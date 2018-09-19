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19 сентября 2018, 22:44 0

Алексей Чадов - Артист театра и кино, звезда "Амурской осени"

Алексей Чадов

Тема: про кино, самолеты и "звездные" браки

Ведущий: Наталья Наделяева

Мы продолжаем встречаться с участниками фестиваля «Амурская осень». 16-й по счету фестиваль. И сегодня в студии, я не побоюсь этого слова, один из самых модных российского кино Алексей Чадов.

Здравствуйте.

Здравствуйте.

Два-три-четыре фильма в год буквально у вас проходит. Я не представляю, как вы время еще уделили, чтобы приехать на амурскую землю.

Я вам скажу быстро. Знаете, благодаря этому замечательному туру по Дальнему Востоку я потерял картину очень хорошую. Я лишился съемок в очень хорошем фильме у хорошего режиссера с отличной командой.

Вы сознательно сделали этот выбор?

Я не был на Дальнем Востоке. Я объездил практически всю Россию. И у меня есть некий сложившийся образ о своей стране. Никогда не был на Дальнем Востоке, никогда не был во Владивостоке, в Хабаровске, у вас никогда не был, на этом замечательном фестивале. В прошлом году у нас не получилось. А в этом году мы решили уже. В мае еще «забили» время, забронировали поездку. Поэтому, конечно уже отказаться было невозможно.

А правда, что вы изначально потеряли чемодан в аэропорту?

Просто я в поездку взял такой маленький чемоданчик своего сына Федора, там Дарт Вейдер нарисован черный (улыбается). Я не привык с ним летать, и, конечно же, забыл его в аэропорту. И когда мы сели в самолет, я вспоминаю о нем! Вообще со мной часто приключаются подобные истории. Мы начинаем разговаривать с экипажем, я прошу задержать самолет на 10 минут, чтоб я успел забрать чемодан. Там целая история была. Я принимал решение – лететь или прилететь завтра. Или чемодан, или фестиваль. Конечно же, фестиваль.

Наверное, вас члены экипажа слушают. Они смотрят же «Улетный экипаж»?

Я думал, здесь сработает то, что я играю роль главного пилота. Я хотел представиться «добрый вечер, пилот Алексей Кулагин борта №1». У нас во второй части я летаю на джетах уже, не на гражданских самолетах.

А правда, что вы посадили самолет в Домодедово однажды?

Я не сажал. Я один раз в воздух поднял вертолет, и, честно вам скажу, никогда больше этим заниматься не буду! Это дико страшно. Состояние невероятное. Даже когда тебя страхуют. Когда ты чувствуешь, что поднимаешь в воздух эту махину – это просто невероятное ощущение. Ты чувствуешь себя каким-то властелином, полубогом.

Вы понимаете, что происходит, когда самолет взлетает, как пассажир?

Да, устройство самолета я знаю очень хорошо. Теперь я точно понимаю, где могу себя спокойно чувствовать, где надо переживать, где лучше волокардинчика хлопнуть, а где можно абсолютно расслабиться.

Алексея мы буквально вытащили из спортзала. Много времени уделяете физической культуре, спорту?

Я с детства спортсмен. Для меня сходить в спортзал, как зубы почистить. 2 сентября мне исполнилось 37 лет, и я опять решил очень плотно заняться боевыми искусствами, в частности, боксом. Бросил курить, хожу в бассейн, на фитнес и таким образом выхожу на новый уровень (улыбается).

Вы готовитесь к новой роли?

Я готовлюсь к новой роли, мне нужна форма такая, которая у меня была когда-то в картине «Молот». Я хорошо помню то ощущение и хочу добиться такого же эффекта. Поэтому на гастролях совмещаю сцену с тренажерным залом. Пока получается.

Тогда вы ушли на год из карьеры?

Да, год я просто занимался в зале каждый день.

Чего это стоило по упущенным возможностям, ролям?

