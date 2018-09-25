Тема: об "Интернах" и "Амурской осени"

– Этот человек не нуждается в представлениях, потому что мы выходим на канале ТНТ и все смотрят сериал «Интерны». Сегодня в студии практически Глеб Романенко, а на самом деле – Илья Глинников.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте!

– Многие думают, что сериал до сих пор снимается. Но на самом деле, это не так. Работали вы как сумасшедшие практически шесть лет.

– Да, все верно. Практически как вторая школа, второй институт. Это целый этап.

– Помощь оказать сможете?

– Врачебную? Да вряд ли, наверное.

– А все эти навыки? Так мастерски, профессионально это все делаете в кадре.

– Слушайте, мы же не врачи, мы актеры. Поначалу, когда сериал только начинался, мы общались с врачами. Я консультировался с пластическим хирургом. Он мне показывал фотографии операций, которые он сделал. Я смотрел больше на его отношение к этим фотографиям. У меня не то, чтобы изменилось отношение к медикам. Скорее, оно появилось. Какая-то благодарность и сострадание к интернам, которые проходят интернатуру.

– Почему?

– У меня друг – сын главврача, он тоже оканчивал медицинский институт в Питере. Он рассказывал, через что ему приходилось проходить.

– То, что показываете – это реально?

– Какие-то моменты реальные, какие-то – нереальные. Огромная благодарность людям таких профессий, как педагоги, медики, пожарные. К ним огромное уважение.

– Съемки закончились в 2016 году. Скучаете ли вы по этому времени?

– Наверное, скучаю по атмосфере, по нашей команде. У нас за эти годы семья сложилась на съемочной площадке. Мы в жизни общаемся и дружим с Александром Ильиным, с Иваном Охлобыстиным, со Светой Камыниной. Довольно часто пересекаемся в жизни. Поэтому общения достаточно. Какие-то моменты вспоминаю с удовольствием.

– Сейчас на «Амурской осени» находится Александр Ильин, который играл роль Лобанова. Он сказал, что вы дружите. Как это происходит?

– Мы с Александром снимались и после «Интернов» вместе. Проект еще не вышел. Криминальная комедия скоро выйдет. Это должен быть на НТВ сериал «Форс-мажор». Там хороший актерский ансамбль: я, Александр Ильин, Александр Ильин-старший, Федор Викторович Добронравов, Павел Прилучный и много еще других хороших актеров. В жизни общаемся не только на съемочной площадке с Сашей, но и у меня дома, у него на репетиционной базе, я хожу к нему на концерты.

– А когда он выйдет?

– Осенью, наверное. Я не знаю точно, я же не продюсер.

– Вы в одном из интервью сказали, что не хотите сниматься в сериалах для попкорна. Это касалось сериала «Интерны»?

– Я не думаю, что «Интерны» – это сериал для попкорна. Я думаю, что это один из ситкомов в нашей стране, который получился.

– Тем более, получил премию «Тэфи».

– Я не помню, какие премии он получал, их было довольно много. И в какой-то момент я перестал как-то относиться к этому. Мы работали, старались сделать нашу работу качественно, на 100%.

– На «Амурскую осень» вы приехали в качестве члена жюри фильмов короткого метра. Как вам поступило это предложение? Как вы к этому отнеслись?

– Очень позитивно, потому что я не первый раз нахожусь на кинофестивале и очень люблю свою профессию, люблю кинематограф.

– А короткий метр чем вам интересен?

– Тем же, чем и полный метр. Короткий метр – еще сложнее искусство. Потому что тебе надо показать за короткий отрезок времени полноценную историю.

– Если говорить о выборе сценария, выборе роли, есть такие, которые вы отвергаете?

– Я читаю сценарии, да.

– Какие вы берете, и какие нет?

– Я отвергаю сценарии, которые ничего не несут, никак не меняют внутри человека, которые, на мой взгляд, пошлые, которые идут в разрез с моими убеждениями.

– Как вы считаете, какое у вас амплуа сейчас?

– Это не меня, наверное, надо спрашивать, а у режиссеров, продюсеров.

– Чаще кого они в вас видят?

– Наши роли в сериале «Интерны» как-то закрепились у людей. И многие продюсеры начинают юзать те роли, которые понравились. И считаю, что это неправильно паразитировать на этих образах. Надо что-то придумывать свое, а не использовать те образы, которые надо использовать нами в проекте «Интерны».

– Это ставит вам очень жесткие рамки, делает заложником одной роли? Нет такого ощущения?

– Нет, мы же появляемся в разных проектах.

– Спасибо большое. У нас в гостях был Илья Глинников.

– Спасибо.