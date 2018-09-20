Александр Ильин

Тема: работа в жюри, съемки в "Интернах"

– Здравствуйте! Мы продолжаем вас знакомить с участниками фестиваля «Амурская осень-16». И сегодня у нас в гостях российский актер театр и кино, поэт, вокалист и автор текстов группы «План Ломоносова» известный многим по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны» Александр Александрович Ильин-младший.

– Александр, добрый день!

– Привет!

– Мы за кадром договорились, что мы примерно одного возраста, поэтому сегодня будем на «ты». Правильно, Саш? Сразу: актер театр и кино, поэт, музыкант. Кто, все-таки, больше?

– Человек.

– А больше какому из видов деятельности ты уделяешь времени?

– Да примерно одинаково.

– Все успеваешь?

– Не успеваю только дома побывать побольше, а так с делами пока получается справляться.

– Сюда ты приехал больше как человек, который относится к кино. Ты – член жюри.

– Я член жюри короткометражных фильмов.

– Насколько серьезным бы будешь судьей?

– Я очень серьезный. Потому что к судейству отношусь... как-то дистанцировано пытаюсь существовать чтобы вообще людей не судить.

– А опыт судейства уже был?

– Мне кажется, это важно пройти, хотя бы раз попробовать. Потому что членам жюри нужно максимально глубоко проникнуть в суть увиденного. И как-то справедливо распределить места. Это мне даст дополнительный взгляд...

– На себя же?

– На то, что я вижу, в восприятии кино. Человек, который вообще вообще не имеет отношения к профессии кинематографиста, определенным образом воспринимает кино. Я, как артист, знаю, из чего состоит кино. И немного другим образом воспринимаю. А тут еще как член жюри, который оценивает качество фильмов, я еще на какую-то ступень для себя поднимусь и буду еще каким-то образом это все видеть. Пока не знаю, каким.

– Как актеру, наверное, это интересно. И посмотреть, как тебя потом будут оценивать на других фестивалях.

– Тоже да, конечно. Изнутри это все увидишь, будешь понимать, как они там что раздают.

– Пять лет длились съемки «Интернов», знаменитого сериала. Как повлияли эти пять лет работы бок о бок с такими глыбами кинопроизводства, как Иван Охлобыстин, Вадим Демчог.

– У меня, кстати, на тот момент еще не было ощущения, что Вадим Демчог – глыба кинопроизводства. Может быть, я чего-то не знал. Что он матерый артист – это понятно, видно невооруженным глазом. Но что он глыба – я не ощущал. Отец Иван, конечно, у меня восхищение вызывал все время. Он классный дядька, очень умный. Колоссальный у него опыт жизненный. Он был в таких местах и с такими людьми общался, такое с ним происходило! Я с удовольствием все это слушал, внимал. Интересно было, как он с людьми общается. Он очень открыт, абсолютно не замыкался. Мне на тот момент это удивляло, я еще этому не научился.

– Можно сказать, как в роли он был наставником, так и в жизни вы учились у него – вся актерская труппа?

– Да ну, Господь с тобой. Во-первых, он – не профессиональный артист. Он же на сценариста учился.

– Завтра выйдут новости под заголовком «Шок! Охлобыстин – не артист!»

– Я имею в виду, не дипломированный киноактер. Сценарист же. И мы все друг у друга учились. Сказать, что он был флагман, а мы смотрели и перенимали у него мастерство, нельзя. Каждый какую-то школу закончил, у каждого свой опыт был определенный. Нам совершенно не надо было, чтобы нас куда-то вели за руку. У меня есть ощущение, что все получалось, потому что все артисты были достаточно самодостаточны. Не так, что не видят никого вокруг в кадре. Такого не должно быть. Все должны друг друга чувствовать.

– Там дружественная атмосфера царила?

– Дружественная. Там было разное. Потому что за пять лет с людьми происходят разные вещи. Они друг от друга устают или наоборот что-то интересно друг о друге узнают. Отношения всегда менялись, мутировали в какие-то другие. Но в итоге, поскольку этот сериал не снимают уже лет пять, уже есть возможность на это просто оглядываться как на учебу в школе или службу в армии. Просто оглянуться – и только с улыбкой.

– По-прежнему общаетесь с кем-нибудь из труппы?

– Чаще всего мы с Илюхой Глинниковым видемся. С отцом Иваном периодически какие-то вести друг другу передаем.

– А с Татьяной Лянник, которая исполняла роль супруги?

– Нет, так со съемок и не пересекались.

– Но сыграли вы потрясающе. Наверное, большинство думали, что и в жизни дружеские, теплые отношения.

– Это вообще отдельный вопрос. Большинство людей думают, что это не сериал, художественное произведение, а реалити-шоу. Что мы какие-то врачи.

– В жизни, кстати, не приходилось спасать кому-нибудь жизнь?

– Да нет, конечно. Откуда у меня такие полномочия? Первая заповедь гласит «не навреди». Не обладая знаниями можно человеку «помочь» не в ту сторону. Поэтому, конечно, я никуда не суюсь. Если внимательно смотреть сериал, роль, которая досталась мне, совершенно не позволяет что-то изучить.

– Ты вырос в целой династии актерской. И дедушка, и папа, и дядя. И, я так понимаю, младший Александр – теперь твой сын. Он тоже пойдет по стопам своих именитых предшественников.

– Я понятия не имею.

– Сейчас полгода – в маму или в папу?

– Похож на меня.

– Значит – актер.

– Посмотрим. Настаивать я ни на чем не буду, как и мои родители. Это все само складывалось. Я в четыре года первый раз вышел на сцену и периодически участвовал в каких-то спектаклях. В театре Маяковского в антрепризе одной участвовал по Шекспиру. И это все в детском возрасте. Поэтому у меня вопроса не стояло, куда дальше двигаться. А как у Санька сложатся обстоятельства? Может быть, ему будет интересно совершенно другая какая-то область. Я и считаю, в принципе, хорошо, и кубик Рубика собираю, и могу руками работать. Получается, что у него может оказаться любой интерес, любое направление. Посмотрим, что будет.

– Уникальный человек: актер театра и кино, музыкант, и кубик Рубика умеет собирать. У нас сегодня в гостях был Александр Ильин-младший. Или теперь уже не совсем младший, как мы выяснили. Саш, мы желаем отлично погостить у нас в Благовещенске. Приезжай еще. Я беру слово с тебя, что вы и группой как-нибудь доберетесь. Доберетесь?

– Были, кстати, в апреле в Хабаровске и Владивостоке.

– Теперь пора к нам. Спасибо!

– Добро!