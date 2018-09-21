Елена Летучая

Тема: работа в "Ревизорро", новые проекты, "театральная авантюра" на фестивале

– Этот человек держит в тонусе всю сферу обслуживания России. Когда она ехала в Благовещенск, мы заказывали этот букет, его подбирали буквально стебелечек к стебелечку. Потому что это для Елены Летучей.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте!

– Вот вам, пожалуйста!

– Спасибо огромное!

­– Заметили, что сфера обслуживания в России после вашего проекта как-то меняется?

– Мы в течение четырех лет ездили по городам и даже деревням России, много где были и занимались тем, что улучшали качество услуг по всей стране. Цель программы была – именно улучшение качества обслуживания по всей стране. Не уверена, что сейчас люди, которые делают «Ревизорро», помнят об этом. Я понимаю, что это скандальная программа, построенная на живых людях, на смешных ситуациях, которые я зачастую делала сама. У меня достаточно опыта чтобы любой разговор развернуть так, как мне интересно. И мне очень приятно, что во многих ресторанах, когда я приезжала, мне говорили «Елена, мы все знаем, мы все делаем по вашей программе». Странно, что не по нормам, а по программе. Мы обратили на это внимание, заставили многих работать. Кто-то закрылся, и мне их абсолютно не жалко. Когда я пришла в эту программу, я не очень до конца понимала, что это. А когда поняла, как обманывают людей, как их травят, я сразу начала представлять всех нас, мою маму, моих друзей. Мне часто звонят и говорят «мы были в том ресторане, мы отравились». У меня самой было отравление в ресторане до «скорой». Это очень серьезно. И когда они говорят «да подумаешь» и мясо с пола подобрали да в салат положили, я понимаю, какие у этого последствия.

– В Благовещенске заметили, чтобы как-то подготовились к вашему визиту? Как наша местная гостиница, в которой вы живете?

– Хорошая гостиница. Я заметила, конечно, что отдельно подготавливали номер. В ванной даже положили специальный коврик, чтобы не поскользнуться. Обычно не кладут такие коврики. Они не обязательны, в принципе. Чистенько, очень приятно.

– Вы сейчас не занимаетесь «Ревизорро»?

­– Нет, но я оставила за собой нишу, она всегда будет моя, кто бы что не говорил. Много писали, что мы брали какие-то взятки. Но боялись только потому, что мы ни разу не взяли ни одной взятки. Если бы хоть раз взяли, то смысла бы никого не было, мы бы лопнули как мыльный пузырь. В этом была суть, соль личности моей. В том, что я принципиальный человек. У меня есть что-то свыше денег. И в этом я вижу смысл своей какой-то человеческой работы. Делать что-то для людей, быть полезной, защищать людей. Я запускаю ютьюб-канал, потому что ту программу, которую я делаю в интернет-пространстве, нельзя сделать на телевидении. В октябре запустится моя программа, которая называется «Летучий надзор без цензуры». Это будет программа про производителей, про фальсификат, про маркетинговые уловки, о которых мы с вами не знаем. Нужно, конечно же, посмотреть мою программу, потому что мы много чего раскрываем для обычного человека. Я делаю ту же практичную программу для людей. Придя в магазин, будут больше разбираться, какой продукт покупать, какой не стоит. Будем рассказывать о том, что и джинсы могут навредить вашему здоровью. Будем про всякие сервисы рассказывать.

– У вас скоро стартует на «Первом канале» новый проект…

– Это два документальных фильма, которые выйдут 29 сентября в 11:15 по сетке и через неделю, так же в субботу. Это тема, которая меня также волнует – тема мусора, его разделения. Не зря фильм называется «Без мусора в голове». У нас люди так устроено, что если помойки нет под окнами, то говорят, что их это не интересует. А попытаюсь в этих своих работах рассказать, что нас это всех касается. Катастрофичная ситуация, которая не только в России, но и по миру, может просто не дать будущего нашим детям, внукам.

– Вы приехали в Благовещенск. Очень внимательно все поклонники следили в Инстаграме за вами. Но я задам вопрос про прошлое. Однажды пошел слух по городу, что вы приезжаете. Все гостиницы просто с ума сошли. Правда, что вы хотели приехать?

– Когда я снимала «Ревизорро», мы сталкивались со многими странными ситуациями. Я могла одновременно «быть» в нескольких городах. Я не знаю кто, не знаю зачем, по разным городам бронировал номера на мою фамилию. И меня это жутко веселило. Потому что я понимала, что только мой приезд, только моя фамилия заставляла рестораторов и отельеров приводить свой бизнес в порядок. Хорошо, что это происходит. Потому что только благодаря тому, что я должна приехать, очищаются рестораны, гостиницы. Кто-то закрывается и прячется, а кто-то просто отмывает. Здесь была такая же история. Я уже перестала снимать, а они «Летучая там, Летучая здесь», какие-то фотографии старые…

– Хороший фейк.

