – и все.

– А так хотелось узнать.

– Наверное, железная воля, плюс характер, как у нас говорят.

– Надо взять себя в руки.

– Наверное.

– Вы начали свою деятельность не на сцене, а на заводе и как я помню, учились в техническом вузе. Получили даже порядка восьми специальностей. Кстати, помните, какие специальности?

– У меня столяр-краснодеревщик есть и слесарь и слесарь-сборщик и слесарь-инструментальщик.

– В жизни они как-то пригодились?

– Да, конечно. Нет, ну а как? Я руками могу все делать, по крайней мере, по дому. А потом же реквизит, декорации

– Все сам?

– Ну, когда можно что-то себе самому сделать из реквизита, что-то починить.

– Слушайте, а в какой момент вы поняли, что завод – это не ваше, и нужно идти именно в актерскую деятельность, причем решили поступать во МХАТ? Когда наступил этот переломный момент?

– Нет, я сначала пошел в театральную студию любительскую. У меня была дилемма, что я музыкантом стану. У меня было музыкальное образование: музыкальная школа по классу баяна, и мне хотелось заниматься и музыкой. И я очень любил театр. Но для меня театр – это было что-то, там были небожители, я не знал, как к этому подступиться. Но мне это очень нравилось. И я решил себя попробовать сначала на любительской сцене, в театре-студии. И как-то так я там встретился с людьми, которые стали моими друзьями, которые уже и были в то время актерами, потом стали актерами.

– А не было такого, что друзья говорили: «Эдик, ну куда ты лезешь? Завод – это твое, зачем тебе это актерство»?

– Не, друзья не говорили никогда, родители как-то так к этому относились. Бабушка, дедушка, отец тоже как-то. Я был просто самостоятельный человек, поэтому мне никто ничего сказать не мог, я сам выбирал себе дорогу. Говорили: ну давай, попробуй.

– Интересная смена амплуа: вы приехали к нам со спектаклем «Арена случайных связей», и в нем должен был играть Александр Головин, но вместо него в постановке будет задействован Никита Заболотный. У вас случались в жизни уже такие замены, и приходилось ли вам играть с абсолютно другим незнакомым партнером?

– Во-первых, он не просто так, с бухты-барахты заменен, это второй состав. Мы с Никитой давно и уже не в первом спектакле работаем вместе по-актерски и по-режиссерски. Это не просто мы в последний момент засунули, он репетировал, он точно также готовился.

– То есть, всегда есть запасной вариант?

– Да. У нас такая жизнь, что без двух составов очень сложно.

– Об экстремальных условиях. Тут на днях вышло интервью Дмитрия Нагиева у Юрия Дудя. Он там рассказывал жуткую абсолютно ситуацию про то, что у него выходили камни из почек, но он при этом не мог остановить съемочный процесс. У вас были какие-нибудь подобные экстремальные случаи?

– Я надорвал мениск ноги прямо во время спектакля в Театре сатиры, когда я играл Швейка. На сцене во время танца у меня рант ботинка попал между кругом в щель. Я выпрыгивал, делал два тура в воздухе. И я потерял в воздухе сознание. То есть я очнулся сидя, лежа на сцене. Мы доплясали, я на одной ноге плясал под «Жупайдия, жупайдас, нам любая баба даст». Такая песня. Мы вытанцевывали, потом перетянули, перевязали как смогли, и весь второй акт пришлось играть с надорванным миниском.

– Доиграли?

– Да, но была жуткая боль. Но весь второй акт мы лежали в окопах, потом вставали на колени – это какой-то кошмар. А второй раз так получилось, что я в наколенниках и мази какие-то, и еще танцевал и плясал, и лет через десять, а может и быть и меньше, во время прогона я репетировал Труфальдино, и за два-три дня до премьеры дорвал все-таки. А у меня вечером был спектакль «Шесть кадров шоу», не могли отменить, поэтому пришлось. Мне не могли делать операцию, потому что были выходные. Мне сделали обезболивающее, наложили шину, и на костылях выходил, играл эстрадные номера.

– Ну, это трудности профессии. Иногда бывают такие ситуации, когда и рад был бы отменить спектакль, но не можешь.

– Тут так получилось, я был бы и рад, может быть, не играть спектакль, но пришлось выйти на костылях именно в этот день. Но это одна из тех самых сторон профессии, не самых лицеприятных.

– Вы принимали участие в создании фильма «SOS, Дед Мороз, или Все сбудется».

– Да.

– Так вот блогер-кинокритик Евгений Баженов, он же Bad Comedian, выпустил довольно жесткий обзор. Вы его видели?

– Нет.

– А сами как фильм оцениваете?

– Понимаете в чем дело, я же принимал участие, когда кино уже было снято, смонтировано, и я уже в качестве усмешнителя работал. То есть, мы выводили кино, меняли тексты, шутки. Моя большая гордость, я сцену диаложную переложил на стихи, и это было смонтировано, главный герой начал читать стихи. Я занимался озвучкой. То есть, я таким «лечением» занимался. У меня есть несколько фильмов, которые я «лечил». И набил на этом серьезно руку в плане постпродакшена, и уже в плане помощи в озвучании, липсинга, и уже во вкладывании текста, это уже совершенно другое.

– Мы с вами начали разговор с того, что вы совершенно из не актерской семьи, но сейчас ваша семья вполне может называться актерской, потому что ваша супруга Елена также занимается актерским мастерством. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как жить в семье актеров и жить с девушкой, которая младше тебя на семнадцать лет?

– Вы знаете, я про личную жизнь вообще не разговариваю. Я вообще ни в интервью, нигде не говорю про личную жизнь. Давайте о чем-нибудь другом?

– Давайте. Ну не хотел задавать этого вопроса, ну раз уж так, то спрошу: «Шесть кадров», что дальше?

– Так мы уже четыре с половиной года не снимаем.

– Ну вот поэтому и спрашиваю – будет еще возобновляться?

– Я думаю, что нет уже. Уже, наверное, все. Все уплыло. Мне кажется, что мы снимали с 2004 по 2014 год и наснимали так, что сейчас на дворе уже ближе к финалу 2018, а его все еще показывают. Мне кажется, надо вовремя уйти с площадки. Я надеюсь, что мы с моими друзьями, потому что мы все дружим, что-то такое придумаем еще, и может что-то произойдет. По крайней мере, я сейчас не могу говорить об этом, так вот смело заявлять, что какие-то работы в эту сторону ведутся.

– А сейчас вы тяготеете к юмористическим или более серьезным проектам?

– По-разному очень. Нет, естественно, меня приглашают и позиционируют меня и как актера, и как режиссера комедийного жанра.

– А вам лично что нравится?

– Я очень люблю, например, детективы, понимаете, и я очень серьезно в это погружен и очень давно. И, наверное, когда-то это должно во что-то вылиться.

– Ну какую бы роль вы на себя примерили? Мне лично кажется, что из вас бы получился отличный Шерлок Холмс.

– Не знаю, так сложно говорить. Вот снять бы детектив – это да, потому что сейчас, я могу с большой уверенностью сказать, практически нет, начиная, наверное, с середины 90-х годов, ни одного детективного сериала и детективного фильма, наверное в мире, который бы я не видел.

– Ну что же, будем ждать от вас.

– Я очень постараюсь, по крайней мере, мне очень хочется это сделать.

– Спасибо. Эдуард Радзюкевич был сегодня у нас в гостях в рамках 16-й «Амурской осени». Спасибо.

– Спасибо вам.