Стоило, конечно. Я же нигде не снимался, не заходил ни в какие проекты. онимаете, я хотел себя изменить, мне этот эксперимент был нужен. Мне как раз было 33 года. Это была моя мечта – выйти на ринг в кино. Когда она начала сбываться, когда мне сделали такое предложение, от которого невозможно отказаться, я посвятил себя полностью. Год – это только тренировки. Со съемками ушли почти два года. Но я ни о чем не жалею.Я эту картину очень люблю, а у меня всего их две – это «Война» и «Молот». Это фильмы, в которых я могу на себя смотреть.

Вы снимались у довольно известных, великих, я бы даже сказала, режиссеров – Тимур Бекмамбетов, Алексей Балабанов. Алексея Балабанова не хватает?

Да. Алексея Балабанова уже и не будет никогда, мне кажется, в нашем кинематографе. Конечно, не хватает. Это человек, который существовал вопреки, наперекор всему. Был настоящим рокером своего творчества, своего театра. У него был особый почерк. Балабанов – великий. Да, в конце его творчества были более черные мысли по поводу всего. Но это не умаляет его таланта. Он очень талантливый. С ним невероятно сложно, но очень круто. Я бы, конечно, если бы со мной случилось что-то подобное в моей карьере, был бы счастлив. Потому что о съемках фильма «Война» можно написать целую книгу. Сейчас кино совершенно по-другому снимают. Кино сейчас стало высокотехнологичным, меньше живых контактов. Понятно, это прогресс. Но съемки фильма «Война» – это огромное событие в моей жизни, в жизни всех, кто принимал там участие. Я уехал в горы и две недели меня мама найти не могла. А я откуда позвоню? Я в горах живу – в Верхнем Чегете. До Нальчика два часа ехать. А там один телефон в другом селе. Темнеет рано. Я один раз пошел позвонить. И ночью шел только по звуку, определял, где горная речка. Темнота – глаз выколи. Я шел, ощущал щебенку, с дороги свернул – травка. Все, опять щебенка. Это целое приключение, сейчас такого нет. Сейчас очень серьезная коммуникация. У продюсера был спутниковый телефон в горах. Он стоил каких-то неимоверных денег. Один звонок стоил целое состояние. И звонить можно было только по очень серьезным делам. И когда моя мама подняла на уши весь «Ленфильм», позвонили на этот спутниковый телефон продюсеру, просто узнать, где сын. Две недели мама не знала, где я.

Маму можно понять.

Конечно. Такая была жизнь, так снималось кино. Сейчас совершенно по-другому. Но сейчас высокотехнологичное кино стало. Актеру нужно уметь стрелять. Если ты боксер, ты должен уметь это делать.

Говорить по-китайски.

Должен уметь ездить на мотоцикле, на машине должен исключительным образом передвигаться. Зритель должен верить. Посмотрите на Тома Круза. Сколько ему лет? 50 с чем-то. А как он выглядит, как он трюки исполняет, как он дерется, как стреляет! Он настоящий герой.

На ваш спектакль «Незнакомка» многие покупали билеты и хотели увидеть еще и Агнию Дитковските. Она не прилетела. Почему?

Я так понимаю, что там какая-то проблема со съемками произошла. Какая-то накладка. Мы хотели с Агнией приехать к вам. Но Арина у нас замечательно тоже играет. И я думаю, что вчера зритель получил удовольствие. Но мы к вам еще приедем.

Да? Хорошо. Все знают вас как «звездных» родителей маленького сына. Как воспитываете? Что такое «звездный» брак? Насколько он реален?

Брак двух артистов – это сложно. Это долго объяснять, и давайте лучше не будем об этом (улыбается). Это непросто, но это возможно.

В каких приоритетах воспитываете сына, что прививаете ему?

Я воспитываю хорошего, воспитанного, смышленого мужчину, который умеет видеть, слышать, понимать. Я хочу, чтобы он был сильным и крепким духом, чтобы был похож на папу. Это моя задача номер один.

Спасибо большое! Мы желаем нам, чтобы вы прилетели к нам еще.

Спасибо!

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