– Причем, это делали не мы. Мы не знаем, кто это делал. У нас было много как последователей и помощников, так и людей, которые хотели нас закрыть.

– Вы связаны с Амурской областью, здесь школу закончили, в Благовещенске учились в финансово-экономическом колледже. Что-то сейчас вас связывает с городом и областью?

– Конечно. Я считаю себя амурчанкой. Я не зря приехала на «Амурскую осень». Я бы, наверное не рискнула сделать свой актерский, театральный дебют в другом городе. Я знала, что если я лажану, то меня поддержат все равно. Я больше переживала за своих коллег, чем за себя. Я не актриса, прошу меня так не называть. Потому что вставать рядом с плеядой невероятных талантливых актеров, которых я уважаю, и называть себя актрисой, я никогда в жизни не стану.

– Театральный эксперимент?

– Это моя театральная авантюра. Мне было очень интересно. Зрителям понравилось или они говорили, чтобы меня не обидеть. Меня очень тяжело обидеть. Я человек, который четко знает, кто я, что я делаю, как я выгляжу, есть у меня дети или нет, как я летаю, передвигаюсь. Много всяких диванных критиков, которые что-то говорят. Мне откровенно этих людей жалко. Те, кто живет жизнью других людей, которые судят много, у них нет жизни. Они внутренне несвободны, не гармоничны. Знаете, что ставит в тупик? Когда люди пишут тебе гадости, а ты желаешь им счастья, и они не знают, как реагировать. Люди привыкли, что если они говорят какую-то пакость, то ждут пакость взамен.

– А вам-то понравилось?

– У меня есть оценивающий человек – Анна Бачалова, моя подруга, актриса. Она сказала «ты сделал все прекрасно». Я говорю «хорошо» (смеется). Я даже не спрашивала режиссера, потому что он был в ауте после всего этого. Мне понравилось, это очень необычно.

– Если еще предложат другую какую-то роль, постановку?

– Спектакль, наверное, нет. Я еще завтра отыграю в Шимановске. У лежит на полке несколько сценариев кино, что мне ближе. Когда я работала на «Пятнице», у них было много предложений, но из-за эксклюзивного контракта мне почему-то не разрешали сниматься. Видимо, боялись, что я куда-то могу улететь восвояси. А сейчас у меня лежат несколько сценариев очень интересных. Кино мне ближе, поскольку это камера, и нет живого зрителя. Если ты лажанешь, тебя «подрежут» и будет возможность еще раз записать. Попробую себя там. Но если пригласят просто постоять на сцене, как я сегодня сыграла. Мне было легко – мне просто надо было сучку играть. А у меня просто образ такой с «Ревизорро», и меня все считают сучкой, и я очень смеюсь. Меня до сих пор многие побаиваются. И у меня даже есть контракты, когда на съемочную площадку просят прийти мою ассистентку, дабы не оставаться со мной наедине. Хотя я честно говорю, что я никого не покусала ни одной съемке, никого не побила. Да, я очень требовательный человек. Я требовательна к себе в профессиональном плане. Да, я могу на людей влиять таким образом, чтобы они работали. Я могу быть жесткой, но я жесткая и к себе. Иначе не получается профессионализма, не получается личности, не получается человека, если ты сам над собой не работаешь постоянно. Одна из моих больших проблем – я не умею делегировать. Поэтому я работаю без выходных. Единственный вопрос, по которому я ссорюсь с мужем – это то, что у меня нет выходных.

– В Благовещенске вы по ресторанам не пойдете, наверное?

– Я очень хочу какой-то китайский. Я очень люблю азиатскую кухню. Первый вопрос, который все мне задают «Елена, можно ли здесь есть? В какой ресторан пойти?» Я теперь в этом же положении. Может, вы мне посоветуете какой-нибудь китайский ресторан? Хочу сходить, пообедать. Чтобы меня там не отравили.

– У вас есть реальный шанс обратиться к нашим рестораторам.

– Я хочу пожелать не только рестораторам, не только людям, которые занимаются каким-то бизнесом. Ребят, я желаю вам побольше мечтать. Мечтать смело. Мечты должны быть самыми настоящими. Мечтать и потом иметь силу эту мечту воплотить. Если не получается, если мордой об асфальт, знайте – вы на правильном пути. Встали, отряхнулись, идем дальше. Хочется пожелать всем гармонии, любви к себе, к близким. Берегите ваши семьи, берегите людей, которые всегда с вами, которые вас поддерживают. Потому что ценнее этого в жизни нет. Я желаю вам удачи. И, конечно же, смотрите все мои новые начинания. 29 сентября – на «Первом», в октябре – на ютьюб-канале. В социальных сетях я сообщу. И совсем скоро еще вас ждут сюрпризы.

– Спасибо! Елена Летучая сегодня в студии